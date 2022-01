Widerstand wie weiter?

Während immer mehr Menschen demonstrieren, hält „die Regierung“ unbeirrbar fest an „der Impfpflicht“. Es gibt nach wie vor eine Menge dazu zu sagen, warum alles seit März 2020 in eine so fatal falsche Richtung laufen konnte. Wir müssen aber unsere Kräfte bündeln und sollten uns nicht mehr aufhalten mit Erklärungen innerhalb des Corona-Narrativs. Es kommen mehrere Faktoren zusammen, doch im Hintergrund erscheint alles wohl durchaus koordiniert. Eigentlich müsste das Militär in der Lage sein, dies emotionslos basierend auf Fakten zu analysieren, doch dessen Führung folgt dem Narrativ bedingungslos. Dass Nachrichten unterdrückt werden und in alternative Kanäle ausweichen, ist evident und wird hier von Robert Malone erläutert. Er spricht von der Trusted News Initiative, die vorgibt, die Integrität von Wahlen zu schützen, deren Instrumente aber auch gegen sogenannte Impf- und Klimaskeptiker eingesetzt werden. Mike Yeadon und Wolfgang Wodarg wurden ausführlich vom deutschen Corona-Ausschuss unter anderem zu unterschiedlichen Chargen der „Impfstoffe“ befragt.

Es werden viele Themen angesprochen, auch dass Tony Blair einmal eine digitale ID einführen wollte und dies auch jetzt fordert. Rein zufällig soll jetzt Sebastian Kurz mit ihm Antisemitismus bekämpfen; es überrascht nicht, dass Blair wie Ex-Kanzler Alfred Gusenbauer Verbindung zu Kasachstan hat. Yeadon, Wodarg und Co. weisen auf eine Vielzahl an absurden Begriffen hin, die geschaffen wurden, um die Plandemie plausibel erscheinen zu lassen, wie „symptomlos“ Erkrankte oder „asymptomatische“ Verläufe von Erkrankungen. Außerdem erinnern sie daran, dass sich Bill Gates vor Jahren bei einer Anhörung reichlich bizarr verhielt, was man im Abspann zum Video auch sehen kann. Es war Gates, der 2015 die Militarisierung der Pandemiebekämpfung verlangte, doch wir sollten uns fragen, für wen er dies tat.

#W080122 vor der Votivkirche

Es ist „normal“, dass „die Regierung“ nach Protesten weiter Druck macht und die Demo in Wien von Figuren wie Sebastian Bohrn-Mena diffamiert wird, dem Wolfgang Fellner eine Bühne bietet. Bei einer Demo in Graz, wo immer viel los ist, am 2. Jänner und am 8. Jänner in Wien vor der Votivkirche sprach ein pensionierter Polizist stellvertretend für viele, die noch im Dienst sind und die Nase voll haben. Er empfiehlt allen den unten eingebundenen Film aus Vorarlberg, der zeigt, wie Menschen in unterschiedlichen Berufen mit dem umgehen, was ihnen „Corona-Regeln“ abverlangen und das ihre Welt auf den Kopf stellt. All das einschliesslich des Quälens von Kindern, das auch angesprochen wird, ist natürlich nicht notwendig – es sei denn, es wird eine andere Agenda verfolgt. Um zu #W080122 zurückzukehren, wurde die Demo vor der Oper aufgehalten und eingekesselt, wobei einige auswichen und über Kärntner Strasse und Stephansplatz zum Schwedenplatz zogen, wo sie auf die anderen warteten. Das Vorgehen der Polizei empörte auch die Anwälte Florian Höllwarth und Andreas Scheer, die anwesend waren und gegen die Impfpflicht kämpfen.

