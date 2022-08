Wien Energie und der tiefrote Sumpf

Der grösste Energieversorger des Landes (nach dem Verbundkonzern) Wien Energie muss vom Bund gerettet werden, weil er mit Strom auf Terminmärkten spekulierte, den er nicht hatte und zur falschen Zeit verkaufte. Bürgermeister Michael Ludwig ist auf Tauchstation, seine Genossin Pamela Rendi-Wagner liefert eine unterirdische Performance im ORF-Sommergespräch; offenbar hat sie Ludwig nicht informiert. Häme und Kritik werden auf Social Media von den wenigen noch extra provoziert, die alles schönreden oder auf die Bundesregierung schieben wollen. Wien Energie benötigt 1,7 Milliarden Euro sofort, die Rede ist aber von einem Schaden in der Höhe von 8 Milliarden. Am Gemeinderat vorbei hat Ludwig Wien Energie bereits 1,4 Milliarden zugeschossen. Natürlich erzeugt Wien weit weniger Strom selbst als andere Bundesländer, verbraucht jedoch am meisten. Die C-Agenda wird in Wien mit exorbitanten Ausgaben vorangetrieben; zugleich wird die Bevölkerung mit teuren Gaga-Inseraten zu diversen Themen in den Medien verärgert. Einige wollen jetzt über Privatisierung diskutieren oder sehen ihr Vorurteil bestätigt, dass „die Sozis“ eh nicht wirtschaften könnten.

Tatsächlich geht es um politische Hintergründe und Netzwerke und auch darum, dass der Energieversorger eine Reduktion der Abhängigkeit von russischem Gas verkündet hatte. Sowohl die Erzeugung von Strom als auch von Fernwärme beruhen zu einem Gutteil auf Gas. Interessant ist auch, dass die Wien Energie von ihren „Hausbanken“ Bank Austria und Bawag kein Geld mehr bekam, was das Einspringen des Bundes erforderlich machte. Die traditionellen Verbindungen Wiener Bürgermeister zur Sowjetunion und deren Satelliten und dann zu Russland stellen keinen Widerspruch zum Umgang mit russischem Gas dar. „Sie werden sehen, dass Wien sehr günstig liegt“, meinte Ludwig in einem schlecht gealterten Interview zu dauernden Gebührenerhöhungen, das „News“ am 26. August veröffentlichte. Ob der einst von Heinz Fischer protegierte Ludwig nun von den Erkenntnissen Gebrauch machen kann, die er in seiner 1992 eingereichten Dissertation als Historiker über das System der SED gewann?

Wien Energie in Erdberg

Es fiel allen auf, dass es zunächst nur eine Aussendung von Wien Energie mit Konzernsprecherin Astrid Salmhofer gab, die früher Fischers Sprecherin war. Schliesslich wurde Stadtrat Peter Hanke vom ORF interviewt, was aber immer noch keine Stellungnahme des Bürgermeisters ist. Im Juni verkündete Wien Energie mit Salmhofer, dass ein Antrag auf Erhöhung des Preises für Fernwärme gestellt wurde, und begründete es auch mit einer Reduzierung der Abhängigkeit von russischem Gas. Das oben gezeigte Bürogebäude von Wien Energie ist ein Neubau in Erdberg, der natürlich klimatisiert ist; daneben befinden sich die neuen vor allem vom Magistrat genutzten Häuser unten. Längst wird in Wien um des Bauens und der daran beteiligten Firmen willen gebaut, was an Moskau und seine Bürgermeister und an Aktivitäten der Gazprom erinnert. Hier stelle ich das Netzwerk der Gazprom mit Verbindungen zu Österreich und Deutschland dar. Nach dem Anschlag auf Daria Dugina, Alexander Dugins Tochter, wies der russische Experte Juri Felshtinski auf den Militärgeheimdienst GRU und Morde an Gazprom-Managern hin; die Beziehungen zwischen GRU und Gazprom sind sehr eng. In diesem Video über den „Mythos Putin“ ist davon die Rede, dass der russische Präsident nun die Aufgaben des Auslandsgeheimdienstes SWR auf die GRU übertragen hat.

