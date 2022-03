Was wird hier wirklich gespielt?

Am besten bringt derzeit wohl ein Benefizkonzert für Flüchtlinge aus der Ukraine „unsere“ irreale Realität auf den Punkt. Denn für die 44.000 Besucher in einem Wiener Fussballstadion spielten plötzlich C-Regeln keine Rolle mehr, die doch eben noch für die meisten beinahe den Mittelpunkt ihres Lebens bildeten. Und man kann davon ausgehen, dass es am Tag nach diesem Event wieder so sein wird, auch wenn diese Leute keine rechte Erklärung dafür haben. Per Presseaussendung wurde auch stolz verkündet, dass 135.000 C-Schutzmasken der Ukraine gespendet und hingeliefert wurden. Wer so tickt, dessen psychisches Zuhause wurde eine Massenbildung, die ihm zwar Halt gibt, aber dazu dient, kritisches Denken auszuschalten. Das Twitter-Posting unten zeigt, wie jemand mit Black Lives Matter, C-Virus, C-Impfung und dann mit der Ukraine hypnotisiert wird. Man muss aber eine Illustration ergänzen, bei der auf dem Pendel ein Putin-Konterfei zu sehen ist, mit dem nicht wenige getriggert werden.

Wenn man bei Lockdowns und Panikmache mit C vor zwei Jahren an hybriden Krieg einer feindlichen Macht dachte, konnten das im Lauf der Zeit einige nachvollziehen, hatten aber ausschliesslich die USA im Verdacht, der sie auch das World Economic Forum zurechnen. Tatsächlich deutet vieles auf so eine Erklärung hin, doch wem nützt Destabilisierung des Westens, seiner Wirtschaft, seiner Staatshaushalte wirklich? Warum schütteln auch zahlreiche Amerikaner nur mehr den Kopf über „ihre“ Politiker – von Ausnahmen abgesehen -, was bei uns wiederum schon normal ist hinsichtlich des „eigenen“ politischen Personals? Sicher gibt es Unfähigkeit, Überforderung, Korruption und falsche Zielsetzungen – aber was ist, wenn dies nicht bloss an individuellem Versagen liegt und verhindert wird, dass Geeignete es schaffen? Was, wenn es einen gemeinsamen Nenner gibt von Refugees Welcome – C-Panik – Impfzwang – Stand with Ukraine ähnlich wie unten angedeutet?

The state of society. 😵‍💫 pic.twitter.com/UxS8kwNVgd — sunfluencer (@sunfluencer) March 21, 2022 Von Twitter

Kürzlich sprach Candace Owens mit Robert Malone und meinte, sie hätte immer street smart sein müssen und war generell skeptisch gegenüber Regierungen und Big Pharma wegen deren Umgang mit Farbigen und Native Americans. Sie hatte dadurch auch einen breiteren Zugang als Intellektuelle, die sich bloss auf Bücherwissen verlassen hätten. Malone gefällt dies, denn als er Labore leitete, stellte er gerne Außenseiter wegen ihres unverstellten Blickes ein. Es ist auch kein Zufall, dass Satire etwa von The Babylon Bee unsere gesellschaftliche Situation weit treffender beschreibt als ernst gemeinte Abhandlungen. Wie weit viele abgedriftet sind, macht Thomas Gast klar, der sowohl bei der Bundeswehr als auch bei der Fremdenlegion war. Er ist entsetzt darüber, dass einige junge Männer tatsächlich unbedingt in der Ukraine kämpfen wollen und keine Ahnung haben, was sie dort erwartet. Ein Brite wurde verhaftet, weil er ins Kriegsgebiet reiste, um sich ukrainischen Kräften anzuschliessen (das wird in UK generell so gehandhabt). Ehemalige britische Special Forces waren so leichtsinnig, ihre Handys zu verwenden, so dass die Russen den Daten folgten und diese für einen Angriff nutzten.

