Die Regierung, der Terror und die Identitären

In einer doppelten „False Flag“ werden Martin Sellner und die Bundesregierung mit dem Terror von Christchurch in Verbindung gebracht. Doppelt, weil zuerst die Spende des Terroristen an Sellner verwendet wird, um weltweit entsprechende Schlagzeilen zu produzieren, und danach Österreich zur „Weltzentrale des neuen Rechtsextremismus“

erklärt wird. Dazu gehört dann, dass die Opposition im Parlament den Innenminister attackiert, die auch die Einberufung des Nationalen Sicherheitsrates forderte. Der Geheimdienstverbund Five Eyes (der Tarrants Reisen nach Europa wohl überwacht hat) ist etwa in Gestalt des Abgeordneten Peter Pilz immer mit dabei (die Five Eyes werden uns hier noch mehrmals begegnen). Im Manifest des Attentäters werden Bewegungen auf spezielle Weise ins Visier genommen, die sich „patriotisch“ nennen, denn er will Regierungen zu überzogenen Reaktionen provozieren, damit diese sich radikalisieren. Auf diese Weise nimmt man sie in Geiselhaft, was an die Rolle der RAF gegenüber der linken Szene erinnert, was man sich aus heutiger Perspektive genau ansehen sollte. Es lohnt sicher auch, eine Chronologie von Tarrants Reisen mit Berichten über Ermittlungen und Prozess gegen die Identitären 2018 abzugleichen und dabei die neue Regierungskonstellation zu berücksichtigen. Denn die Spende wurde wohl platziert, um die Identitären, vor allem aber die Bundesregierung zu erwischen. Wie gut Medien das Geschäft der Desinformation verstehen, stellen sie gerade wieder unter Beweis; sie schaffen Verschwörungstheorien, indem sie aus dem Zusammenhang reissen (hier zeigt Sellner krasse Beispiele aus oe24 und Krone).

Was Journalisten und Politiker als Ausdruck ihres unermüdlichen Kampfes gegen Rechts betrachten, zeigt nur, wie gut sie auf Triggerworte reagieren. Der Umgang mit Sellner offenbart, dass die Staatsanwaltschaft Graz die Identitären auch nach Freisprüchen noch am Schirm hat. Seine Kommunikation wird überwacht, wenn er auch nur ein Passwort ändert, kommt er in U-Haft, er kann nicht mehr in die USA einreisen, wo seine Verlobte lebt. Nun wird wieder einmal gerne über die Identitären, nicht mit ihnen geredet; weil Servus TV davon abweicht und Sellner interviewt, gibt es auf Twitter Empörung, aber auch Zustimmung. Dennoch meinen erschreckend viele, dass einmal auf diese Weise Dargestellte das Recht verwirkt haben sollen, dass man sie zu Vorwürfen befragt. Wenn wir darauf auch das Ebergassing-Beispiel anwenden, hätte dies für Caspar Einem gelten müssen, der ja als Linker bekannt ist: „Der Anschlag von Ebergassing war ein Sprengstoffanschlag, der am 11. April 1995 in einem unbewohnten Teil der Gemeinde Ebergassing in Niederösterreich verübt wurde. Die mutmaßlichen Täter Peter Konicek und Gregor Thaler versuchten, eine der zwei Hauptstromversorgungsleitungen für Wien durch die Sprengung des 380-kV-Hochspannungsmastes Nr. 383 in Ebergassing zu unterbrechen. Zwei der vier Sprengsätze explodierten jedoch auf Grund der hohen Induktionsspannung frühzeitig und töteten die beiden Attentäter, ohne jedoch den Strommast in größerem Umfang zu beschädigen. Die Tatsache, dass es sich bei den Attentätern um langjährige Aktivisten der linken Szene in Wien handelte, versuchte vor allem die FPÖ politisch auszuspielen.

