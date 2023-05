Warum wurde Ibizagate inszeniert?

Am 17. Mai 2019 wurden um 18 Uhr Ausschnitte aus am 24. Juli 2017 heimlich auf Ibiza gemachten Aufnahmen von „Spiegel“, „Süddeutscher Zeitung“ und „Falter“ online gestellt. Dies leitete das Ende der Regierung von ÖVP und FPÖ ein und ermöglichte indirekt auch die jetzige Koalition von ÖVP und Grünen. Bis heute ist Ibizagate umstritten, auch weil man nicht weiss, ob die vorgegebenen banalen Gründe für die Ibiza-Falle auch zutreffen. Medien feiern vier Jahre Ibizagate mit Interviews mit „Sicherheitsberater“ Julian Hessenthaler und neuerdings auch Oliver Ribarich (im „Standard“ in vierteiliger Serie mit dem „Spiegel“), der Heinz Christian Straches Bodyguard war. Es ist bereits aufschlussreich, dass Anwalt Ramin Mirfakhrai, der mit beiden Personen verbunden ist, überhaupt nicht vorkommt. Als Hessenthaler von Armin Wolf im ORF interviewt wurde, deutete er nur an, dass ein „Anwalt M.“ das Projekt erdacht und finanziert hatte; er half ihm also bei der Ausführung. Mirfakhrai bot Hessenthaler eine ihm gehörende Wohnung als Bezahlung an und war einmal Konzipient bei Anwalt Gabriel Lansky, was auch für seinen Anwalt Richard Soyer gilt, dessen Kanzlei jetzt auch Thomas Schmid vertritt. Lansky ist als Oligarchenanwalt bekannt; er und Soyer vertreten Kasachstan und werden mit dem dortigen Geheimdienst in Verbindung gebracht. Als Litauen die Auslieferung von Michail Golowatow forderte, der als KGB-Agent mehrere Menschen getötet haben soll, bewährte sich Lansky als Anwalt der russischen Botschaft in Wien und Golowatow konnte nach Moskau ausreisen.

Recherchen auch dazu, wer schon vor dem 17. Mai 2019 vom Ibiza-Material wusste, führten immer wieder zu Lanskys Umfeld; es heisst auch, dass Hessenthaler für Lansky tätig war. Hessenthaler war im April und Mai 2023 dreimal im Volkstheater in Wien zu Gast, und bei der ersten Veranstaltung pries ihn Fritz Hausjell, der Präsident von Reporter Ohne Grenzen und meinte, wir würden „mehr Einschleichjournalismus“ brauchen. Nun ist auch Lansky bei ROG aktiv, was Hausjells seltsames Verständnis vielleicht erklärt, wobei man sich in Wirklichkeit dann „einschleicht“, wenn man etwas u.U. Gesetzeswidriges mitkriegen will. Interessanter Weise folgt Hausjell da jener Linie, die Mirfakhrais Anwalt Soyer wenige Tage nach Ibizagate vorgab, indem er schriftlich Praktiken des Enthüllungsjournalismus erläuterte. Es ist etwas ganz anderes, zu versuchen, zu so einem Verhalten anzustiften. Die breite Öffentlichkeit konnte die gesamte Aufnahme erst nach zwei Jahren ansehen, was einem Zufallsfund von Ermittlern zu verdanken ist. Dabei fiel auf, dass das Video überwiegend langweilig ist, daher das bisschen vom 17. Mai 2019 bereits alles darstellt, was eventuell brisant ist. Man kann aber feststellen, dass demonstrativ versucht wurde, bestimmte Begriffe immer wieder in die Diskussion zu werfen, um Strache zu kompromittierenden Äusserungen hinzureissen. Es gibt auch Szenen, in denen klar wird, dass Johann Gudenus, der für seinen Parteichef übersetzte, sehr wohl die falsche Oligarchin durchschaute. Zwar teilte er Strache nichts von seinem Verdacht mit, doch diesem kam die Sache selbst nicht koscher vor. Übrigens sind Gudenus und Lansky in der Österreichisch-Russischen Freundschaftsgesellschaft aktiv; später präsentierte Strache ein Buch im Gebäude an deren Adresse (Wallnerstrasse 3, 1010 Wien). Nur journalistisch als plötzlich mehrfach zugleich lancierter kurzer Zusammenschnitt konnte das Material Wirkung entfalten.

