Begeht die Regierung Landesverrat?

Nach dem Beschluss des Impfzwanges im Nationalrat gab der Statistiker Steffen Löhnitz eine Pressekonferenz auf dem Ballhausplatz. Er stellte dar, wie C-Zahlen manipuliert werden, was nicht nur „Massnahmen“ rechtfertigen sollte, sondern auch zum Abstimmungsverhalten im Nationalrat beitrug. Man kann hier eine Aufzeichnung der PK ansehen, die auch bekannt machen sollte, dass Löhnitz die Bundesregierung, die Landesregierungen, die Bezirkshauptmannschaften und die AGES bei der Korruptionsstaatsanwaltschaft anzeigt. Löhnitz weist auf Delikte wie Amtsmissbrauch, Betrug oder Landzwang hin und fordert den Bundespräsidenten dazu auf, die Regierung zu entlassen. Nicht von ungefähr nimmt der gebürtige Sachse, der seit zwölf Jahren in Vorarlberg lebt, Bezug auf seine Erfahrungen in der DDR. Er weist darauf hin, dass das Epidemiegesetz Covid nicht als meldepflichtige Infektionskrankheit anführt und das bei Todesfällen nicht wie sonst üblich an etwas verstorbene Personen aufscheinen, sondern an und mit. Das gleiche Muster sehen wir bei Inzidenzen, die positive Tests und tatsächliche Erkrankungen vermischen.

Löhnitz war zunächst in Vorarlberg aktiv mit Anzeigen und Schreiben an Abgeordnete und wandte sich vor dem Nationalratsplenum am 20. Jänner an alle Mandatare, wobei er mediale Beispiele für Panikmache basierend auf falschen Zahlen verwendete. Ihm fielen Diskrepanzen zuerst auf, weil er merkte, dass es an einem Wochenende scheinbar keine Genesenen im Vorarlberger C-Dashboard gab, wohl aber in jenem der AGES. Er sah sich dann beide genauer an und stellte fest, dass es (aus politischen Gründen?) vor Ort höhere Zahlen gab als zentral. Das Vorarlberg vergleichbare Dashboard von Tirol wiederum wies niedrigere Zahlen als jenes der AGES auf. Interpretieren will Löhnitz seine Erkenntnisse nicht, da die Justiz ermitteln soll, warum so agiert wird. Aus nicht gerechtfertigten „Massnahmen“ ergeben sich natürlich Schadensersatzansprüche der betroffenen Bevölkerung, da man diese Massnahmen quasi rückabwickeln muss. Am 21. Jänner fand auch eine Pressekonferenz der MFG statt, die wegen angedrohter Polizeikontrollen verlegt werden musste und bei der Impfschäden thematisiert wurden.

Vor der Kundgebung am 15. Jänner in Wien

Wie die MFG verspricht auch die FPÖ Oberösterreich, den Impfzwang mit allen zu Gebote stehenden juristischen Mitteln zu bekämpfen. Am 22. Jänner ist internationaler Tag der Proteste gegen Impfzwang und Grünen Pass, was bei uns bedeutet, dass es unter anderem Kundgebungen vor der Votivkirche in Wien und auf dem Karmeliterplatz in Graz gibt. Man könnte auch wie der Verein gegen Tierfabriken, der immer höchst aktiv ist, jeden Mittwoch zum Ministerrat auf dem Ballhausplatz protestieren. Wenn wir zu Steffen Löhnitz‘ Vorwurf frei erfundener Inzidenzen zurückkehren, den er mit einer Broschüre untermauert, die man von seiner Webseite herunterladen kann, so bietet er einige Ansatzpunkte. Es wird natürlich innerhalb des C-Narrativs argumentiert, was auch gilt, wenn der amerikanische Arzt Zeb Zelenko darauf hinweist, dass Uganda und Honduras schon wegen ihrer geringeren finanziellen Ressourcen C mit Hydroxychloroquin besiegt hätten. Wenn Löhnitz und sein Anwalt Manuel Dietrich von Täuschung sprechen, mit der man den Impfzwang durchsetzte, wundert es auch nicht, dass viele Abgeordnete nur Angaben von Pharmafirmen nachzuplappern schienen, die erhebliche Risiken ausblenden. Es fällt jetzt bestimmt deshalb eher auf, weil viele Menschen doch recht gut informiert sind und daher die Beteuerungen von Politikern bizarr wirken.