Die @Rabid_Glow über die Top-Rolle der Österreicher innerhalb der Identitären Bewegung. Spannend. https://t.co/XwCFSSSBeP — Stefan Kappacher (@KappacherS) March 27, 2019

Natascha Strobl

Freiheitliche Politiker stellten den Anschlagsversuch in Ebergassing als gleichwertig mit dem fremdenfeindlich motivierten Versenden von Briefbomben dar, das zu diesem Zeitpunkt bereits vier Menschen das Leben gekostet und während der vorhergegangenen Wochen die mediale Berichterstattung dominiert hatte. Um davon abzulenken versuchte die FPÖ den damaligen Innenminister Caspar Einem (SPÖ) in die Nähe der Ebergassing-Attentäter zu bringen, indem sie eine Spende an die links-autonome Zeitschrift TATblatt als insgeheime Unterstützung der Täter interpretierte.“ (Genau genommen starb niemand durch eine Briefbombe, aber vier Roma in Oberwart durch eine Sprengfalle). Um zu einer anderen Betrachtungsweise zu gelangen, habe ich den missglückten Anschlag von Ebergassing angeführt: wenn wir uns noch Social Media und Internet dazudenken, können wir uns vorstellen, welch einen Skandal man daraus machen konnte. Er war auch so gewaltig, da ich mich gut an die Abendausgabe der Kronen Zeitung erinnere, mit deren Schlagzeile alles begann. Ich las sie in einem Wiener Café, wo ich mit einem der heutigen EU-Kandidaten saß und beiden war klar, dass etwas passieren wird (wie genau dann auch im Parlament agiert wurde, war nicht exakt vorherzusagen). Immerhin bestand offenbar eine Verbindung zwischen den gescheiterten Attentätern und Innenminister Caspar Einem; übrigens wurde in jener Zeit Wolfgang Schüssel gerade Nachfolger von Erhard Busek; mit der Empörung über seines Spende sollte die Regierung gesprengt werden; es gab dann auch vorgezogene Wahlen.

Wie zu erwarten kamen Expertinnen wie Natascha Strobl (hier als Berufantifaschistin beschrieben) oder Julia Ebner ausgiebig in der Presse zu Wort. Strobl ist darauf stolz, ein Buch über Identitäre geschrieben zu haben, ohne mt ihnen zu reden (und spricht von der „Weltzentrale des neuen Rechtsextremismus“); Ebner ist gerade mal 27 und schon Fachfrau für alles Mögliche, unter anderem für Gemeinsamkeiten zwischen IS und IB, dies aus ihrer Zeit bei der Quilliam Foundation (2015-2017). Aber wie qualifiziert kann eine junge Akademikerin wirklich auf dem Gebiet der Extremismus- und Terrorismusforschung sein und das auch noch undercover? „Für ihr im September 2017 erschienenes Buch The Rage (deutsch: Wut) recherchierte sie einige Monate verdeckt sowohl unter Rechtsradikalen als auch in Gruppen fundamentalistischer Islamisten und kam zu dem Ergebnis zahlreicher Gemeinsamkeiten.“ (Wikipedia) Ebner kommt in einem Beitrag in der Wienerin mit der Frauenschiene: „Die Sicherheitsbehörden, und vor allem der Anti-Terrorismus-Bereich, sind sehr stark männerdominiert. Da war es als junge Frau ehrlich gesagt nicht immer leicht, sich durchzusetzen. Meine Übergeordneten bei Quilliam (Anti-Extremismusorganisation) waren alle männlich, fast alle davon waren außerdem ehemalige Islamisten – das war am Anfang schon ganz schön einschüchternd.“

Martin Sellner vs. Julia Ebner (28.3.2019)

Ich schrieb 2018: „Für den Mainstream ist sie eine wunderbare Zeugin gegen die Identitären, wie z.B. Werner Reisinger in der Wiener Zeitung unter Beweis stellt. In der „Wienerin“ führte sie weiter aus: ‚Mir fiel aber bald auf, dass einem gerade als Frau viele Türen offen stehen, die Männern eher verschlossen bleiben. Zum Beispiel hatte ich direkten Zugang zu Islamistinnen – sei es in Female-Only Chats auf Telegram oder bei persönlichen Gesprächen mit MitgliederInnen der islamistischen Organisation Hizb-ut-Tahrir, als ich an deren Event teilnahm und im segregierten Frauenbereich sitzen musste. Aber auch männliche Extremisten waren mir gegenüber erstaunlich offen, was vermutlich daran lag, dass ich weniger schnell verdächtigt wurde – eben weil junge Frauen nicht mit dem Bereich Terrorismusbekämpfung assoziiert werden.‘ So easy ist es allerdings nicht, ‚als junge Frau‘ einen Männerbereich aufzumischen, denn sie fällt zum Beispiel auf eine Kreation des britischen Auslandsgeheimdienstes (Hizb-ut-Tahrir) herein (wieder die Five Eyes).

