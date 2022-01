Mit Aufklärung gegen Manipulation?

Nicht nur bei Interviews und Gesprächen wird deutlich, dass Welten zwischen Mainstream und Alternativmedien liegen. Sie sind aber eine besonders gute Möglichkeit, die Suche nach der Wahrheit mit dem Vorgaukeln künstlicher Wirklichkeit zu vergleichen. Ich zeige anhand von Robert Malone (auf alternativen Kanälen) und Rudi Anschober (bei Krone TV), was wir daraus lernen können. Sucht man Infos zum auf Twitter gesperrten Erfinder der mRNA-Technologie Malone ohne Bias, dann wird klar, dass die Suchmaschine DuckDuckGo Google manchmal vorzuziehen ist. Malone bei Joe Rogan oder auch bei Infowars ist zu empfehlen, wenn man sich eben zum Beispiel darüber ärgert, dass Anschober immer noch medial hofiert wird. Bei Joe Rogan thematisierte Malone auch, wie die Corona-Agenda verkauft wird, und verwendete den Begriff „mass formation psychosis„, nach dem einige jetzt im Netz suchen.

Man kommt aber nur bei DuckDuckGo zu Malones eigener Analyse dazu, während Google zu einem Video führt, in dem er attackiert wird. Joe Rogans Podcast gab es auch auf YouTube, jedoch nicht mehr, nachdem er Malone und den Kardiologen Peter McCullough interviewt hatte, auf den sich vor ein paar Wochen auch kritische Ärzte bei einer öffentlichen Pressekonferenz in Wien bezogen. Joe Rogan erreicht mehr Menschen als CNN, das übrigens wie Pfizer und AstraZeneca zum Imperium von Blackrock gehört. James Smith ist sowohl bei Pfizer als auch bei Reuters im Aufsichtsrat, wobei Reuters den „Faktencheck“ für Twitter übernimmt, worauf Malone auch hingewiesen hat. Wie bei Facebook sind „Faktenchecker“ in der Regel nicht in dem Bereich ausgebildet, in dem sie jetzt Experten und Expertisen kritisieren sollen. Ausserdem sind Wikipedia-Einträge zum Beispiel über Malone und McCullough nicht der Weisheit letzter Schluss, weil sie entsprechend editiert werden.

Joe Rogan und Robert Malone

Im deutschen Corona-Ausschuss wurde auch der belgische klinische Psychologe und Totalitarismusforscher Mattias Desmet siehe unten befragt. Auf ihn beziehen sich unter anderem Malone und McCullough, wenn sie erklären, warum so viele Menschen das Offensichtliche ausblenden und ihnen dies nach zwei Jahren immer noch gelingt. Wie man aber nicht über Corona diskutieren darf, ist es auch verpönt, über Manipulation und deren Folgen zu sprechen. „The Grayzone“ deckt gerade auf, wie sich britische Behörden Psychologischer Kriegsführung bedienen, die man bei Regime Change-Versuchen einsetzt und jetzt gegen Kritiker sogenannter „Massnahmen“ wendet. Ein Computerspiel, das moderne Kriege simuliert, heisst „4th Generation Warfare„, indem es einen 1980 geprägten Begriff verwendet. Man spricht auch von 21th Century Warfare und meint ebenfalls, dass einander nicht Truppen an klar umrissenen Grenzen gegenüberstehen. Gebräuchlich ist auch die Bezeichnung hybrider Krieg, der aber ebenfalls zunächst klassische Assoziationen wie zu Russland und Ukraine hervorruft. Robert Malone spricht bei Corona-Propaganda und den scheinbar notwendigen „Massnahmen“ von asymmetrischem Krieg oder Krieg des 21. Jahrhunderts siehe dieses Interview.

Mattias Desmet

Auch das ist Tabu, wie man ja bei uns ebenso merkt, wenn die Plandemie nun militärisch koordiniert wird, aber kein Thema sein darf, ob es sich nicht um hybriden Krieg handelt. Sie sind jedoch nicht besonders smart, meint Malone, sondern gehen stets nach ein und demselben Drehbuch vor. Es gibt keine Abweichungen, sondern nur endlose Wiederholungen sowohl der Panikmache und der Lügen als auch der Angriffe auf Kritiker. Während es in Europa mehr an koordiniertem Widerstand gibt, ist in den USA erst jetzt am 23.Jänner eine zentrale Grossdemo in Washington geplant, die unter dem Motto „Defeat the mandates“ steht und für die auch Malone mobilisiert. Es klingt vertraut, wenn er sagt, dass „Geimpfte“ und „Ungeimpfte“ Seite an Seite gegen Zwang kämpfen und Kategorien wie Rechts oder Links keine Rolle spielen sollen. Die Biden-Administration will einen Impfzwang für Betriebe mit mehr als 100 Beschäftigten umsetzen, gegen den man auch eine Petition unterzeichnen kann. Vielleicht dämpften falsche Hoffnungen sowohl von Trump- als auch von Biden-Anhängern bisher die Bereitschaft, sich selbst auf die Füsse zu stellen. Dass „nicht sehr smart“ eine Agenda durchgezogen wird, zeigt auch der Auftritt von Ex-Gesundheitsminister Rudi Anschober bei Krone TV.

