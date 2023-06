Wer schützt Rene Benko?

Natürlich sind gerade die Anhänger:innen des neuen SPÖ-Chefs Andi Babler besonders darüber empört, dass Rene Benko mit einer Kaufhaus-Pleite davonkommt. Es genügt aber nicht, auf seine Verbindungen zu Sebastian Kurz hinzuweisen, da es um ein Netzwerk geht und Warnsignale stets ignoriert wurden. Man hätte in den letzten Monaten auch ganz einfach ansehen können, was mit seinen deutschen Kaufhäusern geschah und Rückschlüsse daraus ziehen können. Wer sich bei Festen um Benko drängte, sich ihm anbiederte, konnte man in den Bildergalerien des Promi-Fotografen Andreas Tischler nachvollziehen. Das letzte Signa Törggelen vor Corona fand im November 2019 statt und wurde anhand dieser Partyfotos vom Mosaik-Blog, aber auch von mir kommentiert. Solche Bilder verwende ich hier als Illustration, doch jeder möge selbst erkunden, wer sich bei Benko tummelt und dazu Assoziationen bekommen.

Unter anderem waren dies: Sebastian Kurz, Heinz Christian Strache, Alfred Gusenbauer, Siegfried Wolf (Geschäftspartner von Oleg Deripaska, Freund von Wladimir Putin, 2012 bis 2022 Aufsichtsratsvorsitzender von Benkos Kreditgeber Sberbank Europe), Susanne Riess-Hahn, Alexander van der Bellen, Brigitte Bierlein (von van der Bellen nach Ibizagate eingesetzte Kanzlerin, Ex-Verfassungsgerichtspräsidentin), Peter Hanke, Michael Ludwig, Ulli Sima, Julian Jäger (Vorstand des Flughafens Wien, der dubiosen „Investoren“ ausgeliefert wird und Schwager von Gabriel Lansky), Pamela Rendi-Wagner (ehrte Gusenbauer 2021 wegen angeblicher Verdienste für die Sozialdemokratie), Thomas Drozda, Helmut Brandstätter (ehemals Chefredakteur des „Kurier“, der Benko und dessen Kreditgeber Raiffeisen gehört) Wolfgang Brandstetter (Justizminister, als Korruptionsermittlungen gegen Benko eingestellt wurden), Christian Rainer, Wolfgang Fellner (bei dem Benko dauernd inseriert und der auch verdeckt für Benko wirbt), Sonja Sarközi (früher CEO Sberbank Europe, jetzt Superfund), Dieter Böhmdorfer (Anwalt von Benko und Putin-Oligarch Dmytro Firtash, dessen Auslieferung in die USA Brandstetter verhinderte), Wolfgang Sobotka, Josef Pröll (Sohn Alexander, dessen Freundin bei Benko arbeitet, wurde 2021 ÖVP-Bundesgeschäftsführer), Rainer Nowak, Johanna Mikl-Leitner, Alexander Wrabetz, Erich Hampel, Hans Peter Haselsteiner, Matthias Strolz, Gery Keszler, Wolfgang Rosam, Niki Lauda, DJ Ötzi, Klemens Hallmann, Barbara Meier, Christoph Dichand, Eva Dichand.

Mikl-Leitner, Wrabetz bei Benko (c Tischler)

Johanna Mikl-Leitner attackiert jetzt Andi Babler, sollte sich aber fragen, ob nicht sie selbst nicht nur durch Auftritte bei Benko an das Kreml-Netz angebunden ist. Der Gusenbauer-Weggefährte Alexander Wabretz wurde im Frühjahr 2023 als möglicher neuer SPÖ-Vorsitzender ins Spiel gebracht und sprach beim Februargedenken der Wiener SPÖ, offiziell als Präsident des SK Rapid Wien. Es ist klar, dass Benkos Gäste sich niemals kritisch zu seinen Geschäftsmethoden äußerten, sondern diese vielfach aktiv unterstützten. Jetzt verstehen einige, dass es bei Benko immer nur um Immobilien ging, die übrigens Treuhand Partner Austria für ihn überbewertete (zufällig weisen alle, die sich mit russischer Geldwäsche befassen, auf Immobilien hin). TPA wurde bekannt, weil man Wirecard CEE in Graz, die Commerzialbank Mattersburg und im Auftrag des Landes Burgenland auch dessen Mehrheitseigentümer „prüfte“. Manche Leute, die sich mit medienscheuen Personen wie Benko befassen, zweifeln letztlich generell daran, dass jemand praktisch aus dem Nichts zum Selfmade-Milliardär wird. Als Benko im Ibiza-U-Ausschuss aussagte, wunderten sich einige, dass er gar nicht so sehr über die eigenen (?) Geschäfte informiert ist wie in Artikeln behauptet wurde, die aber auf Erzählungen anderer beruhten. Interessant ist auch, sich Bilder vom Törggelen 2017 anzusehen, als die Koalition zwischen ÖVP und FPÖ auf Schiene gebracht wurde.

