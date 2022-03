Ist Wladimir Putin tatsächlich gescheitert?

Dass von C-Hysterie nahtlos auf Ukraine gewechselt wird und einige sogar Russen bei uns attackieren, macht sprachlos. Doch die meisten entdeckten Wladimir Putin erst, seitdem er mit Truppen in die Ukraine einmarschiert ist. Es wäre verfehlt und für uns letztlich selbstschädigend, ihm zu unterstellen, schlicht von Sinnen zu sein. Mehr denn je zeigt sich, dass Bildern nicht zu trauen ist; der Offguardian stellt hier sieben Fakes dar, die sich sofort weit verbreiteten. Dazu gehört eine Aufnahme des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Zelenskij in Kampfmontur, das von einem Truppenbesuch im April 2021 stammt. Vor wenigen Monaten wurde noch etwa von der Heinrich Böll-Stiftung der deutschen Grünen berichtet, dass die Bevölkerung von Zelenskij enttäuscht sei, weil Korruption und Organisierte Kriminalität nach wie vor herrschen.

Als im Oktober 2021 die Pandora Papers enthüllt wurden, war der heutige „volksnahe“ Held Zelenskij für die „Süddeutsche Zeitung“ noch der „Präsident mit Oligarchennähe“. Wie ich hier aufzeige, gibt es immer Querverbindungen zwischen politischen Lagern, welche die Frage aufwerfen, was hier eigentlich gespielt wird. Nun werden die einen zum Beispiel darüber diskutieren, ob eine Explosion am nächtlichen Himmel hinter einem NBC-Reporter, die zuerst zu sehen und zu hören ist, eine thermobare Bombe ist und ein Greenscreen verwendet wurde. Andere verweisen auf amerikanische Biowaffenlabors nicht nur in der Ukraine, die Putin unter seine Kontrolle bringen will. Interessant sind Recherchen von Amazing Polly zu kanadischer Beteiligung an Vorgängen in der Ukraine unter anderem wegen entsprechender Wurzeln von Finanzministerin Chrystia Freeland, die eben noch gegen den Trucker-Konvoi und seine Unterstützer vorging.

Ein Ungar in Kanada

Die zwei Jahre lang mit C-Maßnahmen traktierten Menschen bekommen gerade auf ihr Handy, dass einiges davon am 5. März „gelockert“ wird. Ausserdem brennt es in einem Schulungsgebäude im grössten AKW Europas, das von russischen Truppen eingenommen wurde. Es scheint, dass eine Angst nahtlos von der anderen abgelöst werden soll, zumal auch Fridays for Future (stets destabilisierend) plötzlich zu einer Friedensbewegung (gegen russisches Öl und Gas) mutiert. Wann immer man aber getriggert wird, ist höchste Wachsamkeit angesagt, weil vollendete Tatsachen geschaffen werden, denen man nichts entgegensetzen soll. Refugees Welcome erscheint in einer Neuauflage den meisten absolut berechtigt, doch Einreise ohne Kontrolle kann Gefahren bergen, wie etwa Catherine, Mark und Frank in diesem Video ansprechen. Es heisst auch, dass 16.000 Freiwillige aus anderen Ländern in der Ukraine angekommen seien, um gegen Russland zu kämpfen.

Zur militärischen Lage

Während ein offener Krieg stattfindet, geht auch der verdeckte weiter, den man dann versteht, wenn man sich der Prägungen nicht nur Putins bewusst ist. Wie Catherine Belton in „Putin’s People. How the KGB Took Back Russia and Then Took on the West“ beschreibt, wurde eine Schattenwirtschaft von KGB und Mafia etabliert, als die Sowjetunion insolvent war. Dies ist auch der Grund, warum man Oligarchen, Organisierte Kriminalität und Geheimdienst nicht klar voneinander trennen kann und hastig zurückgetretene russische Aufsichtsräte aus dem Westen den alten KGB-Netzwerken dienten, ob sie dies nun wussten oder nicht, und dies auch weiterhin tun. Da Putin bereits in Dresden in den 1980er Jahren mit Technologietransfer und dem Errichten von Tarnfirmen (übrigens auch im Zusammenspiel mit Martin Schlaff) beschäftigt war, wird er von den jetzigen Sanktionen nicht überrascht sein. Man muss auch die Zeit in St. Petersburg berücksichtigen, als es ein Oil for Food-Programm gab und natürlich die Sanktionen seit dem Maidan 2014. Wie mit Refugees Welcome, C und neuerlichen Sanktionen wird der Westen gesellschaftlich und wirtschaftlich destabilisiert, fast als wäre der erste sowjetische Präsident Wladimir Iljitsch Lenin noch da, der sagte: „Wir werden den Kapitalisten den Strick verkaufen, an dem wir sie erhängen.“

