Corona-Aufarbeitung: Was für eine Farce!

Man braucht nicht viele Worte verlieren über den Start einer vermeintlichen Corona-Aufarbeitung. Viele werden schon bei den ersten Sätzen von Gesundheitsminister Johannes Rauch bei der Pressekonferenz am 4. Mai 2023 fragen, in welcher Welt er eigentlich lebt. Er will aus dieser Pandemie für künftige Pandemien lernen – aber was?? Nochmal können nicht Abermilliarden zum Fenster hinausgeworfen werden, zumal Rauch auch weitere Krisen beschwört. Dabei ist er noch einer der Umgänglicheren, während sich Rudi Anschober in ewiger Pandemie einrichten will und alle beschimpft, die diese „leugnen“. Madeleine Petrovic gehört zu vielen nun unerwünschten Grünen, die bei Corona nicht mitkonnten und kämpft jetzt gegen ein permanentes Corona-Gesetz, dessen Begutachtungsfrist gerade endete. Sie erklärt sich das Verhalten der Grünen mit Angst vor der ÖVP, sodass sie bei allen mitmachen. Rauch selbst blockte mich vor zwei Monaten beim Thema Corona ab, obwohl er weiss, dass ich ihn manchmal verteidigt habe.

Mit der ÖVP möchte man aber nicht wirklich in einem Boot sitzen: nach monatelangen Schikanen für „Ungeimpfte“ findet es Kanzler Karl Nehammer nicht der Mühe wert, an der PK teilzunehmen. Stattdessen war Verfassungsministerin Karoline Edtstadler anwesend, die uns zuvor ausrichtete, dass wir ja eigentlich gar nicht in Österreich wohnen dürfen und dass man unsereins einfach den Job kündigen kann. Nachdem die Regierung von ihr mitverursachte Teuerung natürlich nicht wirksam bekämpft, fantasiert Edtstadler jetzt von mehr Druck auf sozial Geschwächte. Selbstverständlich gehört zur „Aufarbeitung“ noch kein U-Ausschuss, der auch klären sollte, wie es zur Ausschüttung von über 47 Milliarden Euro „wegen Corona“ kam. Bislang fordert nur die FPÖ einen UA, doch sie könnte einen Deal mit den NEOS versuchen, die einen Unterstützer für einen Russland-UA benötigen.

Rudi leistet auch seinen Beitrag zur Aufarbeitung. Kannst nicht erfinden. Wenn die Täter selbst Bilanz ziehen…🥴🥴🥴 pic.twitter.com/0m8AFIf8WY — Birgit P. (@dieseeinebirgit) May 4, 2023 Anschobers Tweets

Dass Rauch und andere die Akademie der Wissenschaften an Bord haben, ist keine Garantie für Wissenschaftlichkeit und Qualität, denn auch bei ihr kann man sich auf Abwege begeben. Per definitionem ist eine Akademie der Wissenschaften eine Gelehrtengesellschaft und eine Einrichtung zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung; aktuell ist damit u.a. gemeint, Impfgegner als Verschwörungstheoretiker zu framen. Präsident der österreichischen Akadamie ist übrigens Ex-Wissenschaftsminister Heinz Fassmann, der 2022 Nobelpreisträger Anton Zeilinger ablöste. Die ÖAW sprach sich für eine Impfpflicht aus und wollte „das Impftempo erhöhen“, wie Medien berichteten. An Fassmanns Ministerzeit erinnert noch ein Leitfaden für das gesicherte Hochschulstudium in Corona-Zeiten für das Studienjahr 2020/21. Im März 2023 kritisierte er das Koalitionsabkommen in Niederösterreich unter anderem wegen des Stopps der Impfwerbung. Als es um Präsenzunterricht im vierten Lockdown ging, wollte Fassmann die Entscheidung den Eltern überlassen. Die Vorsitzende des Deutschen Ethikrats Alena Buyx hat einigermaßen rigide Ansichten und ist daher für „Aufarbeitung“ prädestiniert. Mit dem Wissen von heute dürfe man nicht Entscheidungen von damals in Frage stellen, betont sie in Interviews.

