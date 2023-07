Wer kontrolliert die Landesverteidigung?

Viel Aufregung herrscht immer noch über die Absicht „Österreichs“, sich am Sky Shield zu beteiligen. Zugleich wird weit weniger beachtet, dass Durchfuhr z.B. von Panzern in ein Kriegsgebiet völlig ungeniert erfolgt. Wer aber meint, Österreich sei deswegen unter massivem Einfluss der USA, kennt Indizien für verdecktes russisches Operieren nicht oder will sie nicht wahrhaben. Tatsächlich haben wir kein Bundesministerium für Landesverteidigung mehr, sondern eines für Landesverrat. Oft kommt es auf die Perspektive an, etwa wenn Dan McCrum von der „Financial Times“ in seinem Buch „House of Wirecard“ nur einen Teil der Österreich-Verbindungen erwähnt, die auch mit dem Verteidigungsministerium zu tun haben. Er befasst sich mit Wirtschaftskriminalität und begann über Wirecard zu recherchieren, naturgemäß war dies eine internationale Angelegenheit und Österreich schien nur am Rande eine Rolle zu spielen. Aber wenn man sich genau ansieht, an welches Netzwerk Akteure hier andockten, hilft das auch, die Frage nach Geheimdiensten zu beantworten.



Wer sich mit Kreml-Strategien befasst, landet meist bei der FPÖ und läuft Gefahr, alle anderen Parteien bestenfalls beiläufig zu erwähnen. Das ist auch bei einer detailreichen und daher empfehlenswerten Analyse zum Institut für Sicherheitspolitik und der Landesverteidigungsakademie der Fall. Hier ist sie auf Deutsch verlinkt, in der englischen Version gibt es eine Menge an Fussnoten überwiegend mit Links. Man muss sich dessen bewusst sein, dass Russland über Think Tanks und Organisationen, zu denen Oligarchen wie Viktor Vekselberg (Partner von Oleg Deripaska, früher Geschäfte mit der Strabag) etwas beisteuern, Debatten bei uns lenken will. Und es ist mehr als das, denn diese Soft Power soll unser Denken über für Russland wichtige geopolitische Fragen lenken. Es ist oft (zunächst) schwer zu unterscheiden, ob jemand gutwillig meint, man müsse sich ja trotz allem miteinander verständigen, oder ob er gezielt eingesetzt wird.

Gustav Gustenau bei Jakunin

Bei der umfassenden Analyse sollten wir erstmal dankbar sein, dass sich jemand diese Mühe gemacht hat, denn das geschieht viel zu selten. Dennoch kreist fast alles um weniger bedeutende Personen, was aber Soft Power widerspiegelt, die auch mittels Veranstaltungen für Insider mit westlichen Partnern ausgeübt wird. Zugleich werden Minister bloss erwähnt, ohne zu recherchieren, welche Position sie einnehmen und welche Verbindungen sie haben. Damit bleibt das Mauern des Sprechers des Verteidigungsressorts Michael Bauer zur Kreml-Nähe des Instituts und zu Events unerklärlich. Eine parlamentarische Anfrage zum ISP wurde so beantwortet, dass zu Beginn im Jahr 2017 dreimal der Forschungsdirektor des Valdai-Forums Fjodor Lukjanow eingeladen war (hier ein Text von ihm). Ebenfalls dreimal war Sergej Markedonow von der Staatlichen Geisteswissenschaftlichen Universität Russlands zu hören und ein Mal Gazprom-Lobbyist Alexander Rahr vom Deutsch-Russischen Forum sowie Ruslan Grinberg von der russischen Akademie der Wissenschaften, der auch bei Rahrs Forum präsent ist. Analysen wurden von Alexander Dubowy verfasst, der klar auf Putin-Kurs und bis heute oft in den Medien ist und beim ISP beschäftigt war, dessen Büro sich bei Anwalt Markus Tschank von der FPÖ befand. 2022 war er gegen ein Visaverbot für Russen, weil Spione eh auch ohne Visum kommen (q.e.d.?); er ist einer der Autoren von „Militär aktuell“. Wir sehen unten eine Aufzeichnung von 2018 von einer Diskussion des International Institute for Peace IIP mit Hannes Swoboda und Dubowy, bei der Letzterer auch als Mitarbeiter der LVAk bezeichnet wird. Swoboda blockt sofort ab, wenn man von russischen Agenten auch in der SPÖ spricht und erwähnt, dass Oligarchenanwalt Leo Specht schon lange eine Funktion beim IIP hat, so meine Erfahrung.

