Wer regiert uns wirklich?

Am 31. Jänner 2021 demonstrierten einige tausend Menschen in Wien, obwohl der Protest untersagt wurde. Auch wenn einige alles unternahmen, um die Teilnehmer zu diskreditieren, erinnerte es viele doch an den Widerstand gegen Schwarzblau im Jahr 2000. Die Polizei sollte einzelne Abschnitte abriegeln, wie auch Aufnahmen aus der Luft zeigen; dann begleitete sie aber eine immer größere Menge, die zunächst über den Ring zog. Am Westbahnhof wurde dann mit Martin Rutter einer der Organisatoren der eigentlich für Sonntag geplanten, aber untersagten Kundgebung verhaftet. Es gab auch eine Auseinandersetzung zwischen ÖVP und FPÖ um die Ereignisse, über die sich jeder selbst ein Urteil bilden kann. Für die Türkisen ist nämlich jeder „rechtsextrem“, der für Freiheit auf die Strasse geht und „Kurz muss weg!“ ruft.

Viele Menschen meinen auch wegen der Auseinandersetzung um das Demoverbot, dass es mit der FPÖ in der Regierung doch ganz anders gelaufen wäre. Tatsächlich meldete die Partei als Reaktion eine Kundgebung an, um die von Unabhängigen für den 31. Jänner geplante doch noch abhalten zu können; auch sie wurde aber untersagt. Wir können uns das „Was wäre, wenn…“ teilweise abschätzen, wenn wir Heinz Christian Strache bei seinen Auftritten jeden Donnerstag bei oe24 zuhören (etwa hier am 21. Jänner und hier am 28. Jänner). Dann wird deutlich, dass es nicht radikal anders gewesen wäre, auch wenn Strache jetzt Proteste besucht, aber man hätte die Szene weitaus schlechter manipulieren können, die sich gerne als die Zivilgesellschaft und das moralische Gewissen Österreichs betrachtet. Natürlich hätte es bei der FPÖ auch Unsicherheitsfaktoren und früher oder später internen Widerstand gegeben. Die SPÖ wäre rein von den Mandaten her auch in Frage gekommen, ist jedoch weit weniger homogen als die Grünen. Ein weiteres Argument pro Grüne besteht darin, dass man ja zuerst auf Corona und dann auf Great Reset „wegen des Klimas“ machen wollte.

Durch die Straßen der Bundeshauptstadt schallt es laut und deutlich: "Kurz muss weg!" pic.twitter.com/yFN38Q8WZH — Alexis Sors (@AlexisSor) January 31, 2021

Ein Video aus Wien



Wie gut die Grünen ihre Funktion als Tarnmantel erfüllen, um Autoritarismus zu verschleiern, sieht man an der Parallelexistenz von kleinen Kundgebungen gegen die Abschiebung Minderjähriger und dem Verbot von Demonstrationen für Freiheit und Demokratie. Wenn wir wissen wollen, wer uns wirklich regiert, müssen wir uns einmal mehr Netzwerke im Hintergrund ansehen, auch weil bei Ibizagate und Wirecard neue Details ans Licht kommen. Höchst interessant ist auch, dass zwar 15 von 17 Kundgebungen am Wochenende verboten wurden, die beiden erlaubten sich aber gegen die Unterdrückung von Opposition in Russland und Belarus wenden; darauf wies FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl bei einer Pressekonferenz hin. Man kann natürlich sagen, dass es schlecht aussähe, auch diesen Protest zu untersagen; zugleich aber lenkt es von den Netzwerken ab. Es ist schon Allgemeinwissen, dass Rene Benko mit Sebastian Kurz verbandelt ist; einer seiner Geschäftspartner ist Ronny Pecik. Ehe Heinz Christian Strache am 24. Juli 2017 in die Ibiza-Falle ging, besuchte er Benko auf dessen vor der Insel ankernder Yacht. Dazu nahm einmal Benkos Geschäftspartner Hans Peter Haselsteiner Stellung; diese Yacht gehörte vorher Pecik. Nun wird bekannt, dass auch Pecik bzw. eine seiner Firmen 2017 „Ibiza-Detektiv“ Julian H. beauftragten; dieser hat allerdings keine Konzession in Österreich. Liest man ältere Berichte, wird erwähnt, dass Vizekanzler Werner Kogler der Schwager von Ronny Pecik ist; damit ist er auch dort angebunden, wo wir Kurz verorten können.

Nach Demoverbot in Wien: „Wir haben jetzt eine Corona-Diktatur im Land“ https://t.co/R5Whj0bME0 via @Wochenblick — Velajo (@velerojo) January 31, 2021

