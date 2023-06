Gegenwind für Andreas Babler

Der Gegenwind ist für den neuen und überraschenden SPÖ-Chef Andreas Babler von Beginn an heftig. Das ist für ihn natürlich auch eine Möglichkeit, sich zu positionieren und mobilisiert Anhänger und Gegner, wie man auch auf Social Media gut sehen kann. Es sollte aber mit offenen und nicht mit gezinkten Karten gespielt werden; dazu einige Details, die man anhand meiner bisherigen Recherchen über Netzwerke und politische Hintergründe noch vertiefen kann. Die NÖ-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner warnt vor einem Albtraum, sollte die SPÖ mit Babler auf Bundesebene (wieder) erfolgreich sein. Es fragt sich immer, ob Begriffe wie Marxismus oder Kommunismus nicht bloss Trigger sind, die von real verfolgten Strategien derjenigen ablenken, die mit diesen Triggern spielen. Alfredo Rosenmaier war einmal Klubobmann der SPÖ in NÖ und dritter Landtagspräsident und kehrt der Partei den Rücken wegen Bablers Aussagen zum Marxismus; er sieht in ihm einen Kommunisten. Walter Blachfellner war Wohnbaulandesrat für die SPÖ Salzburg und verlässt die Partei, weil er innerparteiliche Demokratie mit Füssen getreten sieht. ÖVP-Generalsekretär Christian Stocker siedelt Babler am äussersten linken Rand an und verkauft die eigene Partei per Kampagne als Garant für Stabilität.



Journalisten machen ihrem Unmut auf Twitter und in Kommentaren Luft wie Thomas Mayer vom „Standard“, der Babler keinen einzigen Tag Schonfrist zugesteht und ihm fehlendes Verständnis für die EU nachsagt; diese sei ihm fremd. Johannes Huber bringt auf Vienna.at in Verkennung der tatsächlichen Abgründe in der SPÖ ins Spiel, dass Babler für den Wiener Bürgermeister Michael Ludwig wohl eher unberechbar sei, anders als Hans Peter Doskozil. „Heute“ von Eva Dichand wirft Babler vor, Müllgebühren zu spät bezahlt zu haben, was perfekt zu allen Klischees von Kommunisten, Marxisten, Sozialisten oder wem auch immer passt und blauen Dolmen Auftrieb gibt. Sehen wir uns im Folgenden einmal an, was wirklich dahintersteckt und was Kritiker selbst verschweigen bzw. was bei Doskozil und anderen keine Rolle spielt.

Der neue SPÖ-Chef @andibabler im großen profil-Antrittsinterview von @evalinsinger und @IrisBonavida: Er will Vorstandsgehälter begrenzen, Einkommen in Unternehmen transparent machen und ein Comeback der SPÖ in der Außenpolitik. https://t.co/IGcPR66eQO — profil online (@profilonline) June 10, 2023 Babler im Interview



Mikl-Leitner ist befreundet mit Gerald Gerstbauer, der einmal selbst als Chef der SPÖ NÖ im Gespräch war, und dessen Gattin Kristina Sprenger. Eine Pressemeldung verkündete die Zucht von Waldlachs ab 2026 in Gmünd, unterstützt von Unternehmern wie Gerstbauer und Alfred Gusenbauer via Burgenlachs und einer enthusiastischen Landeshauptfrau. Gerstbauer ist nach den Geschäftspartnern von Gusenbauer Gabriel Lansky und Alon Shklarek Präsident der Österreichisch-Aserbaidschanischen Handelskammer. Diese hat wie die Firma mit den Gerstbauers ihren Sitz in der Kanzlei Lansky, in der Ibizagate-Anwalt Ramin Mirfakhrai einmal Konzipient war. Das „profil“ gehört zum „Kurier“ („Putins Bank“ Raiffeisen und Rene Benkos Signa) und recherchierte gerade aufwändig, dass es die falsche Oligarchennichte nicht im Baltikum gefunden hat. Ich rate der Redaktion via Twitter, mit der U-Bahn in die City zu fahren und über Mirfakhrai-Lansky zu recherchieren (U4 Heiligenstadt – Landstrasse – U3 Stubentor). Jüngst gab es eine achtseitige Beilage zum „Kurier“ mit dem Programm des Theaterfestes NÖ, das von einem Verein veranstaltet wird, dessen Obfrau Sprenger ist, die Mikl im letzten Wahlkampf unterstützte. Gabriel Lansky vertritt die russische Botschaft und half ihr, einen von Litauen gesuchten KGB-Mörder nach Moskau zu schaffen, der kurzfristig in Österreich festgenommen wurde. Lansky gilt als Oligarchenanwalt und hat wie Richard Soyer, sein Ex-Konzipient, der Mirfakhrai und Thomas Schmid vertritt, Verbindungen zum kasachischen Geheimdienst.