Hannes Swoboda, Alexander Dubowy

Zuerst bestritt Ex-Minister Hans Peter Doskozil, dass er dem ISP auch nur einen Cent zur Verfügung gestellt hatte, dann wurde klar, dass er es mit auf den Weg brachte und die Förderung von Novomatic daran geknüpft war, dass auch das BMLV zahlt. Michael Spindelegger, der für den Oligarchen Dmytro Firtash tätig war, der durch Deals mit Gazprom reich wurde, sitzt im Aufsichtsrat der ebenfalls spendablen ILAG. Leider wurde Doskozil nicht in den Ibiza-U-Ausschuss eingeladen, Tschank hingegen schon, der übrigens im Juli 2016 Aufsichtsrat bei der burgenländischen Landes-Immobiliengesellschaft Belig wurde. 2018 schien das ISP-Programm breiter aufgefächert, nun waren manche dem Westen bzw. Osteuropa zuzuordnen. Dreimal scheint Harald Kujat auf, ehemals Generalinspekteur der Bundeswehr und bis 2022 Mitglied von Wladimir Jakunins Think Tank Dialogue of Civilizations. Man bemühte sich auch um Mitveranstalter wie die Friedrich Ebert-Stiftung oder das Karl Renner-Institut. 2019 sollte es so weitergehen, und am 14. Mai 2019 lud die russische Botschaft in Wien zur IV. Europäischen Valdai-Konferenz per Presseaussendung für den 21. Mai in die Landesverteidigungsakademie. Wir wissen, dass am 17. Mai die Ibiza-Bombe platzte, sodass sich das Ministerium plötzlich zurückzog. Eine andere ISP-Veranstaltung wurde auf 2020 verschoben, doch Ende 2019 war wieder alles in Butter. Der Minister in der Expertenregierung, Alexander van der Bellens Adjutant Thomas Starlinger, war keineswegs an Aufklärung interessiert. In der Anfragebeantwortung heisst es, dass von 2017 bis 2020 „Beiträge zum Szenariomonitoringprozess“ des BMLV geleistet wurden, es gab auch „strategische Besprechungen“ mit Angehörigen des BMLV und man beriet u.a. zum Umgang mit Corona. Eigentlich hätte ein Russland-Experte in der LVAk dies leisten können, der jedoch vom Kommandanten ab 2011 Erich Csitkovits freigestellt wurde, der ein Gerichtsurteil auf Wiedereinsetzung des Mitarbeiters ignorierte.

Dubowy bei Fellner

Csitkovits ermöglichte 2014 einen Vortrag von Wladimir Jakunin in der LVAk, der bis 2015 Chef der russischen Staatsbahnen war, aus St. Petersburg und vom KGB kommt und grosse Reichtümer angehäuft hatte. Eigentlich hätte Csitkovits Warnungen Alexej Nawalnys von 2013 kennen können, doch er war dann 2015 bei der Veranstaltung „Österreichs Weg zur Neutralität“ am Podium mit Jakunin, die auch der SPÖ-Abgeordnete Josef Cap besuchte. Mit Unterstützung der ÖBB, die mit den Staatsbahnen auch heute kooperieren, wurde damals Jakunins Buch „Österreich und die Sowjetunion auf dem Weg zum Staatsvertrag“ in Baden präsentiert; auch die Österreichisch-Russische Freundschaftsgesellschaft war dabei. Siehe Bericht auf ihrer Webseite; 2015 frühstückte man auch mit dem österreichischen Botschafter Emil Brix in der Steiermark, der 2017 Innenminister Wolfgang Sobotka in Moskau empfing, wo die ORFG zu einem Abend mit ihm und Jan Marsalek einlud. Die Doku unten befasst sich mit der Sprengung von Nord Stream und mit Desinformation; es wird deutlich, dass die Leute bei allem zweifeln sollen, was wahr und falsch ist. Ein ehemaliger britischer Militärgeheimdienstler kommt zu Wort, der Open Source-Daten zu russischen Schiffen verfolgt. Kleine Kundgebungen für Frieden in Dänemark wirken jenen ungeheuer ähnlich, die es auch bei uns gibt.

