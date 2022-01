Treten Sie zurück, Herr Nehammer!

Schon wieder gab es eine Grossdemo in Wien, die all jene Proteste in den Bundesländern ergänzt, die permanent stattfinden. Man kann auch sagen, dass dies schon wieder notwendig war, weil „die Impfpflicht“ nächste Woche durchs Parlament gepeitscht werden soll. Nun haben viele vergeblich versucht, sich per offenem Brief Gehö7r bei Politikern zu verschaffen. Ich verweise hier nur auf Manfred Heider, der nach plötzlichen und unerwarteten Todesfällen nach „der Impfung“ in seinem Umfeld an „Verfassungsministerin“ Karoline Edtstadler schrieb. Und auf Martin Mayer, der sich an den Vorarlberger Landeshauptmann Markus Wallner wandte und wichtige Fragen zur „Pandemie“ und dem Umgang mit Demos stellte, die natürlich nicht beantwortet wurden. Ehe in den Grünen Widerstand gegen „die Impfpflicht“ offenbar wurde, dem sich jetzt immer mehr Menschen anschliessen, schrieb ich als ehemaliges Parteimitglied einen offenen Brief. Ein weiterer Brief an Bundeskanzler Karl Nehammer ist unabdingbar, weil man auch ihn direkt ansprechen muss, selbst wenn er sich einbunkert oder gerade deshalb.

Sehr geehrter Herr Bundeskanzler,

Ich war bei dieser Demo wie bei vielen anderen und zwar in einer Gruppe von Frauen, die unmittelbar hinter der Polizei gingen und „Friede, Freiheit, Selbstbestimmung“ riefen. Es handelt sich um zentrale feministische Forderungen, die viele schon nicht mehr zu artikulieren wagen, bezeichnet dies doch die von der Regierung bezahlte Propaganda als falsch. „Mein Körper gehört mir“ dreht sich nicht nur um körperliche Unversehrtheit, was medizinische Eingriffe betrifft und unser Recht zu entscheiden, es geht auch um Schutz vor Gewalt. Im Frauenblock waren auch zahlreiche Angehörige des medizinischen Personals, die zu den ersten zählten, die bei Corona Lunte rochen. Sie sind nicht nur mit ständig neuen „Regeln“ konfrontiert, sie sehen auch ihre bisherige Praxis gefährdet, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen. Ich kann diesen Frauen und generell einer in Geiselhaft genommenen Bevölkerung bei der Suche nach dem Warum? helfen. Dabei werden ich bei GECKO ansetzen und bei Ihrem Anspruch des „Lebens in der Lage“, was ein militärischer Begriff ist.

Demo mit Frauenblock

Wie um der stetig wachsenden Menge an Menschen Recht zu geben, denen man mit Opikron keine Angst einjagen kann, stürmte die reichlich anwesende Polizei am Rand der Kundgebungen mehrfach Geschäfte. Ich konnte dies zuerst beim Schottentor und dann bei der Oper beobachten und denke, es gehört zu den stolz gemeldeten „scharfen Kontrollen“ (180.000 Personen in fünf Tagen überprüft!). Wenn Ihr Innenminister Gerhard Karner (der mit dem Dollfuss-Museum) eine „Aktion Scharf gegen Unbelehrbare“ verkündete, kann er damit wohl nur mehr Schafe hinterm Ofen hervorlocken. Und Ihr Wiener Parteichef Karl Mahrer betrachtet ohne jede Evidenz (und damit meine ich nicht per Missbrauch des PCR-Verfahrens kreierte Inzidenzen) Demos als gefährlich wegen Opikron. Nach offizieller Lesart sind Sie zweimal „geimpft“ (wobei es ein Genexperiment ist) und ein drittes Mal dann „geboostert“ und haben dank Drostens PCR trotzdem „Corona“ gehabt und sich „freigetestet“.