Thomas Gast

Wenn wir uns dessen bewusst sind, dass Russland radikale Umweltgruppen finanziert, mag zunächst verwirren, dass Fridays for Future nun für die Ukraine demonstriert (und sich immer der C-Agenda unterwarf). Gerade kursieren Aufnahmen von der ersten Rede der 23jährigen Grünen Emilia Fester im Bundestag, die sich auf kindische Weise über ihre C-Selbstbeschränkungen beschwert, dabei auch flunkert und die Ungeimpften emotional attackiert. Was aber würden wir an ihrer Stelle tun? Wahrscheinlich verhielten wir uns so, wie es in unserem politischen Umfeld erwünscht ist und würden auch versuchen, erwachsener zu wirken als wir sind. Fester muss wohl davon ausgehen, dass ihr Agieren Beifall findet und ist in einer Umgebung, in der Regredieren „wegen C“ normal ist. Auch ältere Personen fallen dem anheim und sprechen mit der grössten Selbstverständlichkeit über positive Tests und Erkrankungen, wo sie doch „die Impfung“ schützen sollte. Es wird nicht besser dadurch, dass Wirrologen im Handumdrehen zu Experten für Geopolitik wurden. Als ob es noch nie eine US-Militärintervention gegeben hätte, wird nun die scheinbare Einzigartigkeit des russischen Vorgehens entdeckt.

Über Emilia Fester

Das sieht man zum Beispiel im Video unten bei Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP, die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses des Bundestags ist. Sie bezeichnet Putins Handlungen stereotyp als „entmenschlicht“, was ihr sicher nie über die Lippen kommt, wenn es um die USA geht oder um Saudi Arabien im Jemen. Bei den europäischen Liberalen hat sie aber mit den NEOS zu tun, deren Sponsor Hans Peter Haselsteiner zum russischen Netzwerk gehört. Auch Justin Trudeau gilt als liberal, obwohl er China bewundert und Kommunist ist; in seiner Partei machte übrigens Belinda Stronach Karriere, deren Vater Frank ebenfalls im russischen Netzwerk aktiv ist. In Deutschland soll ebenfalls mit allen Mitteln ein Impfzwang eingeführt werden; zugleich soll die Bundeswehr mit 100 Milliarden Euro aufgerüstet werden. Diese können sich real erst in Jahren auswirken, sodass es eher wie Populismus oder Destabilisierung des eigenen Landes wirkt. Vielleicht sollten wir bei Flüchtlingen aus der Ukraine auch daran denken, zumal Reflexe sofort funktionieren, die 2015 eingeübt wurden. Es klingt in diesem Zusammenhang vielleicht zynisch, aber wir werden darauf konditioniert, unsere Bedürfnisse und die Interessen unseres Landes immer hintanzustellen. Diese Vorgangsweise ist klar zu trennen von bereitwilliger Hilfe in einem Staatsgefüge, das nicht systematisch geschwächt wird. Auch das Verhalten von Politikern muss man unter diesem Aspekt betrachten, statt uns bloss über sie zu empören oder lustig zu machen.

