Corona und das Versagen der Nachrichtendienste

Wird Tirol „wegen Corona“ abgeriegelt, um von der Pannen-Bilanz von Innenminister Karl Nehammer abzulenken? Das fragen sich auch viele, die bisher alle mit Corona verbundenen Narrative glaubten; aber dass man sie ihnen überhaupt hochoffiziell zumutet, hat eben auch mit einem Versagen der Sicherheitsbehörden zu tun. Es sollte nicht notwendig sein, dass einige Aufklärer gegen einen mit Staatsgeldern gefütterten Mainstream ankämpfen und z.B. darauf hinweisen, dass Viren immer schon mutierten. Dass es sich aber so verhält, liegt auch am Verfassungsschutz und an den Nachrichtendiensten des Bundesheers, sodass radikale Reformen vielleicht eine gute Idee sind.

Damit trat die SPÖ bei einer Pressekonferenz an die Öffentlichkeit, die sich jedoch wie alle anderen Parteien vor einer ehrlichen Analyse ohne Tabus drückt. Weil es keine echte Pandemie gibt, Menschen aber immer schon mit Corona-Viren lebten – und Viren mutieren -, fehlt es an offizieller Betrachtung hybrider Kriegsführung, die wir gegen uns selbst richten sollen. Es ist längst so, dass sich Heer und Sicherheitsbehörden fragen müssen, wie sie es soweit kommen haben lassen, statt vor einem Jahr gegen Panikmache aufzutreten. Wie mental schwach aber gerade Männer in diesem Bereich entgegen aller Klischees sind, zeigt der vermeidbare Suizid eines jungen Soldaten, über den dann nicht einmal gesprochen wird. Dass auch das Heer nicht mehr aus der Corona-Nummer rauskommt, sieht man beim gestrigen Pressestatement Nehammers recht gut, wobei es um sicherheitspolizeilichen Assistenzeinsatz geht.

Nehammer sperrt Tirol ab

Wenn wir selbst untersuchen wollen, wo Heer und Polizei versagen, müssen wir uns auch der Sogwirkung bewusst sein, die von medialer Präsenz ausgeht. Deswegen finden wir im YouTube-Kanal von oe24 auch scheinbar Schlange stehende Akteure, die unbedingt für ein paar Minuten ihren Senf dazugeben wollen. Was Politiker betrifft, so kommen sie zumindest darum nicht herum, dass auch oe24 ihre PK-Statements aufzeichnet; nur wenige werden aber ihre eigene Rolle in kritischer Distanz reflektieren, denn die meisten stürzen sich voll ins Getümmel und begreifen die vielen Trigger nicht als Fallen. Wenn es darum geht, Gefahren von Österreich anzuwenden, müssen auch die politischen Rahmenbedingungen berücksichtigt werden. Es sollte schon im Ansatz unterbunden werden, dass Personen Karriere machen, die fremden Geheimdiensten nahestehen, die Verbindung zu Oligarchen und/oder Organisierter Kriminalität haben. Hier aber wäre wieder mentale Stärke gefragt, die man nicht nur beim von einem U-Ausschuss durchleuchteten BVT kaum finden wird. Es geht auch darum, Zusammenhänge zu erkennen, Details zu recherchieren und ein Gewebe an verdeckten Operationen auch mit scheinbaren Kontrahenten zu durchschauen.

Wirecard und Österreich

Das war auch vor der Plandemie kein Thema, sondern alle fatalen Fehlentwicklungen konnten ungehindert stattfinden und stellten damit auch die ideale Voraussetzung dafür dar, in den Lockdown-Modus zur Zerstörung unserer wirtschaftlichen Grundlage überzugehen. Zwar ist Rudi Fussi siehe oben wegen seiner Verstrickungen (Eurofighter, aber auch SPÖ-Wahlkämpfe mit Tal Silberstein) mit Vorsicht zu genießen, doch die Wirecard-Connections sind ein typisches Beispiel für Versagen der Sicherheitsdienste. Man kann die Geschichte des von Innenminister Ernst Strasser gegründeten BVT, aber auchder ÖVP seit Wolfgang Schüssel unter dem Aspekt zunehmender Einflussnahme russischer Netzwerke betrachten. Dies macht keineswegs vor Parteigrenzen halt, wie man auch daran erkennen kann, dass Strassers Ex-Mitarbeiter Thomas Zach von der Kanzlei Lansky, Ganzger und Partner vertreten wird. Man beachte auch, dass der deutsche Gesundheitsminister Jens Spahn noch als Finanzstaatssekretär mit diesem Netzwerk verbunden war. Dies können wir wohl sozusagen in die Mappe der Parallelen zwischen CDU/CSU und auf „neu“ getrimmter ÖVP einsortieren.

Wenn es beim Bundesheer tabu ist, Österreich vor hybriden Bedrohungen (Plandemie, #GreatReset) zu schützen, kommt das heraus: 😵😡



Im Fliegerhorst Fiala Aigen sind Corona-Fälle aufgetreten. https://t.co/NgZwit52xG — alexandra bader (@cw_alexandra) February 9, 2021

