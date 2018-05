Wo bleibt die Frauensolidarität?

Am 26. Mai 2018 wurde in Wien eine länger vorbereitete Menschenkette für Frauen gebildet, die etwas unter den Erwartungen blieb. Auf diese und andere Aktionen reagieren leider auch einige Frauen grundsätzlich mit Häme, offenbar unfähig von ihrer momentanen persönlichen Situation zu abstrahieren. Gleichzeitig muss sich aber die Frauenszene fragen lassen, ob sie die richtigen Akzente setzt, wenn die Abschaffung des Binnen-I im Bundesheer-Sprachgebrauch schon ein Zeichen von Frauenfeindlichkeit sein soll. Hierbei werden auch die Proportionen verzerrt, da es zugleich handfesten Sexismus gibt, den frau aber keinem blauen Minister zuordnen kann. Und wenn gerne von einem Backlash die Rede ist, zeigt sich viel an Diskussionsbedarf, wenn einige Unterstützer der ÖVP-FPÖ-Regierung anlässlich des irischen Votums für die Aufhebung des Abtreibungsverbots Vorstellungen von vorgestern artikulieren. Zugleich irritiert bei den Bildern von der Menschenkette, dass Transparente wieder die Einwanderungsagenda dazuschummeln, die ja Frauenrechte nicht unbedingt fördert.

Es gab in den letzten Monaten immer wieder Aha-Erlebnisse dahingehend, dass sich Feministinnen unter dem Label der „Selbstbestimmung“ von Frauen pro Kopftuch positionierten. Inzwischen kämpfen Frauen im Iran und in Saudi Arabien unter anderem gegen Verschleierung, aber auch generell für Frauenrechte und gegen Unterdrückung. Manche Männer haben andererseits noch das irreale Bild heiler Familien früherer Zeiten mit Frauen, die zuhause bleiben, keinen Beruf ausüben und ein Kind nach dem anderen bekommen. Sie sehen sich und ihre Vorstellungswelt durch muslimische Zuwanderung bedroht, weil da ja Frauen genau diese Rolle zugedacht wird und geben gerne dem „Egoismus“ einheimischer Frauen Mitschuld, die sich nicht mehr aus der öffentlichen Sphäre verdrängen lassen wollen. Diese Männer – denn darum handelt es sich meistens – verstehen auch nicht, dass dann Frauen keine Zeit mehr hätten, Rahmenbedingungen mitzubestimmen, sondern dies wäre wieder Männern überlassen, die lange Zeit z.B. Autobahnen wichtiger fanden als breite Gehwege und barrierefreien Zugang zu Gebäuden und Öffis.

Menschenkette für Frauenrechte am 26. Mai 2018

Leider wird immer noch verzerrt berichtet, wie frau nicht nur an der „Presse“ sehen kann: „Laut Veranstalter haben sich 2000 Menschen eingefunden, um gegen die Abschaffung des Binnen-I beim Bundesheer zu demonstrieren.“ Wenigstens da wäre ein -innen doch angebracht gewesen und auch ein längerer Beitrag. Denn nun wird zu Recht zur Regierungsklausur kritisiert, dass „natürlich“ Reformen bei der Mindestsicherung gesetzt werden. was auch Frauen und Mütter trifft. Statt dass sich die Regierung damit befasst, dass es legale und illegale Einwanderung und Asylsuchende gibt, wird nach wie vor alles vermischt und dann zum Nachteil aller ausgelegt. Dabei hilft, dass das applaudierende Publikum, also die Fans der Regierung, oft nur darauf achtet, dass „Ausländer“ nicht mit „Einheimischen“ gleichgestellt werden. Tatsächlich muss es aber darum gehen, Konventionen im Bereich Asyl anzuwenden statt auszusetzen, doch dies fordert auch keine Opposition. Was wir unter „Opposition“ verstehen sollen, zeigte sich am 27. Mai 2018 bei „Im Zentrum„, wo sich Christian Kern und Peter Pilz einen Hahnenkampf lieferten, auf den auch Matthias Strolz manchmal einstieg. Während Männer zumindest das immer beherrschen, mit Medienmännern zusammenspielen und das etwas mit Macht(gesten) zu tun haben soll, sind Frauen auf diesem Feld etwas unsicher unterwegs.

