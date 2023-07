SPÖ gegen Benko? Welch eine Farce!

Zur Pleite von kika/Leiner protestierte die SPÖ in der Mariahilferstrasse unweit der Baustelle von Rene Benkos Kaufhaus Lamarr. Freilich wurde in geradezu realsozialistischer Manier die Rolle ausgeblendet, die Ex-Parteichef Alfred Gusenbauer bei Benko spielt. Es ist unwichtig, was er als Privatmann nach der Politik tut, kommt auf Nachfrage. Man demonstriert aber gegen Privatmann Benko und empört sich über Dividenden, die auch Gusenbauer ausbezahlt wurden. Ausserdem blendet man aus, dass Gusenbauer bis Ende 2017 Präsident des Karl Renner-Instituts war und bis vor wenigen Monaten an der Spitze der SPÖ Ybbs stand. Es wird ignoriert, dass Gusenbauer 2021 mit der Viktor Adler-Plakette für angebliche Verdienste um die Sozialdemokratie ausgezeichnet wurde und im parteiinternen Wahlkampf 2023 Pamela Rendi-Wagner unterstützte.



Unter diesen Umständen wirkt es seltsam, dass Medien nie nach Gusenbauer fragen, zumal sich Benko ja „nur“ an der „Kronen Zeitung“ und am „Kurier“ (mit „trend“ und „profil“) beteiligt hat. Andererseits wird fürs „Lamarr“ viel inseriert, etwa in „Österreich“ und „Heute“, und Gusenbauer gehört zu einem Netzwerk, das für Recherche ohnehin off limits ist. Oft fällt nicht sofort auf, was fehlt, aber damit vielsagend ist: Die SPÖ verteilt Karten, mit denen sie dazu auffordert, Benko und Co. zu stoppen. Was jedoch abgeht, ist ein Folder mit mehr Infos, um Benkos Verflechtungen darzustellen, oder eine grosse Tafel dazu. Doch dabei könnte man Gusenbauer nicht aussparen (wie es auch Babler tut), der dem Signa-Beirat angehört und in Aufsichtsräten sitzt; ausserdem ist er Vorstand der Haselsteiner Familien-Privatstiftung, die bei Benko investiert. „Der Benko zieht die Fäden“, behaupten die Genossen auch, als ob dies jeden Aufsichtsrat oder Beirat und Investor zum ahnungslosen Statisten degradiert (wenn es überhaupt stimmt).

Während es für Kika/Leiner Millionen an Corona-Hilfen & 100e Mio. an Steuerstundungen von der Regierung gab, verlieren 1.700 Menschen ihren Job. Während Profite des Unternehmens & von Benko gesichert wurden, stehen sie in Zeiten der massiven Teuerung plötzlich arbeitslos da. 1/3 pic.twitter.com/JtwG0Koi7q — SPÖ Wien – Die Wienpartei (@SP_Wien) July 31, 2023 SPÖ Wien „gegen“ Benko?



Typisches Vokabular des SPÖ-Chefs Andreas Babler (auf Urlaub) wird verwendet, wenn in der Presseaussendung zum „österreichweiten Aktionstag“ zur Schließung der meisten Filialen die Formulierung „Seite an Seite“ verwendet wird. Sie bezieht sich jetzt auf bezahlte Genossen und Ehrenamtliche, die gemeinsam auf die Strasse gehen. Vor Ort versucht die SPÖ, beim Personal anzudocken, das dank Benko arbeitslos wird. In Wien stand sie am Anfang der Mariahilferstrasse, um dann für ein Foto hinaufzugehen zur Baustelle des Kaufhauses Lamarr, das permanent bei Wolfgang Fellner und Eva Dichand inseriert wird. Weil jeder eigene Bezug dazu ausgeblendet werden muss, denken die Genossen nur daran, dass die Regierung Kurz Benko 2018 beim Erwerb des Leiner-Stammhauses behilflich war. Bundesgeschäftsführerin Sandra Breiteneder stellte am 28. Juli die Sommerkampagne von Andreas Babler vor und wollte nichts zu Gusenbauer sagen, gegen den sie 2007 und 2008 demonstriert hatte als SJ-Chefin. Nun nennt sie Benko einen „Austro-Oligarchen“ und kritisiert unter anderem Steuerstundungen. Benko hat allerdings auch von Kunden geleistete Zahlungen nicht an den Staat weitergeleitet, indem er keine Umsatzsteuer bezahlte.

