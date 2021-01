Ibizagate: Wer war eingeweiht?

Nach vielen Monaten des Schweigens gab nun „Ibiza-Detektiv“ Julian H. ein paar Interviews. Auch wenn er in U-Haft sitzt und sich natürlich rechtfertigen will, werden seine Aussagen für kontroverse Diskussionen herangezogen. Dafür eignet sich besonders, dass man ihm nach Ibizagate zwei bis drei Millionen dafür geboten habe, die SPÖ und Hans Peter Haselsteiner zu belasten. Ausserdem behauptet er, mit einem Mitarbeiter der Präsidentschaftskanzlei gesprochen zu haben, weil er Sorge um seine Sicherheit hatte. Bevor man aber alles für bare Münze nimmt, sollte man sich an das Verhalten seines Berliner Anwalts Johannes Eisenberg erinnern. Und daran, dass ihn das Peng!-Kollektiv in Berlin versteckt hatte, das zu den Seenotrettern gehört und derzeit die bizarre Zero Covid-Initiative unterstützt.

Die SPÖ kapriziert sich jetzt darauf, dass H. von Warnungen aus dem Umfeld der ÖVP vor der Falle in der Finca im Juli 2017 sprach. Sie ist allerdings selbst in der Defensive, weil sie spätestens 2018 Kenntnis vom Ibiza-Material hatte, zeitweise über dessen Ankauf verhandelte. Bis Ende Juli 2017 fungierte Stefan Sengl als Wahlkampfleiter, dessen Geschäftspartner Anwalt Michael Pilz dann entsprechende Gespräche mit Anwalt Ramin M. führte. Nach Sengl kam Johannes Vetter, der sich eigentlich bei den NEOS engagierte und der im Sommer 2017 seinen ehemaligen Mitschüler M. traf. 2018 kam dann wiederum Niko Pelinka puncto Video ins Spiel, der u.a. mit Eveline Steinberger-Kern im Geschäft ist. Wir wissen, dass Tal Silberstein, der die SPÖ u.a. im Wahlkampf 2017 „beraten“ hatte, am 14. August 2017 in Israel verhaftet wurde.

Das ist neu & klingt sehr brisant: Der männliche Ibiza-Lockvogel Julian H. legt im Interview mit @SZ und @derspiegel nahe, dass auch das Umfeld der Kanzlerpartei ÖVP von @sebastiankurz Kenntnis von der Existenz des Ibiza-Videos gehabt haben könnte – und zwar vor der SPÖ. #SZPLUS https://t.co/b0KBYE6NWf pic.twitter.com/r4GN2LXBlA — Oliver Das Gupta (@oliverdasgupta) January 27, 2021 Detail aus einem der Interviews

Wenige Tage danach porträtierte die „Presse“ übrigens Vetter, jedoch nicht in der Löwelstrasse, sondern bei Rene Benkos Goldenem Quartier (mehr dazu hier). Auch Niko Pelinka kennt M., und zwar, weil er selbst einmal Praktikant bei Gabriel Lansky war, wo M. (wie Michael Pilz) Konzipient war. M. investierte übrigens laut H. 100.000 Euro in das Kompromat; der Erlös sollte aber eine siebenstellige Summe sein (Pelinka). Sehen wir uns einmal diesen Tweet des ÖVP-Abgeordneten Wolfgang Gerstl an und ergänzen fehlende Namen. Beginnen wir beim linken der drei roten Blöcke: der ehemalige Abgeordnete Z. ist Alexander Zach, der durch einen Deal zwischen Alfred Gusenbauer und Hans Peter Haselsteiner von 2006 bis 2008 auf einem SPÖ-Ticket im Parlament sass. Zach war mit Zoltan Aczel, dem das Video auch angeboten wurde und der mit Tal Silberstein befreundet ist, und Florian Schweitzer beim Liberalen Forum. Schweitzer lancierte im Juli 2019 die Webseite Zoom, um über Martin Ho und Sebastian Kurz zu recherchieren; wenn man Puzzleteile zusammenfügt, fragt man sich, ob nicht auch ein Konnex zu Dmytro Firtash besteht.

