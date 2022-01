Kommt mit der Impfpflicht die C-Diktatur?

Am 20. Jänner wurde an mehreren Stellen in der Nähe des Ausweichquartiers des Parlaments in der Hofburg demonstriert. Dazu gehörten auch ein Zug auf der Ringstraße samt Blockade und weitere Demos am Nachmittag während der Impfpflichtdebatte, als Schneefall eingesetzt hatte. Bis zum Livestream aus dem Nationalrat war ich dabei, dann aber wollte ich diesen zumindest großteils anhören. Länger liess es sich nicht ertragen, weil allzu deutlich ist, dass eine Agenda umgesetzt wird, für die C nur das Vehikel darstellt und dies viele immer noch nicht verstehen. Man findet Ausschnitte aus den Reden auf dem YouTube-Kanal von oe24 oder auf der Parlamentsseite unter diesem Link. Dass „die Impfpflicht“ durchgepeitscht wird, obwohl auch bei ÖVP, Grünen, SPÖ und NEOS nicht alle zustimmten, sollte uns nicht überraschen.

Was sich im Parlament abspielte, war überwiegend vollkommen losgelöst von jeder Realität, wie sie etwa die „Mediziner und Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit und Demokratie“ darstellen. Den Menschen, die sich in Wien versammelten, nicht aber den meisten Abgeordneten ist bekannt, dass die Pathologiekonferenz nun einen Nachweis für das Spike-Protein erbringen kann, das bedingt durch „die Impfung“ zu „Nebenwirkungen“ oder Tod führt. Wie um dies zu verhöhnen, lockt die Regierung jetzt auch mit einer Impflotterie, die darin besteht, dass jeder Zehnte 500 Euro gewinnen kann. Prompt heftet dies SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner auf ihre Fahnen und wir sollten uns fragen, ob das Ministry of Silly Walks von Monty Python nicht maßlos untertrieben war.

Demo um den Ring

Dass der Widerstand in den Grünen wächst, sah man auch bei der Demo, denn eine Gruppe Grüner stand vor dem Parlament (das jetzt Baustelle ist) und schloss sich uns dann an. Natürlich hielt im Nationalrat Herbert Kickl von der FPÖ jene Rede, die am meisten dem entspricht, was viele denken. Wie zur Bestätigung meldeten sich Jörg Leichtfried und Alois Stöger von der SPÖ zu tatsächlichen Berichtigungen, die eigentlich keine waren, sondern dazu dienten, Kickl Fake News zu unterstellen. Die Klubobfrau der Grünen Sigrid Maurer ist durch Stehsätze bekannt und dadurch, dass sie Ausfälle von Vizekanzler Werner Kogler kompensieren soll, wie gemunkelt wird. Wenn man sich das Pressefoyer nach dem Ministerrat am 19. Jänner ansieht, fallen die konformen Fragen der Journalisten auf, die auch Werbung machen für Tests von Lead Horizon. Ausgewertet werden diese Tests von Lifebrain, wo 2013 die Haselsteiner Familien-Privatstiftung mit Alfred Gusenbauer im Vorstand einstieg. Neben der Oligarchen-Connection ist interessant, dass Lifebrain-Gründer und Vorstand Michael Havel 2016 für den Bundespräsidentenwahlkampf von Rudolf Hundstorfer spendete. Die SPÖ weist darauf hin, wer im Umfeld der ÖVP von Tests und Masken profitiert und auch, dass Lifebrain einmal so eine Auftragsvergabe beeinspruchte.

Russisches Roulette

Man denkt da unweigerlich an die Hygiene Austria, die jedoch auch an russische Netzwerke angedockt ist, wie ich hier erläutere. Es geht um grosse Summen, wenn die Abrechnung mit einer Regierung kommt, die sich und uns mit Haut und Haaren der Plandemie verschrieben hat. Eine Analyse der Zahlungsströme rund um C auf EU-Ebene hilft beim Einordnen, doch man darf nicht vergessen, dass Ursula von der Leyen über Angela Merkel Karriere gemacht hat. Wenn man miteinander kombiniert, dass Merkel Deutschland destabilisiert hat und nicht in Stasi-Archiven aufscheint, ist nur ein Schluss zulässig. Es gibt Parallelen zu Akteuren in Österreich, die uns eher verraten als vertreten und vielfältig vernetzt sind. Beim Pressefoyer lobte Bundeskanzler Karl Nehammer die EU und deren Impfstoffproduktion via Biontech, das zu Pfizer und damit zu Blackrock gehört und vor C noch nichts auf den Markt brachte, dessen Gründer Ugur Sahin aber 2018 eine Gesundheitskonferenz mit Merkel und Bill Gates besuchte. Wir sollten uns keine Illusionen machen, dass „die Pandemie“ mit dieser Regierung jemals endet, denn nach Opikron (einer „Wand“) kommt die nächste Welle mit dem nächsten „Booster“

