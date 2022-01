Ist Widerstand zwecklos?

Dieser Titel ist mehr als nur ein Wortspiel, weil unser Widerstand gegen das C-Regime ohne viel Aufwand noch effizienter sein kann. Gerne wird auf die internationale Ebene Bezug genommen, auf Akteure, die man sicher nie persönlich zur Rede stellen kann. Anders verhält es sich bei denen, die wir als Handlanger vor Ort erleben und die zu zweifeln beginnen. Man konfrontiert sie viel zu wenig und sollte mit fundierten Infos an sie herantreten, und zwar auch zu Netzwerken in der Politik. Es sind in der Praxis wenige von vielen C-Widersprüchen und Absurditäten, die z.B. dafür sorgen, dass jemand doch nicht mit der Partei beim Beschluss des Impfzwanges stimmt. Ich redete mit dem Pressesprecher des SPÖ-Abgeordneten Josef Muchitsch, und es zeigte sich, dass es viele fast nur positive Rückmeldungen gab. Ausschlaggebend war für Muchitsch, dass Arbeiten mit 3 G, aber Einkaufen mit 2 G absolut widersinnig und auch ungerecht sind.

Der Sprecher gab zu, dass in der Partei sonst viel zu wenig kommuniziert wird, gerade was C betrifft und sie es besser machen wollen. Dass eine Agenda (wie etwa in Inside Corona von Thomas Röper beschrieben) in vielen Ländern umgesetzt wird, sieht man gerade auch in Deutschland, wo der Bundestag am 26. Jänner damit begann, ebenfalls einen Impfzwang auf Schiene zu bringen. Reden und Redner klingen austauschbar, was an den Beschluss des Impfzwanges im Nationalrat am 20. Jänner erinnert. Bei uns ist überall zu lesen, dass die Impfpflicht ab 1. Februar gilt (am 29. Jänner gibt es wieder eine grosse Demo in Wien). Nun wurde der „Lockdown für Ungeimpfte“ mit 31. Jänner aufgehoben, was reiner Pflanz ist, weil sie nach wie vor keine Veranstaltungen und Lokale besuchen und fast nirgendwo einkaufen „dürfen“. Die ÖVP schiebt die Verarsche auf die Grünen, die unbedingt an 2 G festhalten wollen. Nicht nur das Beispiel Muchitsch zeigt, dass man nicht zum totalen C-Experten mutiert sein muss, um es erstens zu merken und zweitens mit anderen zu diskutieren, denen es noch schwerfällt, das C-Narrativ aufzugeben.

Verarschen können wir uns selbst

Am 1. Februar werden wir weiter verarscht, denn „die Impfpflicht“ muss noch am 3. Februar durch den Bundesrat gewunken werden. Dann muss Bundespräsident Alexander van der Bellen das ordnungsgemäße Zustandekommen des Gesetzes beurkunden, das dann in einem Bundesgesetzblatt veröffentlicht wird und Gültigkeit erlangt. Er wird dies auch tun zur grossen Ent-Täuschung vieler Wähler:innen, zumal er jede Auseinandersetzung mit kritischen Experten und der breiten Bewegung vermeidet, die seit einigen Wochen täglich demonstriert. Der Widerstand gegen Impfzwang und Grünen Pass findet natürlich weltweit statt, wie das Video unten veranschaulicht. 50.000 Trucker aus Kanada sind mit Unterstützung auch aus den USA auf dem Weg nach Ottawa, um so lange gegen C-Mandate zu protestieren, bis alle Massnahmen fallengelassen werden. Eineinhalb Million Menschen säumten die Strasse, einige hingen Transparente von Brücken, manche begleiteten den Konvoi mit dem Auto. Jean Nolan, der in seinem Kanal Inspired darüber spricht, ist übrigens in Österreich aufgewachsen und verfolgt auch, was hier passiert.

Über den Trucker Convoi

Justin Trudeau ist einer von Klaus Schwabs Young Global Leaders und fiel zuerst an der Seite von George Soros auf. In seiner Partei war Belinda Stronach aktiv, deren Vater Frank mit Russland und dem Oligarchen Oleg Deripaska kooperiert, der auch zu den Gästen des World Economic Forum gehört. 2017 lobte sich Schwab in Harvard, dass die Kabinette vieler Regierungen mit Young Global Leaders durchsetzt seien. Er erwähnt neben Trudeau auch Angela Merkel und Wladimir Putin als Beispiel und ist auch stolz auf eine nachwachsende jüngere Generation von Global Leaders; Putin und Schwab kennen sich seit 1992. Gerade gab es in der „Presse“, deren Herausgeber Rainer Nowak mit Alfred Gusenbauer befreundet ist, einen Gastkommentar von Oliver Grimm mit dem Titel „Wie Peking und Moskau die EU-Eliten einseifen“. Damit befasste sich ein Ausschuss des EU-Parlaments, der jedoch unter Mitwirkung österreichischer Abgeordneter Gusenbauer, Karin Kneissl, Christian Kern und Wolfgang Schüssel vergass (die auch für die C-Agenda stehen). Wir sollten aber auch an Ibizagate denken, denn Johann Gudenus ist nicht nur in der Österreichisch-Russischen Freundschaftsgesellschaft aktiv, sondern auch Berater der Peking Society of Hongkong, die ihren Focus auf Russland richtet. Als Heinz Christian Strache sein Ibiza-Buch präsentierte, fand dies in der Wallnerstrasse 3 in 1010 Wien statt, wo auch die ORFG ihren Sitz hat. Wurden wir im Mai 2019 und danach im Kreis geschickt, weil die C-Agenda bei Türkisblau weit früher massive Proteste hervorgerufen hätte als bei Türkisgrün?