Marie-Agnes Strack-Zimmermann

Es bringt sehr wenig zu versuchen, selbst Bilder aus der Ukraine zu interpretieren. Zu oft schon hat sich etwas als Desinformation erwiesen und man kann bei einigen auch gewaltige Hybris feststellen. Im Video unten ist Ex-CIA-Chef David Petraeus zu Gast bei CNN, also jenem Sender, der mit Aufnahmen aus dem Golfkrieg 1991 weltweit bekannt wurde. Petraeus stellt der Führung der russischen Truppen ein schlechtes Zeugnis aus, doch es müsste auch die ukrainische Armee auf Befehle ohne persönlichen Spielraum ausgerichtet sein. Sicher gibt es Training (und Waffen) durch den Westen, aber das gilt auch für die Armeen der neuen NATO-Mitglieder, weil Gewohntes überdauert. An Petraeus wird aber auch jene typische Haltung der USA deutlich, die immer mehr Menschen ablehnen, ohne zu realisieren, dass sie selbst dennoch zum Westen gehören. Sie tappen in die Falle, einen angestrebten Zusammenbruch zu begrüssen, weil sie nicht mehr erkennen, auf welchem Ast sie sitzen und wo der wahre Feind steht. Man denke hier auch daran, wie sehr das der bolschewistischen Operation Trust ähnelt, was via QAnon in Gang gesetzt wurde. Putins Narrative werden ungeprüft übernommen, von der Kiewer Rus bis zur Demokratie in der Ukraine vor 2014 mit dem Putin-treuen Kleptokraten Viktor Janukowitsch. Viele landen bei einer historischen Überhöhung Deutschlands bei gleichzeitiger Erniedrigung seiner Gegenwart. Dies wurde durch William Toel befeuert, einen PsyOp-Soldier, den der Mainstream in Ruhe lässt und den nur sehr wenige im alternativen Bereich kritisieren (was ich ebenfalls tue); auch Verehrung für Donald Trump spielt eine Rolle.

David Petraeus

Einige empfehlen Videos mit Yuri Bezmenov aus den 1980er Jahren, der vom KGB in den ersten überlief. Hier wird einiges dazu erklärt und dann eine Aufnahme transkribiert, in der er ausführte, wie ideologische Subversion funktioniert. Wir können damit auch den aus der DDR bekannten Begriff Zersetzung verbinden, wobei übrigens einiges an Material des Ministeriums für Staatssicherheit erhalten geblieben ist, während der KGB mit Wladimir Putin beim Fall der Berliner Mauer ganze Arbeit leistete bei der Datenvernichtung. Zersetzung und Subversion können wir aber überall erkennen, wenn wir dafür sensibilisiert sind. Während man unter Offizieren in der Regel erst durch Putins offenen Krieg in der Ukraine aufgeschreckt wurde, übersah man den verdeckten Krieg, der auch die Landesverteidigung unterminierte. Beim Bundesheer wird gerade über die Eurofighter diskutiert, was erneut Bezmenovs Aussagen unter Beweis stellt, denn man kann Leute mit Fakten überschütten, wenn sie manipuliert werden, sie begreifen es nicht. Es ist jedoch entscheidend zu wissen, ob der offene Krieg durch erfolgreiche Subversion im Westen quasi in einer Zangenbewegung unterstützt wird.

Zur deutschen Politik

Gerade gibt es wieder Veröffentlichungen des Organized Crime and Corruption Reporting Project und des International Consortium of Investigative Journalists, und zwar zu Oligarchen als Teil russischen Staatskapitalismus. Für uns ist neben natürlich Oleg Deripaska in dieser Hinsicht auch Wladimir Antonov interessant, der als Geldwäscher gilt und für den die Strabag ein Reitdorf im Burgenland errichten sollte. Dazu und zur Person ihres Aufsichtratsvorsitzenden Alfred Gusenbauer nimmt der Konzern nicht Stellung, an dem Deripaska beteiligt ist. Übrigens fungiert das „profil“ als Partner von ICIJ und OCCRP, obwohl dieses Medium ebenfalls zum russischen Netzwerk gehört. Im Mainstream gibt es daher meist nur Puzzleteile, ohne Zusammenhänge zu beleuchten oder den Österreichern an den Karren zu fahren, die ich sarkastisch Verein der Freunde der russischen Mafia nenne. Alternative Medien betreiben hingegen oft unverhohlen Propaganda für Putin, auch wenn sie puncto C von vielen als wertvolle Quelle betrachtet werden. Während Bezmenov darauf hinwies, dass Wesentliches vor unseren Augen stattfindet (bzw. wir bloss die Bananen von den Ohren entfernen müssen), ist auch bei Toel alles hidden in plain sight.

