Kriegsspiele, Muskelspiele und Maskenspiele

Einige Menschen haben jetzt das Gefühl, dass es überhaupt keinen Sinn mehr macht, sich öffentlich zu äussern, was ja auch jedes Social Media-Posting darstellt. Waren sie in den letzten zwei Jahren von vielen enttäuscht worden, scheint sich dies jetzt fortzusetzen, so dass fast niemand mehr übrig bleibt. Es dürfte auch beinahe unmöglich sein, noch auf Personen zu verweisen, die immer richtig liegen. Weil ich aber zum Beispiel das Gespräch von Kevork Almassian mit Kyle Kemper über Kanada wichtig fand, binde ich ihn hier zur Anerkennung von Lugansk und Donezk durch Wladimir Putin und Bashar al-Assad ein. Wir müssen Information aus Desinformation herausfiltern, die auch darin bestehen kann, Fakten korrekt, aber ausserhalb des richtigen Kontextes darzustellen.

Ausserdem geht es um Berichte aus erster Hand und darum, selbst dort anzudocken, wo man etwas verifizieren kann. Freilich müssen auch eigene Erfahrungen immer wieder kritisch betrachtet werden, weil man diese vielleicht zunächst falsch eingeordnet hat. Wenn man wirklich recherchiert und nicht davor zurückschreckt, immer wieder ent-täuscht zu werden, bleibt oft fast nichts übrig von der ursprünglichen Einschätzung. Doch man traf instinktiv ins Schwarze, wenn man das Gefühl hatte, dass etwas nicht mit rechten Dingen zugeht, der tatsächliche Hintergrund aber gleichsam mit mehreren Schichten zugedeckt wurde. Die Verantwortung für Verirrungen tragen zunächst jene Personen und Kräfte, die etwas inszenierten. Doch dann liegt es an jeden einzelnen von uns, die Wahrheit herauszufinden und uns nach Verbündeten umzusehen.

Kervok Almassian bei Russia Today

Wir haben jetzt keine Zeit, uns vieles auch schmerzhaft bewusst zu machen, sondern müssen Zusammenhänge rasch begreifen. Wer bei C noch so „aufgeklärt“ schien und sich bitter beklagte, wie ihn andere deswegen abkanzeln, ist oft einen Wimpernschlag später bereit, andere genau so zu behandeln wegen Putin. Der Handy-Screenshot unten ist ein Zufallsprodukt und soll zeigen, welchen Nachrichten wir ständig ausgesetzt sind. Der obligatorische Wetterbericht weist darauf hin, was wir alles nicht mehr als selbstverständlich hinnehmen, sondern anscheinend genau wissen müssen. Wenn Joe Biden Russland mit Sanktionen droht, sehen viele den Gegensatz zu Donald Trump, der Putins Vorgehen ausdrücklich lobt. Aber wenn man Netzwerke rekonstruiert, haben beide Bezug zu Russland und zur Ukraine. Dass sich trotz aufrechter Impfpflicht mit Strafandrohung niemand mehr impfen lassen will, weist unabsichtlich auf einen Zusammenhang zwischen C-Krise und Ukraine-Krise hin. Wenn China über Putins Vorgehen in der Ostukraine nicht erfreut ist, sollte offensichtlich sein, dass dies nichts an der Kooperation mit Russland ändert. Mit C bekanntgewordene Alternativmedien unterstützen die Position Putins und weisen etwa unter dem Titel „‚Marionetten-Regime in der Ukraine‘: Putins Antwort auf NATO-Provokationen“ darauf hin, dass er gegen die Oligarchen in der Ukraine wettert. Was aber ist mit russischen Oligarchen wie Oleg Deripaska oder dem in Wien gegen die Auslieferung in die USA kämpfenden Ukrainer Dmytro Firtash?