In der Mariahilferstrasse

Beim Pressefoyer wurde Nehammer auf eine Meldung zu „Anreizen“ angesprochen, über die zu diesem Zeitpunkt noch Gespräche mit Pamela Rendi-Wagner geführt wurden. Zwar findet man Nehammers Namen nicht im Kontext von Signas Törggelen, wohl aber gehören Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Rendi-Wagner, Bundespräsident Alexander van der Bellen, Gusenbauer, Siegfried Wolf, Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka und viele andere zu Rene Benkos Gästen. Man denkt unweigerlich z.B. an Rendi-Wagner vor Benkos Sponsorwand, wenn man sie im NR erlebt und den Kniefall der Grünen siehe oben vor Benko fotografiert. „Jede Impfung zählt“, sagte sie im NR, was „jedes Leben zählt“ mitschwingen lässt. Sie heftet sich „positive Anreize“ (russisches Roulette) auf die Fahnen und betont, dass „wir Sozialdemokraten Verantwortung übernehmen“. „Impfen ist ein solidarischer Akt“, sagt sie, was zum von ihr im Sommer geehrten Signa-Aufsichtsrat Gusenbauer passt („Impfen ist Bürgerpflicht.“). Der Schutz von Leben muss immer an erster Stelle stehen, da jeder Mensch in Sicherheit Leben soll. „Wir alle wünschen uns ein Leben wie vor C“, in nachdem wir uns „leider an Einschränkungen unserer Freiheit gewöhnen mussten“. Wie andere auch ist sie über „Verschwörungstheorien“ empört und darüber, dass „wissenschaftliche Fakten geleugnet werden“ (damit meint sie nicht sich selbst und die SPÖ). Man beachte, dass es immer um „Leben“ geht, die in Wahrheit durch all die „Massnahmen“ und „die Impfung“ beeinträchtigt werden. Dass ihr das Leben anderer sonstwo vorbeigeht, kann ich bestätigen, denn meine Existenz wurde von korrupten Genossen zerstört, was sie richtig findet. Wie alle anderen Armen habe ich 1000 andere Sorgen, ehe ich mich „impfen“ lasse, um an einem Experiment teilzunehmen, dessen mögliche Folgen an mir hängen bleiben. Rendis „Wording“ (wie man es in der Partei nennt) wirkt umso gruseliger, wenn man bemerkt, dass es fast identisch ist mit dem von Beate Meinl-Reisinger von den NEOS und viele Ähnlichkeiten mit anderen bestehen.

In der Früh vor dem Volksgarten

Man kann nicht wirklich darauf hoffen, dass den Abgeordneten noch bewusst wird, was sie beschlossen haben. Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein bringt zwar kaum einen geraden Satz heraus, soll aber jetzt eine Generalvollmacht dafür bekommen, uns genetischen Experimenten auszuliefern. Er spricht davon, einen „Kreislauf von Lockdowns zu durchbrechen“, indem wir zur „Impfung“ gezwungen werden. Dabei werden Lockdowns von einer Regierung angeordnet, der er selbst angehört und nicht von „dem Virus“. Er lobt „die Zivilgesellschaft“ für ihre Beteiligung am Impfpflichtgesetz und meint nur jene, die bei jeder geschaffenen „Krise“ eifrig die Hand aufhalten. Längst steht aber Zivilgesellschaft für viele Organisationen und Zusammenschlüsse, die sich im Widerstand gegen das C-Regime bildeten und für all die Menschen, die sich unermüdlich engagieren. Wenn Mückstein und Co. einen ewigen Kreislauf von „Wellen“ oder „Wänden“ und Dauerimpfen oder Lockdown an die Wand malen, drängt sich der Begriff Phugoid auf. Er bezeichnet eine Flugzeugbewegung, die aus Steigen – Sinken – Steigen usw. besteht, wenn die Maschine ausser Kontrolle ist. Bekanntestes Beispiel ist Japan Airlines Flug 123, als bei der Boeing 747 das nach einem Tailstrike reparierte Heckschott barst und der Jet nicht mehr zu steuern war. Mücksteins C-Krise gleicht einem Phugoid, wobei die Crew an Bord aus diversen Kommissionen und Experten besteht, während wir bloss Passagiere sein sollen. Bei manchen Abgeordneten hat man fast das Gefühl, dass ihr Motto „verarschen kann ich mich selber“ ist. Etwa wenn Sigrid Maurer den „Siegeszug der Wissenschaft“ preist, aber sicher weder Pathologiekonferenz noch Corona-Ausschuss oder Great Barrington Declaration kennt.

