Mafia Wars: Wir haben ein Oligarchen-Problem!

Was wir gut beurteilen und wo wir etwas unternehmen können und müssen, liegt nicht im Bereich des Krieges in der Ukraine an sich. Denn diesen und seinen Verlauf können wir nicht beeinflussen, wohl aber den verdeckten Krieg, der mittels des untrennbar miteinander verwobenen Netzwerks von Geheimdiensten – Oligarchen – Mafia auch bei uns höchst präsent ist. Denn ein zentrales Ereignis im Ukraine-Konflikt ist mit hiesigen Akteuren verbunden, nämlich der Sturz von Präsident Viktor Janukowitsch im Jahr 2014 (er ruft jetzt Wolodymyr Zelenskij zur Kapitulation auf). Es ist wichtig in der russischen Erzählung von mangelnder Souveränität anderer. Damit meine ich jetzt nicht Treffen von Vitali Klitschko mit dem damaligen Aussenminister Sebastian Kurz, sondern was Janukowitsch und Premierminister Mykola Azarov mit Österreich zu tun haben. Die unten eingebundene Doku von Al Jazeera ist einer der wertvollen Youtube-Zufallsfunde und beleuchtet den gigantischen Raubzug am ukrainischen Volk durch Kleptokraten wie den von Putin unterstützten Janukowitsch.

Der jetzt als Held gefeierte Wolodymyr Zelenskij ist um nichts besser, wie die Pandora Papers letzten Herbst zeigten. Absurder Weise kooperiert dieser Dieb jetzt mit der NGO Global Citizen, die sich der Bekämpfung der Armut widmet. Jene NGOs, die sich bei uns wieder mit Spendenaufrufen für Flüchtlinge profilieren, sind mehr oder weniger direkt mit dem Netzwerk verbunden, das auf Janukowitsch setzte und das man nicht wirklich exakt von Zelenskijs Unterschützern unterscheiden kann. Wir können hier einiges aufdecken und in unserem eigenen Land wieder ins Reine bringen, statt wie paralysiert auf Frontberichte zu starren, die sich oft als Desinformation erweisen. Die Geschichte der Oligarchen steht für russischen Staatskapitalismus, der auch zahlreiche westliche (Ex-) Politiker als Feigenblätter anzog.

Al Jazeera-Doku

In Großbritannien steht der Aufsichtsratsvorsitzende von Oleg Deripaskas En+ Lord Greg Barker heftig in der Kritik, denn er trat zwar in dieser Funktion zurück. Doch nun wird ein Gesetz von 1917 in Spiel gebracht gegen feindliche Agenten, um ihn aus dem House of Lords zu entfernen. Bei uns tut sich hingegen nicht viel, denn Deripaska „verkauft“ nur sein Luxushotel Aurelio in Lech am Arlberg an seinen Cousin (das ja offiziell eh seiner Mutter gehört). In der Doku oben wird nicht ohne Grund auf die City of London verwiesen; bis vor wenigen Monaten galt Alexander Walther von der Wiener Niederlassung der Londoner TMF Group, der zahlreiche Briefkastenfirmen verwaltet, als Geschäftsführer des Aurelio. TMF logiert hierzulande (auch mit TMF Accouting and Payroll – sic!) im selben Haus wie die Gazprom neben der SPÖ-Zentrale und lange Zeit auch Alfred Gusenbauer und Leo Specht (mit personeller Verbindung zu TMF). Praktisch kümmert sich auf Empfehlung von Hans Peter Haselsteiner das Hotel Sacher um das Aurelio; 2010 heiratete dort Rene Benko, der inzwischen in Lech das Chalet N auch für russische Gäste besitzt.

Die Herausgeberin von @WOMAN (voll auf Corona-Linie) Euke Frank ist mit @ArminWolf verheiratet, man kann einen Aufenthalt im Hotel des @wef Besuchers Oleg Deripaska um 10.000 Euro gewinnen pic.twitter.com/KoPkFhdvXZ — alexandra bader (@cw_alexandra) August 28, 2021 Tweet im Sommer 2021

Für Deripaska wurde 2008 die LPG Projektentwicklung GmbH eingerichtet; wenig später erfolgte die Specht Projektentwicklung & Beteiligung GmbH, die später Gusenbauer übernahm. Leo Specht vertritt nicht nur die Familie des 2014 nach Russland geflohenen Premierministers Azarov (der auch auf die Dienste von Gabriel Lansky zurückgriff), sondern auch die russische Oligarchin Elena Baturina. Ihr Name kommt einmal mehr in Zusammenhang mit Hunter Biden ins Spiel, der mit Gusenbauers ehemaligem Kasachstan- und Ukraine-Lobbying-Partner Aleksander Kwasniewski im Verwaltungsrat des Energiekonzerns Burisma sass. Biden erhielt von Baturina 3,5 Millionen Dollar und lud sie und ihren Gatten Juri Luschkow zu einem Dinner mit seinem Vater Vizepräsident Joe Biden ein. Der Stalin-Verehrer Luschkow war Bürgermeister von Moskau, ist inzwischen verstorben und war mit dem Wiener Bürgermeister Michael Häupl befreundet (dieser setzt jetzt als Präsident der Volkshilfe Wien auf C-Panikmache und Refugees Welcome auch aus der Ukraine).