Neonazis überall

Derzeit kursiert ein Video, auf dem Werner Kogler und Sigi Maurer am Rande einer Sportveranstaltung im Sommer 2021 mit anderen Menschen tanzen. Empörung löst aus, dass sie sich nicht um C-Regeln scheren, doch Kogler gibt sich auch recht kumpelhaft gegenüber jüngeren Männern. Verhält sich so ein Vizekanzler? ist eine Frage, die sich da unweigerlich aufdrängt. Das gilt auch für den oben gezeigten Ausschnitt aus dem Pressefoyer nach dem Ministerrat am 19. Jänner, also ehe die Impfpflicht durchgepeitscht wurde. Mich machte eine Freundin darauf aufmerksam, als ich beim lauten Protest am 20. Jänner dabei war; sie war wütend, weil ihre Familie in der NS-Zeit verfolgt wurde und sie jetzt bei Kundgebungen ist. Ich fand dann diese Aussagen nicht in (geschnittenen?) Aufzeichungen des Pressefoyers bei oe24 und auf der Seite des ORF, sodass ich es nicht erwähnte. Doch Vorarlberg Online wies extra darauf hin, was bedeutet, dass Kogler ganz und gar nicht Vizekanzler-like bereits zum dritten Mal die wachsende Zahl an Menschen beleidigt, die sich auf den Strassen des Landes versammeln. Es ist auch kein Zufall, dass namens Booster-Päm aus den Bilderbergen, in denen Davos liegt, am Jahrestag der Befreiung von Auschwitz durch die Rote Armee auf Demonstranten gegen das C-Regime eingedroschen wird.

Booster-Päm gibt es auch als Spielzeug

Bei der Defeat the Mandates-Kundgebung am 23. Jänner 2022 in Washington kamen aber auch Ärzte zu Wort, die das euphemistisch „Impfung“ genannte Experiment als Genozid betrachten. Bei einer Kundgebung ebenfalls am 23. Jänner in Brüssel sollte Vera Sharav sprechen, die den Holocaust als Kind überlebte; weil die Demonstranten von der Polizei bedroht wurden, fand ihre Rede dann in einem Restaurant statt. Nicht nur die SPÖ versteht unter Wehret den Anfängen, dass man jeden zumindest verbal niederknüppeln muss, der den Anfängen tatsächlich wehrt. Doch wir sehen das entspannte Verhältnis zur Diktatur auch daran, dass möglichst viele Sportler:innen (45 % davon gehören dem Bundesheer an) zu den Olympischen Winterspielen nach Peking verabschiedet werden. „Wegen C“ waren nur wenige bei Bundespräsident Alexander van der Bellen, wie eifrig versichert wird. zu den Young Global Leaders gehört auch die Herausgeberin von „Heute“ Eva Dichand, die im Oktober 2021 berichten liess, dass Van der Bellen „Spezialagenten“ verabschiede. Es geht um eine Jugenddelegation zum Klimagipfel nach Glasgow siehe Meldung auf der Webseite der Hofburg, und der Präsident sagte: „Ich habe das Gefühl, dass ich Spezialagenten auf eine Mission verabschiede. Sozusagen 007 – im Einsatz für den Klimaschutz“.

