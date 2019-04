Von Old Boys, Sexisten und Pilzen

Offenbar kehren die Silberrücken, die Mansplainer und auch die Grabscher auf die Bühne zurück und dies löst Empörung aus. Anders kann man die Aufregung um eine reine Männerveranstaltung der Liste Pilz/Jetzt zur EU-Wahl kaum verstehen, wobei ein kritisierter Text des Philosophen Slavoj Žižek nur der Aufhänger ist. Freilich geht es da auch schon in medias res, denn er mokiert sich darüber, dass Frauen sich für ihre Vulva interessieren. Was aber geht es einen 70jährigen Autor an, womit sich Frauen beschäftigen, wenn er nicht zumindest verbal über ihre Körper verfügen will? Neben Zizek diskutieren Peter Pilz und Robert Pfaller, die #MeToo ebenfalls übertrieben finden (bei Pilz wissen wir, warum das so ist). Heute abend kann das Wiener Publikum jedenfalls wählen zwischen „disorder under heaven“ in der Reihe „Talk Europe“ mit Pilz, Žižek und Pfaller und „disorder under hell“ als „Talk Patriarchy“ mit Sigi Maurer, Lea Susemichel und Vanessa Spanbauer. Es wäre nicht die seltsame Pilz-Organisation, gäbe es keinen Standard-Gastkommentar von Parteichefin Maria Stern, für die drei Männer auf einem Podium Feminismus pur sind. Doch wir wissen, dass auch weiblicher Mandatsverzicht gelebtes Frauenwahlrecht ist seit der ersten und einzigen Pressestunde mit Stern. Was nicht nur Stern vollkommen entgeht, ist der Hintergrund einer Veranstaltungsreihe, die EU-Spitzenkandidat Johannes Voggenhuber in Abwesenheit bewerben soll und die nach Missbrauch der Akademieförderung ausieht (jedenfalls wurde anonym Anzeige erstattet). Anfangs, am 12. März sollte Voggenhuber noch dabei sein, wurde aber von seiner „handlerin“ Sonja Puntscher Riekmann vertreten, die natürlich mit Žižek, Pfaller und anderen Intellektuellen verbunden ist.

Im Grunde ist die Reihe zur EU-Wahl nichts anderes als die Fortsetzung der „Programmdiskussion“, die vor 30 Jahren als „Honigfalle“ für Voggenhuber fungierte, dessen Selbstbewusstsein unter dem fehlenden Schulabschluss litt. Es ist eine Geste an ihn, zugleich aber eine Versammlung von Silberrücken und damit eine neuerliche Bestätigung der Natur von Jetzt/Pilz. „Honigfalle“ ist übrigens dank Emanzipation, aber auch aufgrund praktischer Erfordernisse nicht mehr State of the Art im zweitältesten Gewerbe der Welt. „Unsere Situation ist brandgefährlich. Es gibt Unsicherheiten und Elemente des Chaos in den Bereichen Umwelt, internationale Beziehungen bzw. Politik, in Biotechnologie, in sexuellen Beziehungen – einfach überall“, meint nun Zizek in der Einladung zur Programmdebatte reloaded. Michael Hafner schreibt hingegen: „In der NZZ fabuliert Zizek etwas von der Entsublimation des Sex durch den Feminismus, von der Rückeroberung der Vulva, die ‚unsexy‘ sei. Es ist ein sehr schwacher Text, der mich zumindest geradezu entsetzt zurücklässt. Da ist ein Mann jenseits des Erwachsenenalters auf Körperteile fixiert, ohne sie als Körperteile zu sehen, er verbindet sie mit einem Mysterium, das ihnen erst angedichtet werden muss und ist enttäuscht, wenn deren biologische Funktionsweise ans Tageslicht kommt.“

Reminder 3.4., 19 Uhr Talk Patriarchy – Susemichel, @VanSista, @sigi_maurer, diskutieren DISORDER UNDER HELL mit @stefansargnagel liest & Denice Bourbon performed im FH Campus, Vienna Biocenter, Helmut-Qualtinger-G. 2, Anm: reservierung@maletears.at #offenegesellschaft pic.twitter.com/H8FgUcrRRT — Frauen*volksbegehren (@frauenvb) March 31, 2019

Diskussion übers Patriarchat

Zizek äußert sich nicht nur verächtlich über Frauen, die sich in Workshops mit ihrer Vulva auseinandersetzen, er interpretiert auch Monica Lewinsky, was bedeutet, sie einmal mehr auf das zu reduzieren, wodurch sie über Nacht bekannt wurde. Wenn sie jedoch zwischen Machtmissbrauch (was es war) und sexuellem Übergriff (was es nicht war) unterscheidet, wird es für sie genau so gewesen sein. Fast gewinnt man den Eindruck, Žižek wäre gerne selbst an Bill Clintons Stelle gewesen bzw. würde sich gerne jetzt mit Frau Lewinsky eingehend unterhalten. Als Ironie der Geschichte sei bemerkt, dass Bill Clinton 2007 vom Pilz-Verbündeten Alfred Gusenbauer nach Wien eingeladen wurde; wie klein die Welt doch ist. Um Mansplainer zu rechtfertigen, muss Maria Stern Sätze wie diese veröffentlichen: „Die Rückeroberung des eigenen Körpers durch Frauen hat nichts mit dem Verlust von Erotik zu tun, wie Žižek behauptet. Im Gegenteil. Den eigenen Körper zu begreifen steigert die Lustfähigkeit. Žižek befürchtet, dass die detaillierte Auseinandersetzung mit der Vagina entsexualisiert. Diese Angst kann ich ihm nehmen.“ Sein NZZ-Text sei „Käse“ darf sie eingestehen, doch das gilt auch für andere Beiträge, etwa unter dem Motto „Werden die Paradise Papers und die Aufdeckung der sexuellen Übergriffe wirklich unsere Gesellschaft verändern?“ Wie Pfaller, der mit der Initiative „Adults for Adults“ nicht Pornos unters Volken bringen, sondern gegen politische Korrektheit angehen will, verbindet Zizek mit Pilz das ewige Leid an weiblichen Spielverderbern. Es ist sicher kein Zufall, dass Maria Stern eisern schweigt zum Kampf von Künstlerinnen und Künstlern gegen Anmaßungen von Ex-„Maestro“ Gustav Kuhn, der als Haselsteiner-Protegé zu jenem Old Boys Network gehört, in dem man auch Gusenbauer antrifft.

