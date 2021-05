Minister Mückstein und die toxischen Männer

9 Frauen sind in diesem Jahr bereits ermordet worden. Warum laden #Nehammer und #Raab nicht die #Opferschutzeinrichtungen zu dem heutigen Treffen ein? Es wieder mehr inszenieren als regieren. #femizid #SayHerName https://t.co/CgI1I6zxfs — Ruth Manninger (@ruth_wer) May 3, 2021

Letzte Woche fand der neunte Mord an einer Frau dieses Jahr in Österreich statt. Am Abend des 3. Mai gab es eine gut besuchte Kundgebung in Wien , die eine Plattform um „Claim the Space“ veranstaltete, die nach jedem Femizid protestiert . Geht es um Reaktionen seitens der Bundesregierung, sticht der neue Gesundheits- und Sozialminister Wolfgang Mückstein hervor, weil er bereits sensibilisiert ist. Er erlebte in seiner ärztlichen Praxis immer wieder, dass Frauen Verletzungen auf unglaubwürdige Weise erklärten und dann wiederkamen mit neuen Wunden und einer anderen „Ausrede“. Hingegen hatte seine Parteikollegin, Justizministerin Alma Zadic, deutlich Schwierigkeiten damit, Gewalt gegen Frauen einzuordnen. Bezeichnend sind archaische Reaktionen wie von FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz, der ernsthaft meint, Morde an Frauen seien doch wohl ein importiertes Problem

Tweet der SPÖ-Frauen

Pressekonferenz am 2. Mai 2021

hatte. Haben wir es da auch mit jenem „die tun nix, die wollen nur spielen“-Männerbild zu tun, das Mückstein ändern will? Ausserdem wurde mit grosser Geste ein Mann verurteilt, der im Vollrausch Drohungen gegen Landeshauptmann Hans Peter Doskozil ausstiess, zu dem er gar keinen Bezug hatte. Dafür gab es nach einer Festnahme auch

, obwohl dieser Mann Doskozil nicht mehrmals zusammengeschlagen, gewürgt, bedroht und dann mit der Familie neuerlich geschlagen und bedroht hat. Zugleich decken Polizei und Justiz

, doch das ist eine andere Geschichte; im Burgenland sind

auch noch weniger wert als anderswo in Österreich. Beim „Fall“ in Salzburg fällt auch auf, dass Polizei und Justiz das Opfer wie üblich damit allein gelassen haben, dass „Massnahmen“ gegen den Täter verfügt wurden. Innenminister

meint jetzt ernsthaft, dass Betroffene ja eh die 133 wählen könnten. Ist ihm nicht bewusst, was alles passieren kann, wenn die Polizei wieder abgezogen ist? Dass sich viele Frauen gar nicht außer Reichweite des Täters begeben können, aus finanziellen Gründen und weil sie Kinder haben.

Alma Zadic am 3. Mai

Dabei tötet das Frauenbild zum Beispiel von Richtern und Polizisten mit, wenn Warnungen missachtet werden. Man kann einige Urteile ohnehin nur als Täterschutz bezeichnen, etwa als Nenad L. in Salzburg „seine“ Ehefrau Dajana, ihren Bruder und ihre Eltern mit einem Messer bedrohte und schlug. Er wurde festgenommen, und Ermittlungen ergaben, dass er „seine“ Frau seit 2018 immer wieder geschlagen und gewürgt hat und ihr mit dem Umbringen drohte. Im Prozess bekam er 10 Monate auf Bewährung und zwei Monate unbedingt, die er jedoch durch die U-Haft schon abgesessen hatte. Wenige Wochen später erstach er Dajana L., nachdem er versichern musste, sich an Auflagen wie ein absolutes Kontaktverbot zu halten.Die jetzigen Proteste werden getragen von radikal linken Gruppierungen, die auch im Nationalstaat und im Kapitalismus ein patriarchales Problem sehen, womit sie ja nicht Unrecht haben. Ein Beispiel ist das Kollektiv Lauter* , das mittels einer Fanzine Jugendliche über sexualisierte Gewalt aufklären will. Freilich ist vieles nicht gerade sexualisiert, sondern schlicht präpotent, wenn inferiore Männer Frauen demütigen wollen, die nun mal oft gut ausgebildet, kompetent und motiviert sind. Hier greift Mücksteins Ansatz mit einem modernen Männerbild, das allerdings auch per Kampagne beworben werden soll. Dies stellt wieder die Frage nach Ressourcen, die ja Gewaltopfern bei aller notwendigen Prävention zugute kommen müssen. Ausserdem sind derartige Männer schlicht z.B. aus dem Öffentlichen Dienst zu entfernen, weil sie auch sonst keine Leuchten sind und ihre Position missbrauchen. Richter mit Sympathien für Gewalttäter erteilen im Grunde Freibriefe, denn sie repräsentieren den Staat und meinen, dieser mache Frauen zu Freiwild. Toxisch sind nicht nur Täter, sondern auch alle, die mit Wegsehen und Verharmlosen zu deren Komplizen werden.