Eines meiner Demo-Schilder

Dazu passt, dass die Offiziersgesellschaft am Tag der Wehrpflicht 2022, dem 20. Jänner, mit sechs Jahren Verspätung (natürlich virtuell wegen C) über „Migration als Waffe“ diskutiert. Wer jedoch C-Panikmache als Bestandteil hybrider Kriegsführung gegen uns erkennt, wird hingegen mit Zustimmung der Offiziersgesellschaft verfolgt. Am 26. Jänner versprach Herbert Kickl der Bevölkerung Unterstützung seitens der FPÖ gegen den Impfzwang und er wies auf verfassungswidrige Bestimmungen hin, etwa dass Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein eine Blankovollmacht erhält. Nichts gegen das Gesetz und alles durch das Gesetz ist ein Grundsatz der öffentlichen Verwaltung, der in anderem Licht erscheint, wenn wir an die zitierten Aussagen von Klaus Schwab zur Unterwanderung von Regierungen und auch an GECKO denken. Was den Bundespräsidenten betrifft, der ja auch Oberbefehlshaber des Bundesheers ist, sollten sich Abwehramt und neuer Verfassungsschutz einmal diese Analyse ansehen. Nicht von ungefähr bemerkte Kickl, dass sich der eng mit Van der Bellen verbundene Vorgänger Heinz Fischer vor Diskussionen mit anderen Bewerbern drückte und sich bei die Frage stellt, ob es der jetzige Amtsinhaber auch so halten wird, wenm er wieder antreten sollte. Dass Sebastian Kurz wie einige andere Staatschefs in das Projekt Neue Seidenstrasse eingebunden war, ist ein weiteres interessantes Puzzleteil. Ich weise in meinen Analysen immer wieder auf die Austrian Chinese Business Association hin, deren Mitglieder auch zum russischen Netzwerk gehören.

Kurz und die Neue Seidenstrasse

Wenn uns der Koalitionsbruch nach Ibizagate vorgegaukelt wurde und auch der rasche Wechsel in Herbst 2021 von Kurz zu Alexander Schallenberg und schliesslich zu Karl Nehammer einen Drehbuch folgte, was bedeutet das für den Trigger ÖVP-Korruption? Angeblich wurden Peter Pilz‘ Zackzack verlorene ÖVP-Handys zugespielt, ausgerechnet pünktlich zum Start des Korruptions-U-Ausschusses. Leaks der Korruptionsstaatsanwaltschaft in Richtung Pilz waren der Auftakt zum Rücktritt von Kurz, und als im August 2016 der militärische Verschlussakt Eurofighter-Vergleich bei Pilz landete, wurden die Weichen gestellt für einen UA 2017, der dann 2018/19 fortgesetzt wurde. Alle Parteien vertuschten in diesem Fall gemeinsam und hatten auch Justiz und Medien mit an Bord. Es ging um mehr als die wahren Hintergründe für die Beschaffung der Jets und darum, dass nicht Ex-Minister Norbert Darabos, sondern Alfred Gusenbauer für den Vergleich verantwortlich ist. Bezeichnender Weise war Generalmajor Rudolf Striedinger, heute Leiter von GECKO, Chef des Abwehramts, als Pilz militärische Geheimnisse verraten wurden, ohne dass dies Konsequenzen hatte. Wir reden hier von Entwicklungen, die plausibel erscheinen sollten, also legendiert wurden, wie Nachrichtendienste sagen würden, hätten wir welche, die tatsächlich Österreich schützen. Also z.B., dass Reinhold Mitterlehner engelsgleich war, als ihn 2017 Kurz stürzte, es 2019 Neuwahlen wegen Ibiza gab, dass im gleichen Jahr Hans Peter Doskozil und nicht Darabos Hans Niessl als Landeshauptmann nachfolgte, dass Kurz 2021 zurücktritt und nicht gleich Nehammer Kanzler wird und nun, dass die Karten wohl bald via Neuwahlen anders gemischt werden. Es ist logisch, dass dies viele überfordert, die sich vor C oft überhaupt nicht für Politik interessierten. Das bedeutet aber auch, dass sie gewohnt waren, auf das zu vertrauen, was ihnen via Medien serviert wurde. Und wer schon einmal schlechte Erfahrungen gemacht hat, pauschalierte diese meist, weil er zuwenig über Abläufe im Hintergrund wusste, aber erkannte, dass irgendwo Daumen runter gedeutet wurde.

