Wie leicht man auf Propaganda reinfällt

Gerade jetzt wird deutlich, dass die meisten Menschen auf Propaganda hereinfallen. Sie geben sich auch gerne die Blöße, dies öffentlich im Internet kundzutun, freilich ohne zu erkennen, was sie wirklich machen. Die Mechanismen werden paradoxer Weise im Mainstream recht gut anhand von QAnon erklärt, während man selbst aber nicht nur bei C ebenfalls Propaganda betreibt. Kreierte Vorstellungswelten halten Fakten nicht stand, doch die Menschen müssen auch bereit sein, sich mit diesen auseinanderzusetzen. Tatsächlich gibt es Theorien, die grosse Verbreitung gefunden haben, auch ohne dass die meisten sie in besonders krasser Form vertreten. So glauben zwar viele nicht an einen pädokriminellen Elite-Kult, haben aber nur nebulöse Ideen von Macht hinter den Kulissen. Immerhin wurde Q nicht von ungefähr mit der Operation Trust der Bolschewiken verglichen, die auf pseudoreligiöse Weise ihre Gegner mit einer falschen antibolschewistischen Organisation einfangen wollten, wobei sich diese Honigfalle verselbständigte und kühnste Erwartungen übertraf. Es heisst, dass es späteren Historikern (denen Akten endlich zugänglich waren) vollkommen unmöglich war zu unterscheiden, was vom Geheimdienst in die Welt gesetzt und was von Anhängern erschaffen wurde. Es ist für uns auch deswegen von Bedeutung, weil in der gegenwärtigen russischen Militärdoktrin asymmetrische Kriegsführung über Geheimdienste vorgesehen ist. Und wenn man eine Seite aufbauen und instrumentalisieren kann, warum sollte man nicht versuchen, andere gerade mit ihren ablehnenden Reaktionen darauf zu ködern?

Die Q-Gemeinde ist auch in Australien, UK und in Ländern wie Deutschland und Österreich präsent. Sie will nicht verstehen, dass Donald Trump und Joe Biden höchst interessante Russland-Connections haben. Und ist außerstande, die Politik in ihren Heimatländern richtig einzuordnen, weil hier unrealistische Vorstellungen von „Eliten“ greifen. Natürlich ist der einzige Ausweg, politische Institutionen zu ihrem eigentlichen Auftrag zurückzuführen, doch da versagen stets beide Seiten. Auch Proteste gegen C-Massnahmen haben nicht dafür gesorgt, dass sich die umgesetzte Agenda selbst um Millimeter ändert, denn hier herrschen weltferne Vorstellungen von Macht vor. Einige gehen nahtlos dazu über, Verständnis für Russlands Krieg gegen die Ukraine zu haben, während andere (meist jene, die alles bei C glauben wollten) sich gar nicht heftig genug unter anderem per Sanktionen ins Knie schießen können. Nicht umsonst wurde nicht nur Trump, sondern auch Wladimir Putin zum Kämpfer gegen eine „Kabale“ stilisiert, denn dies schaltet kritisches Denken aus.

Australische QAnon-Doku

Es reicht oft schon, sich anzusehen, was andere sonst noch verbreiten: dieser Kanal auf Rumble etwa bietet neben dem „grossen Wahlbetrug“ 2020 in den USA auch übersetzte russische Propaganda an. Dieses Video nun macht die zahlreichen Parallelen zwischen Q und Operation Trust mit Frontorganisationen, kryptischen Brotkrumen und Agenten deutlich, die Widerstandspotenzial in die Irre führen sollen. Der Kanal „Final Synapse“ zeigt unten, wie vielschichtig die Operation Trust war, die bei russischen Geheimdiensten nach wie vor als vorbildhaft gilt, als „Fliegenfänger für politischen Aktivismus“. Als Front wurde eine Monarchist Union of Central Russia (MUCR) verwendet, die man mit der Moscow Municipial Credit Organization verband; an die Spitze von MUCR wurde mit Alexander Jakuschew ein ehemaliger Beamter des zaristischen Kommunikationsministeriums gestellt. Ob MUCR bereits existierte und vom Geheimdienst übernommen wurde oder extra geschaffen wurde, lässt sich nicht mehr eruieren. Jakuschew wurde zuvor von Geheimdienstchef Artur Artuzow verhaftet und zur Kooperation gezwungen, wobei man auch sein Verhältnis mit einer Frau benutzte. Artuzow verfasste 1925 ein „ABC der Counterintelligence“; die Operation Trust sollte auch dazu dienen, den Anführer der antibolschewistischen Freiwilligenarmee Alexander Kutepow an konkreten Aktionen zu hindern. 1927 durchschaute er, wer wirklich hinter MUCR steht; 1930 wurde er von russischen Agenten in Paris entführt und ermordet. Trust nutzte auch Personen, welche die Weiße Armee infiltriert hatten, weiters in Russland verbliebene Royalisten und den Emigranten Wassili Schulgin, der Russland „heimlich“ besuchte, um dann „Die drei Viertel“ über die ökonomische Revolution zu verfassen.

Über die Operation Trust

Gerade weil die Operation Trust auf mehreren Ebenen funktionierte, können wir sie heranziehen, um heutige scheinbar zufällige Abläufe weit über Q hinausgehend zu untersuchen. Beim Video unten kommt es weniger darauf an, allem zuzustimmen – mir ist es z.B. zu simpel, dass Trump von Geltungsdrang gegenüber Putin und Xi Jinping motiviert sei. Doch wir sollten uns fragen, womit wir beschäftigt werden, sei es vermuteter Wahlbetrug, seien es C-Massnahmen. Man kann mit anderen darüber endlos streiten oder aber einander ständig in einer Ansicht bestärken. Alles führt zur Delegitimierung von Politik und zu Destabilisierung. Das wird klar, wenn man feststellt, dass diese Debatten vor wenigen Jahren wohl noch Verwunderung hervorgerufen hätten. In den USA mag mancher Effekt sogar noch stärker sein, weil Evangelikale zunehmend Einfluss gewinnen und ihnen die Narrative um Q und Trump entgegen kommen. Es gibt viele TV-Dokumentationen, in denen Q als bizarrer Kult dargestellt wird und Experten dozieren. Auf die Operation Trust bezieht man sich dabei jedoch nicht, was allem eine andere Note geben würde, aber bewusst oder unbewusst vermieden wird.