Das sieht man auch an Forderungen der Liste Pilz-Abgeordneten Martha Bißmann, die nicht für den Gründer zurücktreten will und von Drohungen männlicher Klubmitglieder gegen sie spricht. Doch zugleich hat sie einen Katalog aufgestellt, der es in sich hat und mit dem sie sich möglicherweise sogar strafbar macht: „Unabhängig davon, ob man Bißmanns Forderungen als berechtigt oder unverschämt ansieht, steckt darin ein mögliches strafrechtliches Problem: Bißmann wollte Geld. Zu ihrer Forderung, geschäftsführende Parteiobfrau zu werden, heißt es, Martha Bißmann werde bis zum Ende der laufenden Legislaturperiode diese Stelle mit dem Gehalt eines Abgeordneten zum Nationalrat übernehmen. Nach § 305 StGB ist es etwa unter anderem strafbar, wenn ein Amtsträger sich für die pflichtgemäße Vornahme oder Unterlassung eines Amtsgeschäfts für sich oder einen Dritten einen Vorteil fordert. Abgeordnete gehören zu den Amtsträgern des StGB. Bißmann hat sich mit ihrer Forderung nach einem Abgeordnetengehalt als Parteivorsitzende nahe am Versuch der ‚Vorteilsnahme zur Beeinflussung‘ bewegt.“ Auf den ersten Blick eine Frau, die nicht bescheiden auftritt, auf den zweiten aber eine, die selbst alles versemmelt und sich wohl auch nicht die Unterstützung anderer Frauen gesichert hat.

SPÖ-Frauen bei der Menschenkette (Twitter)

Bißmann sagt auf ihrer Facebook-Seite und in einem Video u.a.: „….ein wichtiges Motiv mich politisch zu engagieren war für mich, gemeinsam mit Frauen, und vor allem jungen Frauen für eine bessere Welt und Zukunft zu kämpfen, vielleicht auch ein Vorbild zu sein, das ermutigt, sich auch selbst politisch zu engagieren.“ Dabei lobt sie allerdings Pilz, der wolle, dass die weiblichen Abgeordneten dem Klub erhalten bleiben – doch für viele außerhalb ist er auch dann ein Grabscher, wenn die Justiz ihre Ermittlungen eingestellt hat. Hier wäre im Sinne von #MeToo breite Frauensolidarität notwendig und möglich, um Respektlosigkeit gegenüber Frauen nachhaltig abzustellen. Dazu ist aber erforderlich, übergriffiges und sexistisches Verhalten namentlich zu outen, statt Parteikollegen zu decken. Gar manch eine Politikerin gibt sich nach außen hin feministisch, verweigert Betroffenen dann aber jede Unterstützung und schlägt sich lieber auf die Seite der Verhaberung unter Männern, die alles gar nicht so tragisch finden. Sonst geht es auch weiter mit einem ganz anderen Dreh der Berichterstattung über Frauen, etwa wenn Pilz-Anhänger in der „Krone“ texten „Bißmann wollte Pilz von Parteispitze verdrängen“ oder den „Standard“ Außenministerin Karin Kneissl an ein Perlhuhn erinnert und auch sonst wenig am Kasten hat.

Wenn der „Kurier“ schreibt „Wer verzichtet für Pilz? Jetzt wird’s schmutzig“, so blendet er damit aus, dass er Pilz stets unterstützt hat, z.B. in Drohgebärden gegen Ex-Minister Darabos wegen der Eurofighter. Es ist offenbar ganz besonders unfair, wenn eine Frau, die für einen Mann nachgerückt ist, nach einem halben Jahr nicht wieder weichen will. Was dieser Mann im Zuge seiner politischen Laufbahn so alles getan und anderen angetan hat, spielt hingegen keine Rolle, denn darüber wurde auch nie so genau berichtet. Peter Kolba, der in Vorwürfen gegen Pilz wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung eine Verschwörung sah und Medienleute willkürlich auf Twitter blockiert, sagt jetzt: Martha Bißmann lässt sich jetzt als Feministin feiern. Wenn man sich ihre Forderungen anschaut, dann ist sie eher eine Karrieristin.“ Mag schon sein, dass sie das ist – aber was ist mit der Pilz-Anhängerschar, die alles verzeiht und noch an den Mythos vom Aufdecker glaubt? Dies können übrigens Frauen gemeinsam untersuchen: die einen als Abgeordnete in den kommenden U-Ausschüssen, die anderen als Journalistinnen, die darüber berichten und selbst recherchieren.