Pressekonferenz am 4. Mai 2023

Wie andere suggeriert sie gerne, dass es keine Alternative gab und niemand erkennen konnte, was dran ist. Sie warnt vor Rache und Wut, heisst es, reflektiert jedoch nicht, dass sie selbst zu einem Kreis gehört, der Rache und Wut auslöst, indem er diktatorisch über andere hinwegbestimmt und nichts von dem widersprechenden Fakten wissen will. Es wird niemanden überraschen, dass keine echte Auseinandersetzung eingeleitet wird. Wer dies um eine halbe Million Euro an die ÖAW delegiert, weicht selbst der Diskussion aus und verhält sich wie Johannes Rauch, wenn man ihn anredet. Erörtern muss man aber auch, welchen Sinn die GECKO-Kommission hatte, ausser dass ein General im Kampfanzug das Virus zum Feind ausersehen konnte. Für die Regierung wird die ÖAW eine Polarisierung untersuchen, die nicht mit der Pandemie endet, die allenfalls eine Epidemie war. Doch Spaltung bleibt bestehen, wenn nichts unternommen wird, sie zu überwinden, also auch Fehler zuzugeben. Tatsächlich gibt es viele heikle Fragen zu beantworten, denn es wirkte, wie wenn ein Schalter umgelegt wurde oder wenn fremde Truppen in ein Land einmarschierten; Medien und Politik gaben mit dem ersten Lockdown plötzlich eind neue Realität bekannt. Keiner kann es den Menschen verdenken, dass sie wissen wollten, was hier vor sich ging und zum Teil auch abwegige Vorstellungen entwickelten.

1/ Viele Äußerungen der Vorsitzenden des @ethikrat /s @alena_buyx zur #Impfung gegen #Covid19 müssen im Rückblick als bedenklich betrachtet werden.



So war es unstrittig, dass im Zuge der Entwicklung & Zulassung der neuartigen genetischen #Impfstoffe Abkürzungen vorgenommen … https://t.co/D8WXevoBBy pic.twitter.com/SIO6pyFg3v — stefanie (@Quo_vadis_BRD) May 5, 2023 Alena Buyx

Natürlich verändert sich so die politische Ausrichtung vieler Menschen, wie nicht nur neue oft wenig erfolgreiche Parteien zeigen. Es wird auch deutlich bei Zuspruch zu FPÖ und AfD und wirkt paradox, weil ja diese Gruppierungen Teil des vielfach abgelehnten politischen Systems sind. Da wird dann erst recht von Anhängern vieles übersehen, die bei anderen Parteien ganz exakt sein wollen. Im Zeichen dieses Umschwungs stand gerade die CPAC-Konferenz in Ungarn, was für Conservative Political Action Committee steht. CPAC gibt es schon seit den 1970er Jahren; diesmal sind unter anderem Jair Bolsonaro, Roger Köppel (mit Abstecher nach Wien), Hans Georg Maaßen, Herbert Kickl und Harald Vilimsky mit von der Partie; als Gastgeber fungiert Viktor Orban; Donald Trump war per Videobotschaft präsent. In den USA bekommt Joe Biden populistische Konkurrenz innerhalb der Demokraten durch Robert F. Kennedy Jr., der vielen durch den international vernetzten Corona-Widerstand ein Begriff ist. Er nimmt jede Medien-Einladung an, auch von CNN, wo man ihn als „fringe candidate“ bezeichnet, also als Kandidaten am Rand des politischen Spektrums.

