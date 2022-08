Tod einer Ärztin: Die politischen Hintergründe

Bis in die USA schlägt der Suizid der oberösterreichischen Ärztin Lisa-Maria Kellermayr Wellen, wie aus Medienberichten ersichtlich ist. Er wird sofort instrumentalisiert, wobei diejenigen, die seit zweieinhalb Jahren andere Menschen verleumden und bedrohen, nun diesen die Schuld daran geben, dass es so tragisch endete. Was es zunächst zu sagen gab, habe ich hier analysiert, doch inzwischen ist die politische Dimension des Geschehens deutlicher geworden. Das Titelbild von „Österreich“ siehe unten zeigt, in welche Richtung es gehen soll. Laut „Kronen Zeitung“ ebenfalls vom 31. Juli 2022 wirft der ehemalige Sektionschef im Bundeskanzleramt Manfred Matzka Gesundheitsminister Johannes Rauch wegen des Endes der Quarantäne für positiv Getestete Gemeingefährdung vor („Einst mächtigster Beamter droht Rauch mit Haft“); siehe auch „Heute„. Rudi Fussi, der als PR-Berater firmiert, machte daraus eine Sachverhaltsdarstellung an die Staatsanwaltschaft, wie er stolz auf Twitter verkündet.

Fussi gehört jedoch nicht bloss zu denjenigen, die Kellermayr in ihrer Angst vor sogenannten Corona-Leugnern bestärkten, statt ihr zurück auf den Teppich zu helfen. Offenbar soll Rauch aus der Regierung geschossen werden, die – so das Kalkül – keinen weiteren Ministerwechsel verkraftet. Alles ist hier verlogen, auch eine Geschichte der „Krone“ über Kritik von Rauchs Ehefrau, der Chefin der SPÖ Vorarlberg Gabriele Sprickler-Falschlunger. Der „Kurier“ macht zugleich nicht auf Krokodilstränen um Kellermayr, wirft aber Rauch vor, dass er es wagt, als Minister über beratenden Experten zu stehen, diesen also einen „Maulkorb verpassen“ wolle (siehe auch „Krone“ mit „Rauch wollte Experten Maulkorb verpassen“). Dass sich die Wiener Stadtregierung weigert, Daten zu an und mit C Verstorbenen ins Spitalsregister einzumelden, passt ebenfalls ins Bild.

„Österreich“ am 31. Juli 2022

Es wäre viel zuviel verlangt von einer jungen Ärztin zu durchschauen, was hier gespielt wird; abseits von allen Spekulationen über ihren psychischen Zustand war sie bloss Spielball von Kräften, die über Leichen gehen. Dabei wird auch gerne in Kauf genommen, dass sich manche Leute radikalisieren, wenn ihnen zu sehr zugesetzt wird. Andere wiederum radikalisieren sich in jener Blase, zu der Fussi und Co. gehören. Die jüngsten Meldungen zu Johannes Rauch würden Kellermayr nicht in Bezug auf Artikel 20 Absatz 1 der Bundesverfassung auffallen, in dem das Weisungsrecht des Ministers im Ressort geregelt ist. Es wird aber von Matzka, Fussi, den Medien und in gewisser Weise auch der Ehefrau Rauchs in Frage gestellt. Als Matzka noch im Bundeskanzleramt tätig war, wollte ich vergeblich mit ihm über das verletzte Weisungsrecht des Ministers im (von der GRU unterwanderten) Verteidigungsministerium und über die Überwachung von Politikern durch fremde Geheimdienste reden.