Magistrat in Erdberg

Die Gazprom hat ihr Büro in Wien im Gebäude Löwelstrasse/Teinfaltstrasse zwischen Cafe Landtmann und SPÖ-Zentrale. Im selben Haus ist die Niederlassung der Londoner TMF Group, die Briefkastenfirmen errichtet und als Geschäftsführerin für Firmen des Oligarchen Oleg Deripaska fungierte. Bis 2017 hatten dort auch Leo Specht und Alfred Gusenbauer ihr Büro; Specht ist mit TMF verbunden. Von 2007 bis 2015 gehörte Siegfried Wolf auf Wunsch Deripaskas dem Aufsichtsrat der Strabag an (er ist heute an ihr verdeckt beteiligt), dessen Vorsitzender Gusenbauer seit 2010 ist. Wolf folgte der russische Offizier Oleg Kotkov (GRU?) nach, dann kam Ksenia Melnikova von der Gazprom in Wien (sie war zuvor bei EY in Moskau; EY prüfte Wirecard; TPA prüfte Wirecard CEE in Graz, ist mit der Signa verbunden und prüfte Commerzialbank Mattersburg plus Mehrheitseigentümer). Es heisst unter britischen Diplomaten, dass das BMLV praktisch eine Abteilung der GRU ist; dies kann man durch Erfahrungen bestätigen. Die GRU begleitet Deripaska. 2004 wurde Heinz Fischer, dessen Sprecherin nun für Wien Energie „kommuniziert“, zum Bundespräsidenten gewählt. Von 2007 bis 2013 war Norbert Darabos, der erfolgreich für ihn wahlkämpfte, Verteidigungsminister und dann war er Bundesgeschäftsführer in der Löwelstrasse. Mithin setzte ihm – der als abgeschottet erlebt wurde, während der Kabinettschef illegal Minister spielte – also die GRU im Ministerium zu und war wohl in der Löwelstrasse nicht weit entfernt. Fischer hat nie versucht, Verfassungskonformität herzustellen, und Salmhofer sagte 2015 zu mir, dass „wir“ Darabos „sehr geschätzt“ hätten. Dies bezog sich wohl darauf, ihn zu (be)nutzen, was Fischer mit Alfred Gusenbauer, Hans Niessl und Werner Faymann verbindet siehe Ehrung für Gusenbauer 2021 durch Rendi-Wagner mit Fischer-Laudatio; alle vier Politiker waren anwesend, die Darabos den Wahlsieg verdankten.

in der Löwelstrasse

Dass Gusenbauer die Viktor Adler-Plakette für Verdienste um die Sozialdemokraten erhielt, war übrigens eine Initiative von Franz Schnabl. Er ist Präsident des Arbeiter Samariter Bundes, der das grösste Impf- und Testzentrum Österreichs im Wiener Austria Center betreibt. Am Testauswerter Lifebrain war lange Hans Peter Haselsteiner mit Gusenbauer an Bord beteiligt. Als ich mit Frau Salmhofer sprach, waren sie und die damalige Schirmherrin der Volkshilfe Margit Fischer bei einer Veranstaltung. Ich sagte zu den Frauen, dass ich wegen meiner Recherchen über Darabos‘ Situation – diese ging über seine Person weit hinaus – existentiell vernichtet wurde und meine Wohnung verlor. Sie und Frau Fischer sind aber ungeheuer kaltherzige Individuen, doch es hat natürlich mit Herrn Fischer zu tun und der Frage, ob er zu schon lange vom russischen Geheimdienst angeworbenen Agenten gehört, die Karriere machen sollten (was auch z.B. für seinen Nachfolger Alexander van der Bellen gilt). Was die Wiener Firmenstruktur betrifft, weise ich vorerst auf die Wiener Stadtwerke GmbH hin (ist Aufsichtsrätin Andrea Faast mit Bendikt Faast von „Zackzack“ verwandt?), zu der Wien Energie gehört. Im AR fällt Ex-Minister Andreas Staribacher auf; er hat(te) wie Franz Schnabl auch mit Andrej Kotchetkov zu tun, der mit der russischen Mafia assoziiert wird; Stichworte sind Alizee Bank und Avcon Jet. Und er ist im Vorstand des Bruno Kreisky-Forums, an das ich mich wegen des Hassposters und Putin-Trolls Robert Misik wandte, der dort die Reihe „Genial dagegen“ kuratiert. Als Gusenbauer 2006 kandidierte, leitete Gabriel Lansky sein Personenkomitee; 2011 sollte Lansky als Vertrauensanwalt der russischen Botschaft die Auslieferung des wegen 14fachen Mordes gesuchten Ex-KGB-Offiziers Michail Golowatow an Litauen erfolgreich verhindern. Lansky hat nicht nur über seinen Schwager Julian Jäger Verbindungen zum Flughafen Wien, für den auch der Steuerberater Staribacher tätig war.