Protest am 17. Jänner 2022

Vielfach wird jetzt daran appelliert, doch gelassen den Rechtsweg zu beschreiten, wenn der Impfzwang exekutiert wird. Doch auch die Justiz ermöglichte, dass mit dem Dulden von Korruption Regierungsämter mit Personen besetzt werden, die andere in der Hand haben. Es ist kein Zufall, dass Justizministerin Alma Zadic zuerst Mandatarin bei Pilz war und zu den Global Shapers von Davos gehört. Kickl sprach bei seiner Pressekonferenz am 26. Jänner von einer „abgeschwächten Impfpflicht“, was man schon als Erfolg werten muss, wenn alles stur durchgezogen wird. Viele glauben aber immer noch, dass andere alles für sie und den Rest der Bevölkerung richten werden, ohne dass sie sich selbst engagieren müssten. Sie ersetzen vielleicht den Fernsehkonsum durch Videos, recherchieren jedoch nicht ausgehend von ihrem persönlichen und daher stets einzigartigen Zugang. Es gibt durchaus Videos, die man empfehlen kann (etwa wenn Catherine, Frank und Marc die aktuelle Lage erörtern), aber etwas lesen und sich Notizen machen ist wichtig für einen Erkenntnisprozess. In der stets mit Infos vollgepackten David Knight Show ging es am 25. Jänner auch um den Trucker-Konvoi und um Defeat the Mandates. Knight meint, dass „sie“ uns auf vielen Ebenen angreifen, also wehren wir uns auch vielfältig. Seine Sympathien sind uneingeschränkt bei den Truckern, denen klar ist, dass sie sich selbst vertreten müssen. Nach Washington luden Personen, die „technische“ Lösungen gewohnt sind und merkten, dass Widersinniges behauptet wird, das auf „technischem“ (= wissenschaftlichem und medizinischem) Gebiet nicht funktioniert. C war jedoch von Beginn an rein politisch, und dort kommen Experten inzwischen auch an, die lange verzweifelt „technisch“ argumentierten. Wenn wir uns alternative Medien ansehen, besteht C auch dort meistens aus „Technischem“, während das „rein Politische“ viel zu kurz kommt. Damit Widerstand seinen Zweck erfüllt, müssen möglichst viele erkennen, wie umfassend die Täuschung ist und dass sich einige immer noch nicht von ihr befreien können, auf diese „kritisch“ fixiert sind. Das kann wiederum niemand anderen abnehmen, die ihrerseits ihr persönliches Umfeld beeinflussen, was sie keinesfalls an andere delegieren können.

PS: Ein konkretes Beispiel: Viele Menschen wenden sich gerade jetzt an die Arbeiterkammer, die das SPÖ-affine Momentum Institut mit 900.000 Euro pro Jahr unterstützt. Damit finanziert die AK auch „Übersetz mir“-Videos mit Natascha Strobl etwa zu „Impfgegnern“ und „Corona-Leugnern“. Übersetzt bedeutet dies, dass der Pöbel sonst Gefahr läuft, sich selbst eine Meinung zu bilden und diese auch zu vertreten. Strobl gehört der Initiative Zero Covid an („Zonengrenzen statt Ländergrenzen“), deren Vorbild die Zero C-Politik Chinas ist, sie übersieht Korruption in der SPÖ und wittert an jeder Ecke Neonazis. Mich stempelte sie einmal zur Antisemitin wegen Kritik an den Methoden von Tal Silberstein, blockierte mich dann aber auch Twitter (sie macht es bei vielen so – zuerst unterstellen und dann Erwiderungen verhindern). Mir ging es unter anderem um den Wahlkampf 2006, weil ich wissen wollte, ob Darabos schon damals (und von wem) unter Druck gesetzt wurde. Als der jetzige AK-Pressesprecher Answer Lang zu den Aufpassern des abgeschotteten Darabos gehörte, bedrohte und verleumdete er mich. Strobl, Lang und viele andere sind Gegner der Republik Österreich und ihrer verfassungsmässigen Ordnung.

PPS: Es gibt mehrere Demokalender, in denen Termine in ganz Österreich angekündigt werden. Auf der Webseite des Parlaments sollte man Stellung nehmen zum selbständigen Antrag zur Impfpflicht (2173/A) und zum Abänderungsantrag zu Arzneimittelgesetz und Gentechnikgesetz (1289 d.B. siehe auch dieser Artikel). Ausserdem wird das Sozialversicherungsgesetz geändert, um der Ärztekammer mehr Macht über Ärzte zu geben (siehe 2172/A). Es ist auch notwendig, sich per Stellungnahme gegen eine Verlängerung des Epidemiegesetzes bis 30. Juni 2022 auszusprechen (siehe 2063/A).

PPPS: Weil ich mich seit Jahren mit solchen Hintergründen befasse, wird mir sehr zugesetzt. Natürlich kommt man Drahtziehern im Hintergrund erst allmählich nahe, weil sie über vorgeschickte Handlanger agieren. Diese Drahtzieher haben bei uns noch völlig freie Hand, sodass sie einem auch alles antun können und dann gedeckt werden. Auf diese Weise habe ich meine Wohnung und alles andere verloren, ich wurde arm gemacht und niedergehalten. Immer wieder stehen Tage an, an denen ich nicht mehr weiterweiss. Ich schreibe auch deshalb, weil mir die Netzwerke um Gusenbauer nicht auch noch meinen Geist rauben sollen; dies wurde dann dazu, dass ich diese Netzwerke enttarne. Ich freue mich daher über eure Unterstützung und den Austausch mit euch und bin unter 066499809540 erreichbar. Weil „Zusetzen“ wie gesagt auch bedeutet, mich ökonomisch zu treffen, bedanke ich mich auch für eure finanzielle Unterstützung unter Alexandra Bader, Erste Bank, AT 592011100032875894 BIC GIBAATWWXXX vielen Dank!