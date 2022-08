Was für eine widerliche Inszenierung!

Diejenigen, die seit Monaten spalten und hetzen, die uns einschüchtern und verleumden, rufen jetzt laut „Haltet den Dieb!“. Es ist keineswegs so, dass es halt unterschiedliche Ansichten zu einem Thema gibt, über die dann gleichberechtigt diskutiert wird. Mit C war immer eine Agenda verbunden, die mit Manipulation, Lügen, Druck, sog. Massnahmen und Nudging umgesetzt wurde. Wer sich dagegen stellte, konnte leicht verzweifeln und musste mit Recherche, vielfach auch neuen Freunden und Protesten seinen Weg finden. Natürlich schaffen dies manche nicht und „radikalisieren“ sich, doch auf der Seite der Gewalt stehen ebenfalls zahlreiche radikalisierte Personen, für die Demokratie und Menschenrechte Fremdwörter sind. Sie rufen gerade schon wieder zu etwas auf und meinen in ihrer Verlogenheit nur, dass wir uns nicht mehr wehren sollen; jede Gewalt gegen uns ist gerechtfertigt.

Für Widerstand ist unerlässlich, die Akteure der Gegenseite richtig einzuschätzen, die an einer Inszenierung teilnehmen und einander keineswegs zufällig ergänzen. Ausserdem beruht es auf Netzwerken und Hintergründen, die weit vor das Verkünden des ersten Lockdowns 2020 zurückreichen. Um den Inszenierungscharakter zu verdeutlichen, könnte ich viele Videos und Screenshots als Illustration verwenden. Dann aber wäre es eine Doktorarbeit, sodass ich manches einbaue, weiteres Material verlinke und euch dazu auffordere, selbst alles zu sichern und zu verwenden, das euch auffällt.

Omas mit gestrickten Aluhüten

Es gibt mehrere skurrile Fellner-Videos nicht nur mit dem Reporter mit einer halben Schärpe. Der Gipfel der Heuchelei nach dem Suizid der Ärztin Lisa Maria Kellermayr war ein „stilles Gedenken“ mit Kerzen vor dem Stephansdom in Wien am 1. August 2022 samt Glockengeläut. YesWeCare gab es zunächst im Winter als Reaktion auf all die Demos gegen die Impfpflicht und gegen C-Massnahmen, die Österreich destabilisieren. In ungeheurer Verlogenheit wurde damals behauptet, man wende sich gegen Spaltung und sei für Gespräche und Versöhnung. Tatsächlich diente es stets der Spaltung und der Ausgrenzung, was auch daran ersichtlich war, dass nur der C-Toten gedacht wurde, nicht aber der Impfopfer und der Suizide als Folge all des von den Spaltern aufgebauten Druckes. Sauer stösst auch auf, dass es kein YesWeCare für die 13jährige Leonie gab, die von Afghanen betäubt, vergewaltigte und ermordet wurden (aber die sind in gewisser Weise Gäste von Michael Landau). Dies wird auch dem Bundespräsidenten vorgeworfen, der in einer bizarren Geste Blumen vor der geschlossenen Ordination Kellermayrs in Seewalchen niederlegten.

Landau bei Fellner

Inzwischen stellt sich immer mehr heraus, dass es rege Kontakte zu Frau Kellermayr gab, ohne dass irgendjemand etwas bemerkt haben will. Stundenlange Gespräche führen Florian Klenk und Corinna Milborn und Magdalena Punz von Puls 24 in ihren nachprüfen an. Daniel Landau besuchte sie im Juli in ihrer Praxis in Seewalchen, die Securities hatte und über einen Panikraum verfügt. Beim Stichwort Panikraum denke man an den ausführlichen Wikipedia-Eintrag über die Mohammed-Karikaturen 2005. Vor einem Jahr starb der Zeichner einer der Karikaturen Kurt Westergaard, der nach Morddrohungen von Islamisten unter Polizeischutz stand, mit seiner Frau mehrmals an unbekannte Orte umzog und dort auch einen Panikraum hatte, der ihm 2010 das Leben vor einem Al Qaida-Anschlag rettete. Immer wieder waren öffentliche Auftritte von Westergaard geplant, die jedoch aus Sicherheitsgründen und Angst vor Attentaten gecancelt wurden. Bezeichnender Weise will die „Blase“, die Kellermayr als Märtyrerin verehrt, endlose Zuwanderung aus islamischen Ländern. Nun geht es immer auch um das subjektive Sicherheitsgefühl, welches den starken Kontrast zwischen der Situation von Westergaard und jener von Kellermayr etwas aufweicht.