Die SPÖ und das Bundesheer

Lenin wird zugeschrieben, dass er den Begriff nützliche Idioten prägte; diese sind oft effektiver einzusetzen als Agenten. Wenn man bedenkt, wie die SPÖ zur Demontage der Landesverteidigung missbraucht wurde, drängt sich diese Bezeichnung nicht nur beim Abgeordneten Reinhold Einwallner siehe oben auf. Was von der beliebten Psychologisierung und Dämonisierung Putins übrigbleibt, ist für uns nützlich: dass er sich als Underdog fühlte, seinem Vater nacheiferte, der beim KGB-Vorläufer NKWD tätig war und dass er Judo lernte, also den Schwung seines Gegners nutzt; jetzt wohl Überheblichkeit und Arroganz. Wir können die Strategie an einem Beispiel analysieren, das in einem von mir geteilten Facebook-Posting die Auswirkungen der Sanktionen auf die europäische Luftfahrtindustrie schildert. Es geht nicht nur um den Kauf von Flugzeugen, um deren Wartung und um nicht mehr stattfindende Flüge, sondern auch um Leasingverträge, die sofort aufgelöst werden sollen; es wäre das Ende von Airbus. Im Jahr 2006 wurde per Dekret Putins die United Aircraft Corporation (OAK) gegründet, die zunächst alle russischen Flugzeugbauer unter ein Dach brachte. Die VTB Bank erwarb 5 % Anteile an EADS (später Airbus Group), die dann von der OAK übernommen wurden. Österreich hatte wegen der Verbindungen von Magna mit Siegfried Wolf – der eben die jetzt gesperrte Sberbank Europe verlassen hat – zu Russland Eurofighter Typhoon erworben, wobei zeitweise auch MiG-29 aus NVA-Beständen im Gespräch waren. Die SPÖ mit Alfred Gusenbauer führte einen „Sozialfighter statt Eurofighter“- Wahlkampf, doch als der neue Verteidigungsminister Norbert Darabos Ausstiegsverhandlungen führte, sabotierten dies Gusenbauers russische Herren. Daher kam ein Vergleich mit „kastrierten“ Jets zustande, und schliesslich gab es mit Minister Hans Peter Doskozil, dem Abgeordneten Peter Pilz und ehemaligen Ukraine Lobbying-Partnern Gusenbauers einen Angriff auf die Kapitalisierung von Airbus.

Diskussion mit dem GECKO-Kasperl

Heute haben wir eine gesamtstaatliche Pandemiekoordination GECKO mit Generalmajor Rudolf Striedinger an der Spitze und neuerdings auch ein Ukraine-Krisenkabinett. Striedinger wurde 2016 von Doskozil zum Leiter des Abwehramts ernannt, wo er aber überhaupt nichts mitgekriegt haben dürfte. Man kennt in Russland den Begriff der samtenen Übernahme – halte die Kapitalisierung niedrig, tausche nicht das gesamte Management aus. Dazu passt Doskozil mit Pilz (und dem Gusenbauer-Netzwerk) 2017 gegen Airbus, denn Russland und China bauen gemeinsam einen dem A320 nachempfundenen Passagierjet. Auch das Provozieren von Sanktionen macht in diesem Bereich wie in einigen anderen durchaus Sinn, zumal Russland und China vielfach kooperieren. 2017 gab es auch einen weiteren Eurofighter-U-Ausschuss, um Gusenbauers Verantwortung für den Eurofighter-Vergleich und Druck auf Darabos zu verschleiern; wir können im Grunde nur bei Darabos nicht im Sinne des weiter oben Gesagten „KGB“ hinzufügen.

