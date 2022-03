Ukraine-Krieg: Was steckt wirklich dahinter?

Wer zwei Jahre lang brav alles glaubte, was mit C verkauft wurde, grenzt seit Monaten „Ungeimpfte“ aus und wendet sich jetzt in heiligem Zorn gegen alles Russische. Kein vernünftiger Mensch kann dies wollen, sodass immer mehr meinen, einige öffentlich besonders laute Personen haben nicht mehr alle Tassen im Schrank. Es macht diesen überhaupt nichts aus, dass sie die Zivilbevölkerung vernichten wollen, aber so verhielten sie sich ja auch bei C-Maßnahmen im eigenen Land. Wer dazu rät, bisher Bekanntes über das russische Vorgehen mit US-Militärinterventionen zu vergleichen, wird von denen nicht verstanden, die von Maske und Impfung zur ukrainischen Flagge auf Social Media gewechselt sind. Wer aber wissen will, was der neue Bösewicht Wladimir Putin plant, sollte nicht Propagandabilder teilen, sondern Zusammenhängen nachgehen. Wäre auch die Zivilbevölkerung im Visier, gäbe es längst kein Internet mehr mit gestreamten Interviews aus der Ukraine und keinen Strom. Die USA hätten das Land weitgehend puncto Infrastruktur zerstört, ehe Bodentruppen einmarschiert wären. Solche Feinheiten sind aber für Battle Groupies irrelevant, die sich eben noch vor einem harmlosen Virus zu Tode fürchteten, jetzt aber ungeheuer geil auf Krieg sind. Spätestens wenn Bundeskanzler Karl Nehammer siehe Video unten in der Ukraine neue „vulnerable Gruppen“ entdeckt hat, mit denen er schon Impfzwang und Co. rechtfertigte, möchte man sich die Decke über den Kopf ziehen und erst wieder aufwachen, wenn die Welt normal geworden ist.

Doch Dushan Wegner, der auf frühere Berichte über Korruption und den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Zelenskij verweist, eröffnet damit auch eine Möglichkeit, die Lage selbst zu beurteilen. Denn Zelenskij wird von Oligarch Ihor Kolomoiskij gefördert, in dessen Fernsehsender er auftrat; Kolomiskij soll 2014 wegen Kritik bei Putin in Ungnade gefallen sein. Im Juni 2021 wurde von Sanktionen Zelenskijs gegen Dmytro Firtash, Arkadi Rothenberg, Oleg Deripaska, Alexej Miller von Gazprom und andere berichtet. 2019 meinte Kolomoiskij, der lange den Kampf gegen Separatisten unterstützte, dass es an der Zeit sei, sich wieder Russland zuzuwenden. Am 23.Februar 2022 wurde jedoch gemeldet, dass in Russland Verfahren gegen 400 „Kriegsverbrecher“ eröffnet werden, unter anderem gegen Kolomoiskij.

Nach dem „Krisenkabinett„

Nach Ibizagate 2019 war Kolomoiskijs Verbindung zu Heinz Christian Strache Thema, der einen Vertrag mit der Putin-Partei Einiges Russland geschlossen hatte. Strache setzte in Österreich auf Martin Schlaff, der auch mit den Ex-Kanzlern Wolfgang Schüssel und Alfred Gusenbauer verbandelt ist, die man beide Oleg Deripaska zurechnen kann. Als Putin in den 1980er Jahren in Dresden stationiert war, kümmerte er sich um Technologietransfer und das Errichten von Tarnfirmen, was ihn mit Schlaff verband. Gusenbauer lobbyierte für die Regierung von Viktor Janukowitsch, die 2014 gestürzt wurde; sein Geschäftspartner Leo Specht und der ebenfalls mit Gusenbauer verbandelte Gabriel Lansky vertreten den ehemaligen ukrainischen Ministerpräsidenten Mykola Azarov. Specht ist jedoch auch der Anwalt von Erik Prince, dem Gründer von Blackwater (Academi), dessen Söldner gegen Separatisten in der Ukraine kämpften. Jetzt ist auf russischer Seite von Söldnern der Gruppe Wagner die Rede, mit der ja auch Jan Marsalek von Wirecard zu tun hatte. Es ist wohl kein Zufall, dass der in Wien lebende Oligarch Dmytro Firtash ein Konto bei Wirecard bekam und beim Versuch, Donald Trump des Amtes zu entheben eine Rolle spielte.