Benko, Sobotka, Wolf (c Tischler)

Jetzt befasst sich die Finanzprokuratur mit dem kika/Leiner-Deal Benkos, denn der neue Eigentümer Hermann Wieser, der die Möbelhäuser um einen symbolischen Euro samt Verbindlichkeiten von 150 Millionen € übernommen hat, will am 13. Juni Insolvenz anmelden. Laut GPA müssen rund 80 % der Verbindlichkeiten der Sanierung wegen abgeschrieben werden, also 120 Millionen €; ein Grossteil davon werden Steuerstundungen sein. Man fragt sich, warum der Gewerkschaft nicht aufgefallen ist, unter welchen Bedingungen jene Leute arbeiteten und lebten, die für Benko das Park Hyatt renovierten, wobei es praktischer Weise im denkmalgeschützten Bereich brannte. Im Park Hyatt übernachteten Arnold Schwarzenegger und Tal Silberstein bei Besuchen in Wien; hier findet das alljährliche Törggelen statt und hier trafen sich Wolfgang Sobotka und Hans Peter Doskozil gerne. kika/Leiner erhielten 5, 5 Millionen € an Corona-Hilfen; bei den deutschen Kaufhäusern gab es 700 Millionen € Staatshilfe und dann eine Ein-Milliarden-Pleite. Es ging alles aber weiter, wie wenn nichts gewesen wäre, nicht nur mittels Inseraten bei Fellner, sondern auch, was Benko-Erwerbungen und Dividenden für Investoren betrifft. Die Haselsteiner Familien-Privatstiftung mit Gusenbauer im Vorstand beteiligte sich an der Signa-Holding, bei der Gusenbauer im Beirat und in diversen Aufsichtsräten sitzt. Die Finanzmarktaufsicht spielt wegen der Sberbank eine indirekte Rolle; sie sperrte übrigens 2015 zwei TPA-Prüfer der Commerzialbank nach der Anzeige eines Whistleblowers für fünf Jahre, was einem gesetzlichen Ausschluss der Kanzlei von der Prüfung der Bank gleichkommt. Diesen ignorierten jedoch Bank und Land bis zum Juli 2020, als die Bank von der FMA gesperrt wurde, wobei Doskozil eine mehr als unglückliche Figur machte. Als Doskozil 2017 Airbus attackierte, hätte die FMA gegen den Versuch der Marktmanipulation einschreiten und auch den Verdacht haben müssen, dass Insiderhandel dazugehört. Doskozil engagierte dafür Kanzleien wie Skadden, die auch Benko vertritt und für Lawfare für Oligarchen bekannt ist, und die Lobbyingfirma FTI Consulting.

Gusenbauer, Wolf, Böhmdorfer (c Tischler)

Skadden und FTI beteiligten sich am Lobbying für Viktor Janukowitsch, den Putin gerne wieder als ukrainischen Präsidenten sehen würde, für das Gusenbauer mit Aleksander Kwasniewski und Romano Prodi die KGB-Group Habsburg-Group bildete. Benko kassiert 300 Millionen € Steuergeld und 1900 Menschen verlieren ihre Jobs, schreibt das Magazin „Kontrast“, welches der SPÖ-Parlamentsklub herausgibt. Wegen Sebastian Kurz, der sich noch im April mit Benko auf Investorensuche begab, kann die SPÖ noch um das Thema Gusenbauer herumsteuern, doch das wird nicht anhalten. vor der FMA interessierte sich die EZB für Signa, weil das Vorgehen Benkos in Deutschland doch zu dreist war. Ehe die EZB 2022 die Sberbank Europe abwickeln liess, verhängte sie eine Strafe von 630.000 € gegen sie wegen eines Verstoßes gegen die Eigenkapitalverordnung. Die Tochter der russischen Sberbank mit Sitz in Wien vergab auch verglichen mit ihrem Geschäftsvolumen großzügig Kredite unter anderem an Benko, einen ihrer wichtigsten Kunden, der welches Eigenkapital vorweisen konte?! Unter anderem deshalb wollte Raiffeisen (ein Kreditgeber Benkos, der auch wie Haselsteiner und Deripaska an der Strabag beteiligt ist) die Sberbank Europe erwerben; Raiffeisen gilt auch als Putins Bank. Die Raiffeisen Landesbank Wien NÖ liess Benkos Verbindlichkeiten ihr gegenüber mit 104 Millionen € grundbüchlich besichern.

