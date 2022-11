NEUES über Thomas Schmid und Rainer Nowak

Vor der Befragung von Thomas Schmid im Korruptions-U-Ausschuss werden eh schon fast eingestellte Ermittlungen gegen „Presse“-Herausgeber Rainer Nowak bekannt. Dabei spielen seine Chats mit Schmid natürlich eine Rolle, die den Eindruck erwecken, dass er für sich und seine Partnerin Valerie Hackl Vorteile herausschinden wollte. Oberflächlich wird Nowak daher mit einem System Kurz in Verbindung gebracht, obwohl man ihn auch ohne die WKStA recht gut einordnen kann. Dieser wird auch nicht auffallen, wo Nowak fern journalistischer Objektivität einem Narrativ folgt und bestimmte Personen deckt, wenn die WKStA das Gleiche tut.

Hackl war nach Ibizagate für wenige Tage Infrastrukturministerin, vom 22. Mai bis 3. Juni 2019. Als Christian Kern ÖBB-Chef war, wurde sie dort Vorstand des ÖBB-Personenverkehrs; Nowaks Einsatz für sie zur Zeit von Türkisblau führte dazu, dass Hackl 2019 Geschäftsführerin der Austro Control wurde, wo sie bis heute ist. Im März 2019 konnte Nowak Thomas Schmid zur neuen Funktion als ÖBAG-Chef gratulieren; für ihn selbst sollte langsam der Job als ORF-Generalintendant in Angriff genommen werden. Dabei war mit Vorbehalten der FPÖ zu rechnen, weil Nowak einst im DÖW Zivildienst geleistet hatte (das aber eh ein Kapitel für sich ist; hier mehr dazu).

Rainer Nowak mit Benko und TPA

Als vor einem Jahr bekannt wurde, dass Nowak in den Chats vorkommt, erklärte er noch, dass er niemals PR für bestimmte Umfragen machte. In Chats und WKStA-Bericht geht es auch um eine Einladung mit Kurz in einen Klub von Martin Ho, zu der schon länger Fotos kursieren. Als Ho das Hotel Le Petite Ivy eröffnete, gehörte Nowak zu den Gästen wie Stefan Ruzowitzky, Sebastian Kurz und Erwin Hameseder. Nowak ist ein gefragter Mann, den man zum Beispiel beim von Magna gesponserten Philosophicum Lech am Arlberg antrifft. Rene Benko heiratete 2010 in Oleg Deripaskas Luxushotel Aurelio in Lech und errichtete dann sein Chalet N. Als Moderator der Reihe „Face to face“ von Treuhand Partner Austria sehen wir Nowak oben in Benkos Park Hyatt mit Benko und mit Karin Fuhrmann von TPA, die für Benko eine besondere Bedeutung hat. TPA ist seit dem 1990er Jahren in Moskau präsent und prüfte Wirecard CEE in Graz und sowohl die Commerzialbank Mattersburg als auch – im Auftrag des Landes Burgenland – deren Fast-Alleineigentümer, eine Kreditgenossenschaft (die WKStA ermittelt jetzt fast nicht). 2016 moderierte Nowak bei Eveline Steinberger Kerns Innovation Club Network eine Veranstaltung (siehe unten) mit Markus Braun von Wirecard. Christian Kern, Robert Zadrazil und Andreas Bierwirth hatten mit Unterstützung für Wirecard zu tun und diskutierten mit Braun.

Von Nowak moderiert

Ermittlungen gegen die Spionagefirma DSIRF, der vorgeworfen wird, mit der Software Subzero weltweite Hackerangriffe zu ermöglichen, bringen weitere Aspekte ins Spiel. Der erste Firmensitz befand sich 2016 in einer von Kanzler Kern gemieteten Wohnung; man hatte mit Jan Marsalek, Benkos Signa und Oleg Deripaska zu tun. Kern erteilte Marsalek und Wirecard einen Auftrag der ÖBB; Robert Zadrazil ist CEO der UniCredit Bank Austria und Aufsichtsratsvorsitzender der Kontrollbank. Diese gab Marsalek 20 Millionen Euro für ein fehlgeschlagens Libyen-Abenteuer; Andreas Bierwirth ist CEO von T-Mobile und gehört dem AR der Avcon Jet an. Diese betreut den von Raiffeisen geleasten Privatjet des Oligarchen Dmytto Firtash, mit den Marsalek 2020 nach Moskau floh und der Kurz 2021 von einer Israel-Reise zurückbrachte. Rainer Nowak moderiert auch bei den Atos Gipfelgesprächen, die mit der Österreichisch-aserbaidschanischen Handelskammer und der Austrian Chinese Business Association verbunden sind. Dies über Gerald Gerstbauer und Peter Kaiser, wobei auch Alfred Gusenbauer und Gabriel Lansky involviert sind; der ehemalige Wirecard-Lobbyist Karl Theodor zu Guttenberg ist ebenfalls dabei. Nowak weist gerne in Kommentaren in der „Presse“ auf seine Rolle hin und erwähnte einmal, dass er schon lange mit Gusenbauer befreundet ist, der übrigens offshore für die „Beratung“ aserbaidschanischer Abgeordnete bezahlt wurde.