Ein Handy am 22. Februar

Uns werden holzschnittartige Bilder von Personen angeboten, was jetzt deutlich wird beim Plagiatsverdacht gegen Justizministerin Alma Zadic. Da wirft sich besonders Exxpress ins Zeug, wo jedoch Verbindungen zum russischen Netzwerk ebenso deutlich sind wie bei Zadics Förderern Alexander van der Bellen und Peter Pilz. Es kommt immer wieder vor, dass Akteure unter einem Vorwand entfernt und durch andere ersetzt werden. Normaler Weise denkt man aber nicht um die Ecke und erwartet auch nicht, dass einige nach Art von Schläfern exakt das Gegenteil von dem vertreten, was sie mit durchsetzen sollen. So aber wird verhindert, dass sich echte unabhängige Opposition bildet. Wir sehen unten eine Werbung bei Report24 für Thomas Röpers Putin-Buch; der Autor wird jetzt auch für „Inside Corona“ zu den Finanzströmen um die Plandemie unter Berücksichtigung der EU herumgereicht. Viele verstehen meinen Einwand nicht, dass man so auch die Urheber der Panikmache, der Übertreibung mit einem Virus als Vorwand verschleiern kann.

Werbung bei Report 24

Als vor zwei Jahren nahezu einheitlich in vielen Staaten auf C reagiert wurde, kam dies einer Weichenstellung als Selbstläufer gleich; wenn verdeckt interveniert wird, werden möglichst vollendete Tatsachen geschaffen. Als Resultat wird immer deutlicher, dass es um eine Umwandlung von Staat und Gesellschaft geht, die aber viele immer noch nicht wahrhaben wollen. Mit Tortendiagrammen könnten wir dies abbilden, hätten wir verlässliche Zahlen und nicht bloss unsere Wahrnehmungen und die anderer. Es ist daher nicht so, dass ca. 50 % gegen C und pro Putin und etwa 50 % pro C und gegen Putin sind. Dennoch sind beide Positionen oft deckungsgleich, als ob das eine das andere bedingen würde. Versuchen wir es mal so: 25 % pro C und gegen Putin, 25 % gegen C und gegen Putin, 25 % pro C und pro Putin und 25 % gegen C und pro Putin. Auch das ist nicht realistisch, macht aber deutlich, dass mit der Ukraine-Krise ein weiterer Spaltungsfaktor hinzugekommen ist. Wenn man z.B. ausgehend von Röpers Verlag mal Psiram durchklickt, kann man Netzwerke rekonstruieren, auch wenn hier recht rigide Menschen geframed werden. Doch prorussische Positionen ziehen sich durch und kamen oft hinzu, wenn jemand zuvor mit eher schrägen Ansichten zum Aussenseiter wurde oder revisionistische Positionen vertrat. Es ist menschlich verständlich, dass man sich über Beachtung in auch thematisierten Alternativmedien oder bei Russia Today freut und dann eines zum anderen kommt. Und es überrascht nicht, dass diese Szene auch bei Protesten gegen C-Maßnahmen präsent war und einige Menschen abdrifteten (was auch auf der Pro-C-Seite zu beobachten ist). Alternativmedien sind inzwischen so offensichtlich auf Putins Seite, dass dies eigentlich niemand mehr übersehen kann.

