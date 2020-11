Forever Lockdown oder The Great Reset

Wer alles einordnet, das uns unter dem Deckmantel Corona-Maßnahmen eingeredet oder auch aufgezwungen wird, kommt zu globalen Perspektiven (man denke an die Positionen von Joe Biden). Es hat daher auch entsprechende Tragweite, sich damit öffentlich auseinanderzusetzen, selbst wenn viele noch meinen, sie würden eh viel zu wenig bewirken. Es gab in Österreich wie in vielen anderen Ländern bisher zwei sog. Lockdowns, die man auch mit anderen Begriffen nur unzureichend beschreiben würde. Jetzt ist viel weniger an Disziplinierungsmaßnahmen erforderlich, weil die Straßen von Städten wie Wien auf einen Schlag weitgehend leer sind. Auch an schönen Nachmittagen betreiben nur wenige die ausdrücklich „erlaubte“ Bewegung an der frischen Luft; zugleich ist man im Bundeskanzleramt dabei, schon die nächsten Schrecken für uns vorzubereiten, Stichwort Massentests und Quarantäne für Verweigerer. Aber es wird auch deutlicher, welche Unternehmenszweige bewusst ruiniert werden und wer überleben darf; viele Beschlüsse der Regierungsmehrheit im Parlament sind blanker Hohn und nichts anderes als kaltlächelnder Sozialabbau. Obwohl alles eigentlich so offensichtlich ist, gibt es immer noch zu wenig Widerstand, was damit zu tun hat, dass Methoden der psychologischen Kriegsführung eingesetzt werden.

Man steuert Menschen, indem man ihnen Angst macht, was auf der rationalen Ebene jede Regierung eigentlich disqualifiziert. Wenn sie panisch geworden sind, dann ist es nahezu unmöglich, sie mit nüchternen Argumenten zu erreichen; daher kann man sie eigentlich nur ebenfalls triggern und so ihre Emotionen benutzen. Sie werden sich also nicht deswegen wehren, weil sie erkennen, dass sie einer großangelegten Täuschung erlegen sind, sondern weil sie ihren Job verlieren, ihr Unternehmen Pleite geht, sie genug davon haben, dass die Schulbildung in Frage gestellt wird usw. Zugleich aber muss man auch ganz klar sagen, was abläuft, mit denen als Adressat, die sich nicht (mehr) triggern lassen und natürlich mit den Gegnern, deren Handeln man präzise beschreibt. In den USA haben schon viele begriffen, dass alles miteinander verbunden ist, der Great Reset des Worst Economic Forum eine Synthese aus Kommunismus und Kapitalismus ist; zum neuen Totalitarismus gehört, dass wir alle permanent überwacht werden, immer identifizierbar sind und man jeden verhungern lassen kann, wenn er sich weigert. Wir sind wie Frösche, die in einem Topf schwimmen, dessen Wasser beständig erhitzt wird, indem man uns dauernd neue eigentlich nur vollkommen bizarre Regeln oktroyiert (siehe unten). Man könnte statt „Superspreader“, „Contact Tracing“ „Lockdown“, „Shutdown“, „Stay Safe – Stay at Home“ usw. auch Begriffe mit „Reichs“- verwenden, dann wäre deutlich, was Sache ist.

Propaganda für den Great Reset bei Wolfgang Fellner

Nicht von ungefähr bezeichnen Kritiker das heute in Deutschland durchgewunkene „Infektionsschutzgesetz“ als „Ermächtigungsgesetz“ a la 1933. Dabei müsste – sofern man noch rational denken kann und nicht getriggert wird – jedem auffallen, dass etwas nicht stimmen kann, wenn Abstimmung im Bundestag – Beratungen im Bundesrat (per Video) – Beurkundung durch den Bundespräsidenten an einem Tag geschehen „müssen“. In Österreich wiederum erlebten wir Frösche zuerst eine „Ausgangssperre“ zwischen 20 und 6 Uhr, dann wurde zusätzlich der „2. Lockdown“ verkündet, in dem wir nur zu bestimmten Anlässen rausgehen dürfen; alles natürlich so formuliert, dass für Willkür und Verunsicherung jede Menge Spielraum ist; das übliche Gaslighting eben, das zu dieser PsyOp gehört. Nun hat der nackte Kanzler Kurz in der ORF-Pressestunde am 15. November die Temperatur noch weiter hinaufgedreht, indem er ankündigte, dass es Massentestungen geben soll und Quarantäne für „Verweigerer“. Dies vorbei an Gesundheitsminister Rudi Anschober, der jedoch nicht dagegen protestierte, dass sich Kurz Richtlinienkompetenz herausnimmt, die ein österreichischer Bundeskanzler nicht hat, sondern ganz gefügig eine Pressekonferenz zum Thema „Corona-App“ machte. Kurz wiederum legte nach, indem er am 18. November einen Pressetermin zu den „Massentestungen“ absolvierte, die nach dem „2. Lockdown“ kommen sollen (stell dir vor, Kurz gibt eine PK und keiner geht hin, meinte ich auf Twitter).

