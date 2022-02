Die Impfzwang-Regierung hat fertig!

Wenig überraschend passierte der Impfzwang am 3. Februar den Bundesrat; das Gesetz wurde schon am nächsten Tag von Bundespräsident Alexander van der Bellen beurkundet. Doch er hat die Interessen der Bevölkerung eh immer schon verraten, sodass uns das nicht bekümmern sollte. Antworten finden wir bei Kyle Kemmer, dem Halbbruder des kanadischen Premierministers Justin Trudeau, der die Trucker unterstützt. Kemmer spricht von geskripteten Reden im Parlament, was uns bekannt vorkommt, wenn wir an Nationalrat und Bundesrat denken. Er meint auch, dass Parteien längst keine Massen mehr ansprechen; der einzige Konvoi, den sie kennen, ist der Konvoi der Mainstream-Medien bei Wahlveranstaltungen. Über Kyles Twitter-Account können wir verfolgen, wie ein anderes Kanada von Tag zu Tag als Vorbild für die Welt immer stärker wird.

Dass es auch in Österreich zu Ende geht für die Regierung, zeigt nicht nur der wachsende Widerstand (selbst in Luxemburg ist man mit uns solidarisch). Die „Impflotterie“, für die sich die SPÖ an Türkisgrün verkauft hat, müsste EU-weit ausgeschrieben werden, weil der ORF nicht mitmacht. Zwar ist er nicht wirklich unabhängig, muss aber versuchen, den Schein zu wahren. Pamela Rendi-Wagners Stellvertreter im SPÖ-Klub Jörg Leichtfried muss immer den Kakao trinken, durch den man ihn gezogen hat (siehe auch unten). Weniger lächerlich sind präzise Fragen des Verfassungsgerichtshofs an Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein, die er nicht beantworten wird können, weil entsprechende Daten fehlen. Am 21. Jänner 2022 erstattete der Statistiker Steffen Löhnitz Anzeige bei der Korruptionsstaatsanwaltschaft wegen manipulierter C-Zahlen. Er stellte nun fest, dass sich nichts an dieser Praxis änderte, sodass er Informationen nachreichte.

Aus für die Impflotterie?

Der VfGH wird sicher mit dem Impfzwang befasst werden; ausserdem setzen einige Hoffnungen in das Engagement von Anwälten, die es schliesslich auch persönlich betrifft. Wieder können wir von Kanada lernen, wo Brian Peckford bei den Protesten spricht, der als Minister in den 1980er Jahren an der Formulierung der Charta der Grundrechte und Freiheiten beteiligt war. Wie Kyle Kemmer ist auch er ein gefragter Interviewpartner, etwa von Jordan Peterson, dessen Videos grosse Verbreitung finden. Von der kanadischen Charta, die über allen Gesetzen steht und alles für illegal erklärt, was wegen C angeordnet wurde, kommen wir sofort zur Europäischen Menschenrechtskonvention (im Verfassungsrang), zum Verfassungskonvent in Österreich und der EU-Grundrechtecharta, an der auch Österreicher mitwirkten. Sieht man sich die Liste der Mitglieder des Konvents an, ist sofort klar, dass kein einziges heute aufsteht (es gab auch Ausschüsse, zum Beispiel zu einem Grundrechtekatalog).

(1/4) Powerful speech on the Canadian Charter of Rights & Freedoms by Brian Peckford, the last surviving member who helped write it back in 1981. pic.twitter.com/zb1KAWCWnj — Bret 🍁 (@Bret_Sears) February 3, 2022 Rede von Brian Peckford

