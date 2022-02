Solidarität unter falscher Flagge: Die Battle Groupies

Von „Ich bin geimpft“ im Facebook-Profil zur Fahne der Ukraine ist wie von Null auf Hundert. Es fällt im Taumel selbstgerechter Empörung dann schon fast nicht mehr auf, dass „Masken“ und „Abstand“ plötzlich Schnee von gestern sind. In Wien verzichtete man sowohl bei der Ukraine-Solidaritätskundgebung als auch bei C-Demos auf die obligatorischen Durchsagen der Polizei. Wer gestern noch „Ungeimpften“ die Pest an den Hals wünschte, hat nun entdeckt, dass Wladimir Putin ein ganz Böser ist. Und wer sich darüber beschwerte, wie ihn überzeugte „Geimpfte“ behandeln, lehnt jetzt jede Kritik an Putin samt denen, die diese artikulieren, vehement ab, weil man ja weiss, dass der Mainstream immer lügt. Zugleich überbieten sich die Battle Groupies an absurden oder zumindest nicht durchdachten Forderungen und leeren Gesten. Das reicht vom Beseitigen des russischen Denkmals am Wiener Schwarzenbergplatz bis zu mehr Mitteln für Bundeswehr und Bundesheer. Mit bescheideneren Mitteln für Propaganda wurde auch schon 1914 die Stimmung angeheizt; heute aber kann jeder Battle Groupie sein und Bilder verbreiten, deren wahre Herkunft meist fragwürdig ist.

Seltsam wird es, wenn ich angegangen werde, weil ich mich differenziert äußere und meine, dass wir jederzeit Subversion unterbinden können. Damit reduziere ich eben nicht alles auf Putin, sondern sehe ihn samt österreichischer Lakaien als Akteur in einem vom Fortbestand der alten KGB-Netzwerke geprägten Umfeld. Während der Kundgebung am 27. Februar (Europe Freedom Day) telefonierte ich mit einem Offizier, der es nicht leicht hat, weil er die C-Agenda nicht unterstützt. Beim Thema Ukraine waren wir bei möglichen Eskalationsschritten inklusive des Einsatzes taktischer Atomwaffen. Dem kam alles dann noch einen Schritt näher, weil gemeldet wurde – was sich dann als Übersetzungsfehler herausstellte -, dass Putin die russischen Nuklearwaffen in Alarmbereitschaft versetzt (noch sind wir aber bei Defcon Level 2). Waffenlieferungen Deutschlands an die Ukraine machen es nicht besser, und wenn der Forderung nach einer sofortigen Aufnahme des Landes in die EU nachgehen wird, kommt der Lissabon-Vertrag zum Tragen mit einer strengeren Beistandspflicht als jener der NATO. Es war ein surreales Gefühl, dann zu einer Kundgebung zurückzukehren, wo der Krieg in der Ukraine bis auf wenige Worte nebenbei von der Bühne weitgehend ausgeblendet wurde.

Kundgebung in Wien am 26. Februar

Auf der anderen Seite haben wir Kriegsgewinnler wie die Concordia Sozialprojekte mit Hans Peter Haselsteiner, Sponsor der NEOS und Geschäftspartner des Putin-nahen Oligarchen Oleg Deripaska. Übrigens kann man die Flugbewegungen der Privatjets von Oligarchen verfolgen, und von medial gross gespielten Sanktionen merken Banken aus den USA, Frankreich, Italien und Österreich in Russland (noch) nichts. Dass Russland jetzt aus SWIFT ausgeschlossen wird, dürfte keinen so grossen Schaden anrichten, weil es ja selbst 2014 das Zahlungssystem verlassen wollte. Bei der Aufarbeitung des Maidan wird zwar auf viele interessante Fakten unter anderem zu Oligarchen hingewiesen, jedoch nicht auf den Bezug zur österreichischen Politik. Sebastian Kurz, um den es jetzt ganz still geworden ist, unterstützte Vitali Klitschko (und umgekehrt) und Alfred Gusenbauer lobbyierte für Viktor Janukowitsch. Die Stellungnahme der russischen Botschaft in Kanada unten weist auf den Sturz von Janukowitsch hin, für den neben Gusenbauer auch wie zuvor für Kasachstan Aleksander Kwasniewski und Romano Prodi engagiert wurden. Ausserdem kommt Paul Manafort ins Spiel, wie Gusenbauer ein Deripaska-Mann und später Wahlkampfmanager von Donald Trump.