Hetze von Robert Misik

Robert Misik gilt als Biograf von Christian Kern und ist unter anderem für das Bruno Kreisky Forum tätig, wo man nicht gerne auf sein aggressives Verhalten angesprochen wird. Er verfasste auch eine grottenschlechte Serie im „Falter“ über Wladimir Putin und ist Autor des neuen Buches „Verhängnis Putin“. Am Abend des 2. August 2022 diskutierte Wolfgang Fellner mit Sebastian Bohrn-Mena und Gerald Grosz; er bezeichnete Kellermayr als „Fanatikerin des Guten“ und sagte, dass er vor einem Monat mit ihr persönlich gesprochen hatte. In „Österreich“ wird stets gehetzt und gelogen, sodass „radikale Impfgegner“ Kellermayr „in den Tod getrieben“ haben. Es muss überhaupt nichts mit „der Impfung“ zu tun gehabt haben, auch wenn Fellner wieder einmal lügt, wenn er behauptet, sie hätte sich eh nie für „die Impfpflicht“ stark gemacht. Es sind aber Tweets von ihr bekannt, in denen sie davon träumt, dass Ungeimpfte ihre Behandlungskosten selbst bezahlen müssen oder auch der letzte Idiot zwangsbehandelt wird.

Kellermayr am 2. Juli 2022

„Hallo, jetzt per DN“ weist uns darauf hin, dass es schon vorher Kontakte gab. Tatsächlich wurde Kellermayr auch von Rudi Fussi und Natascha Strobl live interviewt, nachdem Wolfgang Mückstein Rudi Anschober im April 2021 nachgefolgt war. „Passende Partner:innen“ klingt nach Medien, zumal Kellermayr, die diesen Aufruf auch in einem Forum der Ärztekammer auf Facebook kommunizierte, gegenüber Medien (von wegen anonym und vertraulich) von Personen spricht, die mit Messern in ihre Praxis kamen. Darüber schreibt zum Beispiel Florian Klenk (5. Juli 2022) oder Colette M. Schmidt im „Standard“ (28. Juni 2022), bei „Zackzack“ (28. Juni 2022) und die „Kronen Zeitung“ (am 28. Juni und am 3. Juli 2022). Ich suchte nach „Kellermayr Butterfly“ (für Butterfly-Messer) und kam auf Resultate ab 28. Juni; es wird natürlich auch in neueren Artikeln erwähnt. Man gewinnt unweigerlich den Eindruck, dass Fussi Kellermayr benutzt hat, die sich als allererstes mit seinem Aufruf gemeint fühlte. Leider ist Fussi, obwohl er als PR-Berater bezeichnet wird, nicht Mitglied im PR-verband, sodass dieser nichts unternehmen kann.

Fussi retweeted Hausjell

Fellner sprach am 2. August davon, dass er mit Kellermayr redete, als sie von oe24 (Isabelle Daniel) interviewt wurde; auch da kamen diese Messer vor. Was aber erstaunt, wenn man die Erfahrungen von Kurt Westergaard berücksichtigt, ist Kellermayrs Besuch so ohne weiteres bei Fellner in Wien. Oben geht es um Ingrid Brodnig, die spaltet, hetzt und diffamiert (aber für eine gute Sache) und einem der Senate des Presserats angehört. Fritz Hausjell ist Präsident von Reporter ohne Grenzen und war beim Antikorruptionsbegehren aktiv. Beim Presserat sind Beschwerden anhängig, weil die „Krone“ aus den Abschiedsbriefen Kellermayrs zitierte und Klenk die Suizidmethode nannte. Zu Fussis Agitation gehört es, einen Tweet Kellermayrs mit dem Wunsch nach Rücktritt von Gesundheitsminister Johannes Rauch zu teilen, der ja mit dem Aus für C-Quarantäne (positiv Getestete) „den Schwurblern“ angeblich nachgibt. Dass Covid 19 eine ganz normale Erkrankung ist, war vielen sofort klar, die aber nicht nur auf Regierungsebene zu 100 % nicht vertreten waren.

