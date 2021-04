Wolfgang Fellners steuerbare Frauen

Letztes Jahr heiratete Wolfgang Fellner wieder, jetzt können wir Gattin Tamara mit einer Frauenrunde bei oe24 diskutieren sehen. Dies ist ein höchst zwiespältiges Erlebnis, doch es bringt nur schriller auf den Punkt, was wir allgemein bei Fellner und generell in den Medien beobachten können. Es fällt auch auf, dass einige Frauen und Männer gar nicht genug bekommen von ihren Auftritten bei Fellner, was übrigens stets mit einem Corona-Test verbunden ist. Beide Geschlechter sind steuerbar, es sind vielleicht nicht immer die gleichen Knöpfe, auf die man drücken muss. Und doch lässt der Talk mit Tamara Fellner viele fassungslos zurück, was auch an ihren ersten Gästen Marika Lichter, Ekaterina Mucha und Andrea Kdolsky liegen wird (und eher weniger an Susanne Fürst). Kdolsky betont stets a la Pamela Rendi-Wagner „ich als Äaztin“ und ist jeden Tag mindestens einmal bei Fellner on Air. Da geht es ihr so wie dem Physiker Werner Gruber, der sich mit Corona ebenso auskennt wie mit dem Demonstrationsrecht und mit Erdbeben. Auch Christian Mucha sehen wir oft bei Fellner, zuletzt weil er dem neuen Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein Schuhe schenken will, die besser zum Amt passen sollen als Sneaker.

Wer zum Fellner geht, tappt leicht in die Falle, denn es müsste auffallen, dass dieser der Politik die Richtung vorgeben will. Wenn Wolfgang F. mit jemandem spricht, merkt man rasch, dass er zwar Klatsch und Tratsch kennen mag, sich aber mit keinem Thema auseinandergesetzt hat und dauernd falsche Begriffe und Fakten verwendet. Fast keiner seiner Gäste korrigiert ihn; das ist bei Frauen noch deutlicher als bei Männern der Fall. Fellner darf man nicht unterschätzen, wie auch die Erfahrungen von Ex-Regierungsmitgliedern wie Karin Kneissl zeigen, die sich nicht mit Inseraten wohlwollende „Berichterstattung“ kaufen wollten. Man hält Fellner nur dosiert aus, doch er liefert mit seinem Agieren Einblick in Hintergründe, was wohl nicht so gedacht war. Tamara Fellner, ihre Gäste, seine weiblichen Gäste sprechen der Emanzipation meist Hohn. Denn simpel ausgedrückt beginnt sie bei der Kontrolle über sich selbst, über den eigenen Körper und darüber, wer diesen berühren darf. Weder Botox noch Corona-Tests oder Impfungen sind Ausdruck dessen, weil die Rahmenbedingungen eben keine vollkommene Wahlfreiheit hergeben. Es ist klar, dass für Corona massiv Propaganda betrieben wird, nicht zuletzt in „Österreich“ mit tonnenweise Steuergeld. Was Botox und Co. betrifft, machen sich viele Frauen davon abhängig, wie sie von gewissen Männern wahrgenommen werden, die in der Regel erfolgreicher sind als sie selbst.

Folge 1 der Tamara Fellner Show

Daraus, wie bei Frauen auf die richtigen Knöpfe gedrückt werden kann, damit sie zu allem bereit sind, machte die Hauptverwaltung Aufklärung der DDR fast eine Wissenschaft. Man kann zahlreiche Dokus zur Rolle der Romeos sehen, die genau zum psychologischen Profil von Sekretärinnen an wichtigen Stellen im Westdeutschland des kalten Krieges passten. Zum einen sind diese Frauen geradezu die Verkörperung von „steuerbar“ und man fragt sich, wie um alles in der Welt sie nicht Lunte riechen konnten, wenn sie heimlich Dokumente fotografieren sollen. Zum anderen sind ehemalige Mitarbeiter der HVA nach wie vor zynisch, denn gebrochene Herzen sind Peanuts im Krieg der Spione gewesen und waren den Preis wert; es ging schlicht darum, jede sich bietende Schwäche auszunutzen. Es erscheint auch aktuell, dass es bei aller akribischen Vorbereitung doch einfach war, denn so kann man auch die Ibiza-Falle beschreiben. Wenn etwas zu gut um wahr zu sein passt, werden viele Menschen eben nicht vorsichtig, sondern bei ihren Bedürfnissen gepackt. Apropos Ibizagate: was die Seite männlicher Beeinflussbarkeit betrifft, ist auffällig, dass drei (Ex-) Regierungsmitglieder Partnerinnen bei/durch Fellner fanden.

