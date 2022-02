Freiheit statt Freedom Day!

Leider lassen sich viele davon einlullen, dass einige derer, die C immer pushten, plötzlich einzulenken scheinen. Wenn man aber genau hinhört, ist von „vorläufig“ die Rede; hier zerlegt David Knight diese Strategie sehr gut mit einem Beispiel in den USA. Auch bei der FPÖ muss man genau hinhören, weil sie das C-Narrativ nie in Frage stellte und einen Freedom Day und ein Ende des Impfzwanges, aber keinen Ausbruch aus der C-Matrix in die Freiheit fordert. Letztlich hat es auch mit massiven Protesten zu tun, dass die Regierung zurückrudert, wobei „Lockerungen“ immer ihr Gegenteil implizieren und etwas völlig anderes sind als „Schluss mit diesem Unsinn“. Ein Schlüsselwort ist auch Herbst, denn GECKO reitet gerade wieder aus und fordert mit diesem Vorwand einen „intensiven Impf-Sommer“. Bereits bei der Schweinegrippe wurde in Ansätzen versucht, was jetzt noch allgegenwärtig ist.

Am 11. Februar fahren zahlreiche entsprechend geschmückte LKW nach Wien, wobei zwar kein Autokorso genehmigt wurde, es aber eine Kundgebung ab 18 Uhr auf dem Heldenplatz geben wird. Am 12. Februar gibt es ab 12 Uhr wieder Kundgebungen und danach die obligatorische Demonstration am Ring. Was ich siehe unten auf dem Rückweg von einer Kundgebung vor dem Verfassungsgerichtshof am 9. Februar fotografierte, steht bei den Ausweichquartieren der Parlamentsklubs auf dem Heldenplatz. Es wurde am 12. November 2021 enthüllt und soll „Mut und Hoffnung auf eine Renaissance der Nachhaltigkeit, Inklusion und Liebe“ machen. Wenn „als Symbol für eine Coronafreie Welt“ das Zeichen für Unendlichkeit gewählt wurde, erinnert dies an Karikaturen, die all jene auf diesem Zeichen der Karotte endloser Impfungen und Tests hinterherlaufen.

Ein Denkmal für die Plandemie

Initiatoren sind Gerda und Martin Essl, deren Stiftung Zero Project nicht für Zero Covid, sondern für Inklusion steht, mit Sitz am Schottenring 16. Mithin werden auch potenziell zu Ehrende immer wieder dort an einem Samstag vorbeispazieren, denn 144 Personen und Institutionen sollen die Skulptur in Klein als Auszeichnung für Helden der Plandemie erhalten. Beim Namen Essl denkt man unweigerlich an Hans Peter Haselsteiner und könnte gleich wieder umdrehen und zurück auf die Freyung gehen. Denn Haselsteiner ist an der Signa Holding Rene Benkos beteiligt, der jenes Haus gehört, in dem sich VfGH auf Bank Austria Kunstforum befinden. Benko bekommt übrigens Kredit von Raiffeisen (an der Strabag beteiligt), der Sberbank Europe (Siegfried Wolf ist Aufsichtsratsvorsitzender) und der Bank of China, die am Schottenring 18 Nachbarin der Essls ist. Als die Bundesverfassung 2020 100 Jahre alt wurde, feierte man dies mit einer Wanderausstellung, die 2021 zum VfGH zurückkehrte; bei dieser Gelegenheit fotografierte ich links den VfGH und rechts das Palais Harrach mit dem Büro von Signa. Das C-Denkmal wurde natürlich von Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka seiner Bestimmung übergeben, der auch zu Benkos Gästen gehört. Wenn Sobotka nun heftig in der Kritik steht und sich viele auf Peter Pilz beziehen, blenden sie nicht nur aus, dass Pilz Stimmung für einen Impfzwang machte (siehe zum Beispiel sein Kommentar am 5. September 2021). Pilz kooperierte nämlich mit Sobotka, als es darum ging, die Hintergründe von Eurofighter-Beschaffung und -Vergleich zu verschleiern. Ausserdem prangert er jetzt zwar frühere Zustände im Innenministerium und in dessen Ministerkabinett an, deckte aber als Komplize von Benkos rechter Hand Alfred Gusenbauer („Impfen ist Bürgerpflicht!“) weit Ärgeres im Verteidigungsministerium.