Wie bei Harvey Weinstein wurde jahrelang hinter vorgehaltener Hand geredet, aber nichts unternommen; ohne #MeToo (was alle drei Herren am Pilz-Podium ja ablehnen) wäre Kuhn auch nie das Handwerk gelegt worden. Es geht immer um vielfältige Formen des Machtmissbrauchs, die sich keineswegs auf Versuche beschränken, über die mystische Vulva einer anderen Person zu vefügen. Stern meint zur Gegenveranstaötung: „Es wäre fantastisch, wenn linke Feministinnen an der Debatte aktiv teilnehmen würden. Schade, dass sie sich lieber in die vorgewärmte Echoblase zurückziehen.“ Da wäre hilfreich, Frauen aufs Podium zu bitten, statt dass sie – was tun sollen? Dem Old Boys Club andächtig lauschen, um dann Widerspruch zu artikulieren? Wenn „linke Feministinnen“ Stern mit Machtfragen konfrontieren, taucht sie jedoch regelmässig ab, denn für sie ist alles sakrosankt, was Pilz behauptet, auch wenn die Faktenlage dagegen spricht. Und sie attackierte letzten Juni jene mutigen Frauen, die Täter outen, weil Pilz seiner Bekanntheit wegen auch die Last für alle anderen Männer trage, statt anonym zu bleiben. Meint sie auch, Frauen können gar keine Ahnung von politischen Hintergründen oder Sachfragen jenseits von Armut der Alleinerziehenden (ihrem Leib- und Magenthema) haben? Erinnern wir uns, was Anfang November 2017 über Erfahrungen einer Mitarbeiterin im grünen Klub berichtet wurde: „Laut ‚Profil‘ heißt es in einem Schreiben der Gleichbehandlungsanwaltschaft, dass es schon zu Beginn des Arbeitsverhältnisses zu ersten Avancen und Kussversuchen bei einem Abendessen gekommen sei. Weiters habe Pilz die Frau zu Spaziergängen und einem Ausflug auf seine Almhütte eingeladen. Ein andermal habe er sie zu einer Reise nach Paris eingeladen. Dazu kamen schlüpfrige Kalauer – ‚Was hilft das Höschen aus Paris, ist das Mädchen drunter mies‘ – und unziemlichen Anreden wie ‚Baby‘ oder ‚Piccola‘. Wie ‚profil‘ berichtet, kam die Gleichbehandlungsanwaltschaft zum Schluss, dass ‚die äußerst glaubhaft geschilderten Verhaltensweisen nach unserer Beurteilung die Tatbestände der sexuellen Belästigung erfüllen‘.“

wir haben auf fb grad die absurdeste veranstaltung jemals entdeckt peter pilz und slavoj žižek auf 1 bühne ich sterbe pic.twitter.com/COuYKs7Vwu — r (@wasserdanke) March 26, 2019

Patriarchen diskutieren

Valerie Jarrett on Joe Biden’s creepy touching of women and children: “I don't think we should be disqualifying people. Let him run. That's part of what being in a democracy is all about.”

pic.twitter.com/gKj9WpOmxt — Ryan Saavedra (@RealSaavedra) April 2, 2019

Über „creepy Joe“ Biden

Die „Krone bunt“ erweckt die vergessen geglaubte Erzählform der Foto-Lovestory wieder zum Leben ❤️#Doskozil pic.twitter.com/EHdIbzS8xq — Hannes Auer (@HannesAuer) March 31, 2019

Kitsch am Sonntag

Doch Gleichberechtigung gibt es erst dann, wenn nicht notwendig ist, dass Männer etwas zuerst wissen oder erkennen, sondern eine Frau sich alleine exponieren kann. Dies stellt freilich die Deutungshoheit in Frage, die bislang über Jahrzehnte unter Männern verteilt war, die einander die Bälle zuspielten. Es scheint logisch, dass eine Frau, die in eine Männerdomäne einbricht, auch mit Sexismus, Shitstorm oder Vulva-Fantasien nicht zu verunsichern ist. Weils vollkommen wurscht ist, was Männer denken, die Frauen zu Objekten degradieren, sich mit ihnen schmücken oder sie als Gehilfinnen vorführen wollen siehe Liste Jetzt/Pilz. Paradoxer Weise wollen die meisten Frauen von dieser Welt bislang nichts wissen, sondern wehren schon die Möglichkeit ab, in Männerbereichen Erfahrungen zu sammeln. Übrigens sind Geschichten wie „ Doskozils neues Glück “ systemstabilisierend, da sie Skrupellose weichzeichnen und zudem eine jüngere, sich anlehnende Frau zeigen (und blond ist sie auch noch). Emanzipation hält in die politischen Beziehungen Einzug, wenn Frauen gleich alt und gleich gross sind und Einzigartiges tun.