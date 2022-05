Davos im Krieg gegen die Welt

Beim Weltwirtschaftsforum in Davos gab es traditionell ein russisches Haus, weil ja auch Oligarchen wie Oleg Deripaska zu Besuch kamen. Nun eröffnete die Pincuk Foundation („Ukrainian Events in Davos“) ein Haus der russischen Kriegsverbrechen. Die Brüder Klitschko sind beim WEF vor Ort wie auch andere ukrainische Politiker, während Wolodymyr Zelenskij wie so oft zugeschaltet wird und das WEF eröffnete. Oligarch Wiktor Pinchuk war freilich bis vor kurzem noch ganz auf russischer Linie, was wieder einmal die Frage aufwirft, was hier wirklich gespielt wird. Absprachen scheinen nicht so abwegig, da ja Soldaten immer schon als Kanonenfutter für vermeintlich höhere Ziele dienten. Nur wer noch naiven Märchenglauben von Gut gegen Böse bewahrt hat, lässt sich einreden, dass Russland und Ukraine so klar voneinander zu trennen sind. Pincuk machte übrigens Geschäfte mit Rosneft, wo eben Gerhard Schröder und Karin Kneissl wegen EU-Sanktionen den Aufsichtsrat verlassen haben.

Bei uns, aber auch in den USA ist Lobbying für den ehemaligen ukrainischen Präsidenten Wiktor Janukowitsch ein Begriff, an dem sich unter anderem Paul Manafort und Alfred Gusenbauer beteiligten. Für Janukowitsch sollte auch, unter anderem von Pinchuk finanziert, ein proeuropäischer Imagewechsel erreicht werden. Aktiv war da auch Ex-EU-Kommissar Günter Verheugen, der 2013 gemeinsam mit Gusenbauer in den Aufsichtsrat der Novomatic-Tochter Löwen Entertainment aufgenommen wurde. Gusenbauers Mandat übernahm später Eva Glawischnig; der Konzern ist dem russischen Netzwerk bei uns verbunden. Mithilfe von Deripaska wurde Gusenbauer Aufsichtsratsvorsitzender der Strabag, was er bis heute ist.

Über Wiktor Pinchuk

Es überrascht nicht, dass Vertreter der Ukraine Geld und Waffen ohne Ende fordern und dass Oligarchen offenkundig wenig für Flüchtlinge übrig haben, aber mit Gegnerschaft zu Putin bluffen. Weil „wir“ ja jeden aufnehmen müssen, der bei uns Unterstützung, Wohnung, Gratis-Öffis etc. haben möchte, steigt der Unmut in der Bevölkerung. Zwar gibt es unbestreitbar Krieg in der Ukraine, aber dennoch werden wir wie bei „Refugees Welcome“ 2015 belogen. Nun könnten Betroffene ja auch Binnenvertriebene sein, statt sich im Westen versorgen zu lassen, um immer wieder in die Ukraine zurückzukehren. Die getriggerte Welcomer-Szene von 2015 machte dann auf Klima, auf Corona, wieder auf Refugees und auf „wir müssen wegen Putins Krieg Opfer bringen“. Über allem scheinen Klaus Schwab, Bill Gates, George Soros, diverse Young Global Leader und der abwesende Wladimir Putin zu thronen.

Korruption in der Ukraine

Zum totalitären Griff dieser kommunistischen Gruppe gehört das systematische Schwächen Europas, dem man jetzt ein „grünes Sozialkreditsystem“ serviert. Der Krieg mit konventionellen (symmetrischen) Mitteln lenkt davon ab, dass längst hybrid (asymmetrisch) via Geheimdienste vorgegangen wird. Wenn es da und dort noch Politiker geben sollte, die nicht fremden Interessen dienen, handelt es sich um absolute Ausnahmen. Selbst Gegner dieser Strategie erkennen in der Regel nicht, was gespielt wird, weil scheinbar schlicht unfähige Politik an die eigene Eitelkeit appelliert. Deshalb unterstützen viele, die sich eigentlich anderen überlegen fühlen, die eigenen Gegner, ohne dies zu begreifen. Die Vorgangsweise ist immer ähnlich, da ein Problem kreiert wird, das dann medial omnipräsent ist. Dann wird eine Lösung angeboten, die man vorher nicht akzeptiert hätte, und ein Land wird wieder ein Stück weit verändert und destabilisiert. Sollten wir uns 2020 Lockdowns, Masken und Tests vorstellen (und ab 2021 Impfungen), geht es jetzt schon um leere Regale und Blackouts.