Links Freyung Nr. 8, rechts Nr. 3

Der Tweet unten wirkt für sich genommen schon bizarr genug, doch man kann mit ihm auch kognitive Dissonanz illustrieren. Man bekommt so etwas nicht alle Tage zu Gesicht, und es sollte uns daran erinnern, dass Wolfgang Fellner und Peter Pilz alte Kumpel sind und sich ihr Umgang mit Frauen und mit der Wahrheit ähnelt. Nun ist Katia Wagner die Ex (?) von Ibizagate-Anwalt Ramin Mifakhrai und Anwalt Rami vertrat auch einmal Gusenbauer, als es wegen Eurofighter zu auffällig gewesen wäre, SPÖ Anwalt Michael Pilz heranzuziehen. Gerade jetzt ist Pilz jedoch wieder vermehrt bei Fellner zu sehen, der ebenfalls für die ÖVP fatale Chats veröffentlicht. Bedenkt man, dass Pilz 2016 einen Pakt mit dem nunmehrigen Landeshauptmann Hans Peter Doskozil schloss, der dann wie Fellner eine Impflotterie veranstaltete, passen wieder Puzzleteile zusammen. Doskozil gehörte zu jenen Politikern, die im Herbst bei einem Treffen am Achensee den Impfzwang auf Schiene brachten und heute so tun, als fänden sie diese „vorläufig“ etwas übertrieben (siehe auch SPÖ-Gesundheitssprecher Philipp Kucher). Obwohl Fellner Frauen wie unten ersichtlich behandelt, wurden immerhin drei seiner Mitarbeiterinnen Partnerinnen ehemaliger Regierungsmitglieder (wirklich nur Zufall?). Die Liste Pilz irritierte 2017 mit einem Foto, das ältere Kandidaten mit jungen Kandidatinnen zeigte; eine davon war Daniela Holzinger. Sie war bereits als SPÖ-Abgeordnete im Eurofighter-U-Ausschuss brav auf Pilz-Linie, blieb dies natürlich und fand sich mit Sexismus ab.

Geklagt – gewonnen. Im morgigen „Standard“. pic.twitter.com/n3LGk7pgiZ — Michael Rami (@michael_rami) February 10, 2022 Michael Rami auf Twitter

Aktuell schreibt Holzinger auf Exxpress.at (durchaus ÖVP-nahe) über Turbulenzen in der SPÖ Oberösterreich, geht aber nicht darauf ein, dass der Linzer Bürgermeister Klaus Luger wie Landeshauptmann Peter Kaiser (ein C-Wendehals wie Doskozil) der Austrian Chinese Business Association angehört. Wenn man an einem sonnigen Tag durch Wien spaziert, sitzen sich einige Menschen unter C-Regeln in Gastgärten, und man hört durch die offenen Türen von Boutiquen, wie Kundinnen nicht nur ihr Handy herzeigen, sondern auch folgsam ihren Ausweis hervorholen. Von Freiheit statt Freedom Day sind wir daher gesamt gesehen noch recht weit weg, allen Protesten zum Trotz. Interessante Hinweise zum Warum liefert diese Analyse, die sich mit der Rolle von William Toel auseinandersetzt, der „die Deutschen liebt“ und fast wie ein Guru verehrt wird. Dabei geht es noch nicht einmal so sehr um seine fragwürdigen Inhalte, die ich manchmal angesprochen habe. Sondern um die Methode, stets mit der gleichen Masche Vertrauen zu wecken und eine Bindung zu den Besuchern herzustellen; man kann dies anhand von Videos untermauern. Das Zauberwort ist „Nudging„, was „Anstupsen“ bedeutet und viele als „libertären Paternalismus“ begreifen. So wurde die C-Agenda von Anfang umgesetzt, weil sich die Regierung ja „liebend“ um uns sorge und wir dann „liebend“ den Kontakt zu anderen meiden sollen. Es ist verschleierter Totalitarismus, der spätestens dann für mehr Menschen die Hüllen fallen liess, als der Impfzwang angekündigt wurde.

Lasst uns reden – echt jetzt?