Vor der Votivkirche

Natürlich machte sich FPÖ-Chef Herbert Kickl, der am Heldenplatz redete, über Sie lustig und sparte nicht mit Polemik. Wenn er z.B. „Game over statt Gamechanger“ sagte, so laufen auch meine Vorstellungen auf einen Rücktritt der Bundesregierung hinaus. Dies kann ich durchaus sachlich begründen, weil Sie alle nicht in der Lage leben, sondern in der Täuschung, in einer Illusion, in einer PsyOp, in einer verdeckten Operation, in der uns feindliche Kräfte mit Ihrer Kollaboration opfern. Österreichische (Ex-) Politiker, die mit Kleptokraten im Geschäft sind, profitieren in der Regel auch von „Corona“, ohne dass es mit Schikanen für gewöhnliche Bürger beschäftigte Behörden interessiert. Mit „Pandemie“, Massentests, „Lockdown„, Panikmache auch durch Inserate und Kampagnen haben Sie und die Regierung seit 2020 frei flottierende Ängste in unserer Gesellschaft benutzt. Diese wurden auf ein Thema fokussiert und die mediale Dauerbeschallung konnte man durchaus mit Hypnose vergleichen. Dies führt zu Massenbildung (mass formation), die unten von Mattias Desmet und Robert Malone erklärt wird. Da Sie laut Statistik Austria ja zur des Englischen mächtigen „Bildungselite“ gehören, werde ich nicht viele Worte über dieses Video verlieren.

Gespräch über Massenbildung

Wer auf der Seite dieser Masse steht, braucht das Thema, welches bildend und bindend wirkt und ist Fakten nicht zugänglich, welche dieses Narrativ (zer)stören. Ausserdem wird er Hoffnungen auf angebotene Anführer setzen, die Versprechen, das Problem zu lösen. Je widersprüchlicher das Geschehen ist, desto stärker wird er um den Erhalt der Gruppenidentität kämpfen, zu der auch Rituale gehören. Ein Schelm, wer da an Masken- und Testzwang und 2G denkt – gäbe es nicht weit schlimmere Folgen wie Impfzwang, totale Kontrolle, Einschüchterung, individuelles Leid und letztlich auch die Vernichtung des Mittelstandes. Für die Masse ist es normal, diejenigen als Gegner zu betrachten, deren Leben nicht um „das Thema“ kreist und die damit in Ruhe gelassen werden wollen. Erkennen Sie Ihr Verhalten und das anderer wieder, wenn den „Ungeimpften“ die Schuld an Ihren „Massnahmen“ gegeben wird?! Wenn es an 250 Orten Gebetsgruppen (siehe Österreich betet) gibt und auch vor den Demos gebetet wird – was sagt dies über Ihre „christlich-soziale“ Politik aus?

Am 15. Jänner vor der Karlskirche

Natürlich gehen Sie und Ihresgleichen in die Kirche, doch diese ist ja auch auf Linie. Wenn Ihr ehemaliger Landeshauptmann Erwin Pröll (dessen Grossneffe jetzt ÖVP-Generalsekretär ist) gemeinsam mit Michael Häupl und Hans Niessl feiert, drängt sich ein anderes Bild auf, nämlich das einer gepushten kommunistischen Agenda. Staatsmonopolkapitalismus finden nicht nur gewisse Genossen wie Andreas Babler toll, der Begriff drängt sich auch auf, wenn sich die COFAG an Unternehmen beteiligt. Leben in der Lage hätte auch 2020 bedeutet, sich die Auswirkungen von „Massnahmen“ auf die Wirtschaft vorzustellen. Sie destabilisieren aber nicht nur diese, sondern unser aller Leben bis in jeden Bereich des Alltags, wie der Vorarlberger Film „Eine andere Welt“ mit zahlreichen Mitwirkenden auf den Punkt bringt. Sie haben keinerlei Rechtfertigung für Panikmache, die viele Menschen nach wie vor quasi hypnotisiert, denn bei echter Gefahr wird man beruhigen und versuchen, die Situation zu meistern. Dies könnte man hinterher als Vertuschung auslegen, doch sie verheimlichen in Wahrheit, dass es nie eine echte Pandemie gab. Der mit Inseraten, Pressekonferenzen, Experten, „Massnahmen“ in einer Endlosschleife inszenierte Angstporno offenbart die Plandemie. Würde man uns reinen Wein einschenken und von digitaler Überwachung, Social Credit System und unterschiedlichen (und verschieden gefährlichen siehe Corona-Ausschuss) Chargen des „Impfstoffes“ sprechen, würde kaum jemand „freiwillig“ mitmachen.

