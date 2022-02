Verlässt die Regierung das sinkende Schiff?

Die Anzeichen für ein Beenden der C-Agenda werden nun auch in Österreich deutlicher. Wir wollen natürlich gerne glauben, dass dies dem wachsenden Widerstand geschuldet ist. Doch es wird früher oder später eh so oder ähnlich geplant gewesen sein, um enttäuschter Bevölkerung dann Scheinalternativen aufzutischen. Das spricht nicht gegen Proteste, die ja auch das Zusammenkommen vieler Menschen mit sich bringen, welche sonst vielleicht gar nicht ins Gespräch gekommen wären. Zum Glück ist eh offensichtlich, wie versucht wird, uns zu steuern, sodass wir dies energisch zurückweisen können. Denn zum Einsatz kommen längst abgenutzte Methoden und Personen, als ob es nur ein Drehbuch gäbe und unsere Gegner sich nicht einmal mehr die Mühe machen, es zu überarbeiten. Eifrige Kindesweglegungen bei mit C gerechtfertigten Massnahmen sind leicht zu durchschauen, doch man bindet uns auch einen Bären auf, wenn so getan wird, als sei nur die ÖVP korrupt.

Es ist ein schlechter Scherz, wenn der Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser jetzt per Schuldzuweisung an den Bund vom Impfzwang abrückt, den er selbst mit auf den Weg brachte. In mehreren Presseaussendungen sind die Wirtschaftskammern plötzlich dafür, Ungeimpften (die es seit gestern eigentlich nicht mehr geben dürfte) den Zutritt zu allen Geschäften zu „gestatten“. Weil wir uns auch selbst verarschen können, kündigte Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein die Einsetzung einer Kommission zur Impfpflicht ein, die ja über sein Ressort gepusht wurde. Zu den Panikmachern, die in den letzten zwei Jahren medial omnipräsent waren und uns zur „Impfung“ nötigen sollten, gehört der Wirrologe Norbert Nowotny, der nun aber meint, man müsse die Impfpflicht auf Eis legen. Weil bisher nur die Landeshauptleute den Verfassungsgerichtshof sofort mit einer Materie befassen können, wird jetzt ein Volksbegehren für Eilverfahren gestartet; ausserdem helfen Anwälte beim Widerstand gegen Impfstrafen.

Auf nach Wien!

Der Europarat stimmte im Jänner 2022 einer Resolution für Pflichtimpfungen zu, die der vor Jahren von den Grünen zur SPÖ gewechselte Bundesrat Stefan Schennach eingebracht hatte, was eine Resolution 2021 gegen Impfzwang kippt. Waren die NEOS im Parlament (mit wenigen Ausnahmen) und im Bundesrat noch für das Impfpflichtgesetz, lehnte Mandatar Michael Bernhard im Hauptauschuss des Nationalrates eine Verordnung zur Durchführung des Gesetzes ab. Auch besonders aktive Hetzer und Spalter wie Rudi Fussi bekommen jetzt kalte Füsse (sic!), wobei ihm dies ein Rahmenvertrag für Werbung mit der Wirtschaftskammer Wien bis 1,875 Millionen Euro für drei Jahre versüsst (siehe „Österreich“ am 7. Februar 2022). Zu Recht warnt etwa Ortwin Rosner, der im „Standard“ keine Kommentare mehr veröffentlichen darf, dass die Gesellschaft weiter gespalten wird. Der Widerstand muss gerade deshalb auch weitergeben, weil nichts unversucht gelassen wird, uns mit Pseudo-Alternativen hinters Licht zu führen. Daher gibt es jeden Tag Spaziergänge in vielen Orten und am 11. Februar einen Konvoi nach Wien nach Vorbild des kanadischen Trucker-Konvois. Am 12. Februar „dürfen“ dann die Ausgegrenzten erstmals wieder in eine Buchhandlung, doch weit wichtiger ist die Grossdemo in Wien.

