Corona oder das Ende der Demokratie

„Wir“ feiern 100 Jahre Bundesverfassung mit Ausnahmezustand, Einschüchterung und Zerstörung der Wirtschaft, was man uns als angeblich aus gesundheitlichen Gründen notwendig verkauft. Es gab nie eine Pandemie, sondern Viren, die als Vorwand dazu dienten, kapitalistische Staaten an die Wand zu fahren. Wie bei jeder PsyOp wird mit viel Getöse und Dauerbeschallung auf die emotionale Ebene abgezielt, damit die meisten Menschen gar nicht dazu kommen, sich mit Fakten auseinanderzusetzen. Mit einer Festveranstaltung, die auch der ORF übertragen hat, die von Abstandhalten und Masken geprägt war, veranschaulichte man ungewollt das Ende der Demokratie. Darüber kann nicht hinwegtäuschen, dass es fachlich fundierten Widerstand gibt, denn in der gesamten Tragweite muss der Putsch erst von mehr Menschen als solcher verstanden werden. Wir können jederzeit aus all dem aussteigen, wenn wir uns mit anderen verbünden und einer illegitimen „Regierung“ entgegentreten, die fremde Interessen vertritt und Österreich verrät. Vieles davon ist individuell zu erspüren und zu erfahren; jede und jeder wird z.B. zum Ballhausplatz ganz eigene Assoziationen haben.

Auch ich stoße an meine Grenzen, wenn ich in Worte fassen will, was ich auf den Straßen Wiens empfinde, denn ich warnte seit Jahren vergeblich vor der Abschaffung der Demokratie. Wie wenig wir den heutigen „Staatsspitzen“ trauen können, machte der Festakt deutlich, bei dem Ministerin Karoline Edtstadler über Fake News und Desinformationen im Internet schimpfte, da sie ja gegen „Hass im Netz“ kämpft. Sie verwechselte die Politik der „Regierung“ damit, Meinungsfreiheit hochzuhalten, schon weil es nicht um Meinungen geht, sondern unter anderem um Unwissenschaftlichkeit. Bundespräsident Alexander Van der Bellen tat so, als sei die Einschränkung von Grundrechten erforderlich „wegen Corona“ und als sei er 2019 nicht zum Handlanger eines Putsches geworden, mit dem man die FPÖ (für die Grünen) aus der Regierung kickte. Worauf die fortschreitende Coronoia hinausläuft, kann sich jeder selbst ausrechnen, weil via „Regierung“ der Staat in den Sand gesetzt wird. Wie in anderen Ländern registrieren immer mehr Menschen mit Entsetzen, dass Exekutive und Militär für russische bzw. russisch-chinesische Interessen gegen die Bevölkerung eingesetzt werden.

100 Jahre Bundesverfassung (ORF-Screenshot)

Den schleichenden Verfall der Politik werden Menschen in einigen Ländern jetzt neu analysieren; man kann ihn und unser Dilemma vielleicht so auf den Punkt bringen: Wir sehen z.B. Minister aus ihren Dienstwägen steigen, zu einem Termin gehen, von Medien angesprochen, fotografiert werden. Dann präsentieren sie mit anderen eine Initiative, ein Projekt, eine Studie oder eröffnen eine Tagung; man liest über sie in der Zeitung dann auch etwas zu Disputen in ihrer Partei. Dieses Szenario ist eingebettet in jene Welt, in der Journalisten, Politiker, NGO-Vertreter, Wissenschafter usw. eine Blase auf Twitter bilden, die selbstreferenziell ist. Wir befinden uns aber in Wahrheit in der Matrix oder in den Tributen von Panem, was selbstverständlich auch für den zu Ende gehenden Wiener Wahlkampf gilt. Coronoia und die Reaktionen darauf sind dann bloß eine weitere Aufgabe in den Hungerspielen, jedoch nichts, an dem ein Politiker ganz einfach nicht teilnehmen kann. Es ist Scheinrealität, weil Ungeeignete in Funktionen gebracht werden, Einzelne ganz bewusst ihr Land verraten, andere nicht begreifen, dass sie Schachfiguren sind und mit Drohungen gearbeitet wird, wenn jemand partout nicht kooperieren will.

Screenshot vom Festakt

Deshalb gibt es auch eine fast angeborene Scheu der meisten Politiker, sich kritischen Fragen zu stellen; es ist doch viel einfacher zu mauern und Ansichten über die eigene Partei und andere zu kultivieren, die illusionär sind. Auf diese Weise können sie auch keine Außensicht einnehmen, sodass ihnen die Szenerie oben nicht lächerlich vorkommt und das maskierte Bundeskanzleramt nicht weiter auffällt. Absurder Weise beschäftigt sich der Verfassungsschutz mit dem steirischen Arzt Peer Eifler, der Atteste zur Maskenbefreiung ausstellte, kam jedoch nie auf den Gedanken, dass wir es mit Psychologischer Kriegsführung zu tun haben. Das gilt auch für die Bundesheerdienste, die doch auch erkennen müssten, dass Coronoia nicht zu den Aufgaben der Umfassenden Landesverteidigung gehört. Doch der Einsatz des Militärs ist kein österreichisches Spezifikum, da wir nur nach Großbritannien oder nach Deutschland schauen müssen. Man sollte immer im Auge behalten, wie alles zusammenwirkt, etwa wenn in Deutschland Fieberambulanzen geschaffen werden sollen, die entsprechende Patienten den bisherigen Ärzten wegnimmt. Bei der Kundgebung am 1. Oktober in Wien sprach der Wissenschaftsjournalist Bert Ehgartner über die Arbeit an seinem Corona-Film; er ist entsetzt darüber, wie nachlässig seine „Kollegen“ mit Fakten umgehen.