Richard Schmitt und Gert Schmidt

Fritz Hausjell verwechselte Kompromat mit Undercover-Recherche, was aber vielleicht nicht anders geht bei Anbindung an das Kreml-Netz. Denn ein oft zitierter Fall von folgenreichem Kompromat hat indirekt auch mit Österreich zu tun. Wladimir Putin liess so etwas basteln, als er FSB-Chef war, um Generalstaatsanwalt Juri Skuratow kaltzustellen, der Korruption auch des Jelzin-Clans verfolgte, dem Putin als Präsident sofort Schutz vor Strafverfolgung per Dekret zusicherte. Boris Jelzins Tochter Tatjana wurde später mit Tochter und Ehemann Walentin Jumaschew (Ex-Journalist, Berater Putins und früher Leiter der russischen Präsidialverwaltung) mittels eines Scheinwohnsitzes im Burgenland eingebürgert (es kommt auch bei den „vielen extrem heiklen Fragen“ an SPÖ-Chef in spe Hans Peter Doskozil vor). Julian Hessenthaler sass wegen Drogendelikten im Gefängnis; ihm wurde auch Urkundenfälschung vorgeworfen. Selbst als Häftling wurde er von Puls 24 interviewt, wo es nun ironischer Weise das Format „WildUmstritten“ gibt, wo auch Strache auftritt, jedoch ebenso Eva Glawischnig, die von den Grünen zu Novomatic ging. „Novomatic zahlt alle“ ist ein schon am 17. Mai 2019 gezeigter Strache-Sager, der den Konzern auch zu einem Inserat inspirierte („zahlt alle Steuern und Abgaben“). Hessenthaler und Mirfakhrai wurden in den turbulenten Tagen vor vier Jahren ziemlich bald geoutet, was viel mit Gert Schmidt zu tun hatte, der mit Novomatic in Verbindung ist, aber von dort nichts für seine Recherchen bekam (?). Schmidt wird als Novomatic-Lobbyist bezeichnet und man wirft ihm den Versuch vor, zu einer falschen Beweisaussage im Ibiza-U-Ausschuss anzustiften.

Der Relotius-SPIEGEL sieht Hessenthaler als „wahren Helden“. Ein Segen, dass Rudolf Augstein nicht mehr erleben muss, was aus seinem Nachrichtenmagazin wurde. https://t.co/O0GNy5c83T — Robert Willacker (@derWillacker) May 18, 2023 Twitter zu Ibizagate

Freilich interessierten bis dato niemanden Falschaussagen im Eurofighter-U-Ausschuss, der 2017 vor der Ibiza-Falle von Peter Pilz und Heinz Christian Strache auf Schiene gebracht wurde. Ibizagate war jedoch immer auch als Narrativ gedacht, das scheinbare Gegensätze betonte. In Wirklichkeit wurde Strache für Kräfte kompromittiert, für die er bloss seine Schuldigkeit getan hatte. Zunächst liess sich das Material gar nicht verwenden, da Mirfakhrai angeblich menschenfreundlich als Absicherung für Bodyguard Ribarich Unsummen dafür verlangte und es z.B. der Strabag anbot. Ihm kam auch eine wichtige Rolle dabei zu, echtes Interesse der falschen Oligarchennichte Aljona Makarow an einem Gudenus-Gut zu suggerieren. Die Anwaltskammer mit Präsident Michael Enzinger hält ihre schützende Hand über ihn. Doch Mirfakhrai und Hessenthaler waren auch für Plasser und Theurer tätig, wo Enzinger im Aufsichtsrat sitzt. Enzinger war Geschäftspartner von Heidi Glück, die unter anderem Wolfgang Schüssel, Alfred Gusenbauer und Reinhold Mitterlehner als „Top-Speaker“ vermittelt. Schüssel und Gusenbauer haben Verbindungen zu Jumaschew und Ex-Schwiegervater Oleg Deripaska, Mitterlehner erhielt wie der mit Schüssel und Gusenbauer verbundene Siegfried Wolf von Putin den Orden der Freundschaft. Enzingers Kollegin im AR Elisabeth Max-Theurer nahm 1980 an den von vielen Nationen boykottieren Olympischen Spielen in Moskau teil.