Alle gehören zusammen

Der Impfzwang wurde unter Mitwirkung der SPÖ auf Schiene gebracht, wofür neben Peter Kaiser unter anderem Pamela Rendi-Wagner und Hans Peter Doskozil stehen. Nun aber wird so getan, als gäbe es Unterschiede, weil in alten Chats bzw. SMS 2016 Formulierungen wie „rotes Gsindl“ auftauchen. Dabei ist die nun heftig kritisierte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner mit Sigmar Gabriel oder Gerald Gerstbauer befreundet, der wie Alfred Gusenbauer, Gabriel Lansky und Peter Kaiser für Aserbaidschan lobbyiert. Auch mit Alexander Wrabetz versteht sie sich gut, wie Rene Benkos Partyfotos zeigen; Gusenbauer gilt als Benkos rechte Hand. Zu ihrem Freundeskreis gehört auch Christian Kerns Nachfolger an der Spitze der ÖBB Andreas Matthä, der wie Kern, Kaiser und Wirtschaftskammer-Vizepräsident Christoph Matznetter im Kuratorium von Georg Zangers Austrian Chinese Business Association sitzt (die SPÖ verdrängt solche Connections erfolgreich). Sieht man genauer hin, wirkt alles wie aus einem Guss, was auch von der Justiz bislang ignorierte Querverbindungen zwischen diversen Skandalen betrifft; es gibt eine übergeordnete Koordination im Hintergrund, bei der Parteigrenzen keine Rolle spielen. Jüngst erregten SLAPP-Klagen gegen Lobau-Aktivisten Aufsehen, welche die Kanzlei Jarolim für die Stadt Wien einbringt. Prompt tat der ORF so, als sei auch Peter Pilz‘ „Zackzack“ von so etwas betroffen, wo Pilz aber mit Hannes Jarolim im ersten Eurofighter-U-Ausschuss kooperierte. Jarolim kümmerte sich zunächst gemeinsam mit Gusenbauers Anwalt und Geschäftspartner Leo Specht um Klienten aus dem ehemaligen Ostblock. Als Doskozil unter Mitwirkung von Pilz Airbus attackierte, heuerte er die ehemaligen Ukraine-Lobbying-Partner Gusenbauers Skadden und FTI Consulting an. Skadden wiederum ist für SLAPP-Klagen bekannt, wenn investigative Journalisten die Geschäfte russischer Oligarchen unter die Lupe nehmen. Man folge dazu den Twitter-Accounts von Catherine Belton („Putin’s People. How the KGB Took Russia Back and Then Took On the West“) und Tom Burgis („Kleptopia“, über Kasachstan, das ja auch viel Bezug zu Netzwerken in Österreich hat).

Pilz besucht seine Freunde bei der WKStA

Nicht nur weil Peter Pilz wie sein Hawerer Florian Klenk immer wieder Impfzwang forderte, werden wir Zeugen einer Schmierenkomödie. Er hatte nichts gegen Ex-Innenminister Wolfgang Sobotka einzuwenden, als dieser dabei half, Gusenbauers Verantwortung für den Eurofighter-Vergleich und Druck auf Ex-Minister Norbert Darabos zu verschleiern (ausserdem ging Pilz ausgerechnet 2016 einen diesbezüglichen Pakt mit Doskozil ein). Die Korruptionsstaatsanwaltschaft will zwar nicht wegen der Manipulation von C-Daten ermitteln, folgt aber nicht nur bei Eurofighter via Pilz verbreiteten Narrativen. Mit Johannes Zink hat sie auch den gleichen Anwalt wie Doskozil und Pilz und half bei der Vertuschung der wahren Eurofighter-Hintergründe. Nun erhob sie Anklage wegen der Förderung der Mehrzweckhalle Multiversum und verkennt wieder einmal, dass Darabos nicht wie in der Verfassung vorgesehen frei entscheiden konnte, sondern abgeschottet, überwacht, unter Druck gesetzt wurde. Dies war natürlich im Bereich Landesverteidigung viel bedeutsamer als beim Sport und hat auch bis heute Auswirkungen, da das gekaperte Bundesheer die C-Agenda mitträgt. Es ist mehr als Chuzpe, dass Pilz sich über Ex-Innenministeriums-Kabinettschef Michael Kloibmüller empört, während Stefan Kammerhofer im BMLV sein Komplize war. Man sollte sich fragen, warum immer wieder etwas bei Pilz landet, um U-Ausschüsse einzuleiten (siehe Eurofighter) oder diese zu befeuern wie jetzt den Korruptions-UA. Es lohnt, sich anzusehen, wer im Fernsehen diskutiert; zum Beispiel am 9. Februar bei Puls 24 zum Thema „Neue ÖVP-Chats: Wann ist genug“. Da wird Ida Metzger vom „Kurier“ auftreten, die zweimal brav und willig Drohungen von Pilz gegen Darabos transportierte.

