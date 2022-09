Raus aus der Sanktionsfalle!

Angeblich ist es eine russische Desinformationskampagne, Außenministerin Annalena Baerbock nachzusagen, ihr seien die Deutschen egal, die Ukraine muss weiter unterstützt werden. Es ist aber recht nahe an der Wahrheit, sodass die Reaktionen wohl dazu dienen, diese Wahrheit zu verschleiern. Tatsächlich ist am ehesten zutreffend, dass Baerbock selbst die russische Agenda unterstützt, was ihr nicht unbedingt bewusst sein muss; sie ist sicher nicht die hellste Kerze auf der Torte. Aus Schlagzeilen wie „Kampagne gegen Annalena Baerbock aus Russland gesteuert“ wird daher „Annalena Baerbock aus Russland gesteuert“. Es ist nämlich klar, dass „die Sanktionen“ vor allem uns selbst schaden und dass Länder wie Deutschland oder die USA ihre konventionelle Verteidigungsfähigkeit verlieren, wenn sie weiterhin die Ukraine mit Nachschub versorgen. Was Sache ist, stellt der ehemalige UN-Waffeninspektor Scott Ritter ungeschminkt in Video-Interviews mit Judge Neapolitano dar (seitens der Ukraine wird er attackiert). Auch der ehemalige deutsche General Erich Vad sieht keine erfolgreiche Offensive der Ukraine und meint, dass Waffenlieferungen buchstäblich auf Kosten der Bundeswehr und ihrer Kapazitäten gehen.

Einer der Gegner von Ritter und anderen ist Ex-CIA-Chef David Petraeus, der schlicht das Narrativ vom (vermeintlichen) Sieg über den Kommunismus verteidigen muss. Wer sich einsichtig zeigt und real existierende verdeckte russische Operationen im Westen erkennt und benennt, würde oft seine komplette bisherige Existenz über den Haufen werfen. Dabei geht es nicht bloss um Pensionsansprüche behäbiger Offiziere, sondern um jahrelang gepflegte wesentliche Überzeugungen. Die Überlegenheit Russlands im hybriden Krieg mit Subversion, Infiltration, Desinformation und Destabilisierung passt nicht ins Konzept vom „überlegenen Westen“. Es ist jedoch nicht die Zeit für Befindlichkeiten, da alle rasch kapieren müssen, was gespielt wird, um dieser Überlegenheit ein Ende zu bereiten. Wie bei C werden „wir“ in Politik einbezogen, indem wir uns als „gute Menschen“ erweisen und bestimmten Vorgaben folgen sollen. Wer aber bei C besonders heftig und geradezu theatralisch ablehnte, wozu er getriggert werden sollte, ging auf andere Weise auch in die Falle. Es ist beim Krieg in der Ukraine ähnlich, weil Menschen, die sich nicht für Sanktionen einspannen lassen, oft jede unangenehme Wahrheit über die russische Strategie und über Putin ausblenden.

Ritter und Neapolitano

Das Einzige, was wir tun können, ist deutlich signalisieren, dass wir uns nicht veräppeln lassen und wissen, dass fanatische Sanktionsbefürworter meist Putin dienen, jedenfalls wenn sie auch etwas umsetzen oder massiv Stimmung machen können. Darauf aufbauend kann wirksamer Widerstand entstehen, der sonst ins Leere läuft. Was aber aktuell abgeht, zeigt ein Blick nach Wien, wo es am 10. September mehrere Proteste gegen Teuerung geben wird. Fairdenken (aus dem Widerstand gegen C-Massnahmen hervorgegangen) demonstriert um 15 Uhr auf dem Heldenplatz. Eine KPÖ-Kundgebung findet um 16 Uhr bei der Endstation der U3 in Ottakring statt, wie Plakaten beim Volksstimmefest zu entnehmen war. Ausserdem kündigte die der SPÖ vorgelagerte Gruppierung „Aufwärts“ eine Demo für diesen Tag an; es kann aber sein, dass damit die Kundgebung in Ottakring gemeint ist. Bei einem Protest am 1. September vor dem Kundenzentrum von Wien Energie in der Spittelau einer Initiative gegen Zwangsräumungen hielt der eine oder andere Ausschau nach Leuten, die auch C-Demos besuchen und dafür diffamiert werden. So wird man natürlich nur davon träumen können, wie in Tschechien viele tausende Menschen gegen fatale Sanktionspolitik auf die Strasse zu bringen oder wie in Italien Stromrechungen zu verbrennen.

„Bild“ und Baerbock

„Bild“ und andere Medien bringen den einen oder anderen zutreffenden Satz unter, lenken aber zum größten Teil gleich wieder ab. Nicht zum ersten Mal wird ignoriert, wo und wie tatsächlich russische Einflussnahme stattfindet und wo man sie aufbauscht. Was mit hineinspielt, ist die fehlende Bereitschaft vieler, auch nur sachte die USA zu kritisieren. Dann genügen Label wie „unserre Partner“ oder „der Westen“, um alles abzunicken, ohne sich zu fragen, ob es wirklich „dem Westen“ nützt. Es kommt für sie bis heute nicht in Frage, unabhängige Dokumentationen über 9/11 wie die unten eingebundene von 2021 zu sehen und zu verbreiten. Im Mittelpunkt von „The Unspeakable“ stehen vier Familien, die Angehörige oder Freunde am 11. September 2001 verloren haben. Sie sind bei Friedensdemos und wollen Anhörungen durchsetzen und sie sind fassungslos über Verschleierungstaktiken. Es ist ihnen klar, dass Menschen nicht pulverisiert werden, wenn ein Wolkenkratzer einstürzt, sodass sie von Explosionen sprechen. Man möchte sie zu trösten versuchen, aber das ist eine Illusion angesichts der Kräfte, die etwas zu verbergen haben. Dieser Film passt hier auch deshalb, weil typische Mainstream-Journalisten bei 9/11 ebenso von Anfang ein Narrativ auftischten wie später bei C (siehe Kommentar von Neil Oliver in UK) und schliesslich beim Krieg in der Ukraine und den Sanktionen. Wer sich eigenständig informiert und analysiert, stimmt den 9/11-Familien zu, lehnt Militärinterventionen der Amerikaner ab, durchschaut die C-Farce und kann erkennen, dass es ein Putin-Netzwerk bei uns gibt. Natürlich lenken die erwähnten Label auch diejenigen ab, die amerikanischen Imperialismus ablehnen und deswegen die USA überall sehen und so russische Handschrift übersehen.