Doku zu Nord Stream

RIAC (Russian International Affairs Council) und die LVAk veranstalteten 2018 ein Seminar über den Südkaukasus auf der Rax in Niederösterreich; das ISP wählte Rene Benkos Park Hyatt Hotel für die „Erste mitteleuropäische Sicherheitskonferenz“ aus, an der auch die Minister Mario Kumasek, Karin Kneissl und Norbert Hofer teilnahmen. Oligarch Dmytro Firtash verfügte dank Marsalek über ein Konto bei Wirecard und wollte sich Donald Trumps Probleme zunutze machen, da die USA seine Auslieferung wollen. Im Oktober 2019 wollten die Geschäftsleute Lev Parnas und Igor Fruman zweimal nach Wien reisen und im Park Hyatt übernachten, doch die zweite Reise endete mit einer Verhaftung in Washington. Die Rechnungen gingen jeweils an Firtashs Firma; es war ein Privatjet, den Firtash von Raiffeisen leaste, mit dem Marsalek im Juni 2020 nach Minsk floh. Csitkovits wurde 2004 Stabschef bei Minister Günther Platter und blieb dies bei Norbert Darabos, der 2007 mit der Regierung von Alfred Gusenbauer ins Ressort kam. Gusenbauer wurde 2008 noch als Kanzler von Jakunin geehrt und war zeitweise in dessen zuerst in Wien angesiedeltem Think Tank aktiv, mit dem die LVAk ab November 2017 gemeinsame Veranstaltungen machte. Darabos bekam den ehemaligen Lokführer Stefan Kammerhofer als Kabinettschef d.h. Aufpasser, der illegal Minister spielte und fremde Befehle gab, während Darabos abgeschottet, überwacht, unter Druck gesetzt wurde. Ausnahmlos jeder Offizier hat den eigenen Minister verraten, was Csitkovits einschliesst, der aus der gleichen Gegend wie Darabos kommt und denselben ethnischen Background hat. Das Bundesheer muss verfassungsmäßige Einrichtungen und ihre Handlungsfähigkeit und die demokratischen Rechte der Bürger schützen. Nur der Minister hat das Weisungsrecht im Ressort und die Befehls- und Verfügungsgewalt über das Heer, ausnahmslos. Doch auch Opportunismus und Unfähigkeit machten aus dem Ressort das Bundesministerium für Landesverrat. Unten macht sich Ex-Militärgeheimdienstler Scott Ritter lustig über all jene, die meinen, man könne etwas Open Source herausfinden, wo doch Transponderdaten verschleiert werden könnten. Er preist Seymour Hershs Enthüllungen als Story des Jahrhunderts, was viele auch so sehen, die sich von russischer Propaganda lenken lassen, ohne dies zu merken.

