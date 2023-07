Wen wählen nach Corona?

Man stelle sich vor, die SPÖ hätte während strenger mit Corona gerechtfertigter „Massnahmen“ einen neuen Vorsitzenden gewählt. Mit Veranstaltungen, die sowieso bloss via Zoom stattfanden oder unter 2G- oder 3G-Bedingungen. Das wäre auch deshalb absurd gewesen, weil man dann über „die Pandemie“ hätte reden müssen. Und weil Andreas Babler, der letztlich gewonnen hat, stolz war auf 87 % „Geimpfte“ unter den über 12jährigen in Traiskirchen und eine Kinder-Impfstrasse angeboten hatte. Hans Peter Doskozil, der Babler unterlegen ist, brachte „die Impfpflicht“ via Landeshauptleutekonferenz mit auf den Weg, veranstaltete eine Impflotterie und war ebenfalls stolz auf eine hohe Impfquote im Burgenland. Die Tropenmedizinerin Pamela Rendi-Wagner schied nach der Mitgliederbefragung aus, impfte für den Arbeiter Samariter Bund selbst und warb für „die Impfung“. Dass jemand in der SPÖ sich gegen eine Impfpflicht aussprach, war eine absolute Ausnahme; Josef Muchitsch stimmte dagegen und ist dreimal geimpft.



Noch im letzten Herbst lag die SPÖ mit Rendi-Wagner als Chefin in Umfragen vorne. Jetzt führt die FPÖ, während SPÖ und ÖVP mal auf dem zweiten, man auf dem dritten Platz rangieren. Impfkritische Parteien hatten mit Ausnahme der MFG in Oberösterreich und in ein paar Gemeinden keine Chance. Das Protestpotenzial kommt in erster Linie der FPÖ zugute, woran sich wenig ändern wird, wenn andere nicht bereit sind, Fehler einzugestehen. Wie weit wir davon entfernt sind, zeigt diese deutsche Doku, in der es auch O-Töne von Politikern gibt. Man hört Emilia Fester von den Grünen im deutschen Bundestag leidenschaftlich gegen Ungeimpfte agitieren. Auch Kanzler Karl Nehammer wird gezeigt, als er einen Lockdown für Ungeimpfte und strenge Polizeikontrollen ankündigte. Dass auf Karl Lauterbach Bezug genommen wird, kann man fast amüsant finden, da er jetzt die Kühle im Inneren italienischer Kirchen auf Twitter preist. Nachdem es im Stephansdom eine Impfstrasse gab, will Lauterbach Kirchen „als Kälteräume“ öffnen.

Neue Dokumentation

Tatsächlich zieht die Karawane der Panikmache weiter zu relativ normalen Sommertemperaturen, mit denen man auch in Städten gut zurecht kommt. Letztes Jahr gab es natürlich kein Mitgefühl für jene Menschen, die doch unter der Hitze litten, denn sie mussten in Wien in Öffis Maske tragen. In der Doku wurde auch versucht, die Medizinethikerin Alena Buyx zu ihren früheren Aussagen zu befragen. Natürlich vergeblich, aber es wäre auch für uns interessant, weil sie ja die „Corona-Aufarbeitung“ leitet. Es wird wieder bewusst, wie Medien und von diesen Angespornte gegen Ungeimpfte hetzten und wie sehr Demo-Teilnehmer sofort ins rechtsextreme Eck gestellt wurden. Muss sich da noch jemand wundern, wenn viele auch alle Narrative über den Ukraine-Krieg sofort in Zweifel zogen? Sie mussten ja damit rechnen, angelogen zu werden, zumal auch jede sinnvolle Kritik an EU und NATO verpönt war.