Ein Täuschungsmanöver?

Nun nimmt Doskozil, der statt Darabos Landeshauptmann wurde, weil er daran beteiligt war, Putin-Berater Walentin Jumaschew in Österreich einzubürgern, zum Krisenkabinett Gruselkabinett Krisenkabarett Stellung. Im aktuellen Korruptions-UA war Peter Pilz Zeuge, weil ihm Handys aus dem Innenministerium zugespielt wurden, die vernichtet werden hätten sollen. Weil Wolfgang Sobotka (mit Wirecard-Connections etc.) Doris Bures (aus dem Gusenbauer-Lager) dem Vorsitz überliess, konnte Pilz den Inhalt dieser Phones als Beweismittel einbringen. Es wäre bei Sobotka wohl zu auffällig gewesen, doch es ging auch darum, dass man diesmal nicht den Umweg über ein Ministerium wählen konnte, obwohl auch z.B. Alma Zadic ganz im Sinne der KGB-Strategie tätig ist. Bei Eurofighter 2017 machte den Auftakt, dass Pilz im Sommer 2016 der militärische Verschlussakt Eurofighter-Vergleich unter Geheimnisverrat zugespielt wurde, was Striedinger nicht weiter beunruhigte, aber die Weichen auch für Doskozil gegen Airbus stellte. Am 2. Juni 2017 wurde dann genau getimt der Eurofighter-Vergleichsentwurf, der bei von den KGB-Netzwerken gewollten Scheinverhandlungen 2007 verwendet wurde, im Verteidigungsministerium „gefunden“ zur gefälligen Verwendung durch Pilz. Dies in einem regelmässig geleerten Schrank, den bis Jänner 2016 Kabinettschef Stefan Kammerhofer nutzte, der auf Kosten der Minister Darabos und Gerald Klug illegal für den KGB „regierte“. Die Justiz deckt all diese von mir im Detail recherchierten Machenschaften und Kammerhofer wurde von Christian Kern (bis eben noch russischer Aufsichtsrat) für Landesverrat mit einen Job als Abteilungsleiter ohne Arbeit bei den ÖBB belohnt. Auch Kerns Nachfolger Andreas Matthä ändert daran nichts, der mit Kern in der Austrian Chinese Business Association aktiv ist und zum Kreis um Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner gehört.

Die SPÖ für und gegen Putin?

Natürlich gibt es bei den ÖBB wieder Refugees Welcome und jede Menge russische Subversion wie hier dargestellt. Wenn der Arbeiter Samariter Bund Menschen in der Ukraine hilft, ist dies pure Heuchelei, da Präsident Franz Schnabl – einst Sicherheitschef bei Magna – mit Oleg Deripaska und Walentin Jumaschew verbunden ist. Bei Raiffeisens Engagement jetzt müssen wir ebenfalls an Deripaska, an Dmytro Firtash und an den Niedergang des Bundesheers sowie an Geldwäsche denken. Es ist vollkommen belanglos, ob oben Beate Meinl-Reisinger von den Deripaska-NEOS eingebunden wird oder Pamela Rendi-Wagner, die vor ein paar Monaten dem Aufsichtsratsvorsitzenden der Strabag (mit Deripaska, Raiffeisen, Hans Peter Haselsteiner) Alfred Gusenbauer die höchste Auszeichnung der SPÖ verliehen hat. Sie stehen beide nicht nur für Destabilisierung per Sanktionen, sondern auch für die C-Agenda und üben Solidarität unter falscher Flagge. Dass Deripaska für den russischen Staat tätig ist, bestätigt er gerade aufs Neue, wenn er einen Staatskapitalismus zu kritisieren scheint, der auch in der SPÖ viele Anhänger hat und auf den das Agieren „unserer“ Regierung hinausläuft.