Mah, hoffentlich hat der Andi Babler mal nicht wo falsch geparkt. Unsere Investigativ-Journalisten (🙄) jagerten ihn sonst durch Sonne, Mond und Sterne.

Derweil immer mehr Menschen in Österreich in immer größere Not kommen, weil die Regierung KEINE Inflationsbekämpfung macht. — Mari (@MariKanWien) June 9, 2023 Bablers Fanbase auf Twitter

Da passt Babler nicht wirklich hinein, zumal er Ambitionen hatte, den gescheiterten Franz Schnabl abzulösen, der statt Gerstbauer SPÖ-Chef wurde. Der „trend“ gehört auch zum „Kurier“, wo Josef Votzi fast schon aus Doskozil-Sicht die veränderten Verhältnisse beschreibt und Babler als zu ehrgeizig betrachtet. Freilich ist Schnabl wie Gusenbauer, Doskozil und andere an das Kreml-Netz angebunden. Sie stehen nicht für das Verwirklichen von Utopien der Sozialistischen Jugend, sondern für die verdeckte russische Strategie der Einflussnahme im Westen durch Subversion. Mikl und die ÖVP sollte man auch fragen, warum zwei ehemalige Kabinettsmitarbeiter von Ernst Strasser (früher Präsident der Österreichisch-Russischen Freundschaftsgesellschaft, in der auch Lansky aktiv ist) zu Ministerehren kamen. Es handelt sich um die Niederösterreicher Klaudia Tanner (Verteidigung) und Gerhard Karner (Inneres). Alfredo Rosenmaier hatte wie andere Genossen kein Problem damit, dass Schnabl als Strohmann für einen russischen „Investor“ fungierte und half, Putin-Berater und Deripaska-Schwiegersohn Walentin Jumaschew samt Familie mittels eines Scheinwohnsitzes im Burgenland einzubürgern.

Das bisher wohl schonungsloseste Porträt des neuen #SPÖ-Chefs, das ich gelesen habe. #Babler war also gegen den Begriff "Sozialdemokratisch" und müsste demnächst mal gefragt werden, ob er sich eigentlich als #Leninist bezeichnen würde. https://t.co/6dRC8dDMyW — Matthias Mayr (@Mayr_Matthias) June 10, 2023 „Falter“ gegen Babler?