Heute vor 4 Jahren. Ein Lehrbeispiel für nicht eingetretene journalistische Prognosen 😉 #FPÖ pic.twitter.com/sIZ415kMr2 — Fabian Walch (@WalchFabian) May 18, 2023 Twitter zu Ibizagate

Unklar ist, wie Hessenthaler seine Anwaltskosten finanzierte, was Johannes Eisenberg in Berlin einschloss. Dieser attackierte immer wieder österreichische Behörden und bot einmal dem Ibiza-Ausschuss das Video an, das da aber Material von Dritten gewesen wäre. Eisenberg verteidigte früher aus Russland eingewanderte Juden erfolgreich gegen Mafiavorwürfe. Bis heute gibt es nur Vermutungen über die Darstellerin der nicht existenten „Nichte“ des Oligarchen Igor Makarow, den Johann Gudenus gegoogelt hatte. Sofort dachten einige an einen professionellen Hintergrund, auch weil der Lockvogel Straches Frauentyp entsprach, während andere meinten, dass es doch zu amateurhaft für Geheimdienste wirke, eher wie Mimikry. In diese Kerbe schlagen auch wieder einmal siehe Video oben Richard Schmitt (2019 bei der „Kronen Zeitung“, dann oe24 und jetzt „Exxpress“) und Gert Schmidt, bereichert um Spott über Strache, der sich so unfassbar einfach vorführen liess; die Finca auf Ibiza ist allerdings wirklich eher bescheiden. Tatsächlich wusste er 2019 aber nicht wie behauptet eine Woche vorher Bescheid, sondern erhielt wenige Tage vor dem 17. Mai Anfragen, die sich kryptisch auf den Abend auf Ibiza bezogen. Sicher sind viele Politiker nicht gerade hyperintelligent, in etwas verrennen können sich aber die meisten Menschen. Hessenthaler spricht nicht zufällig von akribischer Vorbereitung der Falle, weil der Lockvogel auch mit Hilfe von Mirfakhrai 300 Millionen Euro schwer erscheinen musste. Und bestimmt steuerte auch Ribarich einiges an Wissen bei, wie man Schwächen seines Chefs am besten ausnutzt. Aus dem grosszügigen Umgang mit Spesen (zahlt eh alles der Staat…) lässt sich kein spektakuläres Video kreiern und es reicht auch nicht für eine Kampagne, denn man wird anderswo ebenfalls solche Politiker finden. Völlig jenseitig waren dennoch Straches auf Ibiza offenbarte Vorstellungen, wobei er in diese Richtung durchaus in der Unterhaltung gelenkt wurde. Mit der vermeintlichen Oligarchen-Kohle hätte die „Nichte“ bei der „Kronen Zeitung“ einsteigen sollen, deren Druck via Titelbilder am 18. Mai 2019 eine Rolle bei Straches Rücktritt spielte. Es ging auch um Bauaufträge der Republik, die rund 40 % des Geschäftsvolumens der Strabag ausmachen, was dem Staatsoligarchen Oleg Deripaska zugute kommt. Strache nahm vielleicht an, dass Banken auf Aljona Makarow anspringen siehe Raiffeisen und Sberbank auf Rene Benko, oder dachte er wirklich, dass man mit 300 Millionen so weit kommt?!