Kennedy im Interview

Im als Video eingebundenen Interview betont er, dass es ihm immer um das Publikum geht, deshalb spricht er auch mit dem umstrittenen Ex-Fox News-Moderator Tucker Carlson. Auch für Exponenten unserer Corona-Kritik zählen nur die Leute, die sie über ein Medium erreichen können. Doch man wird so auch leicht selbst beeinflusst, zumal man oft keinerlei kritische Fragen gestellt bekommt und daher in allem bestärkt wird. Kennedy spricht von einem Team, das für ihn Fakten auch vor jedem Tweet checkt; natürlich nimmt er zu einer Vielzahl an Themen Stellung und kämpfte auch immer für Umweltschutz. Doch er behauptet, das Raketenabwehrsystem Aegis sei auch in der Ukraine stationiert und fordert dessen Abbau. Tatsächlich aber gibt es nur schon länger Installationen in Polen und Rumänien; in Europa inklusive Österreich wurde vor Jahren darüber diskutiert. Noch Anfang Februar 2022 boten die USA Russland wegen der bestehenden Spannungen eine Inspektion der bestehenden Anlagen an. Beim Thema Ukraine erkennt man, dass Kennedy im Grunde nur jenes Narrativ vertritt, mit dem Daniele Ganser Säle füllt. Die USA befinden sich seit 2014 im Krieg mit Russland, sagt er, als sie den demokratisch gewählten Präsidenten mittels Putsch gestürzt hatten. In Wirklichkeit war Viktor Janukowitsch aber ein von Wladimir Putin unterstützter Kleptokrat, der nach Protesten der Bevölkerung nach Moskau flüchtete und dessen Partei nicht mehr wie vereinbart an einer Übergangsregierung mitwirkte.

GRU und Ukraine-Krieg

2014 besetzten russische Soldaten ohne Hoheitsabzeichen die Krim, angeblich um ethnische Russen zu schützen; dann drangen ehemalige und aktive Mitarbeiter der GRU in den Donbass ein und ab August 2014 waren auch reguläre russische Soldaten in den „Volksrepubliken“ präsent. Gerade in Österreich sollte man nicht ausblenden, was zum Beispiel Ex-Kanzler Alfred Gusenbauer mit Janukowitsch und dem Kreml-Netz zu tun hat; es ist jedoch weder alternativ noch Mainstream Thema. Nicht nur Gusenbauer lobbyierte für Janukowitsch, sondern auch Paul Manafort (Verbindungen zu Oleg Deripaska), der später Trumps Wahlkampf managen sollte. An Bord war auch Aleksander Kwasniewski, der gemeinsam mit Hunter Biden dem Verwaltungsrat der ukrainischen Energiefirma Burisma angehörte. Wie so oft ist es nicht entweder – oder, sondern sowohl als auch; Trump und Biden. Es scheint, dass jetzt Leute politisch abgeholt werden, die durch Corona erst recht lernten, der Politik zu misstrauen. Wie ein roter Faden ziehen sich bestimmte geopolitische Ansichten durch, die häufig bis ins Detail nach dem Kreml klingen. Mit einer Corona-Verhöhnung statt echter Aufarbeitung werden die Menschen erst recht in Abwegen bestätigt.

PS: Robert F. Kennedy Jr. beschreibt das US-System als Korporatismus mit Sozialismus für die Reichen und Kapitalismus für die Armen. Auch bei uns wurden Unterschiede nicht zuletzt mit Corona als Vehikel noch krasser als zuvor. Doch man muss Begriffe richtig einsetzen und sich darüber verständigen, was man wie bezeichnet. Benito Mussolini sprach von Korporatismus, während sich der Terminus Faschismus etablierte und dann Antifaschismus zur Konsequenz hatte ; viele sehen jetzt faschistische Verfolgung in C-Massnahmen und generell dem Umgang mit Kritikern. Zugleich wollen sie vor Sozialismus warnen, meinen da aber Putin als Verbündeten auszumachen. Sie bringen Kommunismus einst und jetzt durcheinander, statt sich zu fragen, was denn ein unauffälligeres politisches Vorgehen wäre (Stichwort Konservative). Und sie sind schon alarmiert, wenn sich jemand einmal auf Karl Marx bezieht und erkennen wiederum andere Fallen nicht.

Jeder finanzielle Beitrag zu meinen aufwändigen Recherchen ist herzlich willkommen:

Alexandra Bader, Erste Bank, AT 592011100032875894 BIC GIBAATWWXXX