SPÖ ehrt Gusenbauer

Es fällt auf, dass Nowak dem 2021 von der SPÖ für vermeintliche Verdienste geehrten Gusenbauer offenbar nähersteht als Kurz. Denn warum sonst müssten gewisse positive Veränderungen für Nowak und Partnerin sonst in lässigem Tonfall („du musst mir beim ORF helfen“) über Schmid angeleiert werden? Keine Überraschung ist, dass Johannes Zink als Nowaks Anwalt fungiert, der mit Gregor Adamovic von der WKStA befreundet ist. Über Adamovics geheime Einvernahmen von Thomas Schmid war Zink stets im Bilde. Zink vertritt auch Christian Kern, Hans Peter Doskozil, Peter Pilz, die WKStA und die ehemalige Kurz-Stellvertreterin Bettina Glatz-Kremsner, die von Schmid nicht belastet wird (mehr dazu hier). Doskozil und Pilz täuschten auch mit der Unterstützung von Zink U-Ausschüsse und Justiz bei Eurofighter, wobei es auch darum ging, Gusenbauer auf Kosten von Ex-Minister Norbert Darabos zu decken; natürlich spielte die WKStA dabei mit. Weil gewisse Akteure von der WKStA geschützt werden, stelle ich Fakten jetzt auch mit Hilfe fiktiver „streng geheimer Gusenbauer-Pilz-Chats“ war (Folge Zwei gibt es hier).

Posting 2011 in der „Presse“

Als Nowak noch nicht Chefredakteur war, sondern die Innenpolitik bei der „Presse“ leitete, wurde dies in deren Forum gepostet. Es folgten keine Recherchen, um herauszufinden, wer Darabos bedroht und es interessierte auch weder Abwehramt noch Verfassungsschutz. Irgendwann veröffentlichte Nowak ein nicht gänzlich unfaires Interview mit Darabos. Man konnte es sogar als recht fair unter diesen Umständen bezeichnen, eben wenn alle mauern und alles decken. Ich teilte Nowak mit, dass ich es überraschend fair finde, und er meinte, dass er selbst einmal Zivi war und sich Ärger, wenn man dies einem anderen vorwirft. Wenig später war alles jedoch komplett anders, er drehte sich um 180 Grad (was für ihn da typisch ist, sieht man etwa hier) – vielleicht passte es Gusenbauer nicht? Die WKStA versuchte nun festzustellen, ob Nowak gegen Gefälligkeiten wohlwollend berichtete; hilfreich ist bestimmt die Wahl seines Anwalts. Dass er plötzlich auf Fairness verzichtete (und die „Presse“ ein Posting wie oben unkommentiert stehenliess und nicht wissen wollte, was dahintersteckt), fällt nicht in diese Kategorie. Denn die WKStA steht ja selbst auf Seiten dieser „Nomenklatura“. Im Wahlkampf 2013 lud die „Presse“ in die Aula der Akademie der Wissenschaften zu Diskussionen mit den Spitzenkandidaten, natürlich von Nowak moderiert. Als Erstes war Werner Faymann an der Reihe, den ich nach der Abschottung von Darabos auch als Wahlkampfmanager und der ausgehebelten Befehlskette im BMLV fragte (daran änderte sich nichts, als der Minister Gerald Klug hiess). Ich „durfte“ einmal und nie wieder zu einer dieser „Presse“-Diskussionen teilnehmen; die Anmeldung zu anderen funktionierte einfach nicht….

Jeder finanzielle Beitrag zu meinen aufwändigen Recherchen ist herzlich willkommen:

Alexandra Bader, Erste Bank, AT 592011100032875894 BIC GIBAATWWXXX

Vielen Dank!

Für Inputs und Feedback etc. bin ich auch telefonisch erreichbar unter +43 (0)66499809540