Es geht um Oligarchen

Es verwundert nicht, dass sowohl Luschkow als auch Baturina mit der Mafia in Verbindung gebracht werden; deshalb ist auch die Biografie Wladimir Putins interessant. Er hatte praktisch freie Hand in St. Petersburg, weil der Bürgermeister bloss repräsentierte, und zweigte Mittel aus dem Oil for Food-Programm ab. An seinem Aufstieg zum Nachfolger von Boris Jelzin wirkten unter anderem der Leiter der Präsidentschaftskanzlei Jelzins Walentin Jumaschew und Jelzins Tochter Tatjana Dyachenko mit. Später heiratete Jumaschew Tatjana und Polina, die Tochter aus seiner ersten Ehe war bis 2018 die Gattin Deripaskas. Jumaschew und seine Tochter waren auch am Deripaska-Imperium beteiligt. Nun wird viel Wirbel gemacht um Social Media-Postings von Oligarchentöchtern, darunter auch Maria Jumaschewa. Nicht erwähnt wird, unter welche Umständen sie mit ihren Eltern eingebürgert , denn dabei spielte auch ein Scheinwohnsitz im Burgenland eine Rolle.

Schelling, Kurz, Wolf, Seele, … alle Verantwortlichen für die Abhängigkeit Österreichs von Russland. Eine echte Abrechnung. Zu Recht. https://t.co/fgKlyhQlco — Beate Meinl-Reisinger (@BMeinl) March 5, 2022 In Wahrheit ein Putin-Troll

An der Einbürgerung auf Wunsch Deripaskas waren neben Gusenbauer und Specht auch Franz Schnabl und Günther Apfalter von Magna (eine russische „Front“?) und Landeshauptmann Hans Niessl beteiligt, in dessen Büro Hans Peter Doskozil gerade begonnen hatte. Als Grund für das Verleihen der Staatsbürgerschaften wurden geplante Investitionen u.a. via LPG angegeben; Deripaska kaufte zwar ein Haus um fast das Doppelte des Marktwertes, baute es jedoch nicht um. Jumaschew berät Putin und kommt wie viele andere Oligarchen in den FinCEN Files vor. Deripaskas Geschäftspartner Siegfried Wolf gehörte von 2007 bis 2015 dem Aufsichtsrat der Strabag an, dessen Vorsitzender Gusenbauer seit 2010 ist. Wolf vermietet wie Alexander Schütz, dessen Gattin Exxpress.at herausgibt, an den ukrainischen Putin-nahen Oligarchen Dmytro Firtash, aber auch an die Jumaschews. Die von Deripaska-Partner Hans Peter Haselsteiner gesonderten NEOS mit Beate Meinl-Reisinger eine Vorsitzende, die ganz im Sinne des beschriebenen Netzwerks C-Hysterie und entsprechende Staatsausgaben forciert und nun wie Doskozil in Windeseile zur Ukraine-Helferin mutiert. Der Tweet oben führte auch zu Reaktionen puncto Deripaska, doch sie reagiert nicht; von Wolf und Co. inklusive OMV ist man ziemlich schnell bei Haselsteiner und anderen. In gewisser Weise kann man Meinl und Doskozil auch als Oligarchenkinder bezeichnen, da sie von Geheimdiensten – Oligarchen – Mafia profitieren und z.B. die Rolle Gusenbauers vertuschen; Doskozil wird von Niessl punktgenau als neuer SPÖ-Chef ins Spiel gebracht.

Eine Folge der Putin Files

Oliver Stones Film „Ukraine on Fire“ besteht auch aus Interviews mit Putin und Janukowitsch; sein Sohn Sean Stone befasst sich ebenfalls damit. Bei The Duran wird der Verlauf der jetzigen Kämpfe kommentiert, aber einiges zurückgewiesen, was zur Legende um Janukowitsch gehört, für den die Deripaska-Leute Gusenbauer und Paul Manafort lobbyierten. Man verlässt in Österreich Aufsichtsräte (der von Gusenbauer geförderte Christian Kern den der russischen Staatsbahnen, Wolfgang Schüssel den von Lukoil oder Siegfried Wolf unmittelbar vor der Sperre die Sberbank Europe) oder jammert im „Exil“ über ein angeblich zerstörtes Leben (Karin Kneissl von Rosneft). Doch ansonsten ändert sich nichts, weil auch jeder politische Skandal mit einem Geflecht verbunden ist, das bis in die Zeit des KGB-Vorläufers NKWD zurückreicht. Man kann dies zum Beispiel bei Eurofighter feststellen, wo echte Ermittlungen dieses Gartenhaus zum Einsturz bringen würden. Alle Parteien deckten da Gusenbauer und machten Ex-Minister Norbert Darabos zum Bauernopfer, weil er nicht zu Geheimdiensten – Oligarchen – Mafia gehört. Ausgehend von Eurofighter-Recherchen sah ich mir aber auch frühere Privatisierungen und Bankenfusionen, diverse Pleiten und den Ausverkauf der Casinos Austria näher an.

PS: Weil ich mich seit Jahren mit solchen Hintergründen befasse, wird mir sehr zugesetzt. Natürlich kommt man Drahtziehern im Hintergrund erst allmählich nahe, weil sie über vorgeschickte Handlanger agieren. Diese Drahtzieher haben bei uns noch völlig freie Hand, sodass sie einem auch alles antun können und dann gedeckt werden. Auf diese Weise habe ich meine Wohnung und alles andere verloren, ich wurde arm gemacht und niedergehalten. Immer wieder stehen Tage an, an denen ich nicht mehr weiterweiss. Ich schreibe auch deshalb, weil mir die Netzwerke um Gusenbauer nicht auch noch meinen Geist rauben sollen; dies wurde dann dazu, dass ich diese Netzwerke enttarne. Ich freue mich daher über eure Unterstützung und den Austausch mit euch und bin unter 066499809540 erreichbar. Weil „Zusetzen“ wie gesagt auch bedeutet, mich ökonomisch zu treffen, bedanke ich mich auch für eure finanzielle Unterstützung unter Alexandra Bader, Erste Bank, AT 592011100032875894 BIC GIBAATWWXXX vielen Dank!