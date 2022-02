Wie kommt die Regierung aus der C-Nummer wieder heraus?

Plötzlich scheint selbst Kanzler Karl Nehammer vom Impfzwang wieder abzurücken, doch man beachte, dass dies via Interview in der „Kronen Zeitung“ platziert wurde. Neuwahlgerüchte machen auch schon die Runde, doch andere wenden nicht ganz unberechtigt ein, dass ÖVP und Grüne dann ja mit Sicherheit zu den Verlierern gehören würden, was nicht in ihrem Interesse sein kann. Nach normalen politischen Maßstäbe kommt die Regierung nicht wieder heraus aus der C-Nummer, aber was ist schon normal spätestens seit März 2020? Klar ist, dass der Widerstand gegen alle mit C gerechtfertigten „Maßnahmen“ nicht nachlassen darf, weil C immer für eine politische Agenda stand und unsere Gesellschaft, unser Land so total verändert werden soll.

Ein Grund für Neuwahlen aus der Perspektive der Regierung wird gerne im Mainstream ventiliert, nämlich dass der ÖVP-Korruptions-U-Ausschuss seine Zeugenbefragungen im März beginnt. Da frohlocken auch Angehörige der Protestbewegung, doch sie sollten darauf achten, dass ihnen keine Bären aufgebunden werden. Wenn bei der Kundgebung zum Freedom Convoy am 11. Februar ein Redner Peter Pilz für das vermeintliche Aufdecken von ÖVP-Chats dankte, war ihm wohl nicht bewusst, dass Pilz bereits im September 2021 einen Impfzwang forderte. Dazu später noch mehr; bemerkenswert ist, dass sich auch die SPÖ nicht nur mit ihren Landeshauptmännern verraten und verkauft hat. Pamela Rendi-Wagner unterstützte einen Impfzwang von Anfang an und ging auch einen peinlichen Deal mit der Regierung ein, um den Zwang mit einer Lotterie zu koppeln, die zuerst Hans Peter Doskozil im Burgenland durchführte.

Demo am 12. Februar in Wien

Das C-Narrativ „darf“ nun auch im Mainstream da und dort bröckeln, doch es handelt sich bloss um Fakten, die andere bereits seit Monaten ans Licht gebracht haben. Es hat sicher auch damit zu tun, dass es weltweite Proteste gibt, die besonders in Kanada eine Form gefunden haben, die andere inspiriert. Die Menschen merken so, dass sie nicht alleine sind, sondern sehr viele, und verlieren die Furcht vor dem, was ihnen angedroht wird. Das Video unten ist vom Konvoi in Österreich, der zu 1600 Anzeigen führte, weil die Polizei ja bei Leuten durchgreifen muss, die für Freiheit kämpfen. Man sollte bei dieser Regierung daran denken, dass sie auch Bundesheer und Polizei instrumentalisiert und die (vorläufige!) Aufhebung der Impfpflicht von GECKO abhängig macht, wo man schon von einer vierten „Impfung“ träumt.

Freedom Convoy Austria

Einer der Puzzleteile, die beim Verstehen der Hintergründe helfen, ist die stille Entsorgung des Think Tanks „Think Austria“ durch das Bundeskanzleramt. Doch sie ist bestenfalls pseudo, solange Antonella Mei-Pochtler noch als „Beraterin“ von Sebastian Kurz‘ Nach-Nachfolger Nehammer zur Verfügung steht. Es ist auch aufschlussreich, Interviews mit Justin Trudeaus Halbbruder Kyle Kemper zu sehen, der meint, Trudeau sei ein „open air prisoner“, der permanent überwacht wird. Wie Kurz, Annalena Baerbock, Jacinda Ahern, Emanuel Macron und viele andere gehört Trudeau ja zu den Young Global Leaders des World Economic Forums. Leider wird in Alternativmedien oft auf nachlässige, gerade zu lieblose Weise Politik kommentiert, als sei Recherche nicht der Mühe wert, als müsse man nicht einmal Namen richtig schreiben. Ist dies eine Frage des Bewusstseins oder gibt es auch hier eine Agenda, zu der andererseits auch C-Kritik gehört?

Die Freiheitstrychler am 12. Februar

Ob mit oder ohne vorgezogenen Neuwahlen sollten wir Politik und Berichterstattung aber richtig bewerten. Dabei geht es auch um den neuen Ausschuss, der sich – worauf hier der ÖVP-Abgeordnete Andreas Hanger hinweist – mit der Zeit ab 2014 befasst. Damit sind die Regierungen von Werner Faymann und Christian Kern mit der ÖVP ebenfalls im Visier. Das C-Propaganda-Blatt „Österreich“ schrieb am 12. Februar, dass auch ÖVP-Spender Alexander Schütz (der dem Ibiza-UA nicht Rede und Antwort stehen wollte) und „Aufdecker“ Pilz zu den ersten befragten Zeugen gehören. Pilz ist im Untersuchungszeitraum einen Pakt mit dem damaligen Verteidigungsminister Doskozil eingegangen, der den jetzigen GECKO-Leiter Rudolf Striedinger zum Chef des Abwehramts machte. Striedinger fiel nichts auf, als Pilz der militärische Verschlussakt Eurofighter-Vergleich zugespielt wurde, der für Attacken auf Airbus und das Beseitigen von Ex-Minister Norbert Darabos erforderlich war. Seit Lucona 1988 darf es keinen UA geben, an dem Pilz, der immer fremden Herren diente, nicht zumindest am Rande eine Rolle spielt; der jetzt von ihm gebashte Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka half beim Vertuschen im Eurofighter-UA 2018/19.