Als Ted Cruz noch meinte, er habe eine Chance, US-Präsidentschaftskandidat der Republikaner zu werden, schrieb der frühere britische Diplomat Craig Murray: „It is therefore interesting that the Chairman of Ted Cruz’s presidential campaign is one Chad Sweet, who is also a Director of the Quilliam Foundation USA, established by its British counterpart. The Quilliam Foundation is a group led by people who claim to be former Islamic jihadists who have now reformed. It is the go-to organisation for the BBC and Murdoch’s Sky News whenever Islamic matters, and particularly terrorism, are aired on the media. It is presented, quite falsely, as a neutral and technocratic organisation.“ Chad Sweet leitete einmal das Directorate of Operations der CIA (also wieder die Five Eyes). Weil die Gefahr nicht nur im Sicherheitsbereich groß ist, an der Nase herumgeführt zu werden, hat sich Murray Quilliam näher angesehen: ‚While it has provided a lifestyle of champagne and well-cut silk suits for its ‚ex-jihadist‘ directors, it has pandered to right wing Islamophobia in every statement it has ever made. It received millions of pounds of UK government funding, not very well accounted for, and employs ‚ex‘ members of MI6. I have it from a very good security source that funding comes from the CIA, and there is certainly an open stream of funding from far right American bodies.‘ Es scheint also, dass ein ‚islamophober‘ Narrativ geschaffen wurde, den man dann allen umhängte, die sich in irgendeiner Form kritisch äußerten, weil Differenzierung in der allgemeinen Aufregung untergeht.

Wer wirklich über den rechtsextremen Terror und die Gefahren von rechten Ideologien informiert werden will, hier entlang… #OeNR #Kickl https://t.co/f3JPaQO3sz — Parlamentsklub JETZT (@NR_KLUB_JETZT) March 28, 2019

Der Falter auf Twitter

Murray bemerkt weiters: ‚Quilliam were involved by the government as ‚experts‘ in drawing up the government’s Prevent strategy, which directly seeks to curtail expression of ‚radical‘ opinion in British universities and seeks to place a spy in every classroom. It has led, among scores of such incidents, to the arrest and detention of a Muslim student of security studies for reading a book on terrorism in Nottinghamshire University Library, and the police being sent to an eight year old Muslim child’s home because the teacher heard him use the word terrorism.‘ Ob Reisinger weiß, dass seine gelobte ‚Expertin‘ bei einer Organisation arbeitete, die nicht nur geheimdienstaffin ist, sondern auch von weit rechts stehenden US-Gruppen unterstützt wird? Wenn Islamhysterie geschaffen wird, kann man Verschärfungen für alle im Sicherheitsbereich durchsetzen; außerdem gibt es bei Quilliam auch Jihadisten-Bezug. Bezeichnender Weise wird den Identitären von der Justiz angelastet, dass sie gegen Islamisierung auftreten, die man ja da und dort tatsächlich feststellen kann, siehe etwa Debatte um den KiKa vor ein paar Monaten.“ Inzwischen kennen wir auch die angloamerikanische (Five Eyes) Integrity Initiative, die Personen unter dem Deckmantel diffamiert, dass sie „Putin-freundlich“ seien, was man ja auch der FPÖ vorwirft, die Vorgangsweise mit Think Tanks, Medien und Tweets ist sehr ähnlich. Reisinger wird wie andere Medienleute von Agents Provocateurs gefüttert, was seine Expertise in Frage stellt, weil er dann ja gerade eben nichts durchschaut, das man vor ihm verbirgt.

In der Parlamentsdebatte kritisierte der Innenminister siehe unten übrigens, dass Pilz Informationen aus dem geheim tagenden Unterausschuss zum innenausschuss öffentlich machte. Kickl weist darauf hin,dass Tarrant für die neuseeländischen Behörden bis zu seinem Massenmord als unauffällig galt und sich Ende November/Anfang Dezember 2018 in Österreich aufhielt. Er habe in seinem „Manifest“, auch das in Geiselnahmeabsicht, Österreich als eines der Länder bezeichnet, in denen ein „Aufstand“ losgehen könne. Als Tarrant 2014 in Nordkorea war, nahmen an der Reisegruppe auch drei Österreicher teil. Was Sellner betrifft, so war den Behörden die Spende an ihn länger bekannt, da wegen seiner Einkünfte allgemein und eben nun auch strafrechtlich ermittelt werde. Das Narrativ von der Gleichsetzung IB und IS wird deswegen über junge Frauen gesponnen, weil bei älteren Männern nicht so ohne weiteres hingenommen würde, was sie als Expertise von sich geben. Außerdem sind sie ein Gegenmodell zu den jungen Männern, mit denen medial sowohl Islamisten als auch Rechte in Verbindung gebracht werden. Damit stehen diese Frauen unter einem Glsssturz, weil Kritik als antifeministisch gebrandmarkt wird. Somit immunisiert man auch noch so abstruse Behauptungen, was wegen des Geheimdienst-Hintergrundes auch notwendig scheint.