Protest auch beim Bundesheer

Nun wird, um wachsende Kritik (man kann auch von Erwachen sprechen) auszubremsen, mit Opikron hyperventiliert und so getan, als müsste sich kritische Infrastruktur deswegen auf Personalausfälle vorbereiten. Wie handhabten wir dies früher bei Grippewellen – aber halt, da gab es ja auch noch nicht „die Impfung“. Es erinnert jedenfalls an den März 2020, wo Sie jedoch wie jeder interessierte Mensch sofort realisieren hätten können, dass „Corona“ keine der „Massnahmen“ legitimiert. Leben in der Lage bedeutet, eine Situation umfassend und nüchtern zu analysieren, um Fehler zu vermeiden. Würden feindliche Kräfte unmaskiert auftreten und selbst die Kinder mit „Massnahmen“ zur Disziplinierung und Umerziehung quälen, müsste die Bevölkerung nicht rätseln, ob Sie von Anfang an in voller Absicht handelten oder sich verrannt haben. Nachrichtendienstler wissen, dass alle notwendigen Informationen allermeistens ohnehin öffentlich zugänglich sind, man sie richtig einschätzen und ein paar weitere Recherchen anstellen muss. Da nicht nur Sie seit zwei Jahren mauern und es auch keine Podiumsdiskussion etc. wie früher geben darf, gehört auch so ein Verhalten zur Lagebewertung. Es ist auch vielsagend, dass Sie zuerst Innenminister waren und dass mit Klaudia Tanner und Gerhard Karner zwei ehemalige Mitglieder des Kabinetts von Ernst Strasser Minister wurden (und Ihre Gattin zunächst Tanner Sprecherin war). Nicht zufällig geht es dabei darum, Bundesheer und Polizei mit „Corona“ zu beschäftigen und abzulenken. Wenn man an Strasser als ehemaligen Präsidenten der Österreichisch-russischen Freundschaftsgesellschaft denkt und sich diverse Netzwerke ansieht, wird einiges klar.

Hybrider Krieg

Als im September 2021 ein Bundesheer-Store in der Mariahilferstrasse eröffnet wurde, liess ich dem nicht anwesenden Generalstabschef Robert Brieger die oben abgebildete Skizze übermitteln, zu der hier weitere Erläuterungen zu finden sind. Natürlich redet er mit mir nicht darüber, doch ich hätte es im März 2020 genauso dargestellt. Es geht auch um Vorbedingungen, die bereits davor geschaffen wurden und die Destabilisierung bedeuten, welche das Heer verhindern hätte müssen. Ein Element ist das Kapern der Befehlskette, das niemand ausser mir thematisierte und das mir anhand der Situation von Ex-Minister Norbert Darabos auffiel. Wie Ernst Strasser früher sind Sie dem ÖAAB zuzuordnen, in dem Sie allerdings auch Funktionen übernommen haben. Erinnern Sie sich noch an den langjährigen Vorsitzenden der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst Fritz Neugebauer? Zur Zeit der SPÖ-ÖVP-Koalition mit Bundeskanzler Werner Faymann (heute Geschäftspartner des mit Johanna Mikl-Leitner befreundeten Sigmar Gabriel) attackierte Neugebauer Darabos immer wieder. Dabei wurde Generalstabschef Edmund Entacher über die illegale Befehlskette (der verlinkte Text ging Anfang 2020 auch an Ihre Gattin) via Kabinettschef Stefan Kammerhofer abberufen, der den russischen Hintermännern von Ex-Kanzler Alfred Gusenbauer diente und Darabos hatte sich zu fügen. Auch als eine Berufungskommission im Bundeskanzleramt feststellte, dass es im BMLV bloss eine Handvoll echter Ministerweisungen gemäss Verfassung pro Jahr gibt und sich dann nichts daran änderte, hatten weder ÖAAB noch ÖVP Probleme damit. Und dann waren sie von 2018 bis 2020 ÖVP-Generalsekretär und ab Herbst 2017 als Abgeordneter Mitglied u.a. von Landesverteidigungs- und Verfassungsausschuss bzw. ab 2018 auch des Innenausschusses („Karl Nehammer, MSc“ klingt irgendwie nach angeblich fair gefangenem Thunfisch).

