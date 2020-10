Warum es jetzt um alles geht

Der „große Reset“, den uns das World Economic Forum, Prinz Charles und andere aufzwingen wollen, ist ein kommunistischer Putsch. Wie geht das zusammen, werden sich einige fragen; man sollte sich vielleicht mit der Geschichte der russischen Revolution 1917 befassen und ein bisschen über die Pilgrims Society googeln. Es ist natürlich unmöglich, in einer sich zuspitzenden Situation jedes Detail zu erörtern, aber nun kommt es ohnehin darauf an, dass jeder eigene Recherchen anstellt und sich zur Wehr setzt. Natürlich ist die Materie komplex, aber es gibt zum Beispiel Videos von Amazing Polly, die ich hier auch einbinde, die wichtige Puzzleteile aufzeigen; diese passen meist hervorragend zu denen die ich gesammelt habe. Gerade dominieren die Berichterstattung im deutschsprachigen Raum die Ischgl-Kommission und ihre Schlussfolgerungen; niemand aber geht darauf ein, welche Vorgeschichte deren Vorsitzender Ronald Rohrer hat. Er war zwar Höchstrichter, deckte jedoch im Eurofighter-U-Ausschuss als Verfahrensrichter die Machenschaften russischer Netzwerke, die auch mit der Weltlage verbunden sind von wegen US-Wahlen. Durch Medienpropaganda, Panikmache und Vereinzelung begreifen selbst Abgeordnete dies nicht, die wenigstens jetzt kritisch mit der Coronoia umgehen wollen.

Dazu trägt auch bei, dass vieles widersprüchlich wirkt und wir zunächst Gleichungen erwarten, die in jeder Hinsicht aufgehen. Es gehört aber selbst die Tatsache ins Bild, dass wegen der Vergiftung von Alexej Nawalny nun von EU-Sanktionen gegen Russland die Rede ist. Enthüllungen über Jan Marsalek, Markus Braun und Wirecard passen ebenfalls dazu, weil der gehypte ehemalige Dax-Konzern sehr nach einer russischen „Front“ aussieht. das gilt auch für die Commerzialbank-Affäre, die zur größten Pleite ausgewachsen ist, die das Burgenland je gesehen hat. Wer den Links zu meinen früheren Texten folgt, findet dort eine Fülle an Details zu jenen Netzwerken und Firmen, bei denen von nordamerikanischer Seite her Amazing Polly andockt, die ebenfalls global recherchiert. In Österreich fällt auf, dass Mainstream längst totale Gleichschaltung bedeutet, weil etwa bei den FinCEN Files, den Geldwäscheversachtsmeldungen beim US-Finanzministerium, wichtige Österreich-Bezüge hierzulande ausgeblendet werden. Jüngstes Beispiel ist die untenstehende sensationelle Recherche des slowakischen Journalisten Mirek Toda über russische Spionage im österreichischen Verteidigungsministerium. Es wäre doch zu erwarten, dass dies jemand aufgreift, aber weit gefehlt; man war zwar mit dabei, Martin M. zum Sündenbock zu stilisieren, ohne sich zu fragen, warum das Abwehramt nie etwas merkte, das ja dem Eigenschutz des Heeres dienen sollte.

English version of the story of the Austrian colonel Martin Mueller’s espionage for the GRU. It directly threatened NATO troops in Afghanistan. https://t.co/WddTuEJJh4 — Mirek Tóda (@jeemine) October 12, 2020

Recherche über GRU-Spionage via Verteidigungsministerium

M. wurde im 2013 pensioniert; in den letzten sechs Jahren seiner Tätigkeit im Verteidigungsministerium, auf die Toda auch im Detail eingeht, fungierte Norbert Darabos als Verteidigungsminister. Weil er kein Handlanger der Russen sein wollte, wurde und wird er abgeschottet, überwacht und bedroht; dies deckte auch Verfahrensanwalt Rohrer und die Staatsanwaltschaften taten es ihm gleich; eher schon werde ich von der Justiz verfolgt, weil ich dies thematisiere. Mainstream-Medien lügen und verschleiern daher; in der SPÖ haben nur diejenigen eine Chance, die sich mit Oligarchen, russischen Geheimdiensten und Organisierter Kriminalität arrangieren oder gar nicht einmal ahnen, dass diese Aspekte eine Rolle spielen. In einem neuen Video siehe unten erklärt Amazing Polly, wie Geschäfte um US-Demokraten wie die Clintons und die Bidens mit Russland und China zu tun haben. Man könnte dazu viele Postings abgeben mit einer großen Anzahl an Details, die Verbindungen nach Österreich aufzeigen. Unter anderem geht es um die Oligarchin Elena Baturina, die sich u.a. über Hunter Biden an China-Deals beteiligte. Ihr österreichischer Anwalt heisst Leo Specht, ist Businesspartner von Ex-Kanzler Alfred Gusenbauer und muss wie dieser Eurofighter-Scheincverhandlungen 2007 gegen den Willen von Darabos auf seine Kappe nehmen.