Herbert Kickl zum Terroranschlag von Christchurch (28.3.2019)

Ein beliebter Kniff besteht darin, der IB zu unterstellen, dass sie ihre wahren Absichten verberge, etwa wenn sie dezidiert gewaltfrei ist. So könnte man jede Organisation mit politischen Zielen diskreditieren, gerade dann, wenn sie zu friedlichem Protest aufruft. Zum Reigen an Expertinnen gehören auch Politiker und vorzugsweise -innen, jedoch einzig mit dem Zweck, Stimmung gegen die Regierung zu machen. Man/frau kann ja auch recht gut alles hineinpacken, wenn selbst Innenminister Kickl (dessen Job das aber ist) auf Ermittlungen zu „Hannibal“, dem Deutschen André S. und seinen Chatnetzwerken eingeht, vom denen gerne Linien zu den Identitären und zu Bundesheerangehörigen gezogen werden, auch wenn es keine Anhaltspunkte gibt. Aufgeregte Wortmeldungen im Parlament werden in Presseaussendungen zusammengefasst; ich zitiere hier nur mal eine der SPÖ: „Die Verbindungen zwischen dem rechtsextremen Christchurch – Terrorist und den Identitären in Österreich zeigt für Jörg Leichtfried, stv. SPÖ-Klubvorsitzender, klar: ‚Wir haben ein massives Problem mit rechtsextremen Netzwerken – in Europa und auch in Österreich. Der Rechtsextremismus ist eine reale Gefahr für die nationale Sicherheit‘. Der Umgang der Regierung mit der Bedrohung von Rechts beweist: ‚Da ist etwas faul im Staat Österreich.‘

Leichtfried kritisiert, dass die Regierung und Innenminister Kickl bisher nur weggeschaut und nichts unternommen haben. Die SPÖ fordert volle Aufklärung über rechtsextreme Netzwerke und Gefahren.“- „Im Gegensatz zur Regierung haben wir alle Mittel ergriffen, um für Aufklärung über die rechtsextremen Netzwerke und ihre Pläne zu sorgen. Wenn es Todeslisten und Vorbereitungen auf den Tag X gibt und unser Sicherheitsapparat von rechtsextremen Gefährdern unterwandert wird, ist es Zeit, dass der Rechtsstaat mit allen Mitteln zurückschlägt. Diese Bundesregierung wird daran gemessen werden. Ich hoffe, dass sie hier nicht scheitert.“ Wenn die SPÖ sich Sorgen macht um die nationale Sicherheit, sollte sie aufhören, mit Pilz zu kooperieren und ihre Verbindung zu Tal Silberstein aufarbeiten. Und sie muss Konsequenzen daraus ziehen, dass ihr Landeshauptmann Hans Peter Doskozil in Zusammenarbeit mit Pilz gegen Airbus und gegen Ex-Minister Norbert Darabos vorging, der Doskozil auch persönlich im Weg war. Weiß Leichtfried wirklich, was mit nationaler Sicherheit gemeint ist? Dass Staaten Sicherheitsbehörden und Geheimdienste einsetzen; beides wird schwierig (siehe z.B. Deutschland und Anis Amri), wenn man Pläne der Five Eyes nicht durchkreuzen soll. Damit sich etwas ändert, müsste die Opposition Innen- und Verteidigungsminister explizit unterstützen, was aber auch der Instrumentalisierung u.a. von Politikern und Journalisten ein Ende bereitete.