„Was erlauben Putin?“

Wir sehen hier Dirk Pohlmann, der Dokus etwa über Ronald Reagan und das Ende der Sowjetunion drehte, und Matthias Bröckers bei Robert Fleischer von ExoMagazin. Die Bewunderung dieser Männer für Putin erinnert an die vieler für Trump und erscheint logisch, wenn unsere Politik sukzessive delegitimiert wurde. Gerade zu unvermeidlich isr das Schwärmen Pohlmanns für russische Hyperschallwaffen, was Assoziationen zu Carol Cohns Analyse „Sex and death in the rational world of defense intellectuals“ weckt. Geht es hier um „Raketenneid“ und „Raketenstreicheln“ zumal Pohlmann auch auf die amerikanische Dark Eagle hinweist, über die er auch schreibt? Auf jeden Fall funktioniert die Abwertung der Politik auch so, dass diese „im Westen“ zunehmend als inkompetent und impotent empfunden werden soll, während Putin Respekt gezollt wird. Das aber einige Politiker so offensichtlich gegen die Interessen des eigenen Landes handeln bis in lächerlich kleine Details, hat mit von Yuri Bezmenov beschriebener ideologischer Subversion zu tun. Diese führt auch dazu; dass die meisten Menschen endlos Zustände beklagen, ohne aber dem Warum auf die Spur zu kommen. Ich kann sehr viel rekonstruieren und vernetzen, aber niemanden dazu zwingen, die Implikationen auch zu verstehen. Und nein, es geht nicht „einfacher“, wenn Subversion beschrieben wird, die über Jahrzehnte erfolgte.

Während Putin seine Uhr ablegte, hat der Verteidigungsminister Schoigu diese anbehalten.



Sie zeigte 12:47.

Diese „Live“ Ausstrahlung ist damit 5 Stunden versetzt.

Damit besprechen sie die Bitten zur Anerkennung der abtrünnigen „Republiken“ bevor diese überhaupt getätigt wurden. pic.twitter.com/6TjhfL6PIg — ¯_(ツ)_/¯ 🇪🇺 (@Neiswestnij) February 21, 2022 Wer sind die Marionetten?

Nützliche Idioten im Sinne alter KGB-Netzwerke sind alle, die auf scheinbare Gegensätze hereinfallen. Da wurde etwa groß getönt, dass Peter Pilz‘ „Zackzack“ bedroht sei durch Klagen zum Beispiel von Martin Ho. Doch das Verfahren wurde eingestellt, da Ho plus Anwalt Georg Zanger nicht vor Gericht erschien. Es ist ziemlich unwahrscheinlich, dass Zanger vor Pilz kapituliert; doch beide sind mit Alfred Gusenbauer und damit dem russischen Netzwerk verbunden. Oder man ereifert sich endlos darüber, dass Gender und Co. linke Hegemonie verkörperten. Dann aber vertritt der Kanzleipartner von Gabriel Lansky Gerald Ganzger einen Studenten gegen Gender-Regeln an der Universität Wien. Ins Bild passt auch, dass Daniela Holzinger PR macht für eine Initiative von Leopold Steinbichler, der mit ihr 2017 im Eurofighter-U-Ausschuss sass. Holzinger gehörte zur SPÖ und war später Abgeordnete bei Pilz, der den UA manipulierte. Steinbichler war bei Team Stronach, womit wir bei Magna und den russischen Netzwerken sind. Dass die SPÖ die Verantwortung Gusenbauers für den Eurofighter-Vergleich verschleierte, wurde über Nici Garfias aus der Kanzlei Lansky koordiniert. Oben sehen wir, dass zum Beispiel der russische Verteidigungsminister zur Marionette degradiert wird, den Pohlmann und Co. gerne deutschen Ministerinnen bewundernd entgegensetzen, und natürlich sind die „Volksrepubliken“ bloss Spielball. Ich kann überhaupt nicht nachvollziehen, dass Putin Stärke, überlegene Intelligenz und Leadership verkörpern soll.