Im Hintergrund das maskierte Bundeskanzleramt

Als er bei der Großdemo am 29. August in Berlin drehte, konnte er zugleich im „Spiegel“ lesen, dass alles bereits aufgelöst war; „ich nahm also an einer Fata Morgana teil“. Es wird auch manipuliert, indem alles verschwiegen wird, was nicht ins Konzept passt und man dann jede Diskussion darüber verweigert. Dazu passt, dass eine Presseaussendung zur Recherche über Christian Drostens Dissertation nicht via DPA verschickt werden durfte; immerhin soll Drosten die Arbeit 2003 abgegeben haben, sie wurde aber erst 2020 katalogisiert. Nicht nur in Deutschland dient die Corona-App dem Ausbau des Überwachungsstaates; „jeder wird eine haben“ verkündete ja Sebastian Kurz‘ „Beraterin“ Antonella Mei-Pochtler. Man muss jedes Mal eigentlich dazu sagen, dass alles als sein Gegenteil verkauft wird, beginnend mit der angeblich (wovor?) schützenden Maske. Wer also fassungslos meint, etwas sei ja kontraproduktiv, sei versichert, dass genau das beabsichtigt ist – auch wenn es nicht jedes Regierungsmitglied begreift, das etwas zu verkünden hat. Inzwischen kursiert ein Ausschnitt aus einem Video von Bodo Schiffmann, der darüber verzweifelt, dass in Deutschland schon drei Kinder mit Maske starben, die nicht vor Viren schützt, aber die Atmung behindert. Der Zweck der Maske ist die Unterscheidung, das Anders Sein, die Disziplinierung der Bevölkerung, die damit einhergeht, dass „Leitfiguren“, die man uns vorführt, sich ebenfalls vermummen.

Tafel am Ballhausplatz

Zugleich sind „Corona-Maßnahmen“ ein zusätzlicher Faktor beim Verhindern von Widerstand, von breiter Solidarität, sodass Betriebe einsam untergehen, es nur Pseudo-Proteste von Gewerkschaften gibt, die sich dem Coronoia-Diktat unterwerfen. Wenn von Anfang an vollendete Tatsachen geschaffen wurden, fällt es vielen schwer, „Moment mal!“ zu sagen, da sich dann alles darum dreht, wie mit mit „der Situation“ umgeht, diese nicht bewertet werden darf. Welche Gehirnwäsche tagtäglich auf uns einprasselt, sieht man z.B. anhand der Meinungsumfragen bei oe24.tv, zu denen Thomas Hofer befragt wird; alles ist der Coronoia untergeordnet, natürlich auch die Beliebtheitswerte von Politikern. Man findet jedoch tatsächlich auf der Straße (und bei Corona-Protesten) wieder, dass im Grunde nur mehr Bundeskanzler Sebastian Kurz wahrgenommen wird und dann noch Gesundheitsminister Rudi Anschober, und andere Regierungsmitglieder verblassen. Kurz weiss, was er tut, heisst es (und das ist nicht schmeichelhaft gemeint), aber die anderen… die sind nur Mitläufer. Abseits der Handlanger, die sich gerne als „die“ Zivilgesellschaft bezeichnen, informieren Menschen in Eigenregie und veranstalten Kundgebungen, die stärker besucht werden könnten.

Interview mit Rainer Füllmich

Es gibt ermutigende Initiativen wie jene des Anwalts Rainer Füllmich, der eine Sammelklage vorbereitet; daneben aber muss jeder etwas tun, weil die kalte Jahreszeit mit naturgemäß zahlreichen Erkrankungen dazu benutzt werden wird, uns weiter die Luft abzudrehen. Wir dürfen nicht vergessen, dass das Risiko, einen fatalen Fehler begangen zu haben, für Regierungen mit jedem Tag steigt; weil die Konsequenzen immer dramatischer werden, können sind auch immer weniger zurück. Man kann nicht ernsthaft behaupten, sich halt geirrt zu haben, wenn Fakten schon lange verfügbar sind, es unendlich viele Stellungnahmen renommierter Mediziner gibt, deren Promotion nicht erst gesucht werden muss, sondern all die Jahre vorhanden war. Nicht von ungefähr spricht Bodo Schiffmann davon, dass er sich die Verhaftung der Bundesregierung vorstellt – so müsste es laufen, natürlich auch in Österreich. Aber wer sollte sie festnehmen, wenn sich alle Behörden an der Gesundheitsdiktatur beteiligen? Einige suchen jetzt nach „großen“ Erklärungen, beginnend bei Superkapitalisten wie Bill Gates, Pharmakonzernen, Großbanken; auch dabei muss man auf internationale Verbindungen achten, die wiederum mit Russland und China zu tun haben. Die jeweils nationalen „Eliten“ wird man wie in Österreich Netzwerken zuordnen können, deren Knüpfer Marxisten-Leninisten sind und Sowjetunion 2.0, aber in globalem Maßstab wollen. Um so eine Agenda durchzuziehen, ist über die Jahre erfolgte Zersetzung notwendig, vor der Yuri Bezmenov uns schon in den 1980ern warnte; dazu gehört es, den Idealismus von Menschen zu kapern und gegen die Gesellschaft zu richten, der sie es verdanken, dass sie sich politisch betätigen können.