Maria Rauch-Kallat

Damals war Helmut Brandstätter „Kurier“-Herausgeber, der jetzt Abgeordneter der NEOS ist und gegen den nun wohl Anklage erhoben wird. Puls 24 und Puls 4 gehören zu ProSiebenSat.1 mit Antonella Mei-Pochtler im Aufsichtsrat, die im Bundeskanzleramt das Ende Österreichs plant. Wenn spekuliert wird, warum Politiker für C-Agenda mit aller Gewalt umsetzen, wird oft zu wenig auf eine mögliche ideologische Komponente geachtet. Deshalb baue ich hier dieses Video ein, weil wir uns fragen sollen, ob Maria Rauch-Kallat und andere epidemiologisch oder ideologisch motiviert sind, was mit christlich-sozial sehr wenig zu tun hat. Laut Wikipedia ist Ex-Ministerin Rauch-Kallat nach wie vor mit Alfons Mensdorff-Pouilly verheiratet, lebt aber von ihm getrennt. Wir bringen seinen Namen auch mit Eurofighter in Verbindung, finden ihn aber ebenfalls im Aufsichtsrat der C-QUADRAT Investment AG, was uns zu ÖVP-Spender Alexander Schütz bringt. Schütz gilt, was ihn mit Siegfried Wolf verbindet, als Vermieter für den Oligarchen Dmytro Firtash; er ist außerdem mit Rene Benko und Markus Braun von Wirecard befreundet. Gattin Eva Schütz lancierte 2021 das Magazin Exxpress.at, in dem in letzter Zeit das C-Narrativ immer wieder in Frage gestellt wird. Wenn Rudi Fussi von der Wirtschaftskammer fürstlich honoriert wird, wirkt dies auf den ersten Blick seltsam, denn er kooperierte im Wahlkampf 2017 mit „Berater“ Tal Silberstein gegen die ÖVP. Während er die Türkisen als Gsindl betrachtet, es aber anders ausdrückt, machte er Videos mit Natascha Strobl, welche die ÖVP (und uns!) auch heftig attackiert, und natürlich auch mit Pilz und mit Klenk, unter anderem der C-Agenda wegen. Als Klenk bei Fussi war, diskutierte auch Gerry Foitik vom Roten Kreuz mit Mundschutz mit, der zwei Jahre Propaganda machte und sich von der Regierung dafür bezahlen liess. Nun aber ist das Rote Kreuz plötzlich aus der Impfzwang-Agenda ausgestiegen.

Eines meiner Demo-Schilder

Wie um meine Ausführungen zu bestätigen, wollen jetzt die ÖVP-Landeshauptleute einen C-Gipfel, um weitere „Lockerungen“ zu beschließen. Dazu kommt, dass die mit viel Getöse eingesetzte P(l)andemiekoordination GECKO immer weiter zurückrudert. Was jeder innerhalb weniger Minuten wissen konnte, als C im Jahr 2020 die Bühne betrat, werden uns in den nächsten Tagen zahlreiche Handlanger als jähe Einsicht verkaufen. Es ist sicher bequemer, nun „irgendwas mit Korruption“ ins Spiel zu bringen, als sich dem zu stellen, was man Menschen angetan hat. „Sag‘ ma, es woa nix“ gilt auf keinen Fall nach Diskriminierung, Mobbing, Verleumdung, Einschüchterung „Ungeimpfter“ und auch nicht für Testschikanen, psychische und wirtschaftliche Schäden und körperliche Auswirkungen nicht nur der „Impfung“. Wenn Pilz siehe Video weiter oben die WKStA auch auf die Zeit von Katharina Nehammer als Sprecherin von Klaudia Tanner hinweist, so hätte man Anfang 2020 endlich gegen Subversion in der Landesverteidigung vorgehen müssen. Es sei denn, man ist Teil davon und sollte deswegen auch alles umsetzen, was mit C verkauft wird, aber als hybride Kriegsführung erkannt werden hätte müssen. Pilz kokettiert damit, dass er der Justiz einen USB-Stick überreicht habe – zu den Zuständen im BMLV erhielt die WKStA von mir 2015 einen Stick, ohne dass sie etwas unternommen hätte; unterstützt wurde dieses Verhalten von Justizminister Wolfgang Brandstetter, übrigens ein Freund von Helmut Brandstätter und Siegfried Wolf…

PS: Es gibt mehrere Demokalender, in denen Termine in ganz Österreich angekündigt werden. Auf der Webseite des Parlaments sollte man Stellung nehmen zum selbständigen Antrag zur Impfpflicht (2173/A) und zum Abänderungsantrag zu Arzneimittelgesetz und Gentechnikgesetz (1289 d.B. siehe auch dieser Artikel). Ausserdem wird das Sozialversicherungsgesetz geändert, um der Ärztekammer mehr Macht über Ärzte zu geben (siehe 2172/A). Es ist auch notwendig, sich per Stellungnahme gegen eine Verlängerung des Epidemiegesetzes bis 30. Juni 2022 auszusprechen (siehe 2063/A).

PPS: Weil ich mich seit Jahren mit solchen Hintergründen befasse, wird mir sehr zugesetzt. Natürlich kommt man Drahtziehern im Hintergrund erst allmählich nahe, weil sie über vorgeschickte Handlanger agieren. Diese Drahtzieher haben bei uns noch völlig freie Hand, sodass sie einem auch alles antun können und dann gedeckt werden. Auf diese Weise habe ich meine Wohnung und alles andere verloren, ich wurde arm gemacht und niedergehalten. Immer wieder stehen Tage an, an denen ich nicht mehr weiterweiss. Ich schreibe auch deshalb, weil mir die Netzwerke um Gusenbauer nicht auch noch meinen Geist rauben sollen; dies wurde dann dazu, dass ich diese Netzwerke enttarne. Ich freue mich daher über eure Unterstützung und den Austausch mit euch und bin unter 066499809540 erreichbar. Weil „Zusetzen“ wie gesagt auch bedeutet, mich ökonomisch zu treffen, bedanke ich mich auch für eure finanzielle Unterstützung unter Alexandra Bader, Erste Bank, AT 592011100032875894 BIC GIBAATWWXXX vielen Dank!