Wenn man das Corona-Narrativ mitträgt…

Die Wirecard-Connection des Verteidigungsministeriums bestand in Gustav Gustenau von der Direktion für Sicherheitspolitik, welche die Regierung berät und entscheidet, welche Dokumente der Nachrichtendienste der Nationale Sicherheitsrat zu Gesicht bekommt. Gustenau ist aktiv in der Österreichisch-Russischen Freundschaftsgesellschaft, die wie die Austrian-Chinese Business Association ein wichtiger Knotenpunkt für fremde Einflussnahme ist. Wir sehen also, wer die Regierung eben nicht davor warnt, dass ein Virus zu einer Bedrohung aufgebauscht wird, um einen Regime Change durchzuführen. Doch auch der Leiter der Direktion Johann Frank hat eine einschlägige Biografie, da er zu jenen Offizieren gehört, die aktiv davon profitierten, dass ihr Ex-Befehlshaber Minister Norbert Darabos abgeschottet, überwacht, bedroht wurde (wird). Es gehört unweigerlich zur Vorgeschichte des jetzigen Versagens der Landesverteidigung, dass man die Befehlskette kapern konnte, denn mit so einem Heer und so einem Land kann man alles machen. Heute erleben wir, dass man beim Heer meint, auf eine hybride Bedrohung („Pandemie“) zu reagieren und nicht wahrhaben darf, dass man damit hybriden Krieg gegen das eigene Land führt.

+++ B R E A K I N G +++ Finanzminister @Gernot_Bluemel wird als #Beschuldigter geführt. Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ermittelt im #Casinos #Novomatic Komplex. Für @volkspartei Politiker Blümel gilt die Unschuldsvermutung. ⬇️⬇️⬇️https://t.co/Hnl1LJsbPp — Ashwien Sankholkar (@AshSankholkar) February 9, 2021

Die WKSTA führt Blümel als Beschuldigten

Wenn wir uns darüber im Klaren sind, dass das erwähnte Netzwerk von „Corona“ durchaus profitiert – ich verweise nur einmal auf Rene Benko (siehe auch hier und hier) und seinen Geschäftspartner Hans Peter Haselsteiner (auch hier) -, dann ergibt auch die jüngste Meldung über Finanzminister Gernot Blümel Sinn. Er wurde ganz sicher nicht Minister, um unser Steuergeld verantwortungsvoll einzusetzen; dies wird auch deutlich, wenn er sich wie unten geradezu darüber freut, dass Tourismus für uns so wichtig ist, aber so sehr geschädigt wird. Kein Fun Fact ist übrigens, dass nicht nur Blümel seine Partnerin unter Wolfgang Fellners Reporterinnen und Moderatorinnen fand. Wenn Blümel als Beschuldigter wegen Vorgängen bei den Casinos Austria geführt wird, erinnert dies nicht zufällig an Karl Heinz Grasser. Ein Kapitel für sich ist die rasche Übernahme der CASAG durch die tschechische Sazka Group; auch Ex-Finanzminister Hans Jörg Schelling war darin involviert, was wieder einmal bestätigt, dass alle Wege nach Moskau führen („natürlich“ hatte auch das BVT mit dem Verkauf der Anteile der Novomatic an der CASAG zu tun).

Blümel von Fellner interviewt

Man kann auch an einen Raubzug durch die Gemeinden denken, bei dem für manche von uns auch etwas abfällt; den Löwenanteil bekommen jedoch „Große“, deren Geschäfte und Businesspartner man sich näher ansehen sollte. Wie wir aber verspottet werden, solange diese Partie den Ballhausplatz besetzt, wird beim „Kaufhaus Österreich“ deutlich, das ein Mega-Flop als vermeintliche Alternative zu Amazon ist. Eigentlich sollten wir darauf vertrauen können, dass unsere Sicherheitsdienste uns davor bewahren, dass die Staatsführung unsere Interessen verraten kann, also dass untersucht, ermittelt, geleakt wird und auch die Justiz in Erscheinung tritt. Dem ist jedoch nicht so, auch wenn Regierungsmitglieder einen zunehmend hilflosen, überforderten und ferngesteuerten Eindruck machen. Beim Bundesheer passt ein Maulkorberlass von Klaudia Tanners Stabschef Rudolf Striedinger gut ins Bild, da man ja an „die Pandemie“ zu glauben hat, statt die Lage zu beurteilen. Striedinger war nicht zufällig vorher Chef des Abwehramtes, das sich immer weigerte, gegen Spionage gegen Österreich vorzugehen. Lassen wir Tanner am besten für sich selbst sprechen, die Airbus inzwischen natürlich noch nicht kennengelernt hat.

Tanner bei Fellner

Man konnte bei „Corona“ aufgrund mehrerer Faktoren sofort sicher sein, dass es sich um hybriden Krieg handelt: Es war, wie wenn ein Schalter umgelegt wird, und das nicht nur bei uns. Sofort wurde Psychologische Kriegsführung eingesetzt, um uns zu ängstigen, eine rationale Herangehensweise zu verhindern. Wer sich nicht manipulieren liess, fand rasch heraus, dass gewisse Basics auch vor einem Jahr schon feststanden, die inzwischen kaum mehr bestritten werden (ohne dass dies etwas an einer immer verrückteren Politik ändert). Dann war klar, dass Wirtschaft, Gesellschaft, Demokratie unter einem Vorwand attackiert werden, also verdeckt Krieg geführt wird, den man anders benennt. Damit liessen uns BVT und Heer nicht nur alleine, statt uns zu schützen, sie werden auch als Hilfskräfte bei der „Plandemie“ eingesetzt. Dass sich die Leute all dies bisher gefallen liessen, geht mit Gehirnwäsche einher, von der wir uns nur selbst befreien können. Dabei ist wichtig zu sammeln und zu analysieren, was belegbar ist, da uns sehr viel vorgegaukelt wird. Man kann die Konturen politischer Akteure besser erfassen, wenn man sich ihre Netzwerke ansieht, als wenn man sich über die stets gleiche Corona-Propaganda aus ihrem Munde empört.