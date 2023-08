Wie die FPÖ auch medial durchmarschiert

Die Nachwehen einer „Remigrations“-Demo der Identitären richten den Fokus auf eine sonst oft nicht wahrgenommene rechte Medienstrategie. Diese ergänzt in Wirklichkeit eine für viele überdeutliche linke Medienstrategie und da wie dort bleibt Journalismus auf der Strecke. „Lügennarrativen der Zecken & Mainstreammedien“ werde von der Gegenöffentlichkeit gekontert, als Novum auch von der FPÖ, schreibt Martin Sellner auf Twitter. Wer bei „Zecken“ zusammenzuckt, sollte wissen, dass dies auch eine Selbstbezeichnung mancher Antifas („Antifa Zeckenbiss“) ist, also nicht bloß das Empfinden Rechter widerspiegelt. Berichte über Demo und Gegenprotest geben linksextreme Gewalt nicht wieder bzw. schieben sie den Rechtsextremen in die Schuhe, wird geklagt. Die Identitären betrachten alles als metapolitischen Erfolg, auch weil zugleich bei einem Bundeskongress der AfD von Remigration die Rede war. Der „Rahmen des Sagbaren“ wurde erweitert, meint Martin Sellner, und es findet ein Schulterschluss zwischen außerparlamentarischer Bewegung und Parlamentspartei FPÖ statt, da Silvio Hemmelmayr von der Freiheitlichen Jugend OÖ bei der Kundgebung sprach.



Die FPÖ verurteilte in Gestalt des Abgeordneten Christian Hafenecker die „Verherrlichung linksextremer Gewalt durch Journalisten“. Auf diesen Aktivismusvorwurf reagierte Fritz Hausjell von Reporter Ohne Grenzen, der Peter Pilz‘ „Zack Zack“ retten will, also nicht gerade neutral ist. Konkret fiel vor allem Markus Sulzbacher vom „Standard“ auf, der schon mal Soldaten, die sich nicht „impfen“ liessen und für die Neutralität eintreten, als Staatsfeinde ausmachte. Er freute sich wie Ex-Vizebürgermeisterin Birgit Hebein von den Grünen darüber, dass Rechte von Linken „von der Strasse geprügelt“ wurden. Grundsätzlich sollte man sich fragen, ob man Gruppen, deren Anliegen man ablehnt, nicht mit dieser Art Widerstand erst recht Auftrieb verschafft.

Kickl gratuliert der AfD

Mehr als ein paar hundert Personen liessen sich von Sellner und Co. nämlich nicht mobilisieren. Ausserdem kommt man nicht weit, wenn man jedwede Kritik an Migration als Asyl in die rechte Ecke stellt und tabuisiert. Es ging weit über Sellner und Martin Lichtmesz (siehe hier) hinaus, dessen Vater Karl Semlitsch lange Wiener Militärkommandant war, dass sich die Leute über die bei Corona plötzlich möglichen Grenzkontrollen wunderten. Doch Corona ist ohnehin ein noch größeres Tabu, wenn es darum geht, den Sinn all dieser „Massnahmen“ in Frage zu stellen. Gerade wird gemeldet, dass der Dresdner Grünpolitiker Thomas Löser als erster offen über Impfschäden spricht, weil seine Tochter zu den Betroffenen gehört; früher lobte er Portugal wegen „98 % Impfquote“ auf Social Media. Wie lange müssen wir warten, bis jemand in anderen Parteien als der FPÖ jemanden kennt, der…?! Es ist leider Tatsache, dass Linke, die auch 2015 schon das Gefühl hatten, ihre politische Heimat zu verlieren, 2020 schon wieder alleine dastanden. So viele fielen ja sofort dem Corona-Narrativ anheim und gehorchten auch brav allen Kontaktverboten.

🧵THREAD: Remember when they cancelled millions of cancer screening appointments, leading to a significant increase in avoidable cancer deaths, while they performed ridiculous dance routines instead?



Let me show you 20 more pieces of evidence proving that Covid was a big hoax.⬇️ pic.twitter.com/qZpC801MVz — Dr. Simon Goddek (@goddeketal) July 31, 2023 20 Corona-Widersprüchlichkeiten

