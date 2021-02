Skandalrepublik Österreich

In Österreich ist alles so eng verwoben, dass immer dann, wenn jemand auf Korruption hinweist, drei Finger auf ihn selbst zurückdeuten. Abgeordnete können vor medialen Komplizen auftreten und zum Beispiel fehlende Spionageabwehr beklagen, aber selbst mit russischen Oligarchen verbandelt sein. Das muss man wissen, wenn man versucht ist, in Triumphgeheul über Hausdurchsuchungen bei Finanzminister Gernot Blümel und Novomatic einzustimmen. Dann ist man aber Teil einer manipulierten Masse, die sich emotional triggern lässt und Zusammenhänge nicht erkennen will.

Wenn man Puzzleteile zusammensetzt, sieht man etwa, dass Harald Neumann (Ex-Novomatic) wie Karl Heinz Grasser und Martin Pucher (Commerzialbank) von Norbert Wess vertreten wird. Bei Gernot Blümel muss man auch daran denken, dass er zuerst Kanzleramtsminister der türkisblauen Regierung war und dass wie bei Grasser das Finanzministerium für Privatisierungen und bei staatlichen Beteiligungen wichtig ist. Man landet hier in beiden Fällen bei russischen Netzwerken, die vor Parteigrenzen nicht haltmachen, sondern überall präsent sind. Auch bei Ibizagate ist man immer damit konfrontiert, was dann auch soweit geht, dass das Verhalten von Zeugen im U-Ausschuss an prominente Knoten im Netzwerk erinnert.

Die NEOS und die Justiz

Dass Abgeordnete wie Marionetten an Fäden hängen, zeigen Aussendungen wie diese, in der die NEOS meinen, ein Minister unter Amtsmissbrauchsverdacht müsse sein Amt abgeben. 2017 zogen die NEOS wegen der Verbindung zu Ex-Kanzler Alfred Gusenbauer an einem Strang mit dem damaligen Minister Hans Peter Doskozil und dem damaligen Abgeordneten Peter Pilz. Es wurde u.a. Amtsmissbrauch begangen, um dem damaligen Landesrat und Ex-Minister Norbert Darabos ebensolchen puncto Eurofighter-Vergleich von 2007 zu unterstellen. Der Vergleich ging aber auf die Kappe Gusenbauers und Darabos wurde und wird unter Druck gesetzt, weil er nichts mit Oligarchen, Geheimdiensten und Mafia am Hut hat. Die Justiz ermittelte basierend auf Falschaussagen drei Jahre lang gegen Darabos und deckte damit genau die russischen Netzwerke, denen wir auch die jetzige Regierung zu verdanken haben.

Ein weiterer Grasser-Anwalt bei Fellner

Nun verteidigt sich Blümel, dass die ÖVP keine Spenden von Novomatic erhalten habe; sehr wohl aber war Ex-Justizminister Michael Krüger 2017 mit 5000 Euro dabei. Krüger ist auch für NEOS-Sponsor Hans Peter Haselsteiner tätig und wie dieser mit Frank Stronach verbandelt – schliesslich ist Oligarch Oleg Deripaska ja sowohl bei Strabag als auch bei Magna an Bord. Ausserdem gründeten beide eine Partei bzw. ermöglichten einer das Antreten bei der Wahl 2013. Was Zeugen im Ibiza-U-Ausschuss betrifft, verhielt sich Anwalt Ramin Mirfakhrai wie Gabriel Lansky im BVT-U-Ausschuss; kein Wunder, war er doch einmal Konzipient bei diesem. Das bedeutet, dass er fast keine Frage beantwortete, sondern sich selbst gegenüber verschwiegen war. Niko Kern hingegen machte sich nach dem Vorbild von Martin Schlaff, dem Geschäftspartner seines Vaters, im Korruptions-U-A über den Ausschuss lustig; wir sind in beiden Fällen schon wieder bei den russischen Netzwerken.

Die Opposition zum U-Ausschuss

Derzeit gehen weitere Ibiza-Puzzleteile eher unter wie eine Reise von Anwalt Mirfakhrai mit Ex-SPÖ-Wahlkampfleiter Johannes Vetter im März 2018 nach Berlin. Oder dass Tal Silbersteins Dolmetscherin im Wahlkampf 2017, Anna J., eine Andeutung von wegen Video und heikel machte. Wie alle zusammenhängen, sieht man bei Wirecard, denn Markus Braun unterstützte erst die NEOS, dann die ÖVP und trat auch mit Christian Kern auf; Johannes Vetter war zuerst bei den NEOS, dann bei der SPÖ und im Wahlkampf 2019 wieder bei den NEOS aktiv. Zu Recht spricht die Opposition siehe oben die Rolle bisheriger Finanzminister an; dabei fällt bei Hans Jörg Schelling aber nicht nur auf, dass er die Sazka Group beriet, die jetzt Mehrheitseigentümer der Casinos Austria ist. Denn er berät auch die Gazprom bei North Stream 2 und war Aufsichtsratsvorsitzender der Volksbanken, die ihre Osteuropa-Töchter an die Sberbank verkauften. Aufsichtsratsvorsitzender der nunmehrigen Sberbank Europe ist Ex-Magna-CEO Siegfried Wolf, der auch AR-Vorsitzender von Deripaskas Russian Machines ist und der sowohl Sebastian Kurz als auch Rene Benko fördert. Es wundert heute überhaupt nicht, dass das Finanzministerium dem U-Ausschuss Akten nicht liefert, denn es ist eine Schlüsselstelle.

Was man unabhängig vom Verfahrensgegenstand sagen muss: Dass die WKStA Blümel erst auf Nachfrage über seinen Beschuldigtenstatus informiert hat, war ein schwerer Fehler und hat ihn in seinen Rechten (zB auf Akteneinsicht) beschnitten.https://t.co/qBbDi5SQfg pic.twitter.com/9KXAXuroVg — Moritz Moser (@moser_at) February 11, 2021

Dies ist Wasser auf den Mühlen von Kritikern

Dass die Korruptionsstaatsanwaltschaft immer dann von der Opposition am meisten gelobt wird, wenn sie parteilich agiert, scheint sich wieder einmal zu bestätigen. Dabei wird auch übersehen, welche Netzwerke sie bei den Eurofightern deckt und welche Kriminalität sie generell begünstigt; man kann Ermittlungen gegen Blümel und Novomatic auch als Versuch betrachten, genau davon abzulenken. Bei Ibiza fiel ja auch auf, dass Christian Kern nun doch nicht möchte, dass SPÖ-Anwalt Michael Pilz über die Verhandlungen puncto Ibiza-Material aussagt. Pilz ist Partner der Skills Group, die Mitglied der Austrian Chinese Business Association ist (auch TPA, bekannt von Signa, Wirecard, Commerzialbank, ist in der ACBA) deren Kuratoriumspräsident Kern heisst. Sein Teilhaber bei Skills ist Stefan Sengl, der den SPÖ-Wahlkampf 2017 bis Ende Juli leitete; als Darabos am 1. Juni 2017 im Eurofighter-U-A aussagte, passte Pilz als vermeintliche Vertrauensperson auf. Auch wenn sich jetzt alle auf Blümel stürzen, weil man Versagen so sehr gut personalisieren kann, wird sich nichts ändern, wenn die wahren Hintergründe weiterhin tabu sind…