SPÖ vor dem Baukran





Breiteneder wirft Benko vor, dass er zugleich Corona-Hilfen kassierte und Dividenden ausbezahlte (allein an Gusenbauer mehr als eine Million). Es ist zynisch zu meinen, dass die Beschäftigten eh wieder eine Arbeit finden, weil viele lange bei kika/Leiner waren. Die SPÖ ist „eine Partei für die vielen“, die kämpfen wird, „bis die Beschäftigten wieder einen Job haben, von dem sich gut leben lässt“. Julia Herr spricht von der grössten Insolvenz seit über zehn Jahren, die viel mehr Arbeitsplätze kostet als zu Beginn gesagt wurde; es geht inzwischen auch um Restaurant-Mitarbeiter. Hunderte Millionen € bekam Benko direkt oder indirekt vom Staat (und in Deutschland 680 Millionen €); die 44 Milliarden € Corona-Gelder nutzten auch Leute wie er. Man muss Boni bei staatlicher Unterstützung verbieten und Steuergeld an eine Jobgarantie binden. Herr kritisiert das sofortige Trennen von Handel und lukrativen verscherbelten Immobilien, mit denen Benko dann rund 300 Millionen Gewinn macht; genau in diesem Bereich sitzt aber Genosse Gusenbauer im Aufsichtsrat. Von 130 nicht gesicherten Millionen (während etwa Raiffeisen im Grundbuch ist) fällt ein grosser Teil auf den Staat zurück. Es geht um offene Umsatzsteuer, um ausständige Zahlungen in den Insolvenzentgeltfonds und darum, dass es unter diesen Bedingungen keinen Insolvenzplan ohne Beteiligung der Finanzprokuratur geben kann. Diesen „Anwalt der Republik“ hat übrigens Gusenbauer 2007 aus den Eurofighter-Verhandlungen eliminieren lassen, was zu seinen „Privatmann“-Zeiten extra nochmal Norbert Darabos per U-Ausschuss umgehängt wurde.

Posieren vor der Baustelle





„Kämpferischer wirken“ ist dann die Regieanweisung, als vor der Baustelle posiert wird. Man sieht auch Jan Krainer, der plötzlich überhaupt nicht mehr aufdeckt, wenn es um Verstrickungen Gusenbauers geht, und Andreas Schieder. Am Bauzaun kann man Aussprüche von Hedy Lamarr lesen wie: „All creative People want to do the unexpected.“ Während kleine Selbständige im Privatkonkurs landen, feiern sich Benko, Gusenbauer und Haselsteiner selbst. Mitglieder des Signa-Beirates sind einfach auf Tauchstation und kommen damit durch. Bablers Fussvolk fragt sich nicht, ob denn Gusenbauer, der sich als Benkos rechte Hand verkauft, nie seine angebliche sozialdemokratische Gesinnung einbringt. Sie sind sich wohl auch nicht klar darüber, dass auch Gusenbauer mit Benkos Kreditgebern Raiffeisen und Sberbank Europe verbunden ist.



Google zu Gusenbauer + Benko

Bezug zu Benko findet man überall: Heinz Christian Strache gehörte wie viele andere zu Benkos Gästen und frequentiert gerne dessen Park Hyatt Hotel, wo ihn kürzlich Conny Bischofberger für die „Kronen Zeitung“ interviewte. Im Dezember 2008 wurde Gusenbauers Sprecher Robert Leingruber Sprecher von Signa, was er bis heute ist. Er verfasste 2017 jenes Dossier für seinen Freund und Hyatt-Gast Tal Silberstein über die Kampagnenfähigkeit der SPÖ, das in der Schlussphase des Wahlkampfes öffentlich wurde. Signa kooperiert eng (von wegen Bewertung von Immobilien) mit TPA, jener Kanzlei, die Wirecard CEE in Graz und die Commerzialbank Mattersburg samt Mehrheitseigentümer prüfte. Zu Benkos Förderern gehört neben Gusenbauer auch Siegfried Wolf, der bis 2015 dem Aufsichtsrat der Strabag angehörte, dessen Vorsitzender Gusenbauer seit 2010 ist. Wolf war von 2012 bis 2022 AR-Vorsitzender der Sberbank Europe, die jetzt Stephan Zöchling gehört, bei dem Haselsteiner mit Gusenbauer an Bord beteiligt ist. Alle drei Personen gelten als Vertraute des sanktionierten Putin-Oligarchen Oleg Deripaska, in desen Hotel in Lech Benko 2010 heiratete (später baute Benko dort ein Luxus-Chalet, das Reiche mieten können). Auch wenn die SPÖ den Kopf in den Sand steckt, findet sich überhaupt kein Punkt, wo Gusenbauer nicht alles verrät, was sie wortreich beteuert.