Zu Corona gibt es jedoch nur zu sagen, dass von Beginn an völlig Unlogisches (wie „symptomlos Kranke“), nicht Stimmiges (wie Maske auf dem Weg zum Tisch und aufs Klo, aber nicht am Tisch), Konstruiertes (Tweets aus China mit Menschen, die einfach umfallen; PCR-„Aussagekraft“ d.h. Testpandemie) „die Pandemie“ verkauft hat. Wer mitmachte, soll jetzt nicht auf diejenigen wütend sein, die all jene einsammeln wollen, die nicht dabei waren, denn es wurden bewusst zwei Seiten geschaffen. „Wie Kickl ‚Machtübernahme‘ plant und wer in FP revoltiert“, verrät „Österreich“ am 1. August 2023. Es geht um eine Aktualisierung des Wahlprogrammes, aber auch darum, dass „Profis für die Kabinette“ angesprochen werden. Unterstützt wird die FPÖ von dezidiert rechten „Alternativmedien“, die das Corona-Protestpotenzial an sich binden wollen. Auf Facebook nennt Herbert Kickl, für den Identitäre eine „NGO von rechts“ sind, SPÖ-Chef Andreas Babler „brandgefährlich“, worauf „Österreich“ auch hinweist. Er sei „ein realitätsferner Marxist, der die katastrophale Migrationskrise leugnet und verspottet“. Noch vor nicht mal einem Jahr lag die SPÖ mit Pamela Rendi-Wagner in Umfragen weit vor der FPÖ, jetzt ist es umgekehrt (hat Hans Peter Doskozil Rendi deshalb sabotiert?).

Nicolas Rimoldi bei Gunnar Kaiser

In der Schweiz herrscht Aufregung darüber, dass Nicolas Rimoldi von Mass-Voll, der für den Nationalrat kandidiert, bei der Remigrations-Demo dabei war und auch vorne ging. Rimoldi wurde einmal vom linken kritischen Arzt Marco Caimi interviewt und auch von Milena Preradovic, die ebenfalls nichts mit rechtsextrem am Hut hat. Aus der auf den Kopf gestellten Realität bei Corona resultierte das Bedürfnis, auch anderes neu zu erklären, wobei nicht jeder treffsicher ist. Preradovic kommt in „Zeugen der Wahrheit – Inside Mainstream“ von Auf1 zu Wort, was ein weiterer Corona-Nebeneffekt ist. Am Rande einer Kundgebung bei der Airbase Ramstein interviewte Auf1, das Verbindungen zur FPÖ hat, Ralph T. Niemeyer, der einst mit Sahra Wagenknecht verheiratet war und sich Russland als deutscher Exilkanzler anbot (hier Niemeyer bei Paula P. Cay, Ex-RT Deutsch). Auf1 macht viel Wirbel um angebliche Zensur, obwohl im Grunde nie recherchiert wird, sondern man Leute ohne kritische Prüfung zu Wort kommen lässt und eine Agenda vorantreibt. Man sendete über RTV Regionalfernsehen (hier zur Remigrations-Demo) ohne Lizenz und musste dies unabhängig vom Inhalt unterlassen.

Wie die SPÖ die FPÖ sieht

Ein Gespräch von Martin Rutter und Florian Machl zeigt, wohin die Reise geht; es werden Narrative beständig wiederholt, die von wahren Hintergründen ablenken. Genutzt wird dies für einen Durchmarsch der FPÖ, die man gerne mit dem Kreml in Verbindung bringt, was sie jedoch nicht von anderen Parteien unterscheidet (eben musste die SPÖ Behauptungen wie oben widerrufen). Boris Reitschuster fällt als Putin- und Corona-Kritiker aus dem Rahmen und antwortete auf Facebook 2022 zum Thema Putin siehe Screenshot unten: Beide, Wladimir Putin und Angela Merkel, haben eine sozialistische Kaderschule durchlaufen und sind Meister im Verbergen ihrer Absichten und im Täuschen. Zwar ist Merkel mehr ideologisch, während es Putin um Geld und Luxus geht, aber beide machen uns etwas vor. Putin gibt die scheinbare Alternative für all jene, die vom rotgrünlila Kurs von Merkel, WEF und Co. abgestossen sind. Diese Dialektik können wir auch bei uns beobachten, wenn Leute von Peter Pilz, der immer mit östlichen Diensten zu tun hatte, sowohl Hans Peter Doskozil als auch Andreas Babler unterstützen oder für und gegen (siehe tkp.at) das Corona-Regime waren; man ist auch für und gegen Putin, um echte Kritik zu neutralisieren. Das Medienmagazin Zapp befasste sich mit Auf1 und dessen Kooperationen und berief sich auf Jakob Winter vom „profil“ (ehemals bei der Sozialistischen Jugend). Ausserdem bezog man den Ex-Polizisten Uwe Sailer ein und reagierte nicht auf eine Mail mit dem Hinweis auf dessen Methoden, die er auch gegen unabhängige Linke einsetzt. Angesichts der Verbindungen zur FPÖ hätte es Sailer stutzig machen müssen, dass die Blauen Pilz die nötigen Stimmen für die Einsetzung eines Eurofighter-U-Ausschusses brachten. Dies sollte Ex-Kanzler Alfred Gusenbauer vom Kreml-Netz auf Kosten von Ex-Minister Norbert Darabos decken. Sailer sollte aber mich bedrohen und verleumden, weil ich wusste, unter welchen Bedingungen Darabos das Amt nicht wirklich ausüben konnte und mich mit Eurofighter befasste.