Mehr als 3 Stunden Hessenthaler

Es ist bezeichnend, dass Hans Peter Haselsteiner von der Strabag auch bei Rene Benko beteiligt ist, dessen Jacht am 24. Juli 2017 in Ibiza ankerte und der inzwischen bei „Krone“ und „Kurier“ eingestiegen ist; der Aufsichtsratsvorsitzende der Strabag Alfred Gusenbauer ist Benkos rechte Hand. Bei der Strabag ist Raiffeisen an Bord, die Bank Putins, die Benko Kredit gab und u.a. wegen seiner Verbindlichkeiten gegenüber der Sberbank die Sberbank Europe übernehmen wollte. Interessanter Weise stellten die von Haselsteiner gesponserten NEOS wenige Tage vor Ibizagate eine Dringliche Anfrage im Parlament, die gut zu den kommenden Enthüllungen passte. Im Zuge der Wirecard-Affäre war Thema, dass Strabag, Signa, Novomatic und Magna zu den Förderern der Österreichisch-Russischen Freundschaftsgesellschaft gehören. Strache und die FPÖ wurden also wegen Russland-Nähe vom russischen Netzwerk mittels nützlicher Idioten entfernt, die Amerikaner etwas netter als „unwitting agents“ bezeichnen würden. Mit stundenlangen Hessenthaler-Befragungen sind natürlich die sieben Stunden (oder mehr) Ibiza-Material nicht erreicht. Aber wann kommen drei Stunden und mehr Mirfakhrai oder Lansky oder beide gemeinsam? Schmidt/Schmitt behaupten nun, die falsche Nichte habe in einem Saunaclub in Wien gearbeitet, in dem einer der Beteiligten auch verkehrte. Auch das macht aus Ibiza eine Provinzposse und lenkt von anderen Hintergründen ab. Hessenthaler sprach nun von weiteren heimlichen Aufnahmen, die er Medien zur Verfügung stellt, wenn sie diese veröffentlichen. Wir sollten darin Kompromate sehen, die andere Menschen betreffen, unter denen sich auch Politiker befinden könnten. Wer jetzt meint, dass eigentlich gar nichts bewirkt wurde, weil die FPÖ nun erst recht in allen Umfragen vorbelegt, irrt gewaltig. Denn seither gab es auch viele Ermittlungen, die alle an ein Verfahren angehängt wurden, das aufgrund eines anonymen Schreibens zu den Casinos Austria und Postenbesetzungen mit etwas verwischten Poststempel 21. oder 31. Mai 2019 an die Korruptionsstaatsanwaltschaft eingeleitet wurde.

Hessenthaler im Interview

Ohne diese Darstellung wäre nicht gegen Strache ermittelt worden und man wäre auch nicht längst bei der ÖVP gelandet. Es wären keine Chats gesichert und keine Hausdurchsuchungen durchgeführt worden, man würde jetzt nicht mit einer Anklage gegen Sebastian Kurz wegen Falschaussagen im Ausschuss rechnen. Es hätte keine zwei U-Ausschüsse gegeben und Oberstaatsanwalt Gregor Adamovic von der WKStA würde nicht Ex-Ministerin Sophie Karmasin mit Sabine Beinschab als Kronzeugin den Prozess machen. Adamovic hätte nicht Thomas Schmid geheim einvernommen, der von der Kanzlei Soyer vertreten wird und ebenfalls Kronzeuge werden will. Völlig geht jedwede Korruption in anderen politischen Lagern unter, weil die WKStA dafür wohl auch kaum noch Zeit hätte. Deshalb werden Ermittlungen rasch eingestellt, statt dass man Handys auswertet, Razzien durchführt und sich ansieht, wer sonst noch in etwas verstrickt sein könnte. Daher interessierte sich die WKStA auch kaum für Doskozils Rolle bei der Pleite der Commerzialbank,wobei sich als praktisch erweist, dass Anwalt Johannes Zink Doskozil und die WKStA vertritt (übrigens gibt es einen Wirecard- und Benko-Konnex bei diesem Skandal). Nach einem manipulierten nach Drehbuch verlaufenden Ausschuss zeigte Peter Pilz Ex-Minister Norbert Darabos am 22. Juni 2017 (also einen Monat vor der Ibiza-Falle) bei der Staatsanwaltschaft Wien wegen des Eurofighter-Vergleichs an. Dieser geht in Wirklichkeit auf die Kappe von Gusenbauers Verstrickungen mit dem Kreml-Netz, was aber die WKStA nicht untersuchen wollte, bei der die Causa schliesslich landete. Diese stellte die Ermittlungen gegen den längst beschädigten und aus der Politik entfernten Darabos ein, statt gemäss Strafprozessordnung gegen Doskozil, Gusenbauer, Pilz und Co. vorzugehen.

Die WKStA hat ihre Ermittlungen in der "Causa Casinos" fast abgeschlossen. Nun äußerte sich erstmals Novomatic-Gründer Johann Graf – und Hartwig Löger bestritt, dass er mit "L." gemeint sei: https://t.co/YR29MkxYWd — Fabian Schmid (@fabian_schmid) May 19, 2023 Es geht weiter….