Benkos Baustelle

Damit sind wir bei der Doppelrolle von Haselsteiner und Gusenbauer, Signa und Strabag, Letzeres mit Raiffeisen-Generalanwalt Erwin Hameseder (auch Milizbeauftragter des Bundesheers) als Stellvertreter des AR-Vorsitzenden Alfred Gusenbauer. Außerdem muss man wissen, dass Signa nach einer Verurteilung Benkos 2013 den Gründer bloss im Beirat aufweist; die Holding besteht aus einzelnen Firmen mit Aufsichtsrat. Im Beirat finden wir auch Karl Stoss, der Chef der Casinos Austria war, als Benko dort 2014 mit Gusenbauer und Beny Steinmetz einsteigen wollte. Und Susanne Riess-Hahn, einst mit Böhmdorfer in einer Regierung und Chefin von Wüstenrot, das bei der Commerzialbank-Pleite 16 Millionen € verloren hat, die mit Ex-Novomatic-Chef Johannes Hahn verheiratet ist (Benko und Kurz waren Hochzeitsgäste). Übrigens investierte Novomatic-Gründer Johann Graf zeitweise bei Benko. Es ist kein Zufall, dass sich die Wege von Signa, Strabag, Novomatic, Magna immer wieder kreuzen und dass man der Österreichisch-Russischen Freundschaftsgesellschaft verbunden ist. Karl Stoss ist auch Signa-Aufsichtsrat und sitzt mit Hans Niessl, der Doskozil unterstützt (und Norbert Darabos verraten hat) im ÖOC und bei Sport Austria (früher Bundessportorganisation), wo Niessl als Präsident fungiert.

Wolf, Brandstetter bei Benko (c Tischler)

Benko hat nicht nur Personal von der Bundesimmobiliengesellschaft, er machte auch Deals mit ihr siehe ehemalige Postsparkasse oder Bank Austria-Kunstforum und Verfassungsgerichtshof auf der Freyung. Dass sein Mentor neben Gusenbauer Siegfried Wolf CEO von Magna war, Geschäfte mit Russland einfädelte und den späteren Finanzminister Karl Heinz Grasser unter seine Fittiche nahm, ist mehr als nur Zufall. Denn Grasser, den Wolfgang Schüssel vom Kreml-Netz gerne als seinen Nachfolger gesehen hätte, privatisierte unter anderem die Bundeswohnungen, die inzwischen bei Vonovia gelandet sind. Der illegal Minister spielende BMLV-Kabinettschef Stefan Kammerhofer schanzte Raiffeisen, Strabag und Co. Bundesheer-Liegenschaften zu. Weiter oben verwendete ich statt Benkos Partyfotos eine Aufnahme vom August 2021 von der Baustelle in der Wiener Mariahilferstrasse. Dort entsteht auf den Ruinen des Leiner-Stammhauses nach wie vor das Luxuskaufhaus Lamarr, was viele von Anfang an bedauerten. Interessant ist jedoch, dass die Stiftskaserne des Bundesheers mit höchst sensiblen Einrichtungen ganz in der Nähe liegt. Die Russen haben die Abhörkapazitäten in ihrem Compound in Wien-Donaustadt in den letzten Monaten massiv verstärkt. Doch wenn Signa eine russische „Front“ ist, sollte das Abwehramt langsam aufwachen, wenn es schon Befehlshaber des Heeres nicht schützen will.

PS zur Geschichte des Park Hyatt: Ehe das Kriegsministerium am Stubenring errichtet wurde, war es im Hofkriegsratsgebäude Am Hof untergebracht; dort war auch mein Ururgrossbater tätig, ein Marineoffizier. Man muss immer auch an das Evidenzbüro denken, den k.u.k. Nachrichtendienst, der zu Hofkriegsrat bzw. Kriegsministerium gehörte. Dieses Haus wurde zum grossen Bedauern vieler abgerissen und an seiner Stelle ein Bürogebäude für die Bank Niederösterreichische Escompte-Gesellschaft errichtet. Danach war es Sitz der Länderbank, zu deren Generaldirektoren Franz Vranitzky gehörte. Mit deren Fusion mit der Zentralsparkasse wurde 1991 die Bank Austria geschaffen, die inzwischen zur UniCredit Group gehört; später übernahm Benko das Haus. Gerhard Randa war einer der Bank Austria-Direktoren, gubc dann zu Nagna und nahm 2012 ein Aufsichtsratsmandat bei den Volksbanken International an, die dann zur Sberbank Europe wurden, deren CEO er 2016 wurde. Ein einst in Österreich stationierter KGB-Offizier behauptete einmal, dass alle hiesigen Bankdirektoren für den russischen Geheimdienst arbeiten.