In Kanada machen sich alle lustig über Trudeau, der sich versteckt, aber die Trucker und ihre Unterstützer vorher noch als „small fringe minority with unacceptable views“ bezeichnete. Längst steht das Land hinter dem Protest, was auf Basis des Widerstandes gegen alle C-Mandate erreicht wurde, links und rechts oder ethnische Herkunft spielen keine Rolle mehr. Soweit sind wir noch nicht, auch wenn beispielsweise den Kämpfern für die Rettung der Lobau in Wien auffallen müsste, dass die Demonstranten nicht ihre Gegner sind und umgekehrt. Am Tag der Räumung ihres Camps, dem 1. Februar 2022 mit viel Polizei, Wega und Pfefferspray-Einsatz wurde auch verkündet, dass die Stadt Wien wieder einmal strengere C-Massnahmen beschliesst. In den Holzhütten im Camp galt 2 G, was man zunächst als sehr angepasst verstehen mag; hätten die Aktivisten aber keine C-Regeln befolgt, wären sie wohl schon früher vertrieben worden. Natürlich glauben einige an C oder halten es für eine Zoonose; es gibt einige Menschen, die das Camp gut fanden und bei C-Demos waren. Als am Abend des 1. Februar vor der SPÖ-Zentrale demonstriert wurde, reagierten nur wenige mit Pfiffen auf die obligatorische Aufforderung der Polizei, doch Masken zu tragen. Zugleich war man bei Reden sofort bei „Klimaflüchtlingen“, und es wird versucht werden, dieses Klientel für weitere nun mit K verkaufte Massnahmen einzuspannen („Zero Emissionen“ wie „Zero Covid“).

What is happening in Canada 🇨🇦 🍁 is just beautiful!

This song and video by @JaymeKnyx (I pulled it from Facebook) communicates the current events extremely eloquently well.

Thank you @JaymeKnyx for putting this together.#TruckersConvoy2022 #FreedomConvoyCanada

Keep on trucking! pic.twitter.com/8jNmdA7AOy — Fringe Minority H Lima (@hjrsog) January 29, 2022 Ein Song für die Trucker

Die SPÖ desinformierte dann ihre Mitglieder, dass die Polizei selbst entschieden hätte, das Camp zu räumen, während Bürgermeister Michael Ludwig und Stadträtin Ulli Sima diese anforderten. Wir sind schon bei Verbindungen zur Umsetzung von C, denn Anwalt Hannes Jarolim, der Aktivisten für die Stadt Wien klagt, war lange Abgeordneter und SPÖ-Justizsprecher; er gehört zum Netzwerk von Alfred Gusenbauer („Impfen ist Bürgerpflicht!“). Bis 2005 betreute er gemeinsam mit dem Gusenbauer-Hawerer Leo Specht, der übrigens dem Verfassungskonvent angehörte, Klienten aus dem ehemaligen Ostblock. Die Grünen wenden sich nun an die EU-Kommission, weil eine SLAPP-Klage, die Kritiker mundtot machen soll, Europarecht widerspricht. Gusenbauer ist schon lange mit „Presse“-Herausgeber Rainer Nowak befreundet, der kürzlich dennoch ein Interview mit der britischen Journalistin Catherine Belton unter dem Titel „Österreich war immer das Einfallstor für KGB-Geld“ veröffentlichte. Gegen Belton („Putin’s People. How the KGB Took Back Russia and Then Took on the West“ siehe diese Vorstellung), Tom Burgis („Kleptopia„) und andere wird mittels renommierter Kanzleien vorgegangen; auch der uns bekannte Name Skadden wird erwähnt. Mehr dazu findet man bei Beltons Twitter-Account auch mit Hinweisen auf Abgeordnete, welche die Praktiken von Kleptokraten anprangern.

Eines muss nach der #zib2 klargestellt werden. Nein, die @Stadt_Wien hat ihre #SLAPP Klagsdrohungen NICHT zurückgezogen. Nur 2 Drohungen gegen Kinder wurden zurückgezogen. ALLE anderen rund 50 sind aufrecht. Gespräche auf Augenhöhe waren so nie möglich. #lobaubleibt #Raeumung pic.twitter.com/VsLfqIvGkR — Klara Maria Schenk (@KlaraMSchenk) February 2, 2022 SLAPP-Klagen via Jarolim