„The Unspeakable“

„Bei uns“ gilt auch für Deutschland, sodass man bei Recherchen zu Österreich auf entsprechende Verbindungen stösst und umgekehrt. Vor ein paar Monaten besuchte SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner Karl Lauterbach und brachte das Buch „Freundschaft“ von Ex-Bürgermeister Michael Häupl mit. Gerade stellte Arte einen Werbefilm über die Seestadt Aspern auf Youtube (genannt Dokumentation), in dem ein Beschluss des Gemeinderats 2007 über das Monsterprojekt erwähnt wird. In jenem Jahr überreichte Häupl seinem Freund, dem Moskauer Bürgermeister Juri Luschkow das Große Goldene Ehrenzeichen der Stadt Wien. In US-Botschaftsdepeschen aus Moskau wird Luschkow als Kleptokrat an der Spitze organisierter Kriminalität beschrieben; auch sinnlose Bautätigkeit war typisch, wie das Team von Alexej Nawalny aufzeigte. In Wien sind Baufirmen mit Putin-Bezug wie Strabag und Hochtief involviert; dazu kommt die einst unter sowjetischer Verwaltung stehende Porr. Beim Skandal um Spekulationsgeschäfte von Wien Energie sind ebenfalls Verbindungen zum Putin-Netzwerk interessant; die SPÖ ist sich keiner Schld bewusst und ruft laut „Haltet den Dieb“. Nach der unten gezeigten Pressekonferenz luden die Abgeordneten Christoph Matznetter und Alois Schroll für Samstag, den 3. September zu einer PK ein. Der rote Energiesprecher Schroll gehört wie Ex-Kanzler Alfred Gusenbauer (der eng mit Russland verbandelt ist) der SPÖ in Ybbs an. Matznetter ist Vizepräsident der Wirtschaftskammer, war Vizepräsident der Österreichisch-russischen Freundschaftsgesellschaft und gehört dem Kuratorium der Austrian Chinese Business Association an. Bei der ACBA wird man ihn und den Wiener Stadtrat Peter jetzt bei einer Veranstaltung erleben, bei der gefordert wird, China den Friedensnobelpreis zu verleihen. Die Freundschaftsgesellschaft geriet durch Wirecard zu sehr ins Rampenlicht, sodass Matznetter, der frühere Präsident Richard Schenz und die Sponsoren OMV und Strabag das Dialogforum Österreich-Russland mit Unterstützung der Botschaften in Wien und Moskau gründeten.

SPÖ-Pressekonferenz

Schenz ist auch Präsident der Österreichisch-kasachischen Gesellschaft mit Sitz in der Kanzlei von Gabriel Lansky, der mit Matznetter publiziert und mit Gusenbauer kooperiert, dessen Personenkomitee er bei der Wahl 2006 leitete. Diese Zusammenhänge – siehe auch Netzwerk der Gazprom – beflügeln natürlich keine Männerfantasien wie Geschichten a la „Spiegel“ und Co. von schönen jungen GRU-Agentinnen, die auf NATO-Offiziere angesetzt werden. Auch wegen des Zugangs zu NATO-Dokumenten (wir sind in der Partnership for Peace) ist das österreichische Verteidigungsministerium (unter Mithilfe von Gusenbauer und Co.) komplett von der GRU unterwandert. Bei der Affäre um Wien Energie ist übrigens auch interessant, dass KPMG als Wirtschaftsprüfer fungiert und der ACBA angehört, in der wir auch den Prüfer von Wirecard CEE in Graz TPA finden. Ausserdem kam Markus Braun von KPMG zu Wirecard, wo viel für eine russische Geheimdienst-Front spricht. Natürlich sind Kontakte zwischen Grünen in Deutschland und Österreich, CDU/CSU und ÖVP, SPD und SPÖ, FDP und NEOS ebenfalls ein Ansatzpunkt, weil man sich hier in der Regel unterstützt und einander kaum widerspricht. Nicht von ungefähr träumen manche auch davon, dass in Zukunft eine Ampel Österreich regiert.

Diese Recherchen erfordern sehr viel Aufwand und sind in dieser Form einzigartig. Es ist immer notwendig, alles neu zu bewerten und weitere Puzzleteile zu einem sehr komplexen Bild hinzuzufügen. Davon profitiert jeder, der mit einzelnen Bereichen in Berührung gekommen ist oder der sich fragt, wie etwas einzuordnen ist. Als Grundlage für weitere Recherche, für parlamentarische Untersuchungen, für Ermittlungen der Justiz eignet es sich auch sehr gut. Es kommt oft darauf an, durch Zufall an eine mögliche Verbindung überhaupt mal zu denken, um sie und einiges mehr zu finden.

Jeder finanzielle Beitrag dazu ist herzlich willkommen:

Alexandra Bader, Erste Bank, AT 592011100032875894 BIC GIBAATWWXXX

Vielen Dank!

Für Inputs und Feedback etc. bin ich auch telefonisch erreichbar unter +43 (0)66499809540