Walter Blachfellner und andere Genossen haben noch nicht begriffen, dass die Doskozil-Partie tief in die Trickkiste gegriffen hat, und das nicht erst jetzt. Doskozil verhöhnte demokratische Spielregeln, als er mit Peter Pilz Eurofighter-U-Ausschüsse gegen Norbert Darabos und zugunsten Gusenbauers manipulierte (wobei auch die Kanzlei Lansky eine Rolle spielte). Thomas Mayer hat wohl noch nie überlegt, warum Doskozil mit Unterstützung von Pilz einen der wichtigsten europäischen Arbeitgeber Airbus attackierte. Gerade Doskozil hat keinerlei Bezug zu Aussenpolitik, EU und auch Landesverteidigung, was man berücksichtigen muss, wenn Babler jetzt die Schärfe manch einer früheren Aussage abmildert. Wie sehr nun „Heute“ Doskozil pusht, war auch früher deutlich etwa mit einer jugendfreien Version der Begegnung des noch verheirateten Doskozil mit Julia Jurtschak 2017. Interessant ist an der Wahrheit auch, dass Anton Oschep, damals Militärattache in Berlin, einen Offizier bat, Doskozil zu Rendezvous zu chauffieren. Oscheps Sohn Herbert war auch schon für Hans Niessl tätig und gilt als heimlicher Landeschef. Im Juli 2010 wurde Anton Oschep Chef des Abwehramts und half Darabos nicht dabei, andere Menschen zu treffen, sondern wirkte im Interesse Russlands an dessen Abschottung mit. Es war bekannt, dass Infos und Personen vom Minister ferngehalten wurden; Kabinettschef Stefan Kammerhofer spielte illegal Minister und bedrohte und verleumdete Menschen, die Darabos als Minister betrachteten. Kammerhofer war eine Personalleihe der ÖBB, zu denen er dank Christian Kern und Doskozil als Abteilungsleiter zurückkehrte; die ÖBB sind Geschäftspartner der russischen Staatsbahnen (RZD), bei denen Doskozil-Berater Kern Aufsichtsrat war. Aktuell fällt auf, dass auch der „Falter“ Babler abwertet; er lancierte 2018 die sog. Golan-Affäre, die er Darabos anlastet, dem jedoch der Bericht über den tödlichen Zwischenfall von Kammerhofer vorenthalten wurde.

In meinem Gespräch mit @puls24news war es mir wichtig zu betonen, daß @AndiBabler für den Markenkern der @SPOE_at steht. Von daher sind wir alle gut beraten, ihn zu unterstützen. 🔗 https://t.co/XezjZbkJX7 pic.twitter.com/VnxmZF9iTr — Michael Ludwig (@BgmLudwig) June 10, 2023 Unterstützung für Babler?

Es braucht eigentlich kein Runterschreiben der SPÖ, wenn sie in Umfragen mit 19 – 20 % nur auf Platz drei liegt. Dennoch geschieht es, vielleicht um Doskozil und seinen Leuten Zeit für einen neuen Anlauf zu verschaffen. Babler meint freilich, dass die SPÖ jederzeit bereit sei für Neuwahlen, da ja seine interne Kampagne auch aus dem Stand erfolgreich war. Als rotes Tuch für die ÖVP, die den eigenen Bezug zum Kreml-Netz ignoriert, eignet sich Babler allemal, was ihm sicher in der eigenen Partei Auftrieb gibt. Gerade wegen der derzeitigen Werte und der verfehlten Politik der ÖVP betont Babler, dass alle in der Partei mit an einem Strang ziehen müssen; ergo soll auch Doskozil eingebunden werden. Man kann aber Personen, die schon lange die SPÖ bloss für andere Interessen nutzen, nicht in die Vergangenheit verbannen und den Deckel draufmachen. Nicht nur wegen Rene Benko, kika und Leiner muss Babler Genossen wie Diktatorenfreund Gusenbauer schleunigst loswerden, und Doskozil aus vielerlei Gründen.

PS: Babler wurde das Momentum oder auch, wie manche sagen, der Zauber des Sieges am Parteitag genommen. Dabei war dieser klar, als in neun von elf Auszählungsboxen mehr Babler- als Doskozil-Stimmen lagen. Die Wahlfälschung pro Doskozil wurde plötzlich wieder korrigiert, was nicht an etwaigen Skrupeln beim vermeintlichen Sieger und seinen Leuten lag. Schliesslich fälschte und manipulierte Doskozil auch, um den Konkurrenten Darabos via Eurofighter-U-Ausschuss loszuwerden, siehe hier Frage 9: Ist der Entwurf zum Eurofighter- Vergleich eine Fälschung? Was Babler und Doskozil unterscheidet, machen auch Fotos vom Parteitag klar: Doskozil wurde von Männern umarmt (wo war eigentlich Julia?), Babler von seiner ebenfalls seit Langem politisch aktiven Gattin Karin Blum. Babler hat auch eine starke weibliche Fanbase, die fast schon zu unkritisch ist, während Doskozil gerade von vielen Frauen heftig abgelehnt wird.