Eine (tatsächlich) andere Welt

Während der Corona-Ausschuss alles in epischer Breite diskutiert, ist sein Ansatz zwar richtig, aber mal benötigt jetzt militärische Knappheit. Denn wir haben es mit einer nachlässig getarnten Operation (gegen uns) zu tun, was durch viele Widersprüche im Narrativ auffällt, das ja mit Fakten nicht viel am Hut hat. Eher schon damit, vollendete Tatsachen zu schaffen, was jedoch gerade wegen der mangelhaften Tarnung mit erfolgreicher Subversion einher geht, sodass wichtige Akteure wie auf Knopfdruck funktionieren. Der ehemalige Berufssoldat Karl Nehammer verwendet gerne den militärischen Begriff vom „Leben in der Lage„. Dies wäre keine schlechte Herangehensweise, wäre nicht „Corona“ von Anfang an falsch eingeschätzt worden. In der Lage leben hätte daher bedeutet, gar nicht erst in den Panikmodus zu verfallen oder sich zumindest rasch zu korrigieren. Nun bekommt der Leiter der „gesamtstaatlichen Pandemiekoordination“ GECKO Generalmajor Rudolf Striedinger häufig enttäuschte Mails von Kameraden. Sie finden seine Auftritte im Kampfanzug lächerlich, weisen darauf hin, dass das Bundesheer eine Einsatzorganisation und nicht dazu da ist, Impfzwang durchzusetzen und sind empört, weil er im Fernsehen meinte, es gäbe keine Gewaltfreiheit (im Krieg gegen „das Virus“). Auch 2020 wollte ich vergeblich vom Bundesheer wissen, ob man nicht die Möglichkeit bedacht hat, dass es sich um eine hybride Bedrohung handelt. Dies wurde (bewusst?) missverstanden, als ob ich „das Virus“ und nicht die Reaktionen darauf meinte. Soldaten sollten Situationen nüchtern betrachten können, die andere in Angst versetzen – und auch erkennen, dass mit den ersten Stellungnahmen zu Corona, den ersten „Massnahmen“ und den ersten Inseraten psychologische Kriegsführung angewendet wurde. Weil sie nicht nur ihre Befindlichkeiten hintanstellen sollen, sondern auch mit „Bösem“ rechnen müssen, das die Vorstellungskraft der meisten anderen übersteigt, musste man das Heer am vernünftigen Reagieren hindern.

Mein Demoschild (mit Mini-GECKO)

Es ist logisch, dass man das Heer nicht erst im März 2020 kaperte und dass viele davor die Augen verschlossen. Dazu gehört auch Striedinger, der von 2004 bis 2011 die Generalstabsabteilung leitete, aber z.B. nicht realisieren wollte, dass Generalstabschef Edmund Entacher nicht von Verteidigungsminister Norbert Darabos abberufen wurde, sondern über eine illegale Befehlskette via Kabinettschef Stefan Kammerhofer. Striedinger unterstützte zwar auch Andreas Scherer vom Bunkermuseum, den Kammerhofer im Visier hatte, wollte aber nicht wahrhaben, dass man die Vorgänge im Ministerium nur mit fremden Geheimdiensten oder/und organisierter Kriminalität erklären kann. Gerne redeten sich einige darauf aus, wie Darabos seine unhaltbare persönliche Situation Gerüchten zufolge kompensierte. Dies war bequem, um nichts zu unternehmen, und ihnen war so überhaupt nicht bewusst, dass er etwas kompensierte, nämlich Abschottung (isoliert werden) Totalüberwachung und Drohungen der Hintermänner von Gusenbauer und Kammerhofer. „Leben in der Lage“ wäre gewesen zu begreifen, was ich als Außenstehende verstand und das eigene Verhalten zu korrigieren, Darabos zu schützen. Entacher berief erfolgreich gegen seine Abberufung, und eine Kommission stellte fest, dass es nur eine Handvoll echter, nachweisbarer und damit rechtsgültiger Ministerweisungen pro Jahr im BMLV gab. Daran änderte sich nichts, obwohl ein Kabinettschef nur diese exakt weitergeben, aber nicht eigenmächtig (oder für fremde Interessen) agieren darf. Nach Darabos kam Gerald Klug, Kammerhofer blieb und das Bundesheer verhinderte illegale Masseneinwanderung nicht. Dies kommt in der Empörung über Striedingers Rolle wieder hoch; ausserdem wird die Truppe seit Jahren finanziell ausgehungert. Es wäre die weitere Entwicklung mit mehr Courage anderer vielleicht nicht verhindert worden, aber es hätte für Darabos, aber auch für mich einen entscheidenden Unterschied gemacht, wenn sie nicht bei allem weggesehen hätten.