Blackwater in der Ukraine (2015)

Die zuerst mit Refugees Welcome und dann mit C getriggert NGO-Szene hält eifrig die Hand auf für ukrainische Flüchtlinge; todesmutig wird dabei auf die Angst vor C vergessen, obwohl nur etwa ein Drittel der Ukrainer geimpft ist. Das Strafgericht im EU-Parlament über Russland ist damit verbunden, Waffen an die Ukraine zu liefern und diese in die Union aufnehmen zu wollen. Wieder möchte man verzweifelt nach Tassen im Schrank suchen, weil uns die EU schon bei der C-Farce vorgeführt hat und es keine EU-Armee gibt, die Waffen abgeben könnte. Zelenskijs permanente Forderungen, unter anderem nach einer Flugverbotszone (die man mit Bodentruppen durchsetzt) versteht der ehemalige Generalinspekteur der Bundeswehr Harald Kujat als Erpressung. Einige Freiwillige aus anderen Ländern folgen bereits Aufrufen, sich den kämpfen anzuschließen. Wer jetzt ein bisschen zu sehr auf die NATO fixiert ist, übersieht leicht, dass es hier keine militärische Beistandspflicht gibt, der Lissabon-Vertrag aber schärfer formuliert ist.

60 Sekunden Realtalk zur Ukrainekrise, die man gesehen haben sollte. pic.twitter.com/3oaHKRYH3D — Robert Willacker (@derWillacker) February 21, 2022 Harald Kujat

Die ukrainische Seite verwendet übrigens die von Lockheed Martin und Raytheon hergestellte Panzerabwehrrakete Javelin. Mit dem Zitat „Er kann sie töten“ berichtet ntv zu einem Bild von Putin mit Deripaska, dass Oligarchen „vorsichtig“ von Putin abrückten. Deripaska postete einen Friedensappell auf Telegram, und der Strabag-Vorstand sprach von angelaufener Hilfe für Flüchtlinge. Freilich sollte die Strabag schon mal ein Reitdorf für den russischen Geldwäscher Wladimir Antonov im Burgenland bauen und wagte es nicht, Rechnungen einzumahnen. Aufsichtsratsvorsitzender Alfred Gusenbauer ist ein Beispiel von vielen dafür, dass einige von sich aus kriminelle Energie haben, diese sich aber in Verbindung mit Oligarchen, Mafia und Geheimdiensten so richtig entfalten kann. Was Deripaska und Putin betrifft, kann es auch bloss Theaterdonner zur Ablenkung sein, da Oligarchen für den russischen Staat tätig sind und gerade Deripaska dies einbekannt hat (was ist daher von Putin vs. Kolomoiskij zu halten?). Wenn Symbolik tatsächlich eine Rolle spielt, ist von Bedeutung, dass Zelenskij nicht nur als Clown auftrat, sondern auch als Präsident. Wir sehen ihn unten, wie er sich über einen Anruf von Angela Merkel freut, die ihn jedoch mit dem Staatschef von Montenegro verwechselt hat.

Zugleich mimt in Österreich ein Generalmajor im Tarnanzug einen Offizier, der dem C-Irrsinn voll auf den Leim geht. Und das Bundesheer bekommt Aufwind, weil man es in Zeiten wie diesen stärken müsse; so tönt auch die Offiziersgesellschaft, die 2020 den Deripaska-Mann Erwin Hameseder von Raiffeisen auszeichnete. Weil Raiffeisen in Russland sehr präsent ist, wird schon nach staatlicher Unterstützung gerufen; die Einlagensicherung in Österreich hat der Konzern 2020 verlassen. Damals gingen die Anglo Austrian Bank (Meinl Bank) und die Commerzialbank Mattersburg pleite, die beide mit dem gleichen russischen Netzwerken wie Raiffeisen zu tun hatten. In der Einlagensicherung ist die von der Finanzmarktaufsicht wegen der Ukraine gesperrte Sberbank Europe, deren Aufsichtsratsvorsitzender Siegfried Wolf das sinkende Schiff verliess. Auch Rene Benko mit Gusenbauer als rechter Hand erhielt einmal Geld von der Sberbank Europe, deren Muttergesellschaft mit Magna mit Siegfried Wolf kooperierte.