Anwalt Alexander Scheer

Anderswo werden längst Kritiker ins Parlament eingeladen, wie man in Luxemburg sieht, wo der französische Professor Christian Perronne über nicht funktionierende „Impfungen“ sprach (und es wie bei uns Demos gibt). Anwalt Alexander Scheer kämpft wie Florian Höllwarth und einige andere gegen den Impfzwang, was uns jedoch nicht zu falschen Hoffnungen in die Justiz verleiten sollte. Wir sehen unten mit dem SPÖ-Bundesrat Günter Kovacs einen typischen Politiker, der keinen Millimeter jemals von der Parteilinie abweichen würde. Er lobt allen Ernstes die nun auf Bundesebene in veränderter Form umgesetzte burgenländische Impflotterie und dürfte auch nicht mitgekriegt haben, was in der eigenen Partei vor sich geht. Sollte es dort Fälle von „plötzlich und unerwartet“ geben, wird ihn dies nicht daran hindern, der Impfpflicht im Bundesrat zuzustimmen. Löhnitz und sein Anwalt Dietrich sprachen genau genommen nicht selbst von Landesverrat, sondern diesen Begriff verwendete jemand, der unter Pseudonym berichtete. Dass er passend gewählt ist, lässt sich anhand eines Beispiels deutlich machen, das mit dem Burgenland verbunden ist, wo Kovacs von 2010 bis 2019 dem Landtag angehörte.

Günter Kovacs

Am 21. Jänner fand in Wien eine Gerichtsverhandlung in der Causa Multiversum statt, bei der Ex-Minister Norbert Darabos als Zeuge geladen war. Die WKStA, auf die Steffen Löhnitz hofft, geht davon aus, dass im Sportministerium in vorauseilendem Gehorsam ohne Ministerweisung eine Förderung in Millionenhöhe vergeben wurde. Im weitaus wichtigeren Bereich Landesverteidigung schloss sie jedoch aus, dass es ebenso gehandhabt wurde, obwohl dies selbst eine Berufungskommission im Bundeskanzleramt (Causa Entacher) feststellte. Ausserdem geht es für die WKStA bei der Subventionierung einer Mehrzweckhalle ab 2010 um einen „Wunsch“ von Ex-Kanzler Alfred Gusenbauer (2007 bis 2008, „Impfen ist Bürgerpflicht.“). Hingegen soll Gusenbauer beim Eurofighter-Vergleich (2007) überhaupt keine Rolle gespielt haben, obwohl Darabos den Leiter der Finanzprokuratur Wolfgang Peschorn mit Ausstiegsverhandlungen beauftragte und dies nie widerrief. Dass die Befehlskette in der Landesverteidigung ausgehebelt wurde, setzte man mittels Landesverrat unter anderem des illegal Minister spielenden Kabinettschefs Stefan Kammerhofer um. Hätte die Justiz je ermittelt (statt mich wegen meiner Recherchen einzuschüchtern und existenziell zu vernichten), hätten alle rechtsungültigen Weisungsversuche Kammerhofers rückgängig gemacht werden müssen. Parallelen zum Herbeimanipulieren einer Pandemie drängen sich auf, denn Weisungen sind dann ungültig, wenn a) eine unbefugte Person sie erteilt und/oder b) sich Ausführende strafbar machen. Im Fall Multiversum ist das Verfahren eine Farce, weil Darabos zwar nicht angeklagt wird, aber abgeschottet, überwacht, bedroht wurde und wird und das toleriert wird. Es würde ihm sicher auch guttun, viel an der frischen Luft spazieren zu gehen, doch dies kann er sich nicht trauen. Man würde dies natürlich an seiner früheren Statistenrolle als Minister messen, was ihn in der Fassadenwelt von Politik und Presse zum Gamechanger machen würde. Bundesrat Kovacs hat von alledem nichts mitbekommen, auch nicht, als Gusenbauers Verantwortung für den Eurofighter-Vergleich verschleiert und Darabos zugeschoben wurde, um Hans Peter Doskozil den Weg zum Landeshauptmann zu ebnen. Doskozil wird von Ex-Kanzler Christian Kern beraten, mit dem er Kammerhofer als Abteilungsleiter ohne Arbeit bei den ÖBB unterbrachte. Kern erhielt C-Hilfen und ist dank Gusenbauer russischer Aufsichtsrat und lobbyiert zudem für die Kommunistische Partei Chinas.