Herbert Kickl, 28.3.2019 @ Tarrant, Sellner, André S, Uniter

Unter Sellners Fans wird, wie man z.B. auf Youtube sofort sieht, viel über den Deep State gesprochen (der Begriff stammt aus der Türkei und kam über die USA zu uns) und dieser mit „links“ assoziiert. Tatsächlich wendet er sich gegen Eigenständigkeit und Souveränität und ist transatlantisch; die früher in den USA verwendete Bezeichnung war militärisch-industrieller Komplex, zu dem man auch die Geheimdienste rechnen muss. Der heutige Deep State zeigt sich dann, wenn formale Träger politischer Macht daran gehindert werden, diese auszuüben, was direktes Behindern sein kann, auflaufen Lassen, Sabotage und Geheimdienstoperationen. Bei uns geraten u.a. Politiker und Journalisten in Konflikt mit dem Deep State, wenn sie für das eigene Land arbeiten bzw. andere nicht genau dafür prügeln wollen. Wenn sich die Identitären als Patrioten bezeichnen, steht dies den „Kollateralschäden“ von Militärinterventionen und Regime Changes entgegen, also der seit 1979 zu beobachtenden Islamisierung und der Massenmigration. Friedensbewegte Linke, die mehr daran denken, was anderen angetan wird als dass sie Angst haben, dass diese dann zu uns kommen, sind auf ihre Weise ebenfalls „Patrioten“. Denn sie möchten selbst– und nicht fremdbestimmt leben und sind damit dem Deep State ebenfalls ein Dorn im Auge. Gefährlich werden beide Gruppen und alle anderen Menschen, wenn sie durchschauen, dass sie gegeneinander ausgespielt werden, indem sie sich immer z.B.in „rechts“ und „links“ spalten sollen.

Ein Beispiel für eine Deep State-Operation beschäftigt Gerichte und einen U-Ausschuss, jedoch bisher noch ganz im Sinn der „Erfinder“: es geht um den militärisch-industriellen Komplex der USA, wenn der mit Pilz verbündete Doskozil vor zwei Jahren Airbus anzeigte. Weit davon entfernt, „linksversifft“ einen SPÖ-Politiker zu schonen, ermittelt die Justiz gegen Ex-Minister Darabos, den Pilz anzeigte, was zu seinem Pakt mit Doskozil gehörte. Das erklärt sich nur aus Darabos‘ Verhältnis zum Deep State, dessen Handlanger er nicht sein wollte, was mit massivem Druck und entsprechenden Medienberichten beantwortet wird. Man kann es „patriotisch“ nennen zu verlangen, dass Minister ihr Amt wie in der Verfassung vorgesehen ausgeben könne, weil das eine Demokratie von einem Protektorat unterscheidet. Die Five Eyes sind auch gegen Trump s.u.: Paul Manafort war ein „Plant“ (Obamas) in seiner Kampagne, was uns auf jenes Ukraine-Lobbying hinweist, an dem mit Tony Podesta, Alfred Gusenbauer, und Romano Prodi Sozialdemokraten und Linke mitwirkten. Senator Rand Paul hat eben enthüllt, dass der von Obama ernannte Ex-CIA-Chef John Brennan das Fake-Steele-Dossier (wieder die Five Eyes, Steele war beim MI6) in die Untersuchungen gegen Trump einbrachte.

Die Five Eyes (auch gegen Trump)

Es wurde aber auch im Justizministerium wie eine heiße Kartoffel herumgereicht und man warf es einander zu, als ob das die Glaubwürdigkeit steigern könnte. Besser kann man Deep State wohl kaum illustrieren als mit CIA und Co. gegen den Bewerber und dann den gewählten Präsidenten. Welche Skrupel sollten diese Leute gegenüber einer österreichischen Regierung oder anderen Politikern hier haben? Was Ebner, Strobl und andere Experten und -innen betrifft, fügen sich ein in die über André S., Franco A. und den Militärischen Abschirmdienst gesponnenen Narrative. Neben Begriffspaaren wie Christchurch und Sellner oder Terror und Sellner werden auch Eigenschaften und Verhaltensweisen beschrieben, die ein negatives Bild von ihm kreieren bzw. verfestigen sollen. Das hat niemals etwas mit rechts oder links zu tun, weil auch Linke, z.B. manche Politiker, auf diese Weise in die Ecke gestellt werden, bis auch Nachbarn sie nicht wiedererkennen (Laut Kurier wurde Tarrant durch die Identitären radikalisiert). „Patrioten“, egal ob Linke oder Rechte, werden auch über Provocateure verleumdet, die wiederum gut mit Medien vernetzt sind. Man befasst sich bewusst auch mit Wiederbetätigung, sieht diese überall, hat manchmal durchaus Recht; so wird aber der Kontext dafür geschaffen, das Bekenntnis zum eigenen Land zu marginalisieren. Es geht dabei weder um Kitsch noch um irgendeine Art von Pathos, sondern dass Minister regieren und nicht ein Deep State. Lässt man einmal die Triggerworte empörter Tweets mit vielen Hashtags hinter sich, verschwimmen die Konturen des doch so sicher Rechtsextremen. Damit lassen sich Forderungen aufstellen etwa das BVT betreffend, dessen Extremismusreferat von Regierungsgegnern zur heldenhaften Bastion hochstilisiert wird.