Fussi auf Twitter

Man kann durchaus einen Zusammenhang sehen, weil „die Pandemie“ mit der GECKO-Kommission militarisiert wurde und diese maßlos übertreibt. Fussi ist einer breiteren Öffentlichkeit vor allem wegen seiner Verwicklung in die Affäre um Tal Silberstein im Wahlkampf 2017 ein Begriff. Er hat heute einen Werbe-Rahmenvertrag mit der Wirtschaftskammer Wien um eine Million Euro und kennt keinerlei Skrupel, wenn es darum geht, Menschen gegeneinander aufzuhetzen und falsche Behauptungen aufzustellen. Seine PR-Firma sucht Ärzte (über Kellermayr), die von „Corona-Leugnern“ bedroht wurden, wohl um daraus eine Kampagne zu basteln. Lisa-Maria Kellermayr verbreitete eine entsprechende Mail von Fussis Mitarbeiterin Sylvia Steinitz (ehemals Journalistin unter anderem beim „stern“ und bei der „Wienerin“) am 2. Juli 2022 in einem Verteiler von Ärzten. Viele haben sich jetzt Berichte über Kellermayr von vor vier Wochen angesehen (es gibt auch ein Video von „Österreich“) und den Eindruck gewonnen, dass sie psychisch sehr belastet war. Kellermayr teilte die Mail, die ihr Steinitz im Auftrag von Fussi schickte, auch im Forum der Ärztekammer auf Facebook. Bei den bislang bekannten Drohbriefen kann es sich um das Werk von Irregeleiteten oder aber von Agents Provocateurs handeln; im Vergleich zu den Erfahrungen anderer mit Polizei und Verfassungsschutz kümmerte man sich doch um Kellermayr.

Kellermayr am 2. Juli 2022

Wir sehen unten aktuelle Tweets von Steinitz, die Unter anderem zu „Zackzack“ verlinkt. Peter Pilz darf ja nie fehlen, wenn es darum geht, ein Regierungsmitglied abzuschiessen und er diffamiert uns als „Hassbürger“, denen man nicht nachgeben dürfe. Nun gehen die Wogen gerade extrem hoch, sodass viele am Zustand interessiert sind, in dem sich Kellermayr befand. Wir können ohne unzulässige Vermutungen anzustellen aber festhalten, dass stundenlange Gespräche mit ihr, auf die Florian Klenk vom „Falter“ und Corinna Milborn und Magdalena Punz von Puls 24 verweisen, keine Erleichterung brachten, sondern das Gefühl von Bedrohung erst recht verstärkten. Kann sich jemand vorstellen, dass diese Journalisten sich stundenlang zum Beispiel Konstantina Rösch oder Maria Hubmer-Mogg widmen? Oder einer Mutter, deren Kind in einem der Lockdowns Suizid beging? Einen Mann, der seinen Bruder an die Impfung verlor? Einer Frau, deren Mutter sich selbst aufgab, weil sie durch C-Regeln nichts mehr durfte? All denen, die ihre Existenz verloren, zum Teil auch als Impfopfer, und die immer verhöhnt wurden? Wohl aber wird das „nicht gelebte Leben“ von Lisa Maria Kellermayr etwa von Oliver Das Gupta und Colette M. Schmidt (die prinzipiell überall Nazis sieht) im „Standard“ betrauert; für die FAZ steht fest, dass ihr Tod ein „Sieg des Mobs“ ist.

Sylvia Steinitz auf Twitter

Ich hatte dieses „Privileg“ auch nie, obwohl ich viele im Mainstream „zufällig“ fehlende Puzzleteile zu politischen Skandalen recherchierte und mir auch sehr zugesetzt wurde. Nach dem 2. Juli besuchte offenbar der „Spiegel“ Kellermayr; am 1.Juli hiess es, dass eine deutsche Hacktivistin einen Drohmailschreiber ausfindig gemacht hatte. Ist es wieder einmal Behördenversagen, dass dann nichts passierte, könnte kann sich fragen; Hackerin „Nella“ macht jetzt auf Meinungsmache im C-Narrativ. Jedenfalls wird sich Kellermayr auch aufgrund des medialen Interesses falsche Hoffnungen gemacht haben. Nachdem „Nella“ sich einschaltete, soll Kellermayr nämlich geplant haben, zurückzuschlagen siehe „Standard“ vom 6. Juli 2022, schloss aber ihre Praxis siehe Webseite. Oliver Das Gupta arbeitet auch für den „Standard“ und war an Ibizagate 2019 beteiligt. Es ist ungeheuer beklemmend, sich die Art und Weise anzusehen, wie der „Spiegel“ eine Frau in Szene setzt, die sich buchstäblich einbunkerte („Gefangen in der eigenen Praxis“). Viele fragen sich jetzt, ob diese Journalisten denn nie versuchten, sie wieder herunterzuholen, als sie von eigener Security, Panikraum und bleibender Angst sprach. Doch das C-Narrativ basiert ja selbst auf dem Aufbauschen von Gefahren bzw. darin, von der echten so kreierten Gefahr (Destabilisierung) abzulenken.