Kundgebung zum Freedom Convoy am 11. Februar

Bei Eurofighter ging es auch darum, die Hintergründe der Beschaffung 2003 und dann des Vergleichs 2007, der auf die Kappe von Alfred Gusenbauer geht, zu verschleiern. Wenn ein Redner bei der Kundgebung oben Pilz etwas unbedarft lobt, sind ihm auch die engen Verbindungen des vermeintlichen Aufdeckers zur Korruptionsstaatsanwaltschaft nicht klar, welche Gusenbauer nach wie vor schützt. Dass aber das Bundesheer klaglos bei C mitspielt (von einigen Rebellen abgesehen), hat mit dem schon länger wahrnehmbaren Kapern der Befehlskette zu tun; ausserdem sieht man, dass die Justiz willkürlich agiert. Mit Türkisblau im Untersuchungszeitraum sind Ermittlungen gegen ein Netzwerk beim Verfassungsschutz unter anderem wegen Spionage für Russland Wasser auf den Mühlen der ÖVP. Doch wenn das BVT Geheimnisse an den Ex-Abgeordneten Hans Jörg Jenewein verraten haben soll, warum decken alle den Verrat militärischer Geheimnisse an Pilz? Und was ist ohne Ansehen der beteiligten Personen und Parteien mit Konnex zu Oligarchen, organisierter Kriminalität und russischen Geheimdiensten?

Demo am 12. Februar in Wien

Der ÖVP eilt inzwischen der Ruf voraus, Koalitionen so zu sprengen, dass sie anderen die Schuld zuschiebt. Doch würde dies auch mit C im Gepäck gelten bzw. ist nicht der Lack längst ab gerade durch Enthüllungen über Korruption? Der Impfpflicht-Flop wird auf Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein abgewälzt, der selbst im ORF nicht mehr auftreten will oder darf. Was den „größten Geheimdienst-Skandal der letzten Jahre“ betrifft, wie es Exxpress nennt, wenn FPÖ und NEOS Informationen gekauft haben sollen, so soll diesen Anna Thalhammer in der „Presse“ aufgedeckt haben. Sie ist vielen auch deshalb bekannt, weil sie auf Twitter damit prahlte, dass sie ihre zweijährige Tochter „off label“ impfen habe lassen wegen der vielen gefährlichen „Impfgegner“. Der Herausgeber der „Presse“ Rainer Nowak gehört zum Netzwerk um Alfred Gusenbauer, was wohl einiges erklärt. Was tatsächliche Geheimdienst-Skandale betrifft, ist der Mainstream inklusive „Exxpress“ daran nicht interessiert, was auch für die Justiz gilt.

Yuri Bezmenov 1985

Es lohnt sich, dem KGB-Überläufer Yuri Bezmenov zuzuhören, der ideologische Subversion als Hauptaufgabe russischer Geheimdienste beschreibt. Diese findet überall statt und entfernt eine westliche Gesellschaft immer weiter von ihren Kern, sodass die meisten Menschen gar nicht merken, wer sie geprägt hat. Als Bezmenov, von dem es mehrere Videos gibt, im Jahr 1985 interviewt wurde, setzten viele Hoffnungen auf Michail Gorbatschow. Seine Nachfolger Boris Jelzin und Wladimir Putin haben einiges mit der Subversion in Österreich zu tun; Gorbatschow gab 1995 mit dem Global Brain Trust sozusagen den Startschuss für (positiv besetzte) Globalisierung. Man erkennt eine Agenda wieder, die wir jetzt mit Davos, Klaus Schwab und Bill Gates in Verbindung bringen. Bezmenov sagte, dass vieles ganz offen passiert, man es nur wahrnehmen muss; doch dank Subversion sind viele gegen Fakten vollkommen resistent. Es ist dennoch wichtig, diese aufzuzeigen; deshalb analysiere ich in meinen Texten auch sehr sorgfältig. Ohne Subversion wäre es wohl nicht möglich, dass zumindest zu Beginn fast alle das mit C verbundene Narrativ akzeptierten und es sich manche sogar als Deckmantel für eine Operation guter Kräfte schönredeten.

PS: Es gibt mehrere Demokalender, in denen Termine in ganz Österreich angekündigt werden. Auf der Webseite des Parlaments sollte man Stellung nehmen zum selbständigen Antrag zur Impfpflicht (2173/A) und zum Abänderungsantrag zu Arzneimittelgesetz und Gentechnikgesetz (1289 d.B. siehe auch dieser Artikel). Ausserdem wird das Sozialversicherungsgesetz geändert, um der Ärztekammer mehr Macht über Ärzte zu geben (siehe 2172/A). Es ist auch notwendig, sich per Stellungnahme gegen eine Verlängerung des Epidemiegesetzes bis 30. Juni 2022 auszusprechen (siehe 2063/A).