Ein Richter mit Impfschäden

Es ist eher so, dass bei Corona das Mainstream-Narrativ im Grossen und Ganzen in die Irre führte. Beim Ukraine-Krieg hingegen liegen alternative Medien oft falsch, da sie russische Narrative aufgreifen. Wie tief Zwang und Angstmache und allgegenwärtige Corona-Propaganda verunsicherten, erkennen viele Menschen jetzt, die sich impfen liessen und es bereuen. Inzwischen tut der Mainstream so, als wäre er eh immer skeptisch gewesen; Kommentatoren erinnern sich nicht mehr, wie sehr sie Impfung, Testen, Kontrolle und Druck rechtfertigten. Spätestens im Herbst 2024 wird ein neues Parlament gewählt, und dann ist es unvermeidlich, über „die Pandemie“ zu sprechen. Es drängt sich auch auf, weil die gleichen Personen, die auf dem Corona-Trip waren, jetzt angstvoll jeden Wetterbericht posten.

Nehammer gegen Kickl

Herbert Kickl als mutmaßlicher Spitzenkandidat der FPÖ besuchte Corona-Demos und stellte sich auf die Seite der Ungeimpften. Das wird nicht vergessen werden, auch wenn die FPÖ zu Beginn einen Lockdown forderte. Wenn sich Kickl mit Nehammer „duelliert“, geht es ebenso um Corona wie wenn vor allem Kickl und Babler um den ersten Platz kämpfen. Im Sommer wird bei Touren Nähe zur Bevölkerung suggeriert, was etwa bei Werner Kogler von den Grünen nicht so gut ankommt. Wahrscheinlich haben viele Menschen schon resigniert und wollen mit niemanden in der Politik mehr reden, auch angesichts von Impfschäden, die einige immer noch wegerklären. Wer allerdings jetzt Fehler zugeben sollte, schwächt sich paradoxer Weise selbst und würde – zum Beispiel als Grüner oder als Roter – eine Menge Häme ernten und rechts eingeordnet werden.

Impfzwang bei der Bundeswehr

In der Doku kommen auch (wie oben) Soldaten der Bundeswehr vor, die sich nicht impfen lassen wollten, was als Gehorsamsverweigerung behandelt wird. Während eine allgemeine Impfpflicht im Bundestag scheiterte, wurde sie einrichtungsbezogen in der Pflege und noch früher bei der Bundeswehr eingeführt (und sie bleibt bestehen₩). In Österreich beschloss das Parlament eine Impfpflicht mit Verwaltungsstrafen in einer Höhe, die für viele Menschen unleistbar wäre, sodass sie ins Gefängnis müssten. Beim Bundesheer widersetzten sich einige dem Durchziehen „der Impfung“, denen auch nur minimales Engagement Disziplinarverfahren einbrachte. Gerade Armeen müssen aber eine Situation objektiv beurteilen und hätten die Falle erkennen sollen. „Leben in der Lage“ postulierte Nehammer unter Verweis auf seine Zeit als Berufssoldat. Wohl eher war es „Leben in der Lüge“, weil das altbekannte Corona-Virus niemals all das legitimierte, was mit ihm begründet wurde. Am erfolgreichsten ist Täuschung, wenn sie bei Realität ansetzt und diese verzerrt, indem etwas dazuerfunden wird und man nur wenige Aspekte permanent wiederholt. Manche gingen als Reaktion so weit, die Existenz von Corona-Viren zu leugnen, statt all das in Frage zu stellen, was mit ihnen verbunden wurde.

Rücktritt Lauterbach!

Man kann Täuschungsmanöver verfolgen anhand der Wendungen, welche die „Meuterei“ von Jewgenij Prigoschin und seinen Wagner-Söldnern inzwischen genommen hat. Traf er nun Wladimir Putin, oder ist er irgendwo gefangengehalten, am Ende gar nicht mehr am Leben? All diese Spekulationen beschäftigen und lenken ab, was auch an endlose Corona-Diskussionen erinnert. Übrigens werden in Russland wie bei uns diejenigen verfolgt, für die Corona keine Pandemie ist. Täuschung wurde bei uns immer wieder offensichtlich, etwa wenn Politiker Masken auf- und absetzten, je nachdem, ob Kameras auf sie gerichtet waren. Wie sollte man diejenigen jemals ernst nehmen, die sich an „der Pandemie“ hochzogen, sich aufplusterten und veürmeintlich Macht ausübten? Zugleich ist traditionelle Macht offenbar auch für scharfe Kritiker erstrebenswert, deshalb wollten so viele 2022 Bundespräsident werden und neue Parteien spalteten sich rasch auf.