Über Juri Luschkow (englische Untertitel)

Das Team von Alexej Nawalny stellt im Video oben die ungeheure Korruption des vor ein paar Jahren verstorbenen Moskauer Bürgermeisters Juri Luschkow dar. Im Cable aus der US-Botschaft in Moskau „The Luzkhov Dilemma“ (10MOSCOW317) zu seinem Abgang 2010 kommt zum Ausdruck, dass er an der Spitze von organisierter Kriminalität stand. Als der Stern ihres Gatten im Sinken begriffen war, nahm sich die damals reichste Frau Russlands Elena Baturina Gusenbauers Partner Leo Specht als Anwalt. Der Stalin-Fan Luschkow erhielt Anfang 2007 das große Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die Stadt Wien von seinem Freund Michael Häupl (der heute Präsident der Volkshilfe Wien ist). Das ist auch ein Stichwort, um sich an eine andere Ehrung zu erinnern. Denn im Juni 2022 wurde Michael Ludwig mit dem Pro Defensione-Preis des Militärkommandos Wien ausgezeichnet. Es geht um die besondere Zusammenarbeit im kalkuliert zur Destabilisierung eingesetzten C-Wahn; in der Regel sind die Preisträger Gegner der Erfüllung der Aufgaben des Heeres (Schutz der Souveränität Österreichs der demokratischen Rechte der Bürger) wie ich hier aufzeige. Das Militärkommando war immer aktiv an der Abschottung und Überwachung von Darabos beteiligt und folgt illegalen russischen Befehlen.

Ehrung für Ludwig

Bei der Gazprom geht es auch um die Centrex, die zeitweise den gleichen Pressesprecher wie Martin Schlaff hatte. Dieser förderte Gusenbauer und später auch Christian Kern, der sich nun dauernd zu Energiefragen äussert und Lobbyist der chinesischen KP sowie Berater von Hans Peter Doskozil ist. Über Gusenbauers KGB-Verbindungen wurde er auch russischer Aufsichtsrat; wie etwa der Flughafen Wien oder TPA gehört er der Austrian Chinese Business Association an. Schlaff kooperierte mit Putin bereits in dessen Zeit in Dresden, als es um Technologie-Transfer und das Errichten von Tarnfirmen ging, was etwa in Catherine Beltons Buch „Putins Netz“ vorkommt, auf das ich mich hier beziehe. Wir erwähnten eingangs die „Hausbanken“ von Wien Energie Bank Austria und Bawag. Mit der Bawag war Schlaff gut im Geschäft und an deren Niedergang beteiligt; man denke etwa an das Geldwäsche-Casino Jericho, über das auch israelische Medien berichteten. Im Verwaltungsrat der Bank Austria sitzt Eveline Steinberger-Kern; CEO ist Robert Zadrazil, der auch AR-Vorsitzender der Kontrollbank ist, die Jan Marsalek von Wirecard 20 Millionen Euro Steuergeld schenkte. Der frühere Bank Austria-Chef Gerhard Randa war dann CEO der Sberbank Europe, deren Aufsichtsratsvorsitzender Oleg Deripaskas Geschäftspartner Siegfried Wolf war. Gegenüber von Rene Benkos Büro auf der Freyung befinden sich Bank Austria Kunstforum und Verfassungsgerichtshof in einem Gebäude, das Benko gehört, der u.a. von der Sberbank Europe Kredit bekam.