Im Bunker mit dem „Spiegel“

Aus heutiger Perspektive ist ein Gespräch von Rudi Fussi und Natascha Strobl mit Lisa Maria Kellermayr ziemlich aufschlussreich. Es wurde geführt, nachdem Rudi Anschober (mit der Begründung Burnout) zurückgetreten war, also im April 2021; Fussi lässt mitschwingen, dass doch eine Frau anstelle von Wolfgang Mückstein eine bessere Nachfolgerin gewesen wäre, was Kellermayr schmeicheln soll. Im totaler medialen Tabubruch wird nicht nur über ihren Suizid berichtet, sondern auch über ihre Abschiedsbriefe, in denen sie die Behörden und Anschober kritisiert. Man gewinnt bei Fussi den Eindruck, dass sie happy ist, endlich einmal über ihr Arbeitspensum reden zu können. Nicht nur ihr Dialekt trägt dazu bei, dass es so wirkt, als würde sie die bei den als ihre besten Freunde betrachten. Immer aber beklagt sie Chaos und unterstellt, dass C nicht ernstgenommen werde. Ausserdem würden ihr als Frau Männer z.B. in den Medien vorgezogen, die keine direkte Erfahrung mit C-Patienten hätten. Stolz ist sie darauf, dass sie ein Asthmaspray zur Behandlung einsetzte; zu dieser Zeit war sie gerade dabei, eine eigene Praxis zu eröffnen. Fussi denkt laut darüber nach, ob diese Ordination nicht in Traiskirchen sein könnte, wo Andi Babler Bürgermeister ist. Strobl gibt sich mitfühlend bezüglich es als Frau unter lauter Männern schwer zu haben. Beide versprechen ihr, sie nicht im Stich zu lassen uns zusammenzuhalten; nach diesem Auftritt werden die Medien sie nicht mehr ignorieren (bei Servus TV wollte sie nicht diskutieren). Tatsächlich wird sie im April 2021 zu Corinna Milborn zu Puls 24 eingeladen und auch zu Krone TV.

Strobl, Fussi, Kellermayr (2021)

Wieder hat man das Gefühl, dass man Kellermayr über ihre neuen Freunde aufklären hätte müssen. Fussi erstes politisches Engagement (sic!) richtete sich gegen den Kauf von Abfangjägern, was in gewisser Weise an Peter Pilz 1985 anschloss. Strobl sieht überall Antisemitismus, etwa wenn die Methoden des Tal Silberstein kritisiert werden. Fussis Sendung lief bei Okto TV, das von der Stadt Wien finanziert wird. Strobl arbeitet unter anderem für das Momentum Institut, das 900.000 Euro pro Jahr von der Arbeiterkammer bekommt. Robert Misik war mit Peter Pilz bei der Gruppe Revolutionärer Marxisten und ist wie Fussi mit Christian Kern verbunden, der jetzt Hans Peter Doskozil berät. Fussi und Misik sollen den Anschein erwecken, dass sie Wladimir Putin ablehnen; Misik macht dies mit einer grottenschlechten Serie im „Falter“, die bloss eine hastige Aufzählung mancher in diversen Büchern genannter Fakten ist. Dazu kommt viel an verwirrender Pseudo-Psychologie; Fussi hingegen traf sich mit Oleg Deripaskas Geschäftspartner Siegfried Wolf vor Gericht zu einem Vergleich.