Proteste aus dem Volk

Bei Wirecard wird immer deutlicher, welche Rolle die österreichische Politik spielt, etwa wenn Christoph Ulmer, einst Kabinettschef von Innenminister Ernst Strasser, für blosse Social Media-Beobachtung 25.000 Euro im Monat erhielt. Auch Kurz-Entdecker Ex-Vizekanzler Michael Spindelegger hat Verbindungen zu Wirecard, was schon von wegen Agentur zur Modernisierung der Ukraine passt. Denn Oligarch Dmytro Firtash eröffnete Konten bei Wirecard, was nach anfänglichen Bedenken von wegen Organisierter Kriminalität erfolgte, weil Jan Marsalek es unbedingt wollte. Ausserdem wohnt Firtash seit 2014 in Wien-Hietzing in der Nähe jener Villa, die Markus Braun 2006 erwarb, noch ehe er (2010) von KPMG zu Wirecard kam. Firtashs Vermieter Alexander Schütz diniert schon mal mit Benko und Co.; einer seiner Businesspartner ist Alfons Mensdorff-Pouilly. Dessen Name wiederum kommt in der langen Geschichte der Eurofighter-Beschaffung ins Spiel; wir sollten uns auch fragen, warum die SPÖ Burgenland das Verbot der Gatterjagd wieder aufhob, was zu Protesten führte. Detail am Rande: die Firma C-Quadrat mit Schütz und anderen gehört Cubic Limited in London, wo die handelnden Personen zum Teil aus China stammen. Doch bei C-Quadrat kam ja auch die chinesische HNA-Group ins Spiel, bei der Wikipedia auf den Verdacht hinweist, dass Kader der KP versteckte Anteile halten (HNA ist jetzt insolvent). HNA expandierte übrigens mit In-Air-Catering, Flugzeugvermietung, Reisebüros, Frachtunternehmen und besitzt auch diverse Flughäfen. Ist es Zufall, dass Airbus via Österreich attackiert wurde, wenn man an die Performance der Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil und Klaudia Tanner denkt? Wenn wir zu Wirecard zurückkehren – warum haben die Raiffeisen Landesbank NÖ (60 Millionen) und die Raiffeisen Landesbank OÖ (45 Millionen) dort Geld verloren? Die Oberösterreicher werden ausserdem bei der Commerzialbank Mattersburg zur Kasse gebeten, die Mitte Juli 2020 von der Finanzmarktaufsicht gesperrt wurde.

Spaziergang in der Landesgerichtsstrasse

Obmann der Raiffeisen Holding Wien-NÖ ist Erwin Hameseder, der Kredit an Wirecard verteidigt; er ist auch Aufsichtsratsvorsitzender beim „Kurier“ (= Raiffeisen, Benko….) und Stellvertreter des Strabag-AR-Vorsitzenden Alfred Gusenbauer sowie Milizbeauftragter des Bundesheers. Es ist für uns alle sehr wichtig, die Netzwerke zu kennen, die uns noch regieren. Deshalb habe ich sie auch akribisch recherchiert und kann auf bisherige Artikel verweisen; es seien aber ein paar Details jetzt erwähnt. An der Spitze der RLB OÖ stand lange (auch zur Zeit des BUWOG-Deals) Ludwig Scharinger, der Ernst Strasser als Präsident der Österreichisch-russischen Freundschaftsgesellschaft nachfolgte, die durch Wirecard ins Gerede kam. Man findet immer den gleichen, mehrfach miteinander verwobenen Personenkreis, der auch keine Parteigrenzen kennt. Was Rene Benko betrifft, bei dem z.B. Gusenbauer und Haselsteiner an Bord sind, wird jetzt in Deutschland wegen Insolvenzverschleppung bei Galeria Kaufhof Karstadt ermittelt.

Eindrücke aus Wien

Ein Ibiza-Puzzleteil scheint bedeutsam zu sein: „Detektiv“ Julian H. wandte sich am 16. Mai 2019 an die Präsidentschaftskanzlei, weil er am Vorabend der Veröffentlichung von Ausschnitte aus dem Ibiza-Material Angst um seine Sicherheit bekam. Dies impliziert, dass er das genaue Datum nicht nannte; er wandte sich zuvor mit dem Video an Joseph Mussil, der einst den Wahlkampf von Alexander van der Bellen managte, 2019 in der Privatwirtschaft war und jetzt dem Kabinett Koglers angehört. Man habe seine Mail ad acta gelegt, heisst es jetzt aus der Hofburg, aber am 16. Mai 2019 kam Van der Bellen gerade aus Russland zurück. Wurde er da entsprechend gebrieft, den Coup zu unterstützen, Innenminister Herbert Kickl abzuberufen, eine Übergangsregierung auszusuchen? Es ist nicht abwegig, wenn man an seine Seilschaften denkt; man sollte nicht nur sein Verhalten in der Plandemie im Rückblick betrachten. Und wenn die Verflechtungen der ÖVP mit Wirecard und dem BVT in einem grösseren Zusammenhang gesehen werden, geht es wiederum um verdeckte Einflussnahme und Unterwanderung – nur so konnten auch „Corona-Massnahmen“ durchgezogen werden. Apropos: der deutsche Finanzminister Olaf Scholz wollte „Corona-Hilfen“ für Wirecard abzweigen und wird sicher auch nichts dagegen haben, dass die Steuerzahler Signa (d.h. die Kaufhäuser) mit 460 Millionen Euro unterstützen, ohne dass man näher hinsieht.

Diskussion der FPÖ

PS: Es ist buchstäblich demaskierend, dass krampfhaft versucht wird, Tausende = Eltern, Schüler, Selbständige, Migranten, Rollstuhlfahrer, Generation 70 plus und viele andere ins rechtsextreme Eck zu stellen. Dabei handelt es sich nämlich um eine kommunistische Zersetzungstaktik, die wir auch früher immer wieder beobachten konnten etwa bei Behauptungen der Leiterin des BVT-Extremismusreferats. Wir können an den Gesprächen im Video oben gut erkennen, dass viele Menschen aus ihrer persönlichen Betroffenheit durch sog. „Corona-Massnahmen“ heraus aktiv werden; diese Bewegung entstand nicht künstlich über jene NGOs, die ihr Bekenntnis zur Plandemie täglich aufs Neue bekunden. Gerade deshalb sollte man vor Infiltration und Diffamierungsversuchen waren – man vergleiche einmal diese beiden Videos (hier und hier), wobei das erste auch dem entspricht, wie ich es erlebte.