Scott Ritter und Douglas McGregor

Die Direktion für Sicherheitspolitik kooperiert mit Jakunins „Dialog“ und besuchte dessen Büro in Berlin. Der frühere Leiter der Direktion Johann Frank übernahm die Stelle von Walter Feichtinger in der LVAk, was ihn im Grunde degradierte. Seit 2020 ist er Kabinettsdirektor beim EU-Militärausschuss; Frank ist mit Alexander Dubowy bekannt und weder er noch andere wurden misstrauisch, dass Rene Benko mit Anbindung an Oleg Deripaskas Leute Alfred Gusenbauer, Siegfried Wolf und Hans Peter Haselsteiner in der Nähe der Stiftskaserne baut. Feichtinger lässt sich gerade jetzt als Militärexperte herumreichen und gehört wie Emil Brix zur scheinbaren Pro NATO-Initiative „Unsere Sicherheit„; er publiziert mit Dubowy, der mit Gustenau verbunden ist und beim Dialog auftritt. In der Direktion bereitete Gustav Gustenau Sitzungen des Nationalen Sicherheitsrates vor, der mit Jan Marsalek und dem ISP verbandelt war. Er gehört(e) dem Präsidium der ORFG an, bei der Markus Tschank im Vorstand war. Gustenau wird immer noch als Experte zitiert und folgte wie u.a. Wolfgang Schüssel einer Einladung Marsaleks nach München 2017. Schüssel war russischer Aufsichtsrat und ist mit Oleg Deripaska und Walentin Jumaschew verbunden; er war auch Gast beim Valdai-Forum in St. Petersburg.

Feichtinger gegen hybride Bedrohung?

Vor der Wehrpflicht-Volksbefragung nutzte Frank gerne aus, dass Befehlshaber Darabos kaltgestellt ist und besuchte Veranstaltungen an seiner Stelle. Das gilt auch für den damaligen Stabschef Karl Schmidseder, den es ärgerte, wenn ich Darabos‘ Situation ansprach. Bei Klaudia Tanner fungierte zuerst Rudolf Striedinger als Stabschef, der bei Doskozil das Abwehramt leitete. In dieser Rolle sah er bei Kooperation mit Peter Pilz, der Manipulation des Eurofighter-U-Ausschusses gegen Darabos und dem Angriff Doskozils auf Airbus für Putin weg. Später leitete Striedinger im Kampanzug – „das Virus ist der Feind“ – GECKO und ist jetzt Generalstabschef. Es ist nicht gerade beruhigend, dass er die Beteiligung an Sky Shield wesentlich mitplant, aber Österreicher beim EU-Militärstab sollten auch auf Skepsis und Argwohn treffen. Ausgerechnet bei Peter Pilz‘ „Zackzack“ ist von geheimdienstartigen Agieren Jakunins die Rede mit zuerst Hotel und Think Tank in Wien. Das geheimdienstartige Agieren einiger im BMLV fand Pilz immer okay und er deckt Gusenbauer bei Eurofighter auf Kosten von Darabos. Der britische Journalist John Sweeney siehe Video unten stiess auf ein Hotel von Wladimir und Andrej Jakunin in Perugia, wo sich auch Alexander Lebedev (ebenfalls vom KGB) und Sohn Ewgenij niedergelassen haben.

Jakunin, Lebedev, Johnson

Andrej Jakunin berät Putin und wurde in Norwegen verhaftet, weil er eine Drohne über Svalbard steigen liess. Wie Ewgenij Lebedev wurde er in UK eingebürgert; Putin-Berater Walentin Jumaschew war bis 2018 Deripaskas Schwiegervater und erhielt über Gusenbauer, Wolf und Co. mit zweiter Ehefrau und weiterer Tochter die österreichische Staatsbürgerschaft. Sebastian Reinfeldt arbeitete für Pilz und ackerte sich durch 1000 Seiten Material zu ISP und Südkaukasus-Tagung. Es ist nicht bloss eine Möglichkeit für die FPÖ, abzuzocken, weil hier wirklich auf nicht zu prominentem Level Einfluss genommen wird. Das wird schon stimmen, auch wenn die Korruptionsstaatsanwaltschaft schon mal eine Hausdurchsuchung anordnete und gegen Tschank ermittelte. Zugleich gab sich Reinfeldt nie Mühe, Gusenbauers Netzwerk und die Zustände im BMLV zu untersuchen, da man vom Landesverrat mit ein bisschen Wind ablenken will. Beim Geldwäscheschema von Viktor Janukowitsch und Mykola Azarov spielte Österreich eine Rolle; Gusenbauer lobbyierte für sie und seine Partner Leo Specht und Gabriel Lansky vertreten Azarov. Der neue SPÖ-Chef Andreas Babler gehört der Miliz an, hat aber gerade auch im Bereich Bundesheer und Landesverteidigung einige Baustellen.