Eines von vielen Inseraten

Mit der Sberbank war die 2020 vor der Commerzialbank gecrashte Meinl Bank im Geschäft, bei der sich Matvei Hutman um den Russian Desk kümmerte, der nun durch die Masken-Affäre um die Hygiene Austria bekannt wurde (auch Karl Heinz Grasser war einmal bei Meinl). Zwar triumphieren jetzt andere Parteien über die Wiener SPÖ, doch sie sind nicht minder unterwandert. Es ist auch vielsagend, dass der VfGH alle Beschwerden der ÖVP puncto Korruptions-U-Ausschuss zurückgewiesen hat und zugleich zögerlich war, wenn es um Destabilisierung durch C-Massnahmen ging. Gerade wird berichtet, dass Thomas Walach (nicht mehr „Zackzack“, sondern SPÖ-Kommunikation) geradezu sensationell vor Gericht gegen Benko gewonnen habe. Es war aber von Anfang an abgekartet, da auch Pilz zum System gehört und Gusenbauers Verantwortung für den Eurofighter-Vergleich und damit russische Subversion in Österreich deckte und vertuschte. Walach hat mit der Initiative „Aufwärts“ zu tun und verkündete vor ein paar Wochen, den „rechten Mob“ von der Strasse fegen zu wollen. Zum Auftakt sollte man Stromrechnungen auf den Ballhausplatz mitbringen und vor Ort schreddern („ihr werdet sie dann nicht mehr brauchen“), was anbetracht der Ereignisse merkwürdig wirkt.

PS: Am 1. September lädt die Initiative Zwangsräumungen verhindern zum Protest mit offenem Mikrofon ab 17 Uhr vor dem Kundenzentrum von Wien Energie (U 4 Spittelau).

PPS: Ein weiterer Aspekt ist die inzwischen nicht mehr bestehende Verbindung der Gazprom zum FK Wiener Austria, dessen Präsident der ÖGB-Chef und SPÖ Abgeordnete Wolfgang Katzian war. Jede Art von Recherche und deren Einsatz ist wichtig und bedeutet Widerstand (sofern es nicht an mir allein hängen bleibt); seht euch z.B. die Biografie von Gazprom-CEO Alexej Miller an und verbindet sie mit den hier erklärten Muster, dass wichtige Positionen an Personen mit Background beim KGB oder/und in St. Petersburg vergeben werden. Übrigens kennt Putin den CEO von Nord Stream 2 Matthias Warnig aus dessen Zeit im Ministerium für Staatsicherheit. Der Berater von NS 2 Hansjörg Schelling war von 2014 bis 2017 österreichischer Finanzminister und von 2012 bis 2014 AR-Vorsitzender der Volksbanken, die ihre Osteuropa-Töchter an die Sberbank verkauften, aus denen die Sberbank Europe wurde. Gusenbauer, Schnabl, Doskozil und andere Genossen waren übrigens an der Einbürgerung von Putin-Berater Walentin Jumaschew, seiner zweiten Ehefrau, Boris Jelzins Tochter Tatjana und der gemeinsamen Tochter Maria beteiligt.

PPS: Michael Ludwig, der kürzlich auf einen falschen Vitali Klitschko reingefallen ist (was Medien gnädig herunterspielten) trat am 30. August um 12.30 Uhr doch vor die Kameras. Die Reaktionen sind nicht gerade begeistert….

