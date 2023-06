Andi Babler und das Bundesheer

Andreas Babler wird als neuer SPÖ-Chef natürlich auch heftig kritisiert. Zum Teil wirkt dieser Gegenwind orchestriert, zum Teil aber ergibt es sich aus früheren Aussagen und daraus, wie er heute zu etwas steht. So gesehen hat er sich manches selbst zuzuschreiben und seine Fans sollten die Hintergründe kennen. Die ÖVP und andere ziehen sich an einer Presseaussendung Bablers vom 3. Februar 2011 hoch, in der er die Abschaffung nicht nur der Wehrpflicht, sondern auch des Bundesheers forderte. Es ist nicht so simpel, wie es zunächst scheinen mag, denn auch Medien stellen die damaligen Diskussionen in der SPÖ nicht korrekt dar.

Am 24. Jänner 2011 wurde Generalstabschef Edmund Entacher abberufen, nachdem die „Kronen Zeitung“ tagelang seinen Kopf forderte. Man schrieb dies Minister Norbert Darabos zu, der jedoch abgeschottet, überwacht, unter Druck gesetzt wurde. Darabos war in Wirklichkeit für die Beibehaltung des bestehenden Systems, durfte dies jedoch nicht vertreten. Die sog. Entacher-Berufungskommission stellte im November 2011 fest, dass es praktisch keine echten Ministerweisungen im BMLV nach Artikel 20 Absatz 1 der Bundesverfassung gibt. Daran änderte sich jedoch nichts, weil Kabinettschef Stefan Kammerhofer weiterhin für fremde Interessen illegal Minister spielte. Der Minister hat auch nach Artikel 80 Absätze 2 und 3 die Vefehls- und Verfügungsgewalt über das Bundesheer. Eigentlich hätte ihn das Abwehramt schützen müssen, das dies jedoch nie tat und Kammerhofer auch keiner Sicherheitsüberprüfung unterzog.

Das ist halt wirklich nicht besonders gescheit.https://t.co/mYsFF7p07ihttps://t.co/X23z8nLVZE pic.twitter.com/EJ3g5clyTq — Georg Renner (@georg_renner) June 10, 2023 Babler und die Wehrpflicht

Das hat alles mit der Gegenwart auch der SPÖ zu tun, nicht nur weil sich unter anderem Babler da nicht mit Ruhm bekleckerte. Wer jetzt über ihn herzieht wie die FPÖ, die immer den Vorsitz im Landesverteidigungsausschuss des Parlaments hat, oder „Wehrhaftes Österreich“ auf Facebook hat stets konsequent weggesehen. Chef des Abwehramts weg damals Anton Oschep, dessen Sohn Herbert zuerst für Hans Niessl tätig war und jetzt als Doskozils heimlicher Landeschef gilt. Der Vater unterstützte Kammerhofer dabei, Personen und Infos von Darabos fernzuhalten und diesen mehr oder weniger ins Haus des Sports abzuschieben. Abwehramt und Kammerhofer waren auch bestrebt, Leute einzuschüchtern und zu verfolgen, die den Minister als Minister verachteten und nicht stattdessen mit Kammerhofer reden wollten oder die sich gegen dessen illegale rechtswidrige Anordnungen wehrten. Mich hatten sie im Visier, weil mir klar war, dass nur ein fremder Geheimdienst einem Minister so zusetzen kann und will, dass dieser keinen Widerstand wagt; mir kamen Erfahrungen in den Grünen zugute. Und weil Darabos sehr wohl mit mir zu tun haben wollte, was in krassem Gegensatz dazu steht, wie Anton Oschep Begegnungen Doskozils mit Julia sogar förderte. Während ich bedroht, nachhaltig verleumdet, existentiell vernichtet wurde und mich das AbwA diffamierte, weil ich zur Verfassung stehe, organisierte Oschep einen Offizier als Chauffeur für Doskozil zu Rendezvous in Deutschland im Mai 2017.

Die Wehrpflicht abschaffen – Die Wehrpflicht befürworten

Die EU Armee mit Kampfeinsatz und Waffenlieferung ohne UN Mandat –

Die Neutralität ausbauen.

Herr Babler scheint einen Zwillingsbruder zu haben oder ein schweres Politproblem auf Bundesliganiveau. https://t.co/OdrclyecpS — Harald Vilimsky (@vilimsky) June 10, 2023 FPÖ-Tweet zu Tanner