Klaudia Tanner

Es ist vielleicht nicht so sexy wie „Raketenstreicheln“, aber der hybride Krieg im Westen mit Unterwanderung, Täuschungsmanövern und x-fachen verdeckten Angriffen auf alle, die da irgendwie in die Quere kommen, ist unser Hauptproblem. Dass ich als nachrichtendienstlicher Laie russische Operationen rekonstruiere, ist eine unmittelbare Folge dessen, wie brutal ich stets aus dem Hinterhalt bekämpft wurde; ich halte Putin daher für schwach und feige. Ich wollte auch schlicht wissen, wer Ex-Verteidigungsminister und Eurofighter- Bauernopfer Norbert Darabos bedrohte, abschottete, überwachte (und all das immer noch tut). Die Konsequenzen der gekaperten Befehlskette in der Landesverteidigung sehen wir bis heute, wenn ein normales Virus als riesige Bedrohung verstanden wird. Einige rufen jetzt im Ernst dazu auf, sich gegen „Krieg der NATO in der Ukraine“ zu stellen. Wie meinen? Vielleicht kann es nicht schaden, einmal den Nordatlantikvertrag zu lesen mit Artikel 5 zur kollektiven Selbstverteidigung beim Angriff auf ein Mitglied. Es ist eine Konsultation des UN-Sicherheitsrates vorgesehen und nicht zwingend militärischer Beistand. Und dennoch ist es für uns relevant, weil ja bloss die Slowakei zwischen der Ukraine und uns liegt. Die Aufnahme ehemaliger Mitglieder des Warschauer Paktes in die NATO erfolgte zu spät, zumal die Armeen nicht wie früher funktionieren, Soldaten es gerne „einfach“ haben, als Folge einstiger Indoktrination. Man muss natürlich Hybris einkalkulieren, aber wenn es nach dem NATO-Vertrag geht, gab es bisher keine NATO-Kriege im Plural, sondern den Angriff auf Afghanistan, nachdem nach 9/11 der Beistandsmechanismus aktiviert wurde.

Nuoviso und die Ukraine

Freilich gab es Interventionen von NATO-Staaten, die der Vertrag nicht verbietet; auch wenn man das Bekenntnis zu „Werten“ vielleicht so interpretieren kann. Um noch einmal zu Dirk Pohlmann zurückzukehren: wo er authentisch und nicht so popragandistisch wirkt, sind seine Erinnerungen an die Friedensbewegung der 1980er Jahre. Er geht nicht darauf ein, dass die Bewegung unterwandert wurde, was ja nichts daran ändert, dass es legitim war, sich gegen ein atomares Schlachtfeld in Europa zu engagieren. Es ist auch richtig, heute darauf hinzuweisen, dass sich Russland und die USA doch bitte über den Pazifik bekriegen sollen, wenn es denn unbedingt sein muss. Die romantische Verklärung der Friedensbewegung findet paradoxer Weise ein Spiegelbild im Verhalten von Offizieren und wehrpolitischen Vereinen, wo man selbst lernte, auf subkonventionelle Bedrohungen zu achten. Die Friedensbewegung wurde als eine solche verstanden, doch auch wenn man seither von asymmetrischen oder hybriden Kriegen spricht, werden diese nicht wirklich verstanden. Offiziere waren zwar argwöhnisch, als mit Gusenbauers Kanzlerschaft mit Darabos ein Ex-Zivildiener Minister wurde. Sie schafften aber nicht zu erkennen, dass sie dieses medial immer betonte biografische Detail entfremden soll. Daher waren sie nicht beunruhigt, wenn einem Gespräch mit einem vernünftigen und aufgeschlossenen Minister keine weiteren folgen durften. Sie erkannten kein Muster und fühlen sich eher noch „stark“ angesichts seiner „Schwäche“ wie nützliche Idioten jetzt, die sich z.B. angesichts von Annalena Baerbocks Performance samt Versprechern gleich einen ganzen Kopf grösser fühlen. Es liegt Ironie darin, dass ich als ehemalige Friedensaktivistin und Frau verstand, was Männer überforderte, die gelernt hatten, in Panzer-Kategorien zu denken.

PS: Es gibt mehrere Demokalender, in denen Termine in ganz Österreich angekündigt werden. Auf der Webseite des Parlaments sollte man Stellung nehmen zur Änderung des Sozialversicherungsgesetzes, um der Ärztekammer mehr Macht über Ärzte zu geben (siehe 2172/A). Es ist auch notwendig, sich per Stellungnahme gegen eine Verlängerung des Epidemiegesetzes bis 30. Juni 2022 auszusprechen (siehe 2063/A).