Fussi gegen Rauch

Wie alles abgekartet ist, sieht man daran, dass Fussi ein Schreiben des ehemaligen Sektionschefs im Bundeskanzleramt Manfred Matzka als Basis für eine Anzeige gegen Rauch nimmt, das im Grunde das Wahrnehmen der Ministerverantwortung nach Artikel 20 Absatz 1 der Bundesverfassung zur „Gemeingefährung“ erklärt. Hier nenne ich weitere Beispiele dafür, dass Rauch das Recht auf Amtsausübung einfach angesprochen wird. Es gilt als Grundsatz der öffentlichen Verwaltung, dass alles durch das Gesetz und nichts gegen das Gesetz zu erfolgen hat. Natürlich kann man Minister sachlich kritisieren, aber niemals an der Nötigung eines Mitglieds eines verfassungsmäßigen Vertretungskörpers anstreifen. Dazu passt „‚Minister unbeholfen‘ Teil zwei“ in der „Krone“ am 31. Juli mit einer Wiederholung der Vorwürfe und einer holzschnittartigen Beschreibung von Rauch. Denn zugleich wird beim Thema Kellermayr auf das Versagen von Ärztekammer und Polizei hingewiesen und man zitiert aus den Abschiedsbriefen. Tags darauf zeigt der Ex-Chefredakteur von Peter Pilz‘ „Zackzack“ Thomas Walach die Landespolizeidirektion OÖ und die Staatsanwaltschaft Wels bei der Korruptionsstaatsanwaltschaft an, die praktisch im Bett liegt mit Pilz. Von 100 Polizeikontakten können gestalkte, bedrohte, vergewaltigte Frauen und Opfer häuslicher Gewalt üblicher Weise nur träumen. Vom Ablauf her ermittelte die Polizei, übergab ihr Material an die StA und erhielt von dieser Ermittlungsaufträge. Dass ein Verfahren eingestellt wird, ist häufig der Fall; ob anonyme Bedroher (per Mail) gründlich genug ausgeforscht werden, ist eine strittige Frage.

Hierbei gilt stets, die Perspektive des Opfers ohne „Warum hat die nicht dies oder das getan?“ zu verstehen und die Verantwortung für Taten beim Täter zu sehen und nicht die zerrüttete Verfassung des Opfers diesem anzulasten. Natürlich belasten nicht zuordenbare Angriffe aus dem Hinterhalt sehr, die ja auch in Wahrheit aus der Nähe kommen können. Oben wird auf Vollpfosterei im Bereich des „Journalismus“ hingewiesen, was fast noch eine Steigerungsstufe von „Terror“, „Terrorismus“, „Terrorzelle“ ist. Das Terror-Narrativ wurde bei Fellner zunächst von einem Terrorexperten verwendet, dann dankbar von Daniel Landau aufgegriffen und natürlich gerne von Fellner und Bohrn-Mena benutzt. Terrorisieren bedeutet Angst machen, was genau das Verhalten der Akteure beschreibt, die es anderen vorwerfen. Selbstverständlich werden Artikel und Kommentare mit Fotos von ganz normalen Demos bebildert, wenn nicht auch im Text unzulässige Verbindungen hergestellt werden. Weil selbst Worte wie Verständnis und Empathie von denen pervertiert werden, die über unsere Leichen gehen, war ich als „Geste der Versöhnung“ mit einem Schild am Stephansplatz mit einem Zitat von Dompfarrer Toni Faber: „Kein Mitleid mit Ungeimpften!“ und Putin-Räuberpistole toppt alles, weil sie dazu benutzt wird, Destabilisierung via Sanktionen voranzutreiben.