Toel zur Wiedergeburt der Sowjetunion

Er spricht z.B. davon, dass das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei viel zu schwerfällig war, um den Niedergang der Sowjetunion zu verhindern. Als aber Boris Jelzin Präsident war, schuf er eine immer größere Präsidialverwaltung, die praktisch die frühere Rolle des ZK einnahm. An deren Spitze stand zeitweise Walentin Jumaschew und Wladimir Putin war dessen Stellvertreter; wenn Jelzin im Spital war, regierten sie mit seiner Tochter Tatjana. Später heirateten sie und Jumaschew und wurden über dienstbare Geister in der SPÖ auf Wunsch Deripaskas (und Putins) eingebürgert. Man erfährt viel über das System Putin, das KPdSU durch KGB ersetzte, aus Catherine Beltons Buch „Putin’s People. How the KGB Took Back Russia and Then Took on the West“, bei dem immer wieder Bezug zu Österreich auffällt. Tom Burgis wiederum nimmt in „Kleptopia“ Kasachstan als Ausgangspunkt, um Geldwäsche und Kooperation westlicher Politiker zu verfolgen. Dieser Artikel von 2014 von William Jasper analysiert, was es mit Putin als „Christen“ auf sich hat. Die orthodoxe Kirche hatte sich mit dem KGB arrangiert, wobei Patriarch Kyrill ebenso wie mögliche Alternativen zu ihm für den Geheimdienst tätig war (Kyrill wird jetzt kritisiert, weil er den Krieg unterstützt). Jasper erwähnt auch Nursultan Nasarbajew, der in Astana (heute Nur-Sultan) seit 2003 den Kongress der Anführer der weltweiten und traditionellen Religionen abhält. Wir wissen, dass Gusenbauer nicht nur für Janukowitsch, sondern auch für Nasarbajew lobbyierte, als dessen Anwalt Gabriel Lansky galt.

Wie Zelenskij gemacht wurde

Wer heute mühelos imstande ist (oder scheint?), die Rolle von Wolodymyr Zelenskij zu durchschauen, übersieht leider meist gerne, dass auch Putin, Janukowitsch und Co. für endlose Korruption stehen. Geradezu mythisch verklären Menschen im Westen die Ursprünge Russlands, sehen uns als wesensverwandt an, stilisieren Putin zum slawischen Helden. Dies übersieht, dass etwa vom Oil for Food-Programm die arme Bevölkerung in St. Petersburg keinen einzigen Rubel sah und dass verfolgte, inhaftierte und ermordete Russen ja auch Slawen sind. Arabella Pike gab bei HarperCollins die Bücher von Catherine Belton und Tom Burgis heraus und schildert hier ihre Erfahrungen mit russischer Lawfare. Kommunikation mit den Autoren fand dreifach verschlüsselt statt; persönliche Treffen mussten höchst konspirativ sein und versuchen, allgegenwärtige Überwachung auszutricksen. Dies erinnert an ein Gespräch mit der Moskauer Journalistin Yewgenia Albats, die Jumaschew, Tatjana Dyachenko und den früheren Leiter der Präsidialverwaltung Alexander Voloshin erwähnt. Sie unterhielt sich mit einer dieser drei Personen, die als Putins Königsmacher gelten, und bekam auf ihre Fragen wegen der Überwachung nur schriftliche Antworten.

Die offizielle russische Position

Aussenminister Sergej Lawrow ist von Sanktionen der EU betroffen, seine Deripaska-Connection deckte Alexej Nawalny auf; er gibt oben die offizielle russische Position zum Besten. Es wäre schade, wenn uns Zensur daran hindern würde, diese zu kennen und unsere eigenen Schlüsse zu ziehen. Wir können außerdem Putin und ihn beim Wort nehmen, wenn sie über Menschenrechte, Souveränität, Völkerrecht und die Einmischung (natürlich nur der USA und generell der Angloamerikaner) in die Angelegenheiten anderer Staaten reden. Viele begreifen jetzt, dass Oligarchen, Briefkastenfirmen, Steueroasen, Strohmänner und Vermögen im Ausland zentraler Bestandteil russischer Politik sind. Doch man stiess schon länger immer wieder darauf etwa bei scheinbar rein einheimischen politischen Skandalen. Es geht auch um weit zurückreichende Geheimdienstnetzwerke, die lange vor Putin bestanden. Natürlich kennt auch die CIA keine Skrupel, die viele für alles verantwortlich machen, was auf der Welt passiert, wobei sie aber die Existenz russischer Dienste komplett übersehen.