Anschober bei Krone TV

Katia Wagner, die wir auch als Ibizagate-Randfigur kennen und die Ex-Vizekanzler Reinhold Mitterlehner noch als Jungunternehmerin becircte, begrüsst Anschober als „Kollegen“. Tatsächlich schreibt er ja eine wöchentliche Kolumne in der „Kronen Zeitung“ und wird nach einer Frage am Ende der Krone TV-Sendung auch als möglicher Kandidat bei der Bundespräsidentenwahl im Herbst ins Spiel gebracht. So gut wie alles im Video ist Scheinrealität, deshalb weise ich auch nur auf ein paar Punkte hin, die ihr beliebig ergänzen könnt. Menschen kommen nicht vor, ausser als arbeitsbelasteter Ex-Minister oder als weitere „Kollegin“ Doris Vettermann. Würden sie erkennen, dass auch wir Menschen sind und genug von der Plandemie haben, würde ihr Lügengebäude in sich zusammenstürzen. Deshalb dürfen sie auch keine Sekunde innehalten, sondern müssen sich wie Anschober in einer angeblichen Mehrheit von 80 % wiederfinden, die willig eine „Solidargemeinschaft“ bilden sollen. Deutlich wird das Selbstreferenzielle, das natürlich die „Experten“ des Narrativs einschliesst und dazu führt, dass „die Pandemie“ nun halt via „Omikron“ zum Perpetuum Mobile wird. Damit ist erneut klar, dass nur wir diesen Irrsinn stoppen können, aber auch wie Robert Malone und Joe Rogan an Martial Arts denken und die Energie des Gegners nutzen sollten. Es ging bei Krone TV auch um Korruption, sodass Anschober den Entsetzten spielen durfte hinsichtlich der Chats von Thomas Schmid. „Was sind die bereit zu tun, um an die Macht zu kommen“, sagte er und versicherte, dass die Formulierungen in diesen Nachrichten ohnehin nicht sein Stil seien. Er betonte auch, dass er in Oberösterreich ja mit der „schwarzen ÖVP“ kooperierte und bezeichnete das „Lichtermeer“ von #YesWeCare gegen uns als „neue politische Kultur“.

Kundgebung vor dem Gesundheitsministerium

Wer immer wieder vor dem Gesundheitsministerium in Wien am Stubenring demonstrierte, wird über Anschober natürlich empört sein. Ich verbinde mit ihm, dass man ihn in den Grünen immer im Schlepptau von Peter Pilz sah, der andere bedrohte und verleumdete, was Anschober nicht irritierte. Vor Weihnachten sagte der gefeuerte Universitätsprofessor Andreas Sönnichsen bei einer Pressekonferenz mit Herbert Kickl, dass er bis zum Kosovokrieg 1999 immer die deutschen Grünen unterstützte (Sönnichsen nahm jetzt an Spaziergängen in München teil). In Österreich waren zum Beispiel Alexander van der Bellen, Pilz und Anschober dafür und es gab gerade in Oberösterreich zahlreiche Austritte deswegen (so entstand die Solidarwerkstatt). Manche sind eben bereit, für „Macht“ alles zu tun, was sich auch darin zeigt, dass Anschober wegsah, wenn Pilz rote Korruption als vermeintlicher „Aufdecker“ vertuschte. Dass Schmids Chats so sehr im Mittelpunkt stehen, liegt wohl an fehlender Bereitschaft der Justiz, auch andere Handys zu sichern, alles auszuwerten und den Medien zuzuspielen. Jüngst ging es um Gefälligkeiten für Siegfried Wolf, den Geschäftspartner des Oligarchen Oleg Deripaska, der auch mit Alfred Gusenbauer und Hans Peter Haselsteiner verbandelt ist. Ausserdem spielte Wolf bei der Beschaffung der Eurofighter eine Rolle, während die Grünen mit Pilz und seinen Hawerern Anschober und Kogler von der Verantwortung Gusenbauers für den Eurofighter-Vergleich ablenkten. Rein zufällig behauptet Vizekanzler Werner Kogler nicht nur, dass die Grünen für saubere Politik sind, er beschimpft uns auch als Neofaschisten, Rechtsextreme, Staatsverweigerer, Demokratieverweigerer im Parlament und wiederholte dies. Bei Krone TV fiel auch auf, dass es aus der Sicht eines Meinungsforschers im Februar 2021 stimmungsmäßig kippte. Da hatten Rot, Grün und Pink erstmals die Mehrheit und von da an verlor die Kurz-ÖVP. Alle betonten, dass man „mitten in einer Pandemie“ nicht neu wählen könnte, doch die smarte Bevölkerung will genau das und nicht, um so eine Ampel zu ermöglichen….

PS: Es gibt mehrere Demokalender, in denen Termine in ganz Österreich angekündigt werden. Auf der Webseite des Parlaments sollte man Stellung nehmen zu: Ministerialentwurf zur Impfpflicht (164/ME), selbständiger Antrag zur Impfpflicht (2173/A) und zum Abänderungsantrag zu Arzneimittelgesetz und Gentechnikgesetz (1289 d.B. siehe auch dieser Artikel).

PPS: Weil ich mich seit Jahren mit solchen Hintergründen befasse, wird mir sehr zugesetzt. Natürlich kommt man Drahtziehern im Hintergrund erst allmählich näher, weil sie über vorgeschickte Handlanger agieren. Diese Drahtzieher haben bei uns noch völlig freie Hand, sodass sie einem auch alles antun können und dann gedeckt werden. Auf diese Weise habe ich meine Wohnung und alles andere verloren, ich wurde arm gemacht und niedergehalten. Immer wieder stehen Tage an, an denen ich nicht mehr weiterweiss. Ich schreibe auch deshalb, weil mir die Netzwerke um Gusenbauer nicht auch noch meinen Geist rauben sollen; dies wurde dann dazu, dass ich diese Netzwerke enttarne. Ich freue mich daher über eure Unterstützung und den Austausch mit euch und bin unter 066499809540 erreichbar. Weil „Zusetzen“ wie gesagt auch bedeutet, mich ökonomisch zu treffen, bedanke ich mich auch für eure finanzielle Unterstützung unter Alexandra Bader, Erste Bank, AT 592011100032875894 BIC GIBAATWWXXX vielen Dank!