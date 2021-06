Wie man Widerstand in die Irre führt

Für uns alle sind die Zeiten von Corona buchstäblich irritierend, weil wir Dinge tun und über Dinge nachdenken, mit denen wir uns nicht freiwillig beschäftigen. Jeder kann von Eindrücken einer anderen Realität berichten; dazu genügt schon der normale Alltag. In Wien etwa gibt es Buden mit Kaffee, Gebäck, Iced Chai, Eis usw. beim Austria Center, wo sich viele testen oder impfen lassen. Vor zwei Jahren hätte es hier nur Kongresse gegeben und niemand hätte verstanden, was man mit Testen und Impfen meint. Wenn Teenager mit Regenbogenfahnen die U-Bahn-Haltestellen füllen, ist das vordergründig ein Zeichen von Toleranz, während manche darin Indoktrination erkennen wollen. Wenn es mehr als 30 Grad hat, vergessen viele, dass es das auch früher schon gab; jedenfalls stellen sich viele lange an, ehe sie getestet, geimpft oder genesen ins Freibad dürfen. Wiens Teiche mit freiem Eintritt sind gut besucht, jedoch nicht überlaufen, was ohne die 3 G zu erwarten gewesen wäre. Im Gespräch oder auf Social Media ist man damit konfrontiert, dass einige von zerbrochenen Freundschaften berichten, weil der andere Part auf Test oder gar Impfung besteht. Geschichten über schwere Nebenwirkungen „der Impfung“ (mit der 2019 niemand etwas Bestimmtes verbunden hätte) machen die Runde, ergänzt durch Berichte.

In dieser Situation ist der Widerstand gegen „die Maßnahmen“ abgeflaut, was sowohl für Österreich als auch für Deutschland gilt. Nicht zu Unrecht warnten einige davor, am 19. Juni 2021 unangemeldet in Berlin zu demonstrieren; nicht weil alles paletti ist, sondern weil das System daraus eine Falle machen kann. In diesem Blog wird am 20. Juni erwähnt, dass am Vortag vielleicht 10.000 Menschen nach Berlin kamen, die „ein Tor“ öffneten für „das Kollektiv“. Bei der Diskussion unten ist interessant, dass besonders eine erwünschte Teilnahme von Reservisten mit Argwohn betrachtet wird, weil das fast wie ein Aufstand aussieht. Bei der Bundeswehr lernt man schliesslich, sich zu verteidigen und zu kämpfen; man muss gar keine Waffe dabeihaben. Zugleich setzen viele „Erwachte“ Hoffnung auf Soldaten im aktiven Dienst, kombiniert mit Errettungs-Narrativen. Ebenfalls parallel findet statt, dass viele, die sich nie mit Politik befassten, nun den grossen Durchblick haben und am liebsten selbst kandidieren würden, worüber sie mit anderen in Clinch geraten. Kurz gesagt handelt es sich um perfekte Spaltung auch unter denen, die nicht an die „tödlichste aller Pandemien“ glauben wollen.

Online-Gespräch über Widerstand

Es findet auch ein Kampf um Deutungshoheit statt, in dem einige immer noch nicht wirklich verstehen, warum sie als Mediziner, als Forscher, als Psychologen bis 2019 gefragt und anerkannt waren, jetzt aber alles anders sein soll. Dabei ist schon ein naheliegender Fehler, dies als akademische Auseinandersetzung zu betrachten, weil es um psychologische Kriegsführung, präziser um hybriden Krieg geht. Deshalb wird mit simplen emotional wirksamen Botschaften gearbeitet, die nicht auf intellektuellen Wissensdurst abzielen. Das Video oben zeigt auch, wie die Methoden und Möglichkeiten der Gegner unterschätzt werden. Dies liegt immer auch am Informationszugang, ebenso jedoch daran, womit man sich überhaupt befassen will. Auch weil etwas Erschütterendes stets unser Ego involviert, wollen viele Spuren nicht verfolgen, auf denen kein Gewinn fürs Ego wartet. Dazu gehört das Erkennen von Zusammenhängen, das dazu führt, politische Akteure besser einzuschätzen, was sich nicht für „ich bin viel besser als die da“ eignet. So aber könnte man mit vereinten Kräften Zustände offen legen und Rahmenbedingungen nachhaltig verändern. Es wird vielfach vergessen, dass Journalismus auch ein Handwerk ist, das erfordert, Dingen auf den Grund zu gehen, sie zu verstehen und Lügen bzw. Interessen im Hintergrund zu entlarven.