Gespräch mit dem Kollektiv Lauter*

Pamela Rendi-Wagner im Parlament

Im Video spricht das Kollektiv Lauter* das Prinzip der transformative Justice an, das eine Alternative zu einem auf Bestrafung ausgerichteten Rechtssystem darstelle. Wer unsere Justiz näher kennt, weiss aber, dass Wie Korruption verschleiert wird Korruption keine Ausnahme ist und zahlreiche Angehörige des Justizapparates auch in Organisierte Kriminalität verstrickt sind. Es gibt also keine Gerechtigkeit, die dann nur bei manchen Bewusstseinsprozesse auslöst, wenn sie im Gefängnis über sich selbst nachdenken sollten. Auch wenn transformierende Justiz Sinn machen sollte, müsste Österreich erst einmal im 21. Jahrhundert ankommen. Denn worüber die jungen Aktivistinnen von Lauter* Teenager informieren wollen, erlebten Generationen vor ihnen teilweise nicht mal so krass. Vielleicht ist es auch einfacher geworden, sich auf andere auszureden – also dass ja nur Zuwanderer Frauen unterdrückten. Dass der letzte Tatverdächtige Albert L. Einheimischer ist, erfüllt manche fast mit Genugtuung, während andere darauf hinweisen, dass die Täter überproportional Zuwanderer seien. L. erregte deswegen Aufsehen, weil es einen Prozess wegen obszöner Chatnachrichten an die heutige Klubobfrau der Grünen Sigi Maurer gab. Das spätere Mordopfer Marija M. log auch für ihn jenem Prozess und wollte L. helfen, der ein immer größeres Alkoholproblem hatte, soll aber dann einen Schlussstrich gezogen haben. Dies verbindet sie mit Dajana L., was die Mitarbeiterinnen von Gewaltschutzeinrichtungen nicht wundert, weil Trennung häufig eine besonders gefährliche Phase ist. In der Regel haben Täter schon eine Gewaltkarriere hinter sich und Polizei und Justiz nahmen Gefährdungen für Frauen nicht ernst.Welches Männerbild vorherrscht, zeigen uns die Medien jeden Tag, in denen zwar z.B. Übergriffe und Sexismus kritisiert werden, dies aber keinesfalls gegen Männer mit so einem Verhalten sprechen darf. Diese gelten immer noch als wichtig und kompetent, während Frauen das Nachsehen haben, die schlicht Leistung erbringen. Leider sind Politikerinnen meist keine Role Models, weil sie nur Fügsamkeit in Vorgegebenes verkaufen. Mit korrupten Genossen hatte Pamela Rendi-Wagner nie Probleme, auch dann nicht, wenn diese Frauen Schaden zufügten. Auch SPÖ-Minister*innen gaben stets nur Lippenbekenntnisse gegen Gewalt ab; freilich ist empörend, dass erst jetzt und erst angehende Richter und Staatsanwälte geschult werden, denn so wird weiterhin nach „Hausverstand“ ge/beurteilt. Mit mehr Personal können Interventionstellen zwar schneller beraten, doch dies stellt keinen Schutz vor Gewalt dar; diesen können nur Polizei und Justiz gewährleisten, die meist nur auf freiem Fuss anzeigt. Während Doskozil selbstverständlich nicht nur wegen eines Spinners Personenschutz hatte/hat, fordern Frauenorganisationen dies vergeblich für wirklich bedrohte Frauen und Kinder

Karl Nehammer

Dem Schlusswort "Nehmt ihr uns eine*, antworten wir alle!" des letzten Redebeitrags folgt lautstark "Man(n) tötet nicht aus Liebe, stoppt Femizide" aus der Demonstration. #femizid #feminizid pic.twitter.com/2T7lYBZnDZ — Plattform Radikale Linke (@RadikaleLinkeAT) May 3, 2021

Manche versuchten gar, Sigi Maurer eine Mitschuld am Mord an Marija M. zu geben; medial war mitunter von „Sigis Bierwirt“ die Rede , was eine nicht vorhandene Beziehung suggeriert. Mord ist aber schlicht Mord und liegt in der Verantwortung des Täters, ohne zu verharmlosen oder zu beschönigen. Auf Facebook macht der Coach Eugen Prehsler darauf aufmerksam, wie oft Frauen übergangen werden, wenn man(n) sie einem Mann zuordnen kann. Es scheint dann weder notwendig, ihren Besitz anzuerkennen noch sie korrekt anzureden. Andere Männer bedauern wiederum, dass nicht sie als Opfer im Mittelpunkt stehen und wollen dies ändern mit „Ja aber“-Meldungen. Niemand sollte sich darüber wundern, dass in Österreich mehr Frauen als Männer ermordet werden; dabei fällt nicht jeder Mord auf, weil seltener obduziert wird. Es ist auch schon einige Jahre her, dass Johanna Dohnal Ministerin war und schliesslich das Gewaltschutzgesetz auf Schiene gebracht wurde. Freilich reicht es nicht aus, Männer wegzuweisen, wenn Behörden nicht auch bereit sind, Frauen zu schützen.

Kundgebung am 3.Mai

PS: Weil ich mich seit Jahren mit solchen Hintergründen befasse, wird mir sehr zugesetzt. Ich freue mich daher über eure Unterstützung und den Austausch mit euch und bin unter 066499809540 erreichbar. Weil „Zusetzen“ auch bedeutet, mich ökonomisch zu treffen, bedanke ich mich auch für eure finanzielle Unterstützung unter Alexandra Bader, Erste Bank, AT 592011100032875894 BIC GIBAATWWXXX vielen Dank!