Hers an eye opener pic.twitter.com/IE8B3DwMSD — DBTrouble (@trouble_db) February 27, 2022 Twitterfund

An Bord waren auch Tony Podesta, der später für die Sberbank wegen der Sanktionen gegen Russland lobbyierte und dessen Bruder John den Wahlkampf von Hillary Clinton leitete, die Kanzlei Skadden, die auch Rene Benko vertritt, und die Lobbyingfirma FTI Consulting. Als Ex-Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil 2027 Airbus attackierte, heuerte er um Millionen an Steuergeld Skadden und FTI an. Zugleich wurde in einem U-Ausschuss Gusenbauers Verantwortung für den Eurofighter-Vergleich 2007 verschleiert, der damit zu tun hatte, dass Russland zuvor Anteile an EADS erworben hatte. Was Kurz betrifft, gibt es mehrfache Verbindungen zum Putin-nahen Oligarchen Dmytro Firtash, der Connections zur City of London und ein Konto bei Wirecard hat. Er kämpft in Wien gegen einen Auslieferungsantrag der USA und möchte nun in die Ukraine zurück, um sie zu verteidigen. Firtashs Vermieter in Wien sind Alexander Schütz, dessen Gattin Exxpress.at herausgibt und im Aufsichtsrat der ÖBB-Rail Cargo sitzt, und Deripaska-Partner Siegfried Wolf.

SPÖ und NEOS bei Ukraine-Kundgebung?

Bei der Kundgebung am 26. Februar sprach unter anderem der SPÖ-Abgeordnete Harald Troch, der daran beteiligt war, Gusenbauer im Eurofighter-UA zu decken; die Tätigkeit der SPÖ-Fraktion wurde von einer Mitarbeiterin der Kanzlei Lansky koordiniert. Gabriel Lansky ist unter anderem mit Lobbying für Kasachstan verbunden und vertrat den sonst von Gusenbauers Partner Leo Specht beratenen ehemaligen ukrainischen Präsidenten Mykola Azarov gegen über ihn verhängte Sanktionen. Christoph Wiederkehr von den NEOS trat ebenfalls bei der Kundgebung auf; sein Parteikollege Michael Bernhard griff im UA Ex-Minister Norbert Darabos mit Unterstellungen an. Man kann zusammengefasst sagen, dass SPÖ und NEOS zwar für C sind, jedoch für und gegen Oligarchen, Geheimdienste und Mafia. Umso aktiver lenkt man ab, etwa wenn SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch von Wolfgang Schüssel verlangt, den Aufsichtsrat von Lukoil zu verlassen. Sowohl Schüssel als auch Gusenbauer sind mit Deripaska verbunden und werden PR-mässig von Schüssels ehemaliger Sprecherin Heidi Glück betreut. Die Partnerin von Deutsch Anja Richter war im Sportministerium beschäftigt und hätte mitkriegen sollen, dass Darabos dorthin abgeschoben wurde; so hatten die russischen Hintermänner Gusenbauers, denen der ehemalige Kabinettschef im Verteidigungsministerium Stefan Kammerhofer diente, einigermaßen freie Bahn.

Kundgebung am 26. Februar in Wien

Wenn jetzt mehr über Deripaska und andere vom Kreml abhängige Oligarchen berichtet wird, könnte es durchaus sein, dass die SPÖ darauf aufmerksam wird. Doch sie hat geschwiegen, als 2020 die FINCen Files publiziert und im Herbst 2021 Hausdurchungen des FBI in Anwesen in den USA im Besitz von Deripaska gemeldet wurden. Übrigens „wünschte“ Deripaska 2008, dass sein Schwiegervater, der Putin-Berater Walentin Jumaschew samt Familie eingebürgert wird; die SPÖ war dabei mit Erfolg behilflich. Die Jumaschews wohnen in einem Haus von Siegfried Wolf in Wien; Walentin Jumaschew folgte 2019 Schüssel im Aufsichtsrat des russischen Mobilfunkunternehmens MTS nach. Die NEOS forderten Überflugs- und Landeverbote für russische Maschinen, unterstützten aber den Angriff auf Airbus via Doskozil für russische und chinesische Interessen. Verkehrsministerin Leonore Gewessler meldete stolz, dass dies erfolgt sei und dass Flüchtlinge aus der Ukraine gratis mit der Bahn kommen können. Sie schweigt zur Komplizenschaft der Grünen mit Doskozil und dazu, dass der landesverräterische Kabinettschef Kammerhofer vom heutigen Doskozil-Berater Christian Kern als Abteilungsleiter ohne Arbeit bei den ÖBB untergebracht wurde. Es ist interessant, dass sich russischer Geheimdienst und Mafia auch darüber hinaus der ÖBB etwa bei der Rail Cargo bedienten und dass Leo Specht bis 2018 dem ÖBB-Aufsichtsrat angehörte. Kern wurde über Gusenbauers Verbindung zu den alten KGB-Netzwerken Aufsichtsrat der russischen Staatsbahnen. Dies legte er jetzt mit grosser Geste zurück, während Gusenbauer versichert, dass er dem Berliner Think Tank des ehemaligen Bahnchefs und „Putin-Vertrauten“ Wladimir Jakunin eh nicht mehr angehört, der Putin noch aus seiner KGB-Zeit kennt. Die Finanzmarktaufsicht leitet jetzt ein Moratorium gegen die Sberbank Europe mit Siegfried Wolf als Aufsichtratsvorsitzendem ein, die zu den Kreditgebern Rene Benkos gehörte, dessen rechte Hand Gusenbauer ist. Sie sah jedoch weg, als über Doskozil der Kapitalisierung von Airbus Schaden zugefügt wurde (auch Insider-Handel war möglich) und wird vom Verfassungsgerichtshof bei der Pleite der Commerzialbank Mattersburg gedeckt.