Die Initiative LasstUnsReden von denen, die uns mit Dauerpropaganda nerven, wird bei einigen auf fruchtbaren Boden fallen, die nicht merken, dass man sie manipuliert. Viele sind so gestrickt, dass sie nur das hören wollen, was ihnen im Moment gefällt. Deshalb gehen sie nur danach, ob jemand „Autorität“ in jener Welt hat, die ihnen Regeln oktroyiert und bewerten nicht selbst, was sie richtig und falsch finden. Paternalismus ist nicht auf Augenhöhe, erklärt aber auch, warum es so schwer ist, in Parteien und hierarchischen Strukturen mehr Menschen zu Widerstand zu animieren. Dort sind die meisten so beschaffen, dass etwas, das sie in Frage stellen müssten, halt so ist, wobei sie leicht zu entkräftende Begründungen anführen. Für Psychiater und Psychologen bietet C ein breites Feld an Interpretationen, da man ja Defizite haben muss, um etwa in die Honigfalle von „ich liebe die Deutschen“ zu tappen, wirkliche Solidarität und echte Zuwendung nicht zu erkennen. Und doch müssen auch andere Faktoren berücksichtigt werden, die zusammenwirken und so ermöglichen, dass eine Agenda wie C wie auf Knopfdruck umgesetzt wurden kann. Um aber Informationen verarbeiten und einsetzen zu können, die auf Selbstermächtigung abzielen, muss man entsprechend beschaffen sein und nicht sofort wieder einer Karotte nachlaufen. Denn viele, die scheinbar „kritisch“ tönen, hätten versuchen können zu verhindern, dass es überhaupt so weit kommt und liefern bei näherer Betrachtung bloss fatalistische Zustandsbeschreibungen ab.

Neues von GECKO

Wieder einmal tritt der Leiter der gesamtstaatlichen Plandemiekoordination GECKO Generalmajor Rudolf Striedinger im Schlafanzug Tarnanzug auf. Zwar finden viele GECKO auch wegen des Festhaltens am Impfzwang nur mehr lächerlich, aber wie konnte es überhaupt soweit kommen? Viele trauen Monika Donner, die zwar das C-Narrativ ablehnt, aber nie thematisierte, dass die Befehlskette in der Landesverteidigung schon länger gekapert wurde. Es sollte uns auch wundern, dass sie demnächst mit Gottfried Küssel diskutiert, der sich beim Landesverwaltungsgericht Wien über C-Massnahmen für Genesene beschwerte und Recht bekam (plötzlich urteilt die Justiz ohne Ansehen der Person?). Generell finden wir oft Nudging und Paternalismus, auch wenn man doch ab irgendwelche guten Kräfte im Hintergrund glauben sollen. Anfangs hiess es schon, dass Lockdowns notwendig wären, weil so in Wahrheit Freiraum für wichtige Operationen geschaffen werde. Nun kursiert neues Hopium, nämlich dass ein globaler Lockdown als wirklich letzter Schritt zur Befreiung notwendig sei; die „Guten“ hätten C ohnehin abgeschwächt. Freiheit können aber nur Menschen durchsetzen, die sich nicht gängeln und vertrösten lassen.

Auf der Webseite des Parlaments sollte man Stellung nehmen zum selbständigen Antrag zur Impfpflicht (2173/A) und zum Abänderungsantrag zu Arzneimittelgesetz und Gentechnikgesetz (1289 d.B. siehe auch dieser Artikel). Ausserdem wird das Sozialversicherungsgesetz geändert, um der Ärztekammer mehr Macht über Ärzte zu geben (siehe 2172/A). Es ist auch notwendig, sich per Stellungnahme gegen eine Verlängerung des Epidemiegesetzes bis 30. Juni 2022 auszusprechen (siehe 2063/A).

PPS: Weil ich mich seit Jahren mit solchen Hintergründen befasse, wird mir sehr zugesetzt. Natürlich kommt man Drahtziehern im Hintergrund erst allmählich nahe, weil sie über vorgeschickte Handlanger agieren. Diese Drahtzieher haben bei uns noch völlig freie Hand, sodass sie einem auch alles antun können und dann gedeckt werden. Auf diese Weise habe ich meine Wohnung und alles andere verloren, ich wurde arm gemacht und niedergehalten. Immer wieder stehen Tage an, an denen ich nicht mehr weiterweiss. Ich schreibe auch deshalb, weil mir die Netzwerke um Gusenbauer nicht auch noch meinen Geist rauben sollen; dies wurde dann dazu, dass ich diese Netzwerke enttarne. Ich freue mich daher über eure Unterstützung und den Austausch mit euch und bin unter 066499809540 erreichbar. Weil „Zusetzen“ wie gesagt auch bedeutet, mich ökonomisch zu treffen, bedanke ich mich auch für eure finanzielle Unterstützung unter Alexandra Bader, Erste Bank, AT 592011100032875894 BIC GIBAATWWXXX vielen Dank!