Demoschild

Da passt es ins Bild, dass ihn der ORF zu einer Diskussion über Russland und die Ukraine einlädt. Der „unabhängige“ ORF veranstaltete nach Doskozil ebenfalls eine Impflotterie und soll nun auch jene durchführen, die uns die Regierung als Zuckerbrot anbietet. Da Kanzler Karl Nehammer gerne den militärischen Begriff vom Leben in der Lage verwendet, machte ich daraus Leben in der Lüge. Am 26. Jänner 2021 gaben Reinhard Bosch, Douglas Hoyos und Robert Laimer als Wehrsprecher der Opposition eine gemeinsame PK, weil im Verteidigungsministerium offenbar die Auflösung des Heeres betrieben wird und die Weichen für ein Sicherheitsministerium gestellt werden. Es ist aber kein Zufall, dass Klaudia Tanner und der jetzige Innenminister Gerhard Karner einmal dem Kabinett von Ernst Strasser angehörten, der Präsident der Österreichisch-Russischen Freundschaftsgesellschaft war. An der Spitze der „gesamtstaatlichen Pandemiekoordination“ GECKO (die ab April flächendeckend sinnlos PCR testen will) steht mit Rudolf Striedinger der ehemalige Militärkommandant von Niederösterreich, den Doskozil 2016 zum Chef des Abwehramts machte. Ein wirkliches Leben in der Lage (und nicht in der Lüge) hätte bedeutet, die Plandemie von Anfang an nicht mitzumachen, sondern diesen verhängnisvollen Weg als feindliche Übernahme zu erkennen. Der Landesverrat, mit dem sich jetzt die WKStA befassen soll, hat daher viele Gesichter. Nicht zuletzt geht es auch darum, ob dieses Regierungshandeln überall bewusster Verrat ist und wo schlicht geschürte Ängste als Trigger wirken und wo Erpressung im Spiel ist. Auch Versagen innerhalb der Verwaltung und im Parlament sowie die Rolle der Medien müssen Thema sein.

PS: Es gibt mehrere Demokalender, in denen Termine in ganz Österreich angekündigt werden. Auf der Webseite des Parlaments sollte man Stellung nehmen zum selbständigen Antrag zur Impfpflicht (2173/A) und zum Abänderungsantrag zu Arzneimittelgesetz und Gentechnikgesetz (1289 d.B. siehe auch dieser Artikel). Ausserdem wird das Sozialversicherungsgesetz geändert, um der Ärztekammer mehr Macht über Ärzte zu geben (siehe 2172/A). Es ist auch notwendig, sich per Stellungnahme gegen eine Verlängerung des Epidemiegesetzes bis 30. Juni 2022 auszusprechen (siehe 2063/A).

PPS: Weil ich mich seit Jahren mit solchen Hintergründen befasse, wird mir sehr zugesetzt. Natürlich kommt man Drahtziehern im Hintergrund erst allmählich nahe, weil sie über vorgeschickte Handlanger agieren. Diese Drahtzieher haben bei uns noch völlig freie Hand, sodass sie einem auch alles antun können und dann gedeckt werden. Auf diese Weise habe ich meine Wohnung und alles andere verloren, ich wurde arm gemacht und niedergehalten. Immer wieder stehen Tage an, an denen ich nicht mehr weiterweiss. Ich schreibe auch deshalb, weil mir die Netzwerke um Gusenbauer nicht auch noch meinen Geist rauben sollen; dies wurde dann dazu, dass ich diese Netzwerke enttarne. Ich freue mich daher über eure Unterstützung und den Austausch mit euch und bin unter 066499809540 erreichbar. Weil „Zusetzen“ wie gesagt auch bedeutet, mich ökonomisch zu treffen, bedanke ich mich auch für eure finanzielle Unterstützung unter Alexandra Bader, Erste Bank, AT 592011100032875894 BIC GIBAATWWXXX vielen Dank!