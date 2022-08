Was wirklich kritischer Journalismus ist

Die einen scheinen über alle Zweifel erhaben, weil sie für ein „Qualitätsmedium“ arbeiten; andere meinen, für „kritischen Journalismus“ in „Alternativmedien“ zu stehen. Dabei geht es eigentlich um Handwerkszeug und dessen Einsatz, was zunächst wertneutral ist. Man muss Sachverhalte überprüfen und eigenen Thesen gegenüber skeptisch sein, wenn man aufgrund von immer mehr Details eine Einschätzung trifft. Freilich kann man sich auch so sehr mit einer Materie und mit Zusammenhängen vertraut machen, dass ab einem bestimmten Punkt Puzzleteile an ihren Platz fallen. Das gilt für neu bewertete vergangene Vorfälle ebenso wie für gerade vorgenommene Deals oder Postenbesetzungen und politische Ansagen. Diesen Kriterien entsprechen viele Geschichten keineswegs, welche uns via Mainstream, aber auch alternativ nahegebracht werden. Ein Totschlagargument per Mainstream der anderen Seite gegenüber ist die Behauptung, dass dort ja bloss Verschwörungstheorien verbreitet würden, während man selbst niemals desinformiere.

Wer aber etwas verdeckt durchziehen und sich nicht zu seinen Zielen bekennen will, benötigt beides: die einen sollen zuweilen recht aggressive Propaganda liefern, während andere all jene ablenken und in die Irre führen sollen, die Lunte riechen. Man stelle sich einmal vor, was wäre, wenn niemand versucht hätte, viele mit „die Freimaurer“, „die Satanisten“ oder QAnon davon wegzuführen, politische Verbindungen unter die Lupe zu nehmen. Es gibt eine Demoszene in Deutschland, die zwar wütend und mit Häme auf einzelne Politiker reagiert, jedoch nie deren Biografien und Netzwerke recherchierte. Stattdessen feierte man zum Beispiel den jetzt auf den Philippinen verhafteten Oliver Janich als Galionsfigur, dem nun vorgeworfen wird, zur Ermordung von Politikern aufgerufen zu haben; aus seiner Sicht waren derlei Telegram-Postings Satire. Eigentlich wollte ihn Stefan Magnet von Auf1.at zu Freimaurer-Connections etwa von Olaf Scholz interviewen, der gleich einen Angriff auf „den“ kritischen Journalismus sieht. Wie sein Medium beschaffen ist, zeigen zum Beispiel die Nachrichten von Auf1.at vom 18. August 2022. Zuerst wird nämlich gemeldet, dass Rudolf Striedinger neuer Generalstabschef des Bundesheers werden soll, ohne dass man sich die Mühe machen würde, Hintergründe zu beleuchten, wie ich es tue.

Zur Verhaftung von Oliver Janich

Auf Odyssee unterhalten sich alternative Medienmacher (sämtlich Männer) über Janich, der ihr Idol sein dürfte; es wird auch klar, dass sie nicht sonderlich emanzipiert sind und ihre Energie in Spiegelfechtereien verpufft (auf Odysee sind viele präsent, die YouTube sperrte). Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass sie mir – einer Frau – auch nur eine Minute lang zuhören würden, wenn ich von Verstrickungen auch deutscher Politiker spreche. Es geht mir aber nicht um empfindliche Männer-Egos, sondern darum, ob Abläufe natürlich sind oder auf verdeckte Aktionen hinweisen (overt oder covert). Das Video oben verwendet Aufnahmen des philippinischen Fernsehens von Janichs Festnahme, die uns gewöhnungsbedürftig erscheinen, aber üblich sein sollen. Es wird betont, dass Janich auch US-Präsident Joe Biden in seinem Telegram-Kanal mit Mord gedroht habe und das wohl das wahre Problem darstellt. Bevor man sich auf Scharmützel mit Mainstream-affinen Gegnern einlässt, sollte man sich fragen, warum diese immer wieder Politiker abmontieren, wenn diese ihr Amt ernstnehmen. Ein Beispiel ist der österreichische Gesundheitsminister Johannes Rauch, der von denen attackiert wird, die nur bei anderen „Hass im Netz“ wahrnehmen. Wären einige nicht so starr auf Schiene wie Janichs Fans, könnten sie in so einem Fall die „Ich bin geimpft/stay with Ukraine“-Fraktion alt aussehen lassen.