Amazing Polly in deutscher Übersetzung

Wenn Polly Geschäfte mit üppigen Förderungen und sozialisierten Verlusten im Umfeld der Clintons, von Bill Gates und anderen aufzeigt, so kommt dieses Muster auch anderswo bekannt vor. Man muss sich ansehen, wer dank Coronoia großzügig zum Beispiel von Deutschland und Österreich mit Zuwendungen bedacht wird (dann auch Dividenden ausschüttet) und wer tatsächlich Anspruch hätte, aber halt leider unabhängig ist. In diesem Zusammenhang fallen auch die Namen von Konzernen, die im Grunde auch „russisch“ sind und die sich als allererste z.B. um Kurzarbeitsgelder anstellten, nun aber munter Dividenden auszahlen. Es heisst, die GRU tauche im Schlepptau von Oligarchen wie Oleg Deripaska auf, der 2007 bei Strabag und Magna und später dann auch bei Hochtief (Wirecard-Konnex) eingestiegen ist. Aktuell sagt der ehemalige Präsident des Bundesnachrichtendienstes Gerhard Schindler zum „Fall“ Nawalny: „Vieles spricht dafür, dass der GRU (russischer Militärgeheimdienst) beteiligt ist. Das kann man sich auch halbwegs logisch erklären: Der GRU stand eine lange Zeit auf der Liste der aufzulösenden Institutionen. Man hatte den Nachfolger KGB, den jetzigen FSB, als großen starken Inlandsgeheimdienst. Man hatte den Auslandsgeheimdienst, den SWR. Und der militärische Dienst GRU war in diesem Gefüge ein Stück weit überflüssig geworden, in der Denke vieler Führer im Kreml. Und der GRU will ganz offensichtlich mit solchen Aktionen – wenn sie ihm denn zuzuschreiben sind – beweisen, wie wichtig er ist, wie schlagkräftig er ist, wie gut er ist.“

Rückkehr zur Normalität darf es nicht geben, weil das Weltwirtschaftsforum den Großen Neustart will. Boris Johnson übernimmt offen die Great-Reset-Agenda. Angela Merkel tut noch als wolle sie Rückkehr zur Normalität. https://t.co/OiPW0GR4l4 — Norbert Häring (@norberthaering) October 11, 2020

Norbert Häring über den „Great Reset“

Schindler erteilt – wie dies auch Hans Georg Maaßen tut, der einst Chef des Verfassungsschutzes war -, all jenen eine Absage, die romantische Vorstellungen von einem vermeintlich neuen Russland hegen: „Putin möchte Russland wieder zur alten Stärke führen. Zwei wichtige Punkte dabei: Einmal militärisch. Das heißt er modernisiert im großen Umfang die russische Armee. Und neben dem militärischen Aspekt, also der Modernisierung der russischen Armee, kommt der zweite Aspekt hinzu: Nämlich dass er diese modernisierte Armee auch einsetzt. Beispielsweise in Syrien, aber auch in der Ukraine mit der Besetzung der Krim. Und das gefährliche an dieser Entwicklung ist, dass die Schwelle zum Einsatz militärischer Mittel gesunken ist. Und das direkt vor unserer Haustür, denn Kiew ist nicht viel weiter von unserer Haustür entfernt als Paris.“ Tatsächlich ist unter den Menschen, die das Setting einer Plandemie durchschauen, Hoffnung auf Putin weit verbreitet; sie sind oft enttäuscht, wenn man ihnen verklickern will, dass man sozialistisch-kommunistische Vorstellungen in all diesen Zumutungen erkennen kann.