Davos-House of War Crimes

Sowjetunion 2.0 via WEF und WHO ist open in plain sight, und doch können viele Menschen Punkte nicht miteinander verbinden. Jetzt ist natürlich Putin der Trigger, auf den wir mit frieren, hungern, Teuerung und zerstörter Wirtschaft reagieren sollen. Zu Corona-Panikmache verwiesen Matthias Desmet und Robert Malone auf „mass formation“, die sich frei flottierender Ängste bedient. Wir können dies auch beim Krieg beobachten, denn auch da darf nichts durch die Situation und unsere legitimen Bedürfnisse relativiert werden. Wer sich nocht mehr manipulieren lässt, stößt hingegen permanent auf eklatante Widersprüche. Sehen wir und einmal den Young Global Leader (wie Annalena Baerbock) und deutschen Wirtschaftsminister Robert Habeck an, der Gaskraftwerke abschalten will. Er forderte auch sofort eine völlige Unabhängigkeit von russischem Erdöl und will, dass die Deutschen weniger Lebensmittel verbrauchen. Zugleich sorgte er aber dafür, dass die Signa Holding, die zum russischen Netzwerk in Österreich gehört, hunderte Millionen Euro an deutschem Steuergeld erhält.

Habeck in Davos

Natürlich darf man vermeintlichen Philantropen und ihren Gästen auch dann kein Wort glauben, wenn sie sich vermeintlich um das Klima sorgen, denn die Agenda zielt auf totale Kontrolle ab. Wenn Habeck Benko unterstützt, kommt dies auch Alfred Gusenbauer und Deripaskas Geschäftspartner Hans Peter Haselsteiner zugute; zeitweise war auch Johann Graf von Novomatic an Bord. Wir dürfen nicht vergessen, dass bei C bereits auf Engpässe und das Ende vieler Betriebe eingestimmt wurde. Eine Regierung in fremden Diensten schädigte daher auch mit Absicht z.B. Tourismus und Gastronomie. Natürlich gehört auch der Bundespräsident dazu, der übrigens wollte, dass die Global Shaperin Alma Zadic Justizministerin wird. Unter anderem im Kontext von Wirecard heisst es, dass der russische Militärgeheimdienst GRU bei uns offene Türen vorfindet, was auch für die Landesverteidigung gilt. Als besondere Pointe wird das WEF übrigens traditionell auch vom Bundesheer gesichert.

Diese Recherchen erfordern sehr viel Aufwand und sind in dieser Form einzigartig. Es ist immer notwendig, alles neu zu bewerten und weitere Puzzleteile zu einem sehr komplexen Bild hinzuzufügen. Davon profitiert jeder, der mit einzelnen Bereichen in Berührung gekommen ist oder der sich fragt, wie etwas einzuordnen ist. Als Grundlage für weitere Recherche, für parlamentarische Untersuchungen, für Ermittlungen der Justiz eignet es sich auch sehr gut. Es kommt oft darauf an, durch Zufall an eine mögliche Verbindung überhaupt mal zu denken, um sie und einiges mehr zu finden.

Jeder finanzielle Beitrag dazu ist herzlich willkommen:

Alexandra Bader, Erste Bank, AT 592011100032875894 BIC GIBAATWWXXX

Vielen Dank!

Für Inputs und Feedback etc. bin ich auch telefonisch erreichbar unter +43 (0)66499809540