„Heute“ war so nett, dies später als jugendfreien Austausch von Telefonnummern darzustellen und auch so freundlich zu Doskozil, dessen Manipulation des Eurofighter-U-Ausschusses gegen Darabos zu unterstützen wie alle anderen Medien. Die ÖVP empört sich zwar jetzt über Babler, deckte aber immer Druck auf Darabos, so dass ihr Wehrsprecher Oswald Klikovits, der im März 2011 diese Rolle übernahm, auch bloss klagte, dass er nur zweimal in zwei Jahren mit dem Minister sprechen durfte. Später kritisierte Generalsekretär Gernot Blümel, dass er mit seinem Gegenüber in an deren Parteien schon reden konnte, aber Darabos erst in einem TV-Studio vor der Wahl begegnet ist. Dass dies ihn nicht kratzte, kann man sicher besser einschätzen, wenn man mehr über seine Person weiss. Zur Zeit der Wehrpflicht-Volksbefragung stand Michael Spindelgger an der Spitze der ÖVP, der dann für den Putin-Oligarchen Dmytro Firtash tätig war. Es gab zwei Personenkomitees zur Befragung, die bloss einen scheinbaren Gegensatz bildeten; die Abschaffung der Wehrpflicht hätte bedeutet, dass es keine Miliz mehr gibt.

Vorwissen der „Kronen Zeitung“



Wenn Babler vorgeworfen wird, dass er das Heer abschaffen wollte und EU und NATO kritisierte, so rudert er zwar zurück, aber die Diskussion geht am Kern der Sache vorbei. Denn Krieg wird auch hybrid geführt, was weit mehr ist als Cyberangriffe oder virtuelle Putin-Trolle. Selbstverständlich ist es hybride Kriegsführung, das BMLV erfolgreich zu unterwandern, und dass Offiziere dies achselzuckend hinnehmen, demonstriert nur ihre völlige Unfähigkeit. Nun lädt Ministerin Klaudia Tanner Babler zu einem Gespräch ein, was als „Babler soll jetzt Tanner kennenlernen“ kolportiert wird. Dies spielt auf Tanners Ankündigung 2020 an, wonach Airbus sie noch kennenlernen werde, da sie den Angriff von Doskozil auf den europäischen Konzern fortsetzen sollte. Doskozil attackierte unterstützt von Peter Pilz und mit Anwaltskanzleien sowie ehemaligen Ukraine-Lobbying-Partnern Gusenbauers Airbus für russische Interessen. Tanner soll Babler jetzt auch zurückpfeifen, was eine EU-Armee betrifft und dass er Auslandeinsätze auch ohne Mandat von UNO oder EU befürwortet.

Posting in der Presse 2011



Nicht ganz zu Unrecht wird spekuliert, dass der ÖGB (der übrigens Gazprom-Connections hat) wegen Babler einer offenbar zu Russland-lastigen Friedenskonferenz die Räumlichkeiten zwei Tage vor Beginn kündigte. Man sollte sich mit Menschen auch dann auseindersetzen, wenn man meint, dass sie falsch liegen. Auch hier wird es doppelbödig, denn man kann gerade unter dem Aspekt hybrider Kriegsführung sehr viel mehr tun, als nur in der FPÖ russische Puppen zu sehen, wie es der frühere SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch tat. Auch wegen Rene Benkos Geschäften muss sich Babler mit Gusenbauers Wirken auseinandersetzen; Gusenbauer wurde aber auch von Doskozil und Pilz bei Eurofighter auf Kosten von Darabos gedeckt. Doskozil spielt jetzt, weil die Wahlfälschung nicht durchging, wieder einmal den Beleidigten. Babler wird zu Doskozils Vorteil einmal mehr im Bereich Aussen- und Sicherheitspolitik in Frage gestellt. Es wirkt auch nicht sonderlich mutig zu behaupten, er wisse nicht mehr, wie er sich 1994 bei der EU-Volksabstimmung entschieden hatte, obwohl er gegen den Beitritt war. Es ist keine neue Politik, nicht von persönlicher Entwicklung, von Erlebnissen und Erfahrungen auszugehen, die dazu führen, dass man zunächst apodiktische Positionen ändert.

PS: Claus Pandi löschte damals seinen Tweet, als dies einigen komisch vorkam. Darabos redete erst danach mit Entacher, der wochenlang keinen Kontakt zu seinem direkten Vorgesetzten hatte. Umso mehr aber zu Kammerhofer, der stets so tat, als wolle „der Minister“, was er in Wirklichkeit im Namen der Russen anordnete. Kammerhofer konnte nie wenigstens eine Paraphe von Darabos bringen, geschweige denn eine schriftliche Weisung nach Artikel 20 (1) B-VG. Entachers Abberufung lief über diese illegale Weisungskette ab; es gab keine Pressekonferenz von Darabos und auch lange keine Begründung. Man vergleiche dies mit der Suspendierung von Peter Gridling durch Herbert Kickl. Das Drohposting in der „Presse“ hätte neben den Erfahrungen vieler auf die Nötigung eines Ministers hinweisen müssen, doch es geschah nicht. Innenpolitik-Chef der „Presse“ war der spätere Chefredakteur Rainer Nowak, der schon lange mit Gusenbauer befreundet ist und von Doskozils Anwalt Johannes Zink vertreten wird. Dass Nowak nun Kolumnen für die „Krone“ schreibt und in der „Presse“ mit Neutralitätsgegner Veit Dengler präsent ist, passt ins Bild.