Studentenprotest am 7. Jänner in Wien

Der Mainstream pushte nicht nur illegale Einwanderung und die Erzählung von Corona, er verschleiert auch Zustände wie jene im BMLV. Dort ist als letztes Highlight nun die Rede von nachhaltiger ökologischer Landesverteidigung – man sollte sich die ÖVP Niederösterreich näher ansehen, wenn man sich darüber wundert. In den 1970er und 1980er Jahren gab der russische Überläufer Yuri Bezmenov Interviews und hielt Vorträge, in denen er sich über durch James Bond-Filme kreierte Vorstellungen lustig machte. Man sollte schnelle Autos und dergleichen sofort vergessen, aber zum Beispiel auf die Universitäten achten, was wie eine Vorwegnahme von Gender Studies und praktisch wertlosen Abschlüssen klingt, mit denen einige dennoch Karriere machen. Nicht von ungefähr dauerte es fast zwei Jahre, bis es eine Studentendemo gegen „Corona-Regeln“ gab, während die meisten ÖH-Fraktionen alles unterstützen, was unter einem Vorwand verordnet wird. Der Raiffeisen-Benko-„Kurier“ feierte am 26. September 2021, dass es endlich einen neuen James Bond-Film gibt, dessen Start in den Kinos aber fast zwei Jahre verschoben wurde. Nicht nur wegen „der Pandemie“, die ein echter Agent aber wohl doch durchschaut hätte – oder etwa nicht? Im „Kurier“ bekennt Guido Tartarotti, schon von Kindheit an Bond-Fan zu sein; der Journalist unterstützt das Corona-Narrativ mitunter auch aggressiv auf Twitter.

#W080122 – Kärntner Strasse statt Kessel

Es müsste allen auch wie Schuppen von den Augen fallen, wenn 2020 die Leistungsschau des Bundesheers am Nationalfeiertag „wegen Corona“ nur virtuell stattfand, es 2021 genauso war und dazu noch „Impfen“ in der Hofburg kam. Wer nicht gewohnt ist, manipulative Taktiken zu erkennen und abzuschütteln, wird sich aktuell einreden lassen, Landeshauptmann Hans Peter Doskozil sei gegen „die Impfpflicht“. Man muss vielen Leuten immer wieder erklären, dass sie nicht vergessen dürfen, was jemand gestern getan und gesagt hat, weil sie so bei ihren Emotionen und Wünschen gepackt werden. Dabei erkennt man rasch, dass nach einer Art Standard-Skript vorgegangen wird, etwa wenn überall „Nazis“ geortet werden. Wohlweislich blendet man im Narrativ aus, dass Israel zum Versuchsfeld für Pfizer wurde und Impfopfer auf Mauern des Schweigens stießen (siehe auch 75. Sitzung des Corona-Ausschusses). Nicht zuletzt lernt man beim Heer, selbst PsyOps durchzuführen, sodass dieses Know How auch dazu dienen kann, sich davor zu schützen, zum Spielball anderer zu werden. „Leben in der Lage“ heisst auch, nicht „Gesundheit“ als Vorwand auf den Leim zu gehen, sondern Auswirkungen auf demokratische Freiheiten, Psyche und Wirtschaft zu berücksichtigen und zu verstehen, dass sich alle „Massnahmen“ gegen die Souveränität Österreichs richten….

PS: Es gibt mehrere Demokalender, in denen Termine in ganz Österreich angekündigt werden. Auf der Webseite des Parlaments sollte man Stellung nehmen zu: Ministerialentwurf zur Impfpflicht (164/ME), selbständiger Antrag zur Impfpflicht (2173/A) und zum Abänderungsantrag zu Arzneimittelgesetz und Gentechnikgesetz (1289 d.B. siehe auch dieser Artikel). Ausserdem wird das Sozialversicherungsgesetz geändert, um der Ärztekammer mehr Macht über Ärzte zu geben (siehe 2172/A).