„Der Wegscheider“ im Gespräch

Wir sind umfassenden Desinformationen ausgesetzt, sodass bei allen nach ihren Motiven und Verbindungen gefragt werden muss. Sonst glauben viele dem Mainstream nichts, das mit Corona zu tun hat, sind aber umso mehr bereit, sich an jedem neuen Chat zu erfreuen, der Sebastian Kurz belastet. Man kann es aber auch in einen Fight Gut gegen Böse uminterpretieren, denn dann ist die Demontage von Kurz ein sicheres Zeichen dafür, dass „die White Hats“ die Oberhand haben. Man will auch amerikanisches und sogar russisches Militär gesehen haben, natürlich nur zu unserem Besten. Zugleich geht aber das Corona-Diktat weiter, nun halt von den Tests wegverlagert zur Impfung. Was man so alles aufzählen kann, belegt eines ganz bestimmt nicht, nämlich einen Sieg von Kräften, die es gut mit uns meinen. Hingegen kann man feststellen, dass sich immer mehr Menschen schon an alles gewöhnt haben, das ihnen mit dem Vorwand Corona serviert wird.

Tja…was soll man dazu sagen? 😱😳😧😨🤯https://t.co/3uiKhdqdBQ — alexandra bader (@cw_alexandra) June 20, 2021

Kurz bei Drosten

Längst gibt es andere Pressekonferenz-Routinen mit regelmässigen, eigentlich nichtssagenden Corona-Terminen der Bundesregierung. Verändertes Procedere unter Corona-Vorwand führt dazu, dass eine Agenda noch effektiver durchgezogen werden kann, weil auch kaum mehr jemand irgendwen zur Rede stellen kann. Es ist wie in einer Matrix, weil die Realität in vielen Bereichen anders ist als es sich die meisten Menschen vorstellen. Umso mehr geht es auch darum, sich nichts vorgaukeln zu lassen egal von wem. Es ist seitens des Mainstream beliebt, Kritiker über einen Kamm zu scheren und zugleich jede Kritik zu marginalisieren. Man sieht dies bei einer Podcast-Reihe über Ken Jebsen, die in einer neuen Folge an die Zeit der Friedensmahnwachen 2014/15 erinnert; diese dockten bei Montagsdemos an, die angeblich die DDR zu Fall brachten. Tatsächlich gibt es viele Parallelen zum Corona-Widerstand, auch dass Rechts und Links als überholte Kategorien gelten. Jebsen sprach bei solchen Mahnwachen, was er auch in Wien tat, wo merkwürdig erschien, dass es nichts mit klassischer Friedensbewegung zu tun hatte. Es ging anderen Rednern stattdessen auch um Bargeldabschaffung und um Mensch vs. Person, was vielen fremd war, aber typisch ist für Staatsverweigerer.

Wahrscheinlich einer der besten Podcasts des Jahres: „WTF happened to #KenJebsen?“ erklärt, wie aus dem ehemaligen Radiomoderator Jebsen einer der reichweitenstärksten Verschwörungsideologen in diesem Land wurde. Absolute Hörempfehlung! https://t.co/ieefBO2LHz — Amadeu Antonio Stiftung (@AmadeuAntonio) June 19, 2021