Johann Graf, den wir oben sehen, investierte in Benkos Signa, deren Beirat er mit Ex-Novomatic-Berater Gusenbauer angehörte. Für Graf lobbyierte Peter Hochegger, bei dem SPÖ-Kommunikationschef Stefan Hirsch früher tätig war, den man zum Doskozil-Lager zählen kann. Die Novomatic wollte Olympia-Bauten in Sotchi nachnutzen, wo ja auch die Strabag aktiv war. Im Ibiza-UA wurde Ex-Minister Thomas Drozda befragt, der vom Ex-Pilz-Abgeordneten und „Falter“-Anwalt Alfred Noll als Vertrauensperson begleitet wurde. Den Vorsitz führte die 2. NR-Präsidentin Doris Bures, deren Tochter in der Kanzlei Soyer arbeitet; aus dem Protokoll erfahren wir, was sich im April 2018 zugetragen hat. Es kam auf Vermittlung von Nikolaus Pelinka, der einmal in der Kanzlei Lansky tätig gewesen war, zu einem Gespräch zwischen Ex-Kanzler Christian Kern, Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda, SPÖ-Anwalt Michael Pilz (einst Konzipient bei Gabriel Lansky und Georg Zanger) und Ramin Mirfakhrai über das von Letzterem um sechs Millionen Euro angebotene Material. Pilz fungierte im Eurofighter-UA 2017 eher als Aufpasser für Darabos denn als Vertrauensperson; das UA-Team der SPÖ koordinierte die bei Lansky dafür entbehrte Nici Garfias. Es gibt also einige Themen für Interviews u.a. mit Lansky; bei Mirfakhrai kann man auch beim Protokoll seiner UA-Befragung ansetzen…

PS: Strache kandidierte 2020 erfolglos bei der Wiener Gemeinderatswahl, wobei seinen Wahlkampf Deripaska-Freund Gernot Rumpold koordinierte. Von Philippa, bei der er sich in seinem Rücktritts-Statement am 18. Mai 2019 entschuldigte, ist er inzwischen geschieden. Berichte darüber mag er überhaupt nicht, denn es geht auch um eine im Februar 2016 geborene Tochter aus einer anderen Beziehung; ob er bei Ibizagate entsprechende Enthüllungen befürchtete? Philippa Beck war just dann im SPÖ-Klub für Josef Cap tätig, als Cap, Peter Pilz und Strache im Herbst 2006 den ersten Eurofighter-UA einsetzten, der auch manipuliert wurde. Strache lernte Philippa bei Fellners oe24 kennen, was ihn mit Ex-Minister Gernot Blümel und Clivia Treidl und Ex-Minister Gerald Klug und Sandra Hrnjak verbindet. Blümel war vorübergehend CEO bei Superfund (er ist weiterhin „Berater“), wo ihm Sonja Sarközi von der Sberbank Europe eben nachfolgte. Klug ist bei der Graz-Köflacher Bahn und damit im Geschäft mit Christian Kern (bis 24. Februar 2022 Aufsichtsrat der russischen Staatsbahnen) und den auch in Russland tätigen ÖBB, deren Anwalt Lansky ist.

PPS: Nach Ibizagate fand die EU-Wahl statt, bei der viele Strache eine Vorzugsstimme gaben. Er verzichtete jedoch auf das Mandat, weil die FPÖ Philippa bei der Wahl im Herbst 2019 aufstellte. Obwohl sie in einem burgenländischen Regionalwahlkreis antrat, nahm sie ein Wiener Mandat an und wurde dann wilde Abgeordnete. Wäre sie zurückgetreten, wäre Markus Tschank zum Zug genommen, dessen Institut für Sicherheitspolitik BMLV (beginnend mit Doskozil) und Novomatic sponserten, wovon Tschank – zeitweise burgenländischer AR – auch persönlich profitierte.

Jeder finanzielle Beitrag zu meinen aufwändigen Recherchen ist herzlich willkommen:

Alexandra Bader, Erste Bank, AT 592011100032875894 BIC GIBAATWWXXX