Skadden lobbyierte mit Paul Manafort und Alfred Gusenbauer, die beide mit dem Oligarchen Oleg Deripaska verbunden sind, für die frühere ukrainische Regierung. Ausserdem vertritt Skadden die Signa Holding Rene Benkos, dessen rechte Hand Alfred Gusenbauer ist. Als Ex-Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil Airbus attackierte, waren mit Skadden und der Lobbyingfirma FTI Consulting ehemalige Ukraine-Lobbying-Partner Gusenbauers an Bord. Weil jetzt alle so entsetzt sein sollen über die Grünen wegen eines „Sideletters“ zum Koalitionsabkommen, sei darauf hingewiesen, dass Gusenbauer, Doskozil und Pilz den Angriff auf Airbus auch irgendwie vereinbarten. Dazu gehörte auch, Ex-Verteidigungsminister Norbert Darabos die Verantwortung für den von Gusenbauer gewollten Eurofighter-Vergleich 2007 umzuhängen. Als 2006/7 der erste Eurofighter-U-Ausschuss stattfand, leitete Pilz ihn und Jarolim sah als Vertreter der SPÖ bei Druck auf Darabos tatenlos zu. Nicht nur Eurofighter zeigt, dass alle Parteien gemeinsam vertuschen; deshalb sind Versuche abzuwehren, Korrupte in dieser Situation als Scheinalternativen anzubieten. Eine neuere Meldung, in der Deripaska vorkommt, befasst sich mit extra eingerichteten Steueroasen, die z.B. ihm und Viktor Vekselberg angesichts von Sanktionen helfen sollen. Als Wladimir Putin, Oleg Deripaska und Co. im Mai 2007 unmittelbar vor Gusenbauers (Darabos angehängtem) Eurofighter-Schwenk in Wien war, wurden Milliardendeals der Strabag auch mit Vekselberg vereinbart. Vekselberg machte auch Geschäfte mit Ronny Pecik, dem Schwager von Vizekanzler Werner Kogler.

Neues von der Benko-Krone

Vielen fällt hier immer noch nur Moderatorin Katia Wagner auf, die Ex (?) des von der Justiz (wie etwa Thomas Schmid) protegierten Ibizagate-Anwalts Ramin Mifakhrai, der einmal Konzipient bei Gabriel Lansky war. Nun hat diese Regierung zwar fertig, aber ein Peter Pilz diente immer einer Agenda und war noch nie in seinem Leben integer. Wer sonst dem Mainstream kein Wort mehr glaubt, kommt oft mit „aber der Pilz…“, egal wie oft man ihm Fakten verklickert, die er jederzeit überprüfen kann. Scheinheilig fragt die Ex-Pilz- und SPÖ-Abgeordnete Daniela Holzinger jetzt, ob den Grünen noch zu trauen sei; sie deckte immer brav die Eurofighter-Vertuschung. In jüngster Zeit wurde dem Deripaska-Partner Siegfried Wolf etwas ans Zeug geflickt, freilich ohne seine Connections zu Alfred Gusenbauer, Hans Peter Haselsteiner und Co. zu thematisieren. Nicht von ungefähr aber bringt das FBI Deripaska (der wie Trudeau, Kurz und viele andere das World Economic Forum besuchte) mit einer Reihe an schweren Delikten in Verbindung, die er im Rahmen einer russischen „multilevel influence operation“ begangen haben soll. Wenn unsere Polizei auch weiterhin mit C-Schwachsinn beschäftigt wird und die Gerichte ebenfalls mehr zu tun bekommen, wer sollte sich dann endlich um russische Geheimdienste, Oligarchen und Organisierte Kriminalität kümmern?

GECKO enttarnt

Die militärische gesamtstaatliche Plandemiekoordination GECKO (mit „Executive Reports“) mit Generalmajor Rudolf Striedinger an der Spitze müsste eigentlich erkennen, dass Österreich systematisch nicht nur wirtschaftlich destabilisiert wird mit C-Unsinn. Und gerade dort sollte man weggeworfene Masken doch unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen von der ABC-Abwehr einsammeln lassen, wenn denn „das Virus“ so furchtbar gefährlich wäre. Es sollte auch zu denken geben, dass Statistiken des US-Verteidigungsministeriums zur „Impfung“ alarmierend sind und immer mehr Ärzte vor ihr warnen. Auch das Bundesheer ist vom Impfzwang betroffen und müsste um seine Einsatzbereitschaft bangen. Ausserdem ernannte Doskozil Striedinger einst zum Leiter des Abwehramts, sodass er genug Erfahrungen mitbringen müsste, um die verdeckte Operation hinter C zu erkennen und zu beschreiben. Striedinger wird wissen, dass viele C als Vorwand für die Einführung eines chinesischen Systems der Totalüberwachung per App betrachten. Ihm wird auch nicht entgangen sein, dass einige in dieser Szene Hoffnungen in Putin setzen, der jedoch gerade mit Xi Jinping posiert. Üblich ist, Regierungen für Marionetten zu halten, was sie niemals sein dürfen und eigentlich das Heer verhindern müsste.