Kurz astrologisch betrachtet

Wieder sind die Frösche damit beschäftigt, tapfer weiterzuschwimmen, wobei sie auch noch Sorgen um ihre Existenz haben, man ihnen Kontakte zu anderen Menschen verbieten will, die Kinder nicht in die Schule dürfen usw. Nur die Frösche, die aus dem Topf sprangen, als noch kein Wasser drinnen war, sind in einer besseren Situation; man wird versuchen, sie einzufangen, aber sie können reale Gefahren erkennen, statt sich mit einem Virus manipulieren zu lassen. Das Video oben binde ich deswegen ein, weil es ganz gut ist, mal einen anderen Blickwinkel einzubringen. Wie auch immer man zu einem Urteil über Sebastian Kurz kommt, es ist durchaus zutreffend, dass er ums politische Überleben kämpft und uns alles auch deshalb einbrockt, weil er etwas kompensieren will. Man kann tatsächlich keine Liebe zum österreichischen Volk erkennen, wenn er mit eiskalter Mine uns die Luft immer mehr abschnürt. Es gibt kein Vertrauen, keine Empathie, sondern Kaltschnäuzigkeit seitens der gesamten Regierungstruppe und ihres Umfeldes. Deshalb liegt auch nahe, dass die „Regierung“ nur Handlanger anderer Interessen ist; davon abgesehen kann man auch Netzwerke rekonstruieren, in die nicht nur Kurz einbezogen ist. So oder so kommen wir dabei nach China, nach Russland, aber auch nach Davos. Alles sieht aus nach einer Synthese von Kommunismus und Kapitalismus, die hier ein US-Republikaner beschreibt. Unter diesem Aspekt muss man auch die Auseinandersetzungen um das tatsächliche Wahlergebnis sehen; davon wird für uns ebenfalls viel abhängen. Auch dazu einmal etwas anderes, nämlich die Tarotkarten-Legung für die Teams von Donald Trump und Joe Biden, die mir eine Twitter-Userin empfohlen hat.

Trump und Biden im Spiegel des Tarot

Seltsamer Weise taucht in beiden Fällen die Königin der Kelche auf, mit Wasser zu ihren Füßen; Janine meint, dass sie für beide Seiten von Bedeutung sei. Natürlich denkt man da zuerst an die toughe Anwältin Sidney Powell; aber mein offener Brief an Trump könnte, weil ich auf Deep State-Netzwerke Bezug nehme, auch hilfreich sein. Es geht um diejenigen, die mit dem Impeachment-Versuch und mit den Bidens zu tun haben, aber Wien als Brückenkopf verwenden; so kann man vieles erklären, auch dass die Plandemie in Österreich geradezu generalstabsmäßig über die Bühne geht. Lockdown forever sollte man nicht nur mit Biden in Verbindung bringen, sondern auch mit zahlreichen Regierungen, die mit dem Great Reset, der totalitären Synthese von Kommunismus und Kapitalismus verbunden sind. Nicht nur wir werden zugemüllt mit Lockdown – Verboten – Verlusten – Angstmache – fragwürdigen Tests – Impfankündigung – Totalüberwachung – Drohungen – Unterstellung, andere Menschen zu töten, wenn wir leben wie 2019 usw. Es tötet natürlich nicht, die Armen noch ärmer zu machen und auch sie einschüchtern; tausende wurden übrigens von kriminellen Netzwerken in der Justiz arm gemacht und gequält. Wenn viele getriggert sind, kann man ihnen nicht auf der Ebene eines Austausches basierend auf Fakten begegnen. Ich hatte heute eine Auseinandersetzung via Twitter mit einem ORF-Journalisten, der offenbar noch nie von Psychologischer Kriegsführung gehört hatte. Er sollte doch einmal mit jemandem vom Militär darüber reden, meinte ich; er schien aber anzunehmen, dass ihn eh niemand instrumentalisieren kann.

RT-Bericht aus Berlin

Ich könnte aber kaum über PsyOps schreiben, wenn ich nicht selbst schon das eine oder andere Mal getriggert worden wäre; im Gegenteil, ich habe gerade deshalb später immer wieder vieles ganz anders gesehen, wenn ich mehr vielleicht auch aus anderen Bereichen in Erfahrung gebracht habe. Sicher wäre ich in früheren Jahren bei der Plandemie auch von Anfang an reserviert gewesen; ich wäre aber nicht imstande gewesen, sie so einzuordnen, wie ich es heute kann. Jedenfalls verhält es sich mit dem Mainstream so, dass man nicht nur bei Corona nicht auf hybride Kriegsführung hinweisen „darf“; man schafft es dort auch nicht, weitere Puzzleteile bei politischen Skandalen zur Kenntnis zu nehmen, über die sie selbst berichteten. Freilich kann man auch darstellen, wie alles zusammenhängt und dass der Begriff Deep State nicht nur Berechtigung hat, sondern der DS hier mit jenem in den USA und sonstwo vernetzt ist. Ewiger Lockdown a la Joe Biden & Hintermänner entspricht martial law auf Dauer, wie es einige in den USA auf den Punkt bringen. Selbstverständlich kann keine Regierung es schultern, dass immer mehr Bereiche ausfallen und Ersatz wollen; das Steueraufkommen sind, während die staatlichen Ausgaben in astronomische Höhen steigen sollen. Dies ist freilich nur der Prätext zum buchstäblichen Ausverkauf unserer Heimat durch Regierungen, die uns mit jeder Faser verraten, statt uns zu verteidigen. Wenn es nach ihnen geht, sollen viele von uns sterben – nicht an einem Virus, sondern an Hunger und Verzweiflung, wie es wegen oktroyierter Corona-Maßnahmen in Afrika schon der Fall ist. Daher ist auch zu lieb und zu bieder, was die dann mit Wasserwerfern weggetriebenen deutschen Demonstranten zu Reportern sagen, denn mit solchen Regierungen kann man nicht reden; sie verweigerten stets jeden Dialog.