Rechts ja, das sagen u.a. die Identitären ja selbst – aber extrem? Reaktionär kann man sie ebenfalls nennen, weil sie Unumkehrbares rückgängig machen wollen – wer würde andere daran hindern, diesbezüglich selbst klüger zu werden? Sobald nicht mehr „extrem“ dazugesagt wird, delegitimieren Empörte aber sich selbst, und dann bricht auch zusammen, was man sich gegenüber Kickl zurechtgelegt hat. Weit weniger bekümmert manche, dass ein IS-Terrorist im Gemeindebau in Wien verhaftet wurde, der Security war und auch Komplizen hatte; Züge in Deutschland waren seine Ziele. Da aber geht es auch darum, dass frühere Linke gegen Krieg waren, während heutige ihn mit-ermöglichen, indem sie geradezu wollen, dass Menschen fliehen müssen. Es heißt, dass Tarrant neben Sellner nur eine australische Gruppe mit einer Spende bedacht hat, und das sieht für einige Medien schon fast wie Komplizenschaft aus. Als sein furchtbares Video von der Tat noch im Netz war, analysierten es auch Personen, denen auffiel, dass er seine Waffe immer wieder senkte. Dies wirke wie bei einem für Häuserkampf ausgebildeten Soldaten, der instinktiv aufpasse, keinen Kameraden zu treffen. Aber Cui Bono? Geht es um ein Verbot privaten Waffenbesitzes oder/und um Internetzensur? Manche bringen ins Spiel, dass Tarrant 2016 in Israel war und unter den Getöteten und Verletzten auch Angehörige der kleinen palästinensischen Gemeinde in Neuseeland sind. Jedenfalls kann man, wenn man will, einiges aus der Spende an Sellner und dem Umstand machen, dass Türkisblau gerade in Österreich regiert.

Martin Sellner bei Servus TV

Heute folgt ein Unterausschuss zum Innenausschuss, den sich der US-Agent Peter Pilz sicher nicht entgehen lassen wird und am Montag dann der Nationale Sicherheitsrat. Kickl wird u.a. vorgeworfen, dass er Islamistischen Terror gefährlicher finde als Rechtsextremismus bzw. was so bezeichnet wird. Doch er kann seine Einschätzung nur basierend auf Expertise des BVT treffen, wo man sicher zwischen „blöd reden“ und Anschlagsvorbereitungen unterscheiden kann. Übrigens gilt das auch für Deutschland, wo ebenfalls eine Terrorzelle ausgehoben wurde, während bis dato keine Waffenlager Rechtsextremer gefunden wurden. Apropos Deutschland: Hätte es ohne den Verfassungsschutz jemals einen NSU-Komplex gegeben? Und warum wurde Neonazi-Propagandamaterial von US-Truppen ins Land gebracht, wenn nicht, um immer ein entsprechendes Problem zu haben? Schließlich bieten sich auch mit Reichsbürgern und Co. dankbare Objekte an, siehe z.B. der Grazer Prozess gegen Staatsverweigerer wegen Hochverrat, die kaum Ahnung von grundlegenden Strukturen des Staates hatten. „Der Christchurch-Terrorist verwendete in seinem Manifest mehrere Sätze, die auch von den Identitären benutzt werden“ – so geht es medial weiter, denn der „Neuseeland-Killer“ nannte sich „Kebab Remover“ und Sellner mag bekanntlich kein Döner (es gab „eine Zeit lang Shirts der Identitären auf denen der Spruch ‚Remove Kebab‘ abgedruckt wurde“).