Neue Doku über Trump

Es muss überhaupt nicht schwer sein zu merken, dass wir getäuscht werden. Unten sehen wir einen Beitrag über die russische Stadt Norilsk, wo der dem russischen Staat verbundene Oligarch Oleg Deripaska Norilsk Nickel betreibt. Man müsste schon deshalb alarmiert sein, weil Deripaska wie Greta Thunberg zu den Gästen des World Ecomonic Forum gehört. Ausserdem arbeiten diverse Young Global Leaders eifrig daran, wegen Krieg und Klima Öl und Gas aus Russland zu boykottieren. Wer einer modernen Operation Trust auf den Leim geht, weist zwar dauernd auf Wolodymyr Zelenskij und Klaus Schwab hin, will aber den Konnex zwischen Putin und Schwab nicht wahrhaben. Anhand des Netzwerks von Putin und Deripaska kann man gut erkennen, dass alles seinen gewohnten Gang geht und heute nach wie vor unantastbar ist, wer dies auch vor dem 24. Februar 2022 war. Der Mainstream recherchiert nicht, sondern deckt dies; eigentlich müsste dies jene Alternativpresse auf die Barrikaden bringen, die dort etwa bei C-Themen ist. Doch auch hier wird alles gedeckt, wenn man nicht ohnehin Oligarchen verteidigt und Putin als Kämpfer gegen „die globalistische Elite“ sieht oder Politik kommentiert, aber nicht versteht.

Clip über Norilsk

Manches beim Putin-Netzwerk wirkt wie ein Limited Hangout, etwa wenn Fabio De Masi, der die Linke in Wirecard U-Ausschuss des Bundestags vertrat, erst jetzt von Wirecard als Geheimdienstskandal spricht. Das „Handelsblatt“ berichtete zwar immer wieder, kooperiert nun aber mit Peter Pilz vom russischen Netzwerk in Österreich, was die Zeitung mit De Masi verbindet. Die Spionagefirma DSIRF in Wien mietete eine Wohnung als Büro, die Ex-Bundeskanzler Christian Kern gehört. Unter den Kunden befinden sich Oleg Deripaska und die Signa Holding mit Rene Benko; Kern war kürzlich zu einem Gesprächsabend mit Pilz eingeladen. Dabei passt alles zusammen, denn Kern wurde von Alfred Gusenbauer gepusht, der Aufsichtsratsvorsitzender der Strabag bleibt und sein Geschäftspartner ist. Gusenbauer ist Benkos rechte Hand; der grösste Kunde des Prüfers von Wirecard CEE in Graz, TPA ist die Signa. Gusenbauer trifft immer wieder mit Karl Theodor zu Guttenberg zusammen, der für Wirecard lobbyierte. Pilz deckte Gusenbauers Verantwortung für den Eurofighter-Vergleich und Druck auf Ex-Minister Norbert Darabos und natürlich auch, dass der russische Militärgeheimdienst GRU das Verteidigungsressort unterwanderte. Pilz kooperiert mit Landeshauptmann und Pseudo-Ukraine-Helfer Hans Peter Doskozil, den Kern berät und der die Prüfung des Mehrheitseigentümers der Commerzialbank Mattersburg an den Prüfer der Bank TPA delegierte. Zur Belohnung für alles wird Pilz von der Stadt Wien unterstützt, was aber in einer Stadt der Spione wohl kaum anders geht.

Putins Rede am 9. Mai 2022

Viele erwarteten, dass Putin bei seiner Rede in Moskau am Jahrestag des Sieges der Roten Armee über das Dritte Reich der Ukraine den Krieg erklärt, denn bisher vermied er dieses Wort. Zwar tat er dies nicht, doch er bediente die üblichen Narrative; es provoziert sowohl heftige Kritik als auch Zustimmung. In Österreich wiederum werden Ministerrücktritte von denen nicht verstanden, die nie verstehen wollten und daher auch keine Vorstellung davon haben, wie Politik sein sollte und was schiefläuft. Was aber, wenn nicht nur diese Regierung praktisch ein Äquivalent zur Monarchist Union of Central Russia ist? Wer das merkt und nicht mitspielen will, muss dann wohl an das Schicksal von Alexander Kutepow oder an einige tote Gazprombank-Manager denken. Es sei daran erinnert, dass Gaslieferungen in Rubel über diese Bank bezahlt werden sollen; die Gazprom dockt beim hiesigen russischen Netzwerk an.

Diese Recherchen erfordern sehr viel Aufwand und sind in dieser Form einzigartig. Es ist immer notwendig, alles neu zu bewerten und weitere zu einem sehr komplexen Bild hinzuzufügen. Davon profitiert jeder, der mit einzelnen Bereichen in Berührung gekommen ist oder der sich fragt, wie etwas einzuordnen ist. Als Grundlage für weitere Recherche, für parlamentarische Untersuchungen, für Ermittlungen der Justiz eignet es sich auch sehr gut. Es kommt oft darauf an, durch Zufall an eine mögliche Verbindung überhaupt mal zu denken, um sie und einiges mehr zu finden.