Claus Pandi in der „Krone“

Pandi braucht nicht mal auf Telegram schauen, um Unterminierung durch Putin zu finden. An der Krone ist wie am Kurier Rene Benko beteiligt, der Kredite von Raiffeisen, Bank of China und Sberbank Euope bekam. Der Krone ist mit dem Kurier in der Mediaprint, bei dem Benko und Raiffeisen an Bord sind, was wiederum mit der Strabag verbindet, an der Oligarch Oleg Deripaska beteiligt ist. Die „Krone“ war stets bestrebt, die Verantwortung von Ex-Kanzler Alfred Gusenbauer für den Eurofighter-Vergleich zu vertuschen, der seit 2010 Aufsichtsratsvorsitzender der Strabag ist. Dies berührt auch Artikel 20 Absatz 1 der Bundesverfassung, weil die Ressortverantwortung von Ex-Minister Norbert Darabos unterlaufen wurde. Hat Pandi am Ende selbst die Interessen des russischen Geheimdienstes vertreten, als die „Krone“ 2011 gegen Darabos und Generalstabschef Edmund Entacher kampagnisierte? Immerhin hat der Militärgeheimdienst GRU britischen Diplomaten zufolge das Verteidigungsministerium praktisch zu einer Dependance umfunktioniert.

Pandi am 24. Jänner 2011

Weil immer Rufmord Recherche ersetzt – wie Minister Rauch jetzt schmerzlich bewusst wird -, ging nie jemand all den Berichten nach, dass Darabos abgeschottet wird und man nie mit ihm reden „darf“ (Nötigung eines Mitglieds eines verfassungsmäßigen Vertretungskörpers ist dafür erforderlich). Verkündete Pandi am 24. Jänner 2011 als his Moscow masters, dass Entacher gegen den Willen von Darabos abberufen werden muss? Heute preschte Florian Klenk in einem „Maily“ vor mit Details zu Kellermayrs Suizid; 2018 prahlte er auf Twitter mit einem „Informanten“, der den unter Druck gesetzten Darabos in der vom „Falter“ kreierten Golan-Affäre belastete und löschte den Tweet rasch (siehe Screenshot; „feige Kommandanten“ inklusive Darabos, „Akteure ohne Moral“). Die „Krone“ mischte mit einer blutigen Fotomontage mit, die man als öffentliche Drohung an Darabos an dessen Geburtstag verstehen konnte und die auch wieder entfernt wurde (siehe Screenshot). Peter Pilz sorgte für Ermittlungen gegen Darabos wegen Gusenbauers Vergleich mit Eurofighter und drohte dem Ex-Minister zweimal via „Kurier“. Die WKStA, die nun gegen StA Wels und LPD OÖ vorgehen soll, deckt alles inklusive der strafrechtsrelevanten Irreführung des Eurofighter-U-Ausschusses durch Pilz. Wenn Johannes Rauch nun als „Minister unbeholfen“ tituliert wird, erinnert dies an „Minister zackig“, wie Darabos‘ Nachfolger Gerald Klug genannt wurde. Er sollte bloss unverbindlich Hände schütteln, wo der intelligentere Darabos abgeschottet und überwacht wurde, während der auf Gusenbauers Konto gehende Kabinettschef illegal für fremde Herren Minister spielte. Viele finden auch nichts dabei, es schon richtig zu finden, von der Ministerverantwortung abzugehen, die in einer Demokratie unantastbar sein muss (nach dem Motto, es ist gut, den auszuschalten). Da wird fachliche Eignung abgesprochen oder/und man setzt üble Gerüchte in die Welt (Anzeigen eignen sich auch gut). Rauch wird vorgeworfen, dass er kein Arzt ist, doch der Sozial- und Gesundheitsminister war Sozialarbeiter, befasste such mit Sozialpsychiatrie und Schuldnerberatung und war Landesrat (und der wagt es, Experten „einen Maulkorb“ zu verpassen siehe auch „Zackzack„).