Amazing Polly über die Coronoia als Milgram-Experiment

Amazing Polly hat hier anhand eines Begräbnisses unter dem Corona-Regime sehr gut verdeutlicht, wie wir gequält, isoliert, gegeneinander aufgehetzt werden, damit wir nicht aufstehen und gemeinsam sagen, Schluss mit diesem Schwachsinn. Zu Recht warnt Schindler auch vor China: „China ist eine große Gefahr für unsere Weltordnung. China will mit aller Macht die Nummer 1 werden in der Welt. Während wir in Deutschland noch von guten Wirtschaftsbeziehungen träumen, setzt China jeden Tag neue Fakten. Wenn man nach vorne schaut, dann brauchen wir eine klare Haltung gegenüber China. Denn ich habe kein Interesse daran, dass unsere Nachkommen an der verlängerten Werkbank der Chinesen sitzen.“ Wir dürfen nicht vergessen, dass uns zur Jahreswende via Social Media gezeigt wurde, wie Menschen in China herumkommandiert und eingesperrt werden; als Vorgeschmack auf etwas, das auch uns blühen soll. Wie Polly und andere bei von der anderen Seite des Atlantiks ausgehendem Sammeln zahlloser Puzzleteile feststellen, ist auch bei uns oft mit China verbunden, wer ebenso mit Russland-Connections auffällt (man stelle Recherchen an z.B. zur Österreichisch-Russischen Freundschaftsgesellschaft und ihren Überschneidungen mit der Austrian-Chinese Business Association). Es gilt auch, Vorstellungen von (rein) „transatlantischen“ Organisationen über den Haufen zu werfen; nicht von ungefähr weist Vera Lengsfeld, die noch die DDR am eigenen Leib erlebt hat, auf die „Global Shapers“ von Davos als Handlanger bei der sozialistischen Klimaagenda hin. Zufall aber auch, dass die globale Shaperin Alma Zadic grüne Justizministerin wurde, „Quarantäneverweigerer“ einsperren will, aber Organisierter Kriminlität freien Lauf lässt.

Gernot Kulis parodiert Rudi Anschober

Schindlers Beobachtung, dass China Deutschland täglich herausfordert, kann jeder bestätigen, der regelmässig Agenturmeldungen z.B. auf der Webseite der APA liest. Zunehmend gibt es chinesische Aussender, die wirtschaftlich zu prosperieren scheinen und stets neue Märkte erobern. Ein Indiz für eine nicht wirklich regierende Regierung ist die Performance ihrer Mitglieder, denen ein Smartphone zu reichen scheint und die teils nur PR-Sprech voller Anglizismen von sich geben (unfreiwillig erhellend ist da auch der Ibiza-U-Ausschuss). Daher ist eine gelungene Parodie wie jene von Gernot Kulis siehe oben auch nur ein klein wenig übertrieben, scheint aber punktgenau ins Schwarze zu treffen. Wie Amazing Polly aber sagt, ist es dein Begräbnis, wenn du nicht den Hintern hochkriegst, dich selbst engagierst und verweigerst. Wer wie Polly, ich und viele andere Infos zusammenträgt, recherchiert, auswertet, macht es euch zwar viel einfacher, ersetzt aber nicht euren spezifischen Beitrag, ohne den nichts funktionieren kann. Viel zu oft reicht ihr noch den einen einzigen ein bisschen abweichenden Beitrag im Mainstream herum, verabsäumt es aber, denen Wertschätzung zu zeigen, die abseits des Mainstream bestehen und deshalb auch von vielem abgeschnitten sind. Das wirkt sich nicht negativ auf Qualität aus, eher im Gegenteil, aber es geht oft mit Selbstausbeutung einher, weil viele eben nur das „Richtige“ bequem geliefert bekommen wollen, ohne um ihr eigenes Leben zu kämpfen.

Richard Grenell bei Fox News

Um das Gesamtbild zu verstehen – und vielleicht auch ein wenig Hoffnung zu entwickeln -, ist es notwendig, die Debatte in den USA wenigstens am Rande zu verfolgen. Wenn man etwa das Video oben mit dem früheren US-Botschafter in Deutschland Richard Grenell ansieht, der auch Acting Director of National Intelligence war, kann man sich aktuelle Ermittlungen in etwa vorstellen. Da Youtube danach automatisch weitere Clips laufen lässt, bekommt man weitere Aspekte frei Haus geliefert. In der Schlußphase des Wahlkampfes macht Furore, dass Donald Trump alle Dokumente und E-Mails freigegeben hat, die ein ganz anderes als vom Mainstream gezeichnetes Bild von Russiagate offenbaren. Immer wieder kann man dabei, was keine wirkliche Überraschung ist, Bezug zu den russischen Netzwerken in Österreich herstellen; schon allein, weil Oleg Deripaska mit Paul Manafort und Christopher Steele Geschäfte machte, die zwei zentrale Figuren der Affäre sind. Um wieder zur Plandemie zurückzukehren, sehe man sich nur an, wie damit in demokratischen und in republikanischen Bundesstaaten umgegangen wurde bzw. wie Trump beständig auch für seine Reaktionen gebasht wurde. 2016 lehnten viele Hillary Clinton trotz aller Medienpropaganda ab, weil sie davon überzeugt waren, dass sie Krieg bedeutet – Trump hat es tatsächlich geschafft, keine weitere sog. Militärintervention zu starten. 2020 geht es darum, dass Wahlbetrug befürchtet wird oder auch, dass Herausforderer Joe Biden durch die „linksradikale“ Kandidatin für den Vizepräsidenten Kamala Harris ersetzt wird. Mit anderen Worten: viele sehen eine Wiederwahl Trumps als die allerletzte Chance, den sozialistischen „Great Reset“ aufzuhalten.