Vor dem Verfassungsgerichtshof

Der VfGH residiert in einem Haus von Benkos (Russlands?) Signa auf der Freyung Nr. 8 in Wien; im Hintergrund sieht man oben das Palais Harrach (Freyung Nr. 3) mit Signa. Der Prüfer der Commerzialbank und ihres Fast-Alleineigentümers, einer Kreditgenossenschaft (dieser im Auftrag des Landes Burgenland) TPA prüfte auch Wirecard CEE in Graz und hat Signa als größten Kunden. Die grösste Heldentat der Battle Groupies ist aber, eine Stärkung der Landesverteidigung zu fordern, nachdem sie diese gezielt geschwächt haben. Welchen Zweck als deren Unterminierung soll es denn gehabt haben, die Befehlskette auszuhebeln, illegale Befehle via Kammerhofer zu geben und Darabos abzuschotten, zu überwachen und zu bedrohen, weil er keine russische Marionette sein will?! Mit Manpower auf dem Level von GECKO-Kasperl Rudolf Striedinger wird nicht die Souveränität Österreichs geschützt, sondern der Schaden für uns maximiert. Denjenigen, die jetzt unter falscher Flagge Solidarität heucheln, aber zum Putin-Netzwerk gehören, stehen Menschen gegenüber, die gegen C-Massnahmen inklusive Impfzwang protestieren. Doch dies wirkt inzwischen einheitlich mit weissen Luftballons der MFG – zufällig unter den Fahnen der OSZE -, die in Reden auf eine Erneuerung der Demokratie abzielt. Das gesamte C-Narrativ basiert auf Ablenkung mit einer Farce, zu der es im Grunde nicht viel zu sagen gibt, die aber vollendete Tatsachen setzt und die Bevölkerung spaltet.

Kundgebung am Heldenplatz am 27. Februar

Auf der anderen Seite wird bewusst Glaube an C propagiert, der jetzt nahtlos in Solidarität mit der Ukraine übergeht siehe YesWeCare. In diesen Kreisen setzt man absurde nächtliche C-Ausgangssperren immer noch gleich mit berechtigten jetzt in Kiew. Doch die C-kritischen Alternativmedien jubeln uns immer wieder Propaganda für Putin unter, selbst wenn ein Beitrag eigentlich C als Gegenstand hat. Es geht relativ plump ebenso wie mit einer Fülle an Fakten über USA und NATO, über den Donbass und auch mit eher zweifelhaften Behauptungen (etwa mit Igor Nikulin als Quelle). Wie eine Zeit ihres Lebens politisch aktive Freundin feststellt, sind die linken Intellektuellen fast vollständig zu C abgedriftet, und wer gegen die C-Agenda immun wurde, hat sich nicht unbedingt vorher mit Geopolitik befasst. Typisch ist auch, dass in dieser Szene Monika Donner herumgereicht wird, die mit Veröffentlichen und Videos präsent ist, wo doch der Buchtitel „God bless you, Putin“ schon alles sagt. Der Blogger Peter F. Mayer warnt zwar zu Recht vor den weiteren Schritten wie einem globalen Regime unter Pandemievorwand und war bei der Kundgebung am 27. Februar zu hören. Seine Plattform dient aber auch russischer Propaganda, während er nichts von Zusammenhängen, Oligarchen und Subversion wissen will. Auch wenn Demonstranten dabei nicht unbedingt mitmachen, gibt es Kräfte, die wollen, dass gegen C mit Pro Putin gleichgesetzt wird. Auch pro C und gegen Putin segelt ja, wie ich aufgezeigt habe, oft unter falscher Flagge (es gibt übrigens eine indirekte Verbindung zwischen Wolodymyr Zelensky und der FPÖ wegen des Oligarchen Ihor Kolomoisky).

PS: Weil ich mich seit Jahren mit solchen Hintergründen befasse, wird mir sehr zugesetzt. Natürlich kommt man Drahtziehern im Hintergrund erst allmählich nahe, weil sie über vorgeschickte Handlanger agieren. Diese Drahtzieher haben bei uns noch völlig freie Hand, sodass sie einem auch alles antun können und dann gedeckt werden. Auf diese Weise habe ich meine Wohnung und alles andere verloren, ich wurde arm gemacht und niedergehalten. Immer wieder stehen Tage an, an denen ich nicht mehr weiterweiss. Ich schreibe auch deshalb, weil mir die Netzwerke um Gusenbauer nicht auch noch meinen Geist rauben sollen; dies wurde dann dazu, dass ich diese Netzwerke enttarne. Ich freue mich daher über eure Unterstützung und den Austausch mit euch und bin unter 066499809540 erreichbar. Weil „Zusetzen“ wie gesagt auch bedeutet, mich ökonomisch zu treffen, bedanke ich mich auch für eure finanzielle Unterstützung unter Alexandra Bader, Erste Bank, AT 592011100032875894 BIC GIBAATWWXXX vielen Dank!