Folge 2

Es ist den Leserinnen und Lesern überlassen, daraus Schlüsse zu ziehen, denn es handelt sich um Gerald Klug und Sandra Hrnjak, Heinz Christian Strache und Philippa Strache geb. Beck und um GGernot Blümel und Clivia Treidl. Dass und wie Männer steuerbar sind, weiss zum Beispiel der alte Hawerer von Wolfgang Fellner, Peter Pilz. Was Ibiza betrifft, veröffentlichten oe24 und „Exxpress“ das Video, und auch Gert Schmidt von der EU-Infothek war einbezogen. Er gewann gerade ein Verfahren gegen den „Ibiza-Anwalt“ Ramin M. und wurde von der Kanzlei von Ex-Minister Dieter Böhmdorfer vertreten. Dieser ist auch der Anwalt von Rene Benko und Dmytro Firtash, gegen dessen Vermieter Alexander Schütz jetzt in Deutschland wegen Wirecard ermittelt wird. Es war Schütz‘ Gattin Eva, die den „Exxpress“ startete und die natürlich auch nicht über ihren Mann definiert werden will. Schmidt steht Johann Graf nahe, dem Gründer von Novomatic, was eine schöne Überleitung ist zu Eva Glawischnig bei Wolfgang Fellner. Sie trat im Mai 2017 als Chefin der Grünen zurück und ging ein Jahr darauf zu Novomatic; später folgte eine Bildungskarenz, aus der sie nicht zurückkehren wird. Bei Fellner, wo es Förderungen für diverse Sendungen seitens der Regierung gibt, wird mit Unterstützung von Admiral Sportwetten (Novomatic) über Sport gesprochen; ausserdem moderiert Glawischnigs Mann Volker Piesczek.

Glawischnig bei Fellner

Man beachte, dass neben Glawischnig auch Ulli Sima (zuerst Grüne, dann SPÖ), Brigid Weinzinger und die jetzige Infrastrukturministerin Leonore Gewessler von Global 2000 kamen. Gerade das Agieren von NGOs wie Global 2000 in den letzten Monaten deutet auf eine Agenda im Hintergrund, sodass es wohl kein Zufall ist, wenn Politikerinnen diese Station durchlaufen. Nach Minute 8 verwendet Glawischnig die Formulierung bezogen auf die Grünen „ich hab sie alle auch ins Herz geschlossen in ihrer Originalität“, was auf eine von aussen eingesetzte Person verweist. Sie findet es gut, dass die Partei 2017 aus dem Parlament flog und zerfiel und sich neu bildete!!; dies wiederum hat auch mit Pilz zu tun, der ja gegen die Grünen kandidierte. Von ihr wiederum bleibt auch, dass sie gegen „Hasspostings im Internet“ mit Anwältin Maria Windhager kämpft, die auch Rudi Fussi vertritt, der immer wieder ungustiös auffällt. Wie Tamara Fellners Talk nichts mit „Frauenpower“ zu tun hat, haben Eva Glawischnig, Sigi Maurer, Alma Zadic und Co. nichts übrig für Frauen, die via Web verleumdet und gestalkt werden. Was Novomatic betrifft, will uns Glawischnig weismachen, dass sie aus Trotz zu einem Glücksspielkonzern ging, also um es den Grünen zu zeigen. Tatsächlich ist Novomatic verwoben mit anderen Unterstützern der Österreichisch-russischen Freundschaftsgesellschaft, die wegen Markus Braun und Jan Marsalek von Wirecard in die Schlagzeilen geriet. Mit welchen Bandagen hinter den Kulissen gefochten wird, macht der Tweet unten deutlich, in dem es um die relative Machtlosigkeit gegenüber russischen Agenten geht, in diesem Fall um den Militärgeheimdienst GRU, den wir auch im Schlepptau des Oligarchen Oleg Deripaska finden. Man muss wohl hoffnungslos naiv sein, wenn man annimmt, dass die Typen im Bild nicht auf Menschen herumtrampeln, die nicht korrupt sind, sondern schlicht nicht wollen, dass sie denen etwas antun, die sie lieben.

Two Russian agents have been linked to a high-profile poisoning and a deadly explosion, but there's little Europe can do | Analysis by @lukemcgee https://t.co/AZ8nRGkRx8 pic.twitter.com/QqKkyogQiL — CNN (@CNN) April 20, 2021 Hat die GRU freie Hand in Europa?

Ein amerikanisches Geheimdienst-Lehrvideo befasst sich mit einer kubanischen Agentin, Ana Belen Montes, der es gelang, bei der Defense Intelligence Agency Karriere zu machen. Dabei spielte wohl eine Rolle, dass eine Frau Männer täuschen konnte, doch ein Analytiker schöpfte Verdacht und fügte Puzzleteile zusammen; er sagte, er habe ein ungutes Gefühl gehabt, da Kuba offenbar Insiderwissen hatte. Dies zog sich über Jahre und wird im Video auch so beschrieben. Die in meinem Artikel erwähnten Details gehören auch zu einem Puzzle, das ein russisches Netzwerk rekonstruiert und bei dem viel zu viel exakt zusammenpasst, als dass es Zufall sein könnte. Bei Fellner erging sich Pilz früher oft über Eurofighter-Korruption und lobte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil. Diesem hat die Staatsanwaltschaft jetzt das Handy abgenommen, weil er in der Commerzialbank-Affäre gelogen hat. Doch das tat er gemeinsam mit Pilz und Alfred Gusenbauer eben auch bei den Eurofightern, aber davon wollte Fellner nie etwas wissen; dies würde ja bedeuten, dass er nicht mehr dabei mithilft, Menschen zu steuern.