Abgründe in der SPÖ OÖ

Es ist ziemlich gleichgültig, welche Videos mit Politikern man ansieht, weil fast alle fassungslos machen. Deshalb kommt zum Schluss eines, in dem es um scheinbare Einsicht bei Impfpropaganda geht. Eine Plakatkampagne der SPÖ Oberösterreich zeigte weinende Kinder, die an Erwachsene mit „Ich will dich nicht verlieren“ appellierten, sich doch impfen zum lassen. Weil dies nach hinten los ging, wurde rasch der Abgang von Parteichefin Birgit Gerstorfer und Landesgeschäftsführer Georg Brockmeyer beschlossen. Er war früher für Christian Kern tätig, der seine zweite Frau Eveline heiratete, als sie von Gusenbauer zur Geschäftsführerin des staatlichen Klima- und Energiefonds ernannt worden war. Korrekt wären natürlich Sujets, in denen vor den unbestreitbaren Folgen der Impfung gewarnt wird. Als Gerstorfer ihren designierten Nachfolger Michael Lindner als „Zukunftshoffnung“ vorstellt, vermute ich sofort richtig, dass er heuer 39 wird. Denn dies erinnert mich an Aussendungen 2003, in denen Gusenbauer den neuen 1964 geborenen Bundesgeschäftsführer Darabos auf ähnliche Weise anpries. Gemeint war damals wie heute das Einnehmen einer Rolle, nicht aber eine echte authentische Karriere, und Lindner dürfte sich brav fügen. Wenn viele zu simplen Erklärungen neigen, warum Politiker mitspielen, ist es eher eine Mischung aus mehreren Elementen. Manche werden bewusst und bestochen Verrat begehen, andere werden erpresst und bedroht, wieder andere glauben naiv, was sie glauben sollen und haben keine Ahnung von einer verdeckten Agenda. Dazu kommt Korruption und Subversion auch in der öffentlichen Verwaltung, die Rolle der Medien und vieles mehr, sodass es keine Faktoren gibt, die korrigierend wirken. Kyle Kemmer bringt in einem Interview am Schluss eine weitere Komponente ins Spiel, die eines Angehörigen, der öffentlich gegen die Agenda aufsteht. Er appelliert an Justin Trudeau als „geliebten Bruder“, doch zurückzutreten und, wenn er unter Druck handelt, diejenigen zu outen, die dafür verantwortlich sind, was auch ein Dienst an Kanada und der Welt wäre.

PS: Es gibt mehrere Demokalender, in denen Termine in ganz Österreich angekündigt werden. Auf der Webseite des Parlaments sollte man Stellung nehmen zum selbständigen Antrag zur Impfpflicht (2173/A) und zum Abänderungsantrag zu Arzneimittelgesetz und Gentechnikgesetz (1289 d.B. siehe auch dieser Artikel). Ausserdem wird das Sozialversicherungsgesetz geändert, um der Ärztekammer mehr Macht über Ärzte zu geben (siehe 2172/A). Es ist auch notwendig, sich per Stellungnahme gegen eine Verlängerung des Epidemiegesetzes bis 30. Juni 2022 auszusprechen (siehe 2063/A).

PPS: Weil ich mich seit Jahren mit solchen Hintergründen befasse, wird mir sehr zugesetzt. Natürlich kommt man Drahtziehern im Hintergrund erst allmählich nahe, weil sie über vorgeschickte Handlanger agieren. Diese Drahtzieher haben bei uns noch völlig freie Hand, sodass sie einem auch alles antun können und dann gedeckt werden. Auf diese Weise habe ich meine Wohnung und alles andere verloren, ich wurde arm gemacht und niedergehalten. Immer wieder stehen Tage an, an denen ich nicht mehr weiterweiss. Ich schreibe auch deshalb, weil mir die Netzwerke um Gusenbauer nicht auch noch meinen Geist rauben sollen; dies wurde dann dazu, dass ich diese Netzwerke enttarne. Ich freue mich daher über eure Unterstützung und den Austausch mit euch und bin unter 066499809540 erreichbar. Weil „Zusetzen“ wie gesagt auch bedeutet, mich ökonomisch zu treffen, bedanke ich mich auch für eure finanzielle Unterstützung unter Alexandra Bader, Erste Bank, AT 592011100032875894 BIC GIBAATWWXXX vielen Dank!