Neu über die Oligarchen

Dass ich mich in den letzten Jahren ausführlich mit dem Verein der Freunde der russischen Mafia befasst habe, nahm seinen Ausgang im Bereich Landesverteidigung. Dass diese nie aufgearbeitet und korrigiert wurden, trug schliesslich auch zur militärischen Plandemiekoordination mit „GECKO-Kasperl“ Rudolf Striedinger bei. Jetzt wird erneut vertuscht, wie es im Ministerium zuging, indem die Rolle von Gusenbauer beim Eurofighter-Vergleich auf Kosten von Ex-Minister Norbert Darabos und einiges mehr verschleiert wird. Auf Facebook zogen Soldaten über Darabos auf einer Seite der Offiziersgesellschaft her, die ebenfalls mit dem Verein der Freunde der russischen Mafia verbunden ist. Einer verwendet tatsächlich ein 007-Logo als Profilbild, was Yuri Bezmenov wohl in Gelächter ausbrechen liesse, denn er forderte immer dazu auf, Vorstellungen a la James Bond zu vergessen. Als Gusenbauer Kanzler wurde, sollte Darabos für den Verein der Freunde der russischen Mafia so tun, als würde er als einzig Weisungsbefugter tatsächlich Entscheidungen treffen dürfen, während die Befehlskette aber für Putins Netzwerk gekapert wurde. Viele beklagten sich, dass sie maximal ein Mal oder überhaupt nie mit ihm reden durften. Das Abwehramt (an dessen Spitze später der Kasperl stehen sollte, der „den Feind“ in einem Virus erkennen will und deswegen Tarnoutfit trägt) machte keinerlei Anstalten, Darabos als Befehlshaber zu schützen. „007“ brachte auf FB besonders bösartige Gerüchte ins Spiel, bei denen man, wenn sie stimmen sollten, Ursache und Wirkung nicht verwechseln darf. Hier mehr zu Darabos‘ Rahmenbedingungen, die natürlich weit über seine Person hinausreichen. „007“ Verstand nicht, dass sich niemand freiwillig abschotten lässt und dies auf Totalüberwachung und Druck/Drohungen hinweist. Die Schilderungen von Arabella Pike klingen schon dramatisch genug, doch Darabos konnte nicht mal mit anderen verabreden, dass man sich konspirativ treffen muss, um Überwachung zu unterlaufen. Zum einen war (ist) er stets unter Beobachtung, sodass es weder das Vereinbaren eines Treffpunktes noch von Verschlüsselung geben konnte. Zum anderen fragte sich, wem er überhaupt trauen kann, zumal vom gesamten Heer nur sehr wenige Anständige übrig bleiben und von Politik, Medien und Justiz exakt null Personen. Übrigens ist Darabos im Visier, „obwohl“ er Slawe ist, und bei mir wäre bloss ein absolutes Minimum an Kommunikation nötig gewesen (so in der Art „sei dann dort, wenn ich nicht komme, dann genau zwei Tage später“).

Diese Recherchen erfordern sehr viel Aufwand und sind in dieser Form einzigartig. Es ist immer notwendig, alles neu zu bewerten und weitere Puzzleteile zu einem sehr komplexen Bild hinzuzufügen. Davon profitiert jeder, der mit einzelnen Bereichen in Berührung gekommen ist oder der sich fragt, wie etwas einzuordnen ist. Als Grundlage für weitere Recherche, für parlamentarische Untersuchungen, für Ermittlungen der Justiz eignet es sich auch sehr gut. Es kommt oft darauf an, durch Zufall an eine mögliche Verbindung überhaupt mal zu denken, um sie und einiges mehr zu finden.