Fussi und Misik

Darabos wurde bis zum Erbrechen einstiger Zivildienst vorgehalten, obwohl er als Abgeordneter dem Landesverteidigungsausschuss angehörte und die meisten, die einen Panzer erkennen, wenn er vor ihnen steht, mit hybridem oder asymmetrischem Krieg überfordert sind. So privilegiert sind Politiker also auch nicht, weil sie zugleich exponiert sind und der Druck wesentlich stärker ist als auf die Lisa-Maria Kellermayrs dieser Welt. Klenk, Milborn, Landau, Misik, Walach, Fußpilz und Co. geben sich da nicht verständnisvoll, sondern exekutieren eine Agenda. Wer immer wieder bei Demos war, ist sicher vielfach betroffen, wird aber in den Regel nicht als namentlich genannte Person medial an den Pranger gestellt. Oben sehen wir, wie sich Fussi (man sehe sich sein profilierungsneurotisches Twitter-Banner in Kanzlerpose an) und Misik (hier neu bei Fellner) an der gerade verkündeten Impfpflicht begeilten. Dass bei Misik das Kreisky-Forum zuständig ist, passt ins Bild, denn dessen Vorsitzender ist Franz Vranitzky, ein Freund von Martin Schlaff, der mit Wladimir Putin Embargo-Deals machte und Tarnfirmen errichtete. Ausserdem gehörte Vranitzky von 1997 bis 2011 dem Aufsichtsrat von Magna an, wo sich ebenfalls Deripaska beteiligte. Ex-Magna-CEO Siegfried Wolf sass auf Wunsch Deripaskas von 2007 bis 2015 im AR der Strabag (an der er verdeckt beteiligt ist) und war bis 2022 AR-Vorsitzender der Sberbank Europe. Es gibt puncto Putins Netzwerk einiges zu manch einem Vorstand zu sagen und es fällt auf, dass wir Wolfgang Petritsch und Gerhard Zeiler (der 50.000 Euro spendete) auch bei den Unterstützern van der Bellens finden.

Mahnwache in Linz

Im Personenkomitee sind mit Michael Ikrath und Heinz Mayer Mitarbeiter des Anwalts der russischen Botschaft Gabriel Lansky; auch Max Schrems, den Lansky gegen Facebook vertrat, gehört ihm an. Bello-Unterstützer Hans Peter Haselsteiner machte gute Geschäfte mit Russland und ist an der Strabag beteiligt, weiters an Benkos Signa und an Blue Minds mit den Kerns, immer in Verbindung mit Gusenbauer. Derlei Details sind wichtig, weil van der Bellen gerade allen unterstellt, „gefährliche Kollaborateure Putins“ zu sein, die Sanktionen ablehnen. Zu recht sind kritische Polizisten empört, wobei jedoch die Biografie van der Bellens für Frage aufwirft, wer da der gefährliche Kollaborateur ist. Oben sehen wir Daniela Brodesser, die in Bohrn-Menas Stiftung Commun aktiv ist. Wie Natascha Strobl (eine Anhängerin von Zero Covid, die ständig u.a. dank Momentum gegen uns hetzt) macht sie Videos für das Momentum Institut, das von der Arbeiterkammer 900.000 Euro pro Jahr bekommt. Man kann endlos Verbindungen aufzeigen und sollte mit den hier vernetzten Personen und denen, die in diversen Stiftungen, Vereinen und Medien tätig sind, in Kontakt treten und sie ruhig und gelassen zur Rede stellen.

PS: Überschneidungen gibt es auch mit der Initiative „Unsere Sicherheit“, die sich gegen die Neutralität richtet (= dagegen, Schaden von uns anzuwenden) – wir finden dort Fussi, Misik, Ikrath, den VdB-Unterstützer Othmar Karas und die Pilz-Autorin Julya Rabinowich.

Diese Recherchen erfordern sehr viel Aufwand und sind in dieser Form einzigartig. Es ist immer notwendig, alles neu zu bewerten und weitere Puzzleteile zu einem sehr komplexen Bild hinzuzufügen. Davon profitiert jeder, der mit einzelnen Bereichen in Berührung gekommen ist oder der sich fragt, wie etwas einzuordnen ist. Als Grundlage für weitere Recherche, für parlamentarische Untersuchungen, für Ermittlungen der Justiz eignet es sich auch sehr gut. Es kommt oft darauf an, durch Zufall an eine mögliche Verbindung überhaupt mal zu denken, um sie und einiges mehr zu finden.

Jeder finanzielle Beitrag dazu ist herzlich willkommen:

Alexandra Bader, Erste Bank, AT 592011100032875894 BIC GIBAATWWXXX

Vielen Dank!

Für Inputs und Feedback etc. bin ich auch telefonisch erreichbar unter +43 (0)66499809540