Tafel beim Maria Theresien Platz

Beate Meinl-Reisinger, die schon Fotos von Corona-Tests auf ihrem Frühstückstisch postete, beklagt das Ansteigen psychischer Erkrankungen bei Jugendlichen und auch von Suizidversuchen. Die Impfpflicht soll uns auf den Herbst vorbereiten, nächste Welle oder Wand oder so (auch Rendi-Wagner deutet ja an, dass wir nicht wissen, was nach Opikron kommt). Meinl meint im Ernst, dass man sich grundsätzlich an Gesetze halten müsse – hat sie das schon ihrem Sponsor Hans Peter Haselsteiner gesagt? So von wegen verbotene Preisabsprachen, aber auch wegen der Delikte, die das FBI seinem Geschäftspartner Oleg Deripaska vorwirft. Und dann geht es noch um Alfred Gusenbauer, den aber die NEOS zum Beispiel in Eurofighter-U-Ausschüssen decken. Sigrid Maurer wiederum belehrt Kickl, dass er sich schämen müsse, wenn er „absolut letztklassig“ Menschen vom „Impfen“ abbringt, das immerhin ein „solidarischer Akt“ ist. Philip Kucher von der SPÖ meint, dass man andere nicht in Panik versetzen darf, was ja so gar nichts mit dem C-Narrativ zu tun hat. Werner Saxinger von der ÖVP stellt fest, dass es „kein Menschenrecht auf lebensgefährliche Therapien“ gibt, womit er Fake News über Ivermectin und nicht „Kill Shots“ meint.

Proteste am Abend

Es fallen wiederkehrende Muster bei den vier C-Parteien auf, auch was Unterstellungen an ihre Gegner betrifft. Diese jedoch machen es Nehammer und Co. leichter, wenn sie Hintergründe zu allgemein formulieren und sich nur auf Akteure im Ausland konzentrieren. Dabei ist nur zielführend, all jene festzunageln, die uns begegnen und uns eine von anderen ausgehende Agenda verkaufen sollen. Unsicherheiten im Verhalten und zunehmende Nervosität machen auch denen, die bisher weniger über Politik nachgedacht hatten, unweigerlich klar, dass zum Beispiel Mückstein sein Skript nicht selbst verfasst hat. Das bedeutet, dass auch kein Rücktritt aus Einsicht oder persönlicher Entscheidung erfolgt, sondern dazu dient, das Heft weiter in der Hand zu halten. Es besteht die Gefahr, dass wir zum Spielball werden, weil These – Antithese – Synthese halt auch auf Regierungsverhalten und Reaktionen darauf anzuwenden ist.

PS: Es gibt mehrere Demokalender, in denen Termine in ganz Österreich angekündigt werden. Auf der Webseite des Parlaments sollte man Stellung nehmen zum selbständigen Antrag zur Impfpflicht (2173/A) und zum Abänderungsantrag zu Arzneimittelgesetz und Gentechnikgesetz (1289 d.B. siehe auch dieser Artikel). Ausserdem wird das Sozialversicherungsgesetz geändert, um der Ärztekammer mehr Macht über Ärzte zu geben (siehe 2172/A). Es ist auch notwendig, sich per Stellungnahme gegen eine Verlängerung des Epidemiegesetzes bis 30. Juni 2022 auszusprechen (siehe 2063/A).