Eva Herman und Andreas Popp

Bei Janich wird nicht gerne dazugesagt, dass er einmal Finanzjournalist war, eine Ramschaktie im „Focus“ empfahl und wegen Marktmanipulation verurteilt wurde. Janich gehörte zur Bosler-Clique von Aktienhändlern und Börsejournalisten, die Aktien eher unbekannter Firmen hochjubelten, die sie selbst auch erworben hatten und einen Schaden von 17 Millionen Euro mit geprellten Kleinanlegern verursachten. Freilich war er da nicht die zentrale Figur und doch kratzt dies an dem Bild, das seine Anhänger von ihm haben wollen. Seine Gegner im Mainstream und bei denen, die überall „Hass im Netz“ und einen „rechten Mob“ sehen wollen, ignorierten jedoch etwa den Angriff eines früheren österreichischen Verteidigungsministers auf die Kapitalisierung von Airbus (was mit russischen Interessen zu tun hat). Liest man Janichs Kommentare bei „Compact“, wird evident, dass er Recherchen und Proteste anderer verwendet und in eine andere Richtung dreht. Geradezu gebetsmühlenartig hängen „alternative Medien“ alles „den Amerikanern“ an, sodass möglichst niemand etwaige Verbindungen des scheinbar unvermeidlichen Geschehens mit Russland (und China) untersucht. Natürlich geht es auf die Kappe einer via Mainstream gepushten Agenda, dass viele pauschal allem vertrauen, was als alternativ angepriesen wird. Es ist klar, dass eine Bewegung präventiv diskreditiert wird, die gegen „Teuerungen“ protestieren wird, mit denen man das System crasht. Und wenn etwa Konstanina Rösch im Mainstream nicht interviewt wird, sieht man sie eben bei Auf1 (um nur einen Namen zu nennen).

#FreeJanich: Wie ist die Verhaftung von @OliverJanich vor dem Hintergrund der Repression gegen Oppositionelle in der BRD zu bewerten? Und warum muss der kritische Journalist auf der Stelle wieder auf freien Fuß gesetzt werden? Video unter dem Link.https://t.co/oPeLfU9B4d — COMPACT-Magazin (@COMPACTMagazin) August 18, 2022 Compact verteidigt Janich

Es ist aber keineswegs so, dass die Antwort auf ein Delegitimieren von Journalismus und Politik (die viel mit Recherche und Medien zu tun hat) sein darf, eben auch ohne jede Anforderung an Qualität auszukommen und von Verantwortlichen abzulenken. Oft hat es den Eindruck, dass die Grenzen zwischen „kritischen Journalisten“ und erfolglosen Kandidaten oder Parteigründern fließend und einige mal dies, mal jenes sind. So werden auch (wohlkalkuliert?) alle Chancen vergeben, die mit legitimem Widerstand gegen mit C verkaufte Massnahmen erwachsen sind. Eine Bewegung, die nicht spätestens beim nächsten Schritt der Sanktionen gegen uns selbst dem entgegentritt, was im Hintergrund gespielt wird, führt sich ad absurdum. Deswegen macht es auch fassungslos, dass viele bei Janich reflexartig den grossem Aufdecker vom Staat verfolgt sehen, offenbar ohne sich zu fragen, ob er tatsächlich einen konstruktiven Beitrag leistete – oder bloss dazu beitrug, dass Widerstand auf der Stelle tritt und alles weiter durchgezogen wird. Man sieht täglich auf Social Media, dass die meisten keine Ahnung haben, wem welche Mainstream Medien gehören und wie Personen miteinander verbunden sind; dafür wundern sie sich oder fühlen sich z.B. Politikern überlegen (und identifizieren sich mit falschen Helden).