Reitschuster 2022 auf Facebook

Bei Corona hätte sich eine unabhängige Kraft entwickelt, wenn nicht permanent abgelenkt worden wäre. Ausserdem mussten die meisten erst fassen, dass man sie verraten hat, sodass sie noch lange über Corona grübelten. Weil ich schon von der unterwanderten Befehlskette in der Landesverteidigung wusste und mich mit dem Kreml-Netz befasst hatte, konnte ich Corona und das Verhalten der Politik abhaken. Ich sah es als hybride Kriegsführung an, die ein grosses Ausmass an Subversion offenbart, musste mir aber nicht erst versichern, dass PCR ungeeignet ist oder dass Grippe nicht einfach aus den Statistiken verschwinden kann. Für viele wurde Corona identitätsstiftend und sie folgen nun Auf1, Report24 und anderen in den Kampf gegen „die Systempresse“, ohne zu realisieren, dass sie eingefangen wurden. Merkwürdiger Weise hat Auf1 eine Adresse in Rene Benkos Goldenem Quartier; man gibt sich als Gegner u.a. der Freimaurer, verliert aber kein Wort über einflussreiche Personen, die Freimaurer sind. Report 24-Macher Florian Machl wurde von Bundespräsident Alexander van der Bellen „wegen Majestätsbeleidigung“ beklagt und feierte einen Freispruch, wobei sein Anwalt ein Cousin von van der Bellens Gattin ist und nie über den Präsidenten recherchiert wurde. Christian Hafenecker liess sich von Rudi Fussi befragen, der bei SPÖ-Wahlkämpfen mitmischte, bei Neue Normalität wird Martin Sellner verteidigt.



Robert Misik beleuchtet die aktuellen Entwicklungen in der FPÖ und kommt zu dem Schluss: Das faschistische Vorfeld treibt mittlerweile die FPÖ-Führung vor sich her. https://t.co/6Kd93iLiJH — ZackZack.at (@RedaktionZack) August 1, 2023 Misik und Pilz

Ralph T. Niemeyer wird von Robert Cibis interviewt, dem Lebensgefährten von Viviane Fischer, der den Corona-Ausschuss aufzeichnet, der längst bei Geopolitik gelandet ist.

Dieter Dehm, ehemals Stasi-Spitzel, Ex-Abgeordneter der Linken und Vertrauter von Sahra Wagenknecht, sprach bei einer Kundgebung gegen die Münchner Sicherheitskonferenz. Hans Georg Maaßen war Präsident des Verfassungsschutzes und steht jetzt an der Spitze der Werte-Union, die noch innerhalb der CDU ist, aber notfalls selbst kandidiert. Er lässt sich von FPÖ TV, aber auch von Auf1 unter dem Motto „nie wieder Sozialismus“ interviewen und kritisiert die Ähnlichkeit aller Parteien ausser der AfD mit den Blockparteien der DDR. Ihm müsste klar sein, dass FPÖ und „alternative Medien“ ebenso dazu gehören, er also bloss im Sinne von These – Antithese – Synthese wirkt. Auch Daniele Ganser ist überall, z.B. mit Sucharit Bhakdi in der Schweiz beim Dinner mit Input,im Talk mit RTV oder bei Auf1. Wer nicht hereinfällt, wird von beiden miteinander verbundenen Seiten ignoriert oder angefeindet. Die Präsenz der FPÖ bei Corona-Protesten verleitet auch Menschen, die sie nie gewählt hatten, zur irrigen Annahme, sie würde sie vertreten. Zugleich mobilisiert die brachiale Rhetorik Kickls diejenigen, die Hoffnungen in Andreas Babler setzen – man sieht dann nicht mehr so genau hin und fragt auch nicht nach Alfred Gusenbauers Rolle bei Rene Benko. Was Robert Misik bei Peter Pilz loslässt, passt ins Bild, denn er warb für Babler, tut so, als wäre er ein Gegner Putins und gehört zu denen, die die Neutralität ablehnen. Wenn im Mainstream Kooperation zwischen weit links und weit rechts als Querfront bezeichnet oder die Hufeisentheorie erwähnt wird, übersehen die Faktenchecker, dass auch sie selbst dazu gehören und nicht wirklich recherchieren dürfen. Damit wird die zugrunde liegende Agenda weiterhin beharrlich verfolgt und Widerstand verpufft. Auch die Vranitzky-Doktrin der SPÖ – keine Koalition mit der FPÖ – dient diesem Zweck; der Ex-Kanzler hatte keine Probleme mit FPÖlern bei Magna, wo er im Aufsichtsrat sass.

Jeder finanzielle Beitrag zu meinen aufwändigen Recherchen ist herzlich willkommen:

Alexandra Bader, Erste Bank, AT 592011100032875894 BIC GIBAATWWXXX