Appell an den kritischen Verstand

Die FMA sah übrigens weg beim Angriff von Ex-Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil mit ehemaligen Ukraine-Lobbying-Partnern Gusenbauers auf die Kapitalisierung von Airbus. Ihr Verhalten bei der Commerzialbank wird vom Verfassungsgerichtshof gedeckt, der in einem Benko-Haus residiert. Nun wird auch berichtet, dass Firmen wie Steyr Automotive (Deripaska und Wolf), Porsche (mit Wolf im Aufsichtsrat) oder RHI Magnesita (Martin Schlaff ist beteiligt) in Schwierigkeiten geraten. Es ist nicht unser Problem, eher schon unser Schaden, wenn sich Österreicher mit dem System einlassen, das auf einem Fortbestand der KGB-Netzwerke basiert. Warum sollte die Bevölkerung für skrupellose Kollaborateure bezahlen, die immer auch Unmengen an Steuergeld abzockten? Letztlich kann dies die Wirtschaft im Westen stärker beeinträchtigen als in Russland; vielleicht auch dann, wenn jetzt ausfallende Lieferungen zum Beispiel bei Flugzeugherstellern dazukommen. Haben sich Putin und sein Umfeld wirklich verkalkuliert oder damit gerechnet, dass es genau so kommt?

Sarkastische Betrachtungen

Man muss Tim Kellner nicht mögen, aber seine Nachrichtenschau fasst den Irrsinn gut zusammen, in dem wir uns befinden. Karl Lauterbach zufolge sind alle Ungeimpften seit gestern tot; er diagnostiziert bei Putin Narzissmus und posiert auf twitter mit der Ukraine-Kundgebung am 26. Februar in Berlin. In Medien wird diskutiert, ob Putin verrückt sei oder an Long Covid mit Brainfog erkrankt. Flüchtlinge aus der Ukraine können sich an der deutschen Grenze freiwillig testen lassen, das Land gilt nicht mehr als „Hochrisikogebiet“. In Österreich appellieren Bundespräsident Alexander van der Bellen und Kanzler Karl Nehammer vor den ukrainischen Farben an Putin; wenn man genau hinsieht, sind beide zu russischen Netzwerken zu zählen. Würde Ukraine in der EU nicht nur ein sofortiges Ende des russischen Angriffs bedeuten, sondern eine Situation wie nach der deutschen Wiedervereinigung? Warum folgt Destabilisierung auf Destabilisierung auf Destabilisierung: illegale Masseneinwanderung, C-Unsinn, Krieg, Wirtschaftssanktionen und Flüchtlingswelle? Warum sind die meisten Menschen längst so programmiert, dass sie allem zustimmen?

PS: Weil ich mich seit Jahren mit solchen Hintergründen befasse, wird mir sehr zugesetzt. Natürlich kommt man Drahtziehern im Hintergrund erst allmählich nahe, weil sie über vorgeschickte Handlanger agieren. Diese Drahtzieher haben bei uns noch völlig freie Hand, sodass sie einem auch alles antun können und dann gedeckt werden. Auf diese Weise habe ich meine Wohnung und alles andere verloren, ich wurde arm gemacht und niedergehalten. Immer wieder stehen Tage an, an denen ich nicht mehr weiterweiss. Ich schreibe auch deshalb, weil mir die Netzwerke um Gusenbauer nicht auch noch meinen Geist rauben sollen; dies wurde dann dazu, dass ich diese Netzwerke enttarne.