Wie ist die #SPÖ in das Ibiza-Video verstrickt? Höchste Parteikreise waren informiert. Wieso wettete Kanzler Kern mit Strache bei #ORF-Diskussion wer länger Parteiobmann sein wird? Weil einen Tag davor der SPÖ-Anwalt das Video angeschaut hat? #IbizaUA pic.twitter.com/2Kad6K6jOq — Wolfgang Gerstl (@wolfganggerstl) November 25, 2020 Die ÖVP über das SPÖ-Netzwerk

PR-Manager P. ist natürlich Niko Pelinka; S. ist M.s Anwalt Richard Soyer, der auch Konzipient bei Lansky war und wie dieser Kasachstan vertrat. Christian Hafenecker von der FPÖ wollte von Pelinka übrigens wissen, wie eng sein Kontakt zu Anwalt Oliver Stauber ist. Dieser war auch einmal Konzipient bei Lansky und Vorsitzender der Sektion ohne Namen und spielte eine Rolle beim plötzlichen Rücktritt von Peter Pilz nach der Wahl 2017. In der zweiten Spalte steht K. für Josef Kalina, der auch für Haselsteiner tätig ist und den man wie Lansky bei der Österreichisch-Russischen Freundschaftsgesellschaft findet. Der unbekannte Parteianwalt hört auf den Namen Michael Pilz, L steht für Heinz Lederer und R. schnappte etwas auf, weil er Verbindungen zur Sektion Ohne Namen der Wiener SPÖ hatte, der Niko Kern und Daniel Lansky angehörten. Man weiss inzwischen, dass Ex-SPÖ-Chef Christian Kern und sein Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda das Ibiza-Angebot nicht rundheraus ablehnten, sondern Michael Pilz eine Zeitlang verhandelte. Man hätte sich an Polizei und Justiz wenden müssen, weil es ja zumindest darum ging, Ex-Vizekanzler Heinz Christian Strache unter Druck zu setzen oder das Material eben selbst zu verbreiten.

Landete Gernot Blümels Laptop-Festplatte im #Schredder? Nach kurzer Recherche ist klar, dass diese Art Festplatte nicht in Kopierer des BKA verbaut werden, aber in Blümels Laptop. Was musste kurz nach Bekanntwerden des #ibizavideo so dringend vernichtet werden? #IbizaUA pic.twitter.com/ZtKP16BBrL — Jan Krainer (@KrainerJan) January 27, 2021 Die SPÖ und Blümels Laptop

Man kann anhand des Twitter-Hashtags #IbizaUA nachvollziehen, wie ungeheuer gelegen das Interview mit Julian H. SPÖ und NEOS kommt. Interessant ist auch, dass die Festplatte des Laptops von Finanzminister Gernot Blümel vor der Wahl 2019 geschreddert wurde. Er erinnerte sich im Ibiza-U-Ausschuss an fast gar nichts, was eben der Kabinettschef von Sebastian Kurz, Bernhard Bonelli beinahe getoppt hätte. Wenn nun aber das Vernichten von Akten und Terminkalendern kritisiert wird, sei an die Eurofighter-U-Ausschüsse erinnert, in denen die Zustände im Verteidigungsressort keine Rolle spielten. Man kann die jetzige Regierung aber gerade auch wegen ihrer Schwachstellen gut einordnen, was von der Plandemie bis zu Corona-Hilfen und -Ausgaben, zu staatlichen Beteiligungen (ÖBAG) und zum Budget mit ein paar vergessenen Nullen reicht. Immerhin geht es um U-A auch darum, dass die Casinos Austria binnen weniger Jahre tschechisch werden konnten. Wenn die FPÖ nun den Bundespräsidenten in den U-A laden will, so sollte dieser sich ansehen, welche Rolle Alexander van der Bellen vor und nach Ibizagate spielte.

Man beachte bei den Behauptungen von H. auch, dass er bestrebt ist, Ibizagate als eine recht unkomplizierte Aktion hinzustellen, mit rasch gebrieftem Lockvogel und leicht zu täuschendem Strache. Dies soll natürlich suggerieren, dass es keine Hintermänner gibt, dabei kommt man beim Rekonstruieren von Vernetzungen zu jenen Kreisen, die etwa bei Eurofighter die wahren Hintergründe vertuschen. 2016/17 fand auch nicht nur der Countdown zur Ibiza-Falle statt, sondern Christian Kern löste Werner Faymann an der Spitze der SPÖ für einige Monate ab, Van der Bellen wurde Bundespräsident und Sebastian Kurz folgte 2017 Reinhold Mitterlehner nach und kündigte die Koalition mit Kern auf. Und es wurde eine Anzeige von Ex-Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil, der einen Pakt mit Peter Pilz einging, gegen Airbus vorbereitet. Dazu kam auch ein U-Ausschuss, der mit Strache auf Schiene gebracht wurde und Norbert Darabos zum Bauernopfer für Gusenbauers Eurofighter-Vergleich machte. Man kann das Geschehen im U-Ausschuss und die drehbuchgemässe Anzeige von Pilz gegen Darabos ebenfalls anhand der Netzwerke entlarven, weil alle und alles miteinander verbunden sind und Darabos nicht zum Umfeld von russischen Agenten, Oligarchen und Mafia gehört.