Jebsens Gegner triumphieren

Auch heute wirkt Joe Kreissl auf die jetzige Bewegung ein, wie dieses Video zeigt; nicht unbedingt bei einer Demo, sondern im Zoom-Gespräch. Userpostings erinnern daran, wie Kreissl naive Menschen an der Nase herumführte, die dann Staaten innerhalb Österreichs gründeten und wegen Hochverrat angeklagt und verurteilt wurden. Warum rennt er noch frei herum? ist eine typische Frage, doch man muss auch an den Hochverrat denken, der stattfindet und konkrete Auswirkungen hat. Kreissls Mutter Hannelore war beim Team Stronach aktiv, das sie von 2014 bis 2018 im ORF-Publikumsrat vertreten hat. Bei Stronach muss man an Magna denken, einen Konzern, der seit langem mit Russland kooperiert. Dass 2014 Mahnwachen als Protestform entstanden, hat mit Russland und der Krim, zuvor dem Regime Change in der Ukraine zu tun. Dieser war gar nicht so gross, sieht man sich an, wer davor und danach mitmischte und wie es mit Verbindungen zu Oligarchen aussieht. Da aber gibt es etwa für Ken Jebsens Gäste keine Reflexion im Rückblick, die schon deswegen naheliegt, weil man durch Auseinandersetzungen um Donald Trump und Joe Biden bzw. davor die Clintons auch mehr über Hintergründe weiss. Wie Raphael Bonelli hier betont, gibt es nur eine Wahrheit, aber subjektive Sichtweisen auf sie. Allerdings erleben wir bei Corona, dass selbst Sterbestatistiken von Beginn an negiert wurden, manche gar bezweifelten, dass sonst jemand „ganz normal“ stirbt (man denke auch an Auseinandersetzungen über den PCR-Test). Derlei erklärt sich mit Manipulation, die verhindern soll, dass wir Zugang zur Wahrheit finden und unsere Sichtweisen mit anderen abgleichen. Dies geschieht in der Paartherapie, auf die Bonelli hinweist, die aber nicht der einzige Zugang sein sollte, den Psychologen zur jetzigen Situation haben. Mittels Mainstream als Tool, um jeden zu erreichen, werden all jene ins Eck gestellt, die nach Hintergründen fragen und z.B. Klaus Schwabs Buch über den Great Reset kennen.

Manuel Mittas und Catherine Thurner

Bei diesem Video fällt auf, dass es zwar auch Hopium im Sinne von (vermeintlichen) „Rettern“ am Werk beinhaltet, zugleich aber (wie fast alles) auf interessante Aspekte hinweist. In einer Matrix ist man aber versucht, diese reflexhaft einzuordnen, statt zu fragen, ob es vielleicht um etwas anderes geht. Catherine Thurner erzählt, dass ihr jemand Kapitel 15 aus dem Buch „Hofräte, Einflüsterer, Spindoktoren“ des ehemals höchsten Beamten Österreichs Manfred Matzka zuschickte. Er beschreibt darin, wie mit Sebastian Kurz als Kanzler ein Layer an zusätzlichen Personen, an Spindoktoren geschaffen wurde, die eigentlich das Heft in der Hand haben, die auch Akten verändern, die entgegen der Verfassung Ministern sagen, was sie zu tun haben. Thurner weist auf Antonella Mei-Pochtler hin, die im Bundeskanzleramt etablierte strategische Beraterin von Kurz, deren Rolle in der Tat merkwürdig ist. Man muss aber Matzkas Geschichte kennen, da er in der SPÖ wie Michael Häupl, Josef Cap oder Peter Pilz zu den Linkssozialisten gehörte, die eine kommunistische Agenda verfolgten; er war 1986 sogar als Mandatar der Grünen im Gespräch, deren Basis nicht gefragt wurde. Matzka deckte genau das, was er Kurz und Co. vorwirft, etwa als SPÖ-Verteidigungsminister Norbert Darabos daran gehindert wurde, sein Amt auszuüben; man braucht sich auch nicht über die Situation beim Bundesheer heute wundern.. Was Spindoktoren betrifft, waren es Michael Häupl und Alfred Gusenbauer, die als Erste Tal Silberstein vertrauten. Ohne sich dessen bewusst zu sein, folgen viele „Erwachte“ dann doch aufgebauten Narrativen, wenn sie Kurz völlig losgelöst vom politischen Kontext betrachten. Als objektive Wahrheit kann man zumindest Netzwerke betrachten, die nicht vor Parteigrenzen halt machen und die immer auch Verbindung zu Russland haben. Thurner gehört zu den Anhängerinnen und Anhängern von William Toel, auf den ich hier näher eingehe.

