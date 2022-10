Peinlich gegen Putin: Robert Misik

Bei Radio Orange 94.0 in Wien sollte auf Vielfalt und alternative Stimmen geachtet werden. Doch in der Sendung Sunrise Orange kommt Robert Misik zu Wort, der sich auf recht plumpe Weise als Gegner Wladimir Putins ausgibt. Man braucht zwar gute Nerven, um sich wirklich die ganze Sendung anzuhören, kann dies aber dazu nutzen, die permanenten Manipulationsversuche Misiks aufzuzeigen. Sendungsgestalter Christoph P. Schütz hat wohl keine bösen Absichten, sondern wollte mithilfe des Autors von „Verhängnis Putin“ aufklären. In seinem Brotberuf ist Schütz beim SPÖ-nahen Stadtsender W24 tätig und spricht für Sunrise Orange mit Gästen, welche sonst vielleicht nicht im Alternativradio auftreten.

Tatsächlich muss man immer selbst recherchieren, was nicht nur ein anderes Bild von Misiks Rolle ergibt, sondern auch offenbart, dass er auf investigative Arbeit weitestgehend verzichtet. Basics zu Misik finden sich hier inklusive eines Schreibens an das Bruno Kreisky-Forum, bei dem er immer wieder auftritt; es geht auch um seine eigene Verstrickung in Putins Netzwerk. Forums-Präsident Franz Vranitzky ist seit langem mit Martin Schlaff befreundet; hier findet man Interessantes zu österreichischen Bankdirektoren. Ausserdem schreibt er für den „Falter“, der ebenfalls dazugehört; dass er jede Woche Gast bei Wolfgang Fellner ist, rechtfertigt er gegenüber Schütz damit, dass er dort Menschen ausserhalb seiner Twitter-Blase erreiche. Freilich unterstützt Fellner selbst eine fremde Agenda, wie auch an der Kooperation mit Peter Pilz deutlich wird, der einst mit Misik in der Gruppe Revolutionärer Marxisten war.

Schütz hakt nicht ein, als Misik sagt, dass sein Buch sich (ausschliesslich) auf die Bücher anderer bezieht. Bei einer Dissertation bekäme er da wohl Schwierigkeiten, doch hier ist es auch noch das Recycling einer Serie im „Falter“ („Putin verstehen“), die ebenfalls nur auf diesen Büchern basiert. Eines davon ist „Putins Netz“ von Catherine Belton, die am 1. Oktober 2022 im Wiener Rathaus auftrat und Putins Netz in Österreich so gut wie möglich unangetastet liess. Sie hielt einen Vortag und wurde dann von Tessa Szyszkowitz befragt, die wie Misik für den „Falter“ schreibt und im Kreisky-Forum auftritt. Misik meinte bei Radio Orange, dass wir nun halt „bestimmte Preiskosten zu tragen haben“; jeder muss jetzt schauen, dass er möglichst wenig Gas und Strom verbraucht. Weil er zu jenen gehört, die überall Natsis sehen, erinnert er auch an den persönlichen Preis, den viele Menschen früher zahlten. Heute sieht er z.B. viele Singles in großen Häusern, die einfach nicht mehr jeden Raum heizen sollen. Sein Zynismus gegenüber Armen, denen auch Medien wie jene Fellners permanent zusätzlich Angst machen, wird ihm nicht auffallen. Er wird gerade deshalb üppig gefüttert, weil er hilft, eine bestimmte Agenda voranzutreiben.

Der Tweet unten von Schütz erinnert uns daran, dass Othmar Karas von Christian Kern beraten wird, dessen Biografie Misik verfasste (was beinahe nach Arbeit klingt). Misik werden zwei Fragen zur Transparenz gestellt, einerseits nach Fellner und andererseits nach etwaiger Parteimitgliedschaft („Nein, aber SPÖ-nahe“). Damit war das auch schon erledigt, doch Kern wurde wie Alfred Gusenbauer von Martin Schlaff gepusht, der mit Putin Embargodeals machte, Tarnfirmen errichtete und mit Russenmafia und Oligarchen im Geschäft ist. Misik erwähnte nur „Sigi“ Wolf, wie er Oleg Deripaskas Geschäftspartner fast freundschaftlich nennt und meint, man müsse aufpassen, was man sagt von wegen Klagen. Er geht stets einen Schritt vor und einen halben zurück und schwurbelt bloss herum („Tango der Macht“ wäre die passende Musik dazu). Tatsächlich ist bloss Recherche notwendig in öffentlich zugänglichen Quellen, um zu erkennen, was vor sich geht. Kern lobbyiert für die kommunistische Partei Chinas und wurde über Gusenbauers Kontakte zu Wladimir Jakunin (Ex-KGB und Gusenbauer auch in dessen Kanzlerzeit eng verbunden) Aufsichtsrat der russischen Staatsbahnen. Kern berät auch Hans Peter Doskozil, mit dem er den früheren Kabinettschef im Verteidigungsministerium Stefan Kammerhofer als Abteilungsleiter ohne Arbeit bei den ÖBB unterbrachte. Kammerhofer „spielte“ illegal Minister auf dem Rücken von Norbert Darabos und Gerald Klug, was mit der Unterwanderung des Ressorts durch den russischen Geheimdienst einherging.

Ad "Putins Spiel": Mit einer Ausnahme: Man könnte auch in Frage stellen, ob die Sanktionen nicht noch nachgeschärft gehören. Gibt's da noch Spielraum und Denkbares?https://t.co/G02x051pd0 — Christoph P. Schütz (@Chri_Schuetz) October 2, 2022 Karas – Kern – Misik

Misik wurde auch unfreiwillig komisch, als er meinte, dass sich Putin – typisch Despot – nur mit Jasagern umgebe, in einer Paralellwelt lebe und auf eine normale Art unzurechnungsfähig sei, auch wenn Misik nicht behaupten würde, dass er den Verstand verloren hat. Obwohl isoliert fühlt sich Putin von Gegnern umzingelt, die ihm „nur das Übleste“ wollen; „auch das ist eine Form von Wahnsinn“. Misik beschreibt hier schlicht sich selbst, wie man leicht nachvollziehen kann, wenn man seine Auftritte und seine Tweets kennt. Beim Thema Putin und seine Berater wird wieder deutlich, wie faul Misik ist, weil er den via SPÖ eingebürgerten Berater Walentin Jumaschew nicht erwähnt, den man ins hiesige Putin-Netz einordnen kann. Putin sei jedenfalls „sehr schlecht beraten“, es ist jedoch „wahnsinnig (sