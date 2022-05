Politik: Wenn Frauen für Männer lügen

Natürlich sind Lügen in der Politik recht häufig, aber Frauen lügen auch für Männer, um so deren Ziele zu unterstützen. Sie erwarten sich dadurch Vorteile, gehen also von einer indirekten Karriere aus. Sie gefallen sich darin, mit jeder Sau durchs Dorf getrieben zu werden wie unten Maria Stern. Ihre grosse Stunde schlug, als sie bei der Liste Pilz war und schliesslich fraulichen Mandatsverzicht üben durfte. Auch Daniela Holzinger, die wir ebenfalls noch sehen werden, landete bei Peter Pilz und akzeptierte dessen Umgang mit Frauen. Es passt auch deswegen jetzt gut, weil der mit Pilz seit Langem verbundene Alexander van der Bellen nochmals als Bundespräsident kandidiert.

Lügen für Männer erhält natürlich patriarchale Verhältnisse aufrecht, gegen die Stern, Holzinger und andere Frauen angeblich auftreten. Doch sie sind immer mit vorne dabei, wenn eine „Elite“ Schwächeren Schaden zufügt, tun aber so, als wären sie für ihre Worte und Handlungen nicht verantwortlich. Geradezu zynisch spricht Stern 2020 an, dass Lockdowns zu einer Zunahme häuslicher Gewalt führen werden und verweist auf Zahlen aus China. Keine Sekunde kommt sie auf die Idee, dass all die Reaktionen auf C vielleicht masslos übertrieben sein könnten. Und sie fordert mehr Geld für eine Helpline gegen Gewalt, die weder schützt noch tatsächlich hilft. Dass sie C-positiv war, wird bei Fellner (wo sie als Pilz-Marionette immer wieder Gast war) wahrlich zur Staatsaffäre stilisiert. Seit der Wahl 2019 wird sie auch als Parteichefin nicht mehr gebraucht; auch die politische Karriere von Holzinger ist längst vorbei.

Stern 2020 bei Fellner

Man könnte feststellen, dass die Grünen gründlich gesäubert wurden, als sie 2017 auch dank Pilz aus dem Parlament flogen; sie sind jetzt wohl willfähriger denn je. So gesehen erfüllten Holzinger, Stern und die anderen Frauen eine temporäre Rolle, während Pilz nun mit neuen Leuten als Redaktion weitermacht (und ihm Werner Kogler 2019 einen Job angeboten hatte). Am vermeintlichen „Aufdecker“ zogen sich aber auch die Frauen der Liste Pilz hoch, von denen zumindest Justizministerin Alma Zadic vorankam, die van der Bellen in der Regierung haben wollte und die 2019 zu den Grünen wechselte. Die Frauen fügten sich abgesehen von Martha Bissmann in alles; so bereiteten sich Holzinger und Zadic auf die U-Ausschüsse zu BVT-Affäre und Eurofighter vor, nur um von Pilz wieder verdrängt zu werden. Wir sehen auch deswegen nochmals die Pressekonferenz von 2017, als Pilz die bisherige SPÖ-Abgeordnete Holzinger als seine Kandidatin präsentierte. Pilz rügt anfangs Kanzler Christian Kern, der sich damals vorübergehend für Eurofighter interessierte. Pilz‘ Verbündeter Hans Peter Doskozil attackierte Airbus und zugleich gab es einen U-Ausschuss, in dem Alfred Gusenbauers Verantwortung für den Eurofighter-Vergleich verschleiert wurde. Zwar behauptete Holzinger bei ihrer Vorstellung, dass es ihr darum geht, das freie Mandat hochzuhalten und die Anliegen der Bevölkerung zu vertreten.

Pressekonferenz 2017

Tatsächlich orientierte sie sich aber auch als SPÖ-Abgeordnete im UA an Vorgaben via Pilz und erkannte nicht, dass Airbus in Wahrheit für die russische Luftfahrtindustrie angegriffen wird. Seltsamer Weise fordert sie nun im „Exxpress“ dazu auf, mit gutem Beispiel voranzugehen, weil Politik Vorbilder braucht – meint sie damit Lügen für Pilz? Doch dieses Magazin steht wiederum dem Putin-nahen Oligarchen Dmytro Firtash nahe, so dass es ins Bild passt. Zunächst profitieren Frauen davon, dass sie für Männer lügen, doch sie müssen sich an Kampagnen beteiligen siehe C, siehe Ukraine, siehe Refugees Welcome, bei denen sie Teil eines Guppenbewusstseins zu sein haben. Dieses wird erzeugt, in dem frei flottierende Ängste genutzt und kanalisiert werden, was man „mass formation“ nennt. Es geht um Destabilisierung und das Errichten eines totalitären Systems, sodass Frauen, die lügen, oft das Gegenteil von dem tun, was sie zu tun behaupten, denn echte Solidarität besteht nur zwischen Individuen. Dazu sind Medien unerlässlich, wobei hier mit Absicht immer wieder zum Pilz-Hawerer Wolfgang Fellner verlinkt wird. Wie um ihn zu erfreuen gab es am 21. Mai eine Aktion halbnackter Frauen praktisch vor seinem Bürofenster. Immerhin drei von Fellners Moderatorinnen und Reporterinnen wurden die Partnerinnen von drei ehemaligen Regierungsmitgliedern. Die Rede ist von Heinz Christian Strache (mit Philippa Beck), Gerald Klug (mit Sandra Hrnjak) und Gernot Blümel (mit Clivia Treidl).

Nippel für Fellner

Aktionen von Extinction Rebellion wenden sich nicht erst heute Abhängigkeit von russischem Öl und Gas. Aber wem dient es? Es scheint eher gegen uns gerichtet, was aber auch bei seltsamer Passivität gegenüber C-Zwängen und überbordenden Ansprüchen junger Migranten auffällt. Ganz im Gegenteil lässt gerade die Frauenszene, zu der sich Maria Stern zählt, Frauen schmählich im Stich. Diese Frauen können natürlich über die Armut anderer Frauen klagen, sie trugen aber selbst dazu bei, dass reiche Männer gerade dank C noch wesentlich reicher wurden. Wie gerne allgemein beklagte Machtstrukturen aufrechterhalten werden, lässt sich wiederum anhand der Pilze zeigen. Diese stellten 2017 ein Frauenprogramm vor, doch dann trat der Spitzenkandidat nach der Wahl wegen Vorwürfen sexueller Belästigung zurück. Es bedeutete für die Kandidatinnen keinen Widerspruch, dass Pilz den eigenen Anforderungen nicht genügt. In dem Medien gab es empörte Reaktionen, wobei aber immer versichert wurde, dass Pilz ein unersetzlicher Aufdecker sein soll (so verteidigte ihn etwa Florian Klenk). Dabei ging er auch in den Grünen brutal mit denen um, die ihm in die Quere kamen, weil er offensichtlich einer Agenda dient. Es genügt oft ganz wenig, ein paar naiv ausgesprochene Worte, um auf die Abschussliste zu gelangen; van der Bellen war immer gegen ins Visier genommengenommene Menschen. Vom Gefühl her war dies ähnlich, wie wenn man in einer der Mafia gehörigen Firma arbeitet, das aber nicht weiss und plötzlich aneckt.

Das pilzsche Frauenprogramm

Frauen hatten da gleich noch weniger Spielraum, was später dann das Bild der älteren Pilz-Herren mit den jüngeren Kandidatinnen erklärte. Gerade wurde Gewissheit, dass van der Bellen noch einmal bei der Bundespräsidentenwahl antritt; es wird nicht lange auf sich warten lassen, dass sich auch Frauen wieder für ihn ins Zeug werfen. Zugleich bleibt bestehen, dass besonders jene Frauen, die für Männer lügen, andere Frauen verraten, die zum Beispiel nicht Homeoffice mit Kinderbetreuung „wegen C“ machen oder „wegen der Ukraine“ mehr für alles bezahlen wollen. Maria Stern besucht Veranstaltungen in der Kulisse, wo auch Pilz unter dem neckischen Titel „Geheimnisverrat“ (als nächstes am 29. Mai mit Reinhold Mitterlehner) auftritt. In der Kulisse sieht man auch Barbara Blaha, deren Momentum Institut von der Arbeiterkammer mit 900.000 Euro finanziert wird. Für Momentum tritt Natascha Strobl in Videoclips auf, die am 1. Juni von Pamela Rendi-Wagner mit dem Bruno Kreisky-Preis für das politische Buch ausgezeichnet wird. Da läuft Lügen für Männer zur Höchstform auf, weil sie unter anderem rote Korruption und die Methoden des Tal Silberstein deckt und alle attackiert, die so etwas thematisieren. Was Geheimnisverrat betrifft, handelt es sich nicht nur um eine Straftat, mit der Pilz kokettiert, er profitierte auch immer wieder davon, etwa als er den Eurofighter-Vergleich erhielt.

Natascha Strobl für Momentum

What? mögen sich viele bei diesem AK-finanzierten Unsinn denken, doch Strobl lässt ironischer Weise immer jene Ideologie durchblicken, mit der man sie (und ihre Förderer) jenem Netzwerk zuordnen kann, das für Russland destabilisiert. Sie verkörpert eine nützliche Idiotin, die vielleicht nicht ahnt, wem sie mit der totalitären Zero Covid-Ideologie dient, welche zu Refugees Welcome und Darben „für die Ukraine“ passt. Immer wieder trat sie auch virtuell (wie Blaha und Klenk) mit Rudi Fussi auf, der sich jetzt einer Initiative gegen die österreichische Neutralität anschloss. Man sah auch Peter Pilz bei Rudi Fussi, der mit dem von der Stadt Wien geförderten Mini-Sender Okto kooperierte. Pilz wiederum erhielt 200.000 Euro an Wiener Wirtschaftsförderung, weil es sich für alle lohnen soll, fremden Interessen zu dienen. Zum Schluss sei noch erwähnt, dass Frauen, die für Männer lügen, natürlich auch eifrig daran mitwirken, Männer abzuservieren. Weil sie sich selbst klein und schwach vorkommen, könnten sie ja niemals eine Situation selbst beurteilen und eventuell meinen, dass jemand Intrigen ausgesetzt ist.