William Toel beim „Rubikon“

Das Gespräch des „Rubikon“ mit Toel wurde um Weihnachten 2020 geführt und war damit wohl eines der Ersten, hat also dazu beigetragen, dass jetzt viele mit Toel reden wollen. Er sagte einen Rücktritt der deutschen Regierung voraus, die jedoch nach wie vor fest im Sattel sitzt, wie der Rechtsanwalt Markus Haintz eingangs bei Kai Stuht feststellt. Ich habe auch mit Absicht einen Bericht über Kurz und Christian Drosten eingebunden, weil nichts vorbei ist und wir auch (noch) nicht gewonnen haben. Was hier vor sich geht, versteht man mit Dialektik: kreiere ein Problem und biete die Lösung an. Oder auch: These – Antithese – Synthese. Corona-Panikmache stiftet Verwirrung, die Lösung sind Lockdowns (sozialer Druck, Verluste für viele, hohe Staatsverschuldung, Gewinne für Superreiche), Tests, Impfungen, Kontrolle. Aber auch: besetze die Krim und schaffe zwei Lager, die einen verdammen dich (du hast auch dort deine Handlanger), andere engagieren sich, weil US-Imperialismus noch viel weniger Skrupel haben soll. Die These bei Corona ist Mainstream, was Politiker einschliesst, die Antithese sind möglichst rasch eingefangene und gelenkte Menschen, die sich wehren. In Österreich war ÖVP-Kanzler Wolfgang Schüssel die These und sein Nachfolger Alfred Gusenbauer die Antithese, was auch im SPÖ-Wahlkampf zum Ausdruck kam („Sozialfighter“ Gusenbauer gegen „Eurofighter“ Schüssel). Es war jedoch nie eine wirkliche Wahl, weil auch die Ablöse von Christian Kern 2017 durch Sebastian Kurz nur These – Antithese – Synthese war. Wir wissen, dass sowohl Schüssel als auch Kern russische Aufsichtsräte sind und dass Gusenbauer dem Think Tank eines Ex(?)-KGBlers angehört; Kurz wurde nicht nur von der Schüssel-Partie gefördert, sondern auch vom Putin-Freund Siegfried Wolf. Medien befassen sich mit den Geschäften von Oligarchen, rekonstruieren aber keine Netzwerke russischer Einflussnahme. Das ergänzt sich perfekt mit der Sichtweise vieler im Widerstand, die nur in der Regierung ein Problem sehen, allenfalls noch das World Economic Forum und die WHO ins Spiel bringen.

Kundgebung in Stralsund

Würde umfassende Politisierung stattfinden, würden viele zu recherchieren beginnen und so auch ihre Erfahrungen einordnen, statt anderen hinterherzulaufen. Sie würden stärker, individuell und gemeinsam mit anderen. Dies setzt voraus, sich einzugestehen, dass man auch sehr oft getäuscht wurde, ohne daran Schuld zu sein. Einfacher ist es, alles auf andere zu projizieren und zu pauschalieren, nicht nach Mechanismen, aber auch gut getarnten Interessen zu fragen. Dennoch sind die meisten Menschen, die auf die Strasse gehen, ganz normal mit legitimen Anliegen, wie das Video aus Stralsund zeigt. Die Geschichte der mit Stralsund verbundenen Insel Rügen ist auch ein Gegenpol zu Erzählungen in manchen Lagern, die auf Toel abfahren und eine Widerkehr des Germanischen imaginieren. Im Auge behalten sollte man auch Monika Donner, die/der im Verteidigungsministerium arbeitet und immer Zeit hat, um Bücher zu schreiben, in denen sie/er Putin lobt oder vor der „Corona-Diktatur“ warnt. Sie/er soll als Ministerialrätin vom Dienst freigestellt sein und ist auch bei Kundgebungen im Zuge der Friedensmahnwachen aufgetreten, wird alternativ gerne eingeladen und befragt und für sie/ihn scheinen die beim Heer und im Ministerium geltenden Narrative keine Relevanz zu haben.

PS: Weil ich mich seit Jahren mit solchen Hintergründen befasse, wird mir sehr zugesetzt. Ich freue mich daher über eure Unterstützung und den Austausch mit euch und bin unter 066499809540 erreichbar. Weil „Zusetzen“ auch bedeutet, mich ökonomisch zu treffen, bedanke ich mich auch für eure finanzielle Unterstützung unter Alexandra Bader, Erste Bank, AT 592011100032875894 BIC GIBAATWWXXX vielen Dank!