Robert Misik auf Twitter

Beide unterstellen wie viele andere der kritischen Szene gerne, sämtlich aus Anhängern Putins zu bestehen. Dass es immer einen Vorwand für GULAG-Fantasien gibt, stellt Misik oben unter Beweis. Gegen Johannes Rauch spricht übrigens auch, dass er als Vorarlberger mit dem russischen Treiben in Orten wie Lech am Arlberg vertraut ist und Sanktionen gegen Deripaska forderte. Freilich ist Deripaska mit Alfred Gusenbauer, Franz Schnabl, Wolfgang Schüssel, Hans Peter Haselsteiner (den wir im Personenkomitee für Alexander van der Bellen finden), Rene Benko und anderen verbandelt. Rauchs Position überschreitet auch hier nicht seine Kompetenzen, da das Netzwerk russischer Geheimdienste mit Subversion und einer Gefährdung unserer Sicherheit verbunden ist. Die Bundesregierung überträgt die Verfügungsgewalt über das Bundesheer dem Verteidigungsminister oder der Ministerin, was die Nachrichtendienste einschliesst (und voraussetzt, dass sie oder er tatsächlich Minister:in gemäss Artikel 20 Absatz 1 B-VG sein kann). Es heisst über Deripaska, dass sich in seinem Schlepptau Agenten der GRU befinden. Die Wirecard-Affäre hatte übrigens sehr viel mit Österreich zu tun; Jan Marsalek floh mithilfe des BVT nach Moskau, wo ihn das FSB beschützt.

Blumen und Kerzen am Stubenring

Der C-Widerstand ist vertraut mit dem Begriff mass formation, was die Manipulation einer breiten Masse über via Medien eingesetzte Trigger meint. Deshalb sollten wir einen möglichen psychologischen Effekt bedenken, auch wenn Blumen und Kerzen am Fuss des Radetzky-Denkmals (mit der Inschrift „In deinem Lager ist Österreich“) am Stubenring deponiert wurden. Man sieht auf dem Foto auch ausgedruckte Tweets von Minister Rauch, die trotz Klarsichthüllen ein wenig verwaschen sind. Wenige Schritte entfernt ist jener Eingang zum Sozial- und Gesundheitsministerium, vor dem im Winter immer wieder demonstriert wurde. Das ehemalige Kriegsministerium am Hof, der Vorgänger des Amtsgebäudes am Stubenring, wurde zum grossen Bedauern von Architekten abgerissen. Am Hof wurde dann ein Bürogebäude errichtet, das zuerst von der Niederösterreichischen Escompte-Gesellschaft, dann von der Länderbank und der Bank Austria genutzt wurde. Ab 2008 gehörte es Rene Benko, der daraus das Park Hyatt Hotel machte, in dem auch Tal Silberstein gerne übernachtet. Auf der Freyung besitzt Benko Haus Nr. 8 mit Bank Austria Kunstforum und Verfassungsgerichtshof; gerade war Gusenbauer für die Bank Austria in Ruanda. Die überzogenen Reaktionen auf C dienten immer einer Agenda zur Umsetzung fremder Interessen.

Kundgebung im Dezember 2021

Dieser sind viele so sehr verfallen, dass sie ausrasten, weil Rauch Covid als ganz normale Erkrankung betrachtet, welche Symptome erfordert. Auch Kellermayr war eine überzeugte C-Jüngerin, die wie Gusenbauer das „Impfen“ der gesamten Weltbevölkerung forderte und oft von „Triage“ redete, um „Lockdowns“ etc. zu rechtfertigen. Dem Minister wird unterstellt, „Schwurblern“ nachzugeben, was ihn natürlich unter Beobachtung setzt. Außerdem kann da ja auch schon Wahltaktik im Spiel sein, zumal eine Ampel wie in Deutschland diskutiert wird. Was Artikel 20 (1) B-VG betrifft, will auch Doskozil nicht so recht mitmachen und schert beim Home Office aus. Es geht nach einem Drehbuch weiter, denn jetzt fordert der ehemalige Pilz-Redakteur Thomas Walach den Rücktritt von Rauch, weil er meinte, es geht nicht darun, Schuldige zu suchen. Kellermayr sei bedroht und verfolgt worden, beides Straftaten – natürlich findet Walach alle Straftaten okay, an denen Pilz beteiligt ist.

PS: Wir finden Misik, Fussi und Antonella Mei-Pochtler (Aufsichtsrätin von ProSiebenSat.1, wo Puls 4/24 dazugehören) bei Unsere Sicherheit, um eine Diskussion über die Neutralität zu eröffnen. Natascha Strobl gehört zur Initiative Zero Covid, deren Vorbild China darstellt. Robert Misik ist unter anderem für das Bruno Kreisky Forum der SPÖ tätig. Pilz‘ „Zackzack“ erhielt von der Stadt Wien 200.000 Euro an Wirtschaftsförderung.