Sammeln auf dem Heldenplatz

Zur Zeit von Türkisblau wurde der Eurofighter-U-Ausschuss 2017 fortgesetzt, was erneut dazu diente, die Rolle von Magna mit Siegfried Wolf, Russland und der Regierung des russischen Aufsichtsrates Wolfgang Schüssel bei der Beschaffung der Jets zu verschleiern. Außerdem wurde wieder vertuscht, dass der Eurofighter-Vergleich auf Gusenbauers Kappe geht und Darabos den Leiter der Finanzprokuratur Wolfgang Peschorn mit Ausstiegsverhandlungen beauftragte und dies nie widerrief (gültiger, aber missachteter Ministerwille). Vorsitzender des UA 2017 war ja Wolfgang Sobotka, was die offen linke Blase nicht störte, die ihn bei Ibiza kritisierte. Was es über den ehemaligen Militärkommandanten von Niederösterreich und früheren Chef des Abwehramts Rudolf Striedinger zu sagen gibt, stelle ich hier anhand der Gründung von GECKO dar. Das Versagen der Nachrichtendienste, die jetzt „Corona-Leugner“ verfolgen sollen, ist ein wesentlicher Faktor dabei, dass bei uns überhaupt Plandemie stattfinden konnte. Nun heisst es, Sie und Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein werden eine gemeinsame Erklärung abgeben – ein Rückzieher beim Impfzwang wäre nicht genug, denn Rücktritt und Neuwahlen sind das Gebot der Stunde!

mit widerständigen Grüssen

Alexandra Bader

PS: Es gibt mehrere Demokalender, in denen Termine in ganz Österreich angekündigt werden. Auf der Webseite des Parlaments sollte man Stellung nehmen zum selbständigen Antrag zur Impfpflicht (2173/A) und zum Abänderungsantrag zu Arzneimittelgesetz und Gentechnikgesetz (1289 d.B. siehe auch dieser Artikel). Ausserdem wird das Sozialversicherungsgesetz geändert, um der Ärztekammer mehr Macht über Ärzte zu geben (siehe 2172/A). Es ist auch notwendig, sich per Stellungnahme gegen eine Verlängerung des Epidemiegesetzes bis 30. Juni 2022 auszusprechen (siehe 2063/A).

PPS: Weil ich mich seit Jahren mit solchen Hintergründen befasse, wird mir sehr zugesetzt. Natürlich kommt man Drahtziehern im Hintergrund erst allmählich nahe, weil sie über vorgeschickte Handlanger agieren. Diese Drahtzieher haben bei uns noch völlig freie Hand, sodass sie einem auch alles antun können und dann gedeckt werden. Auf diese Weise habe ich meine Wohnung und alles andere verloren, ich wurde arm gemacht und niedergehalten. Immer wieder stehen Tage an, an denen ich nicht mehr weiterweiss. Ich schreibe auch deshalb, weil mir die Netzwerke um Gusenbauer nicht auch noch meinen Geist rauben sollen; dies wurde dann dazu, dass ich diese Netzwerke enttarne. Ich freue mich daher über eure Unterstützung und den Austausch mit euch und bin unter 066499809540 erreichbar. Weil „Zusetzen“ wie gesagt auch bedeutet, mich ökonomisch zu treffen, bedanke ich mich auch für eure finanzielle Unterstützung unter Alexandra Bader, Erste Bank, AT 592011100032875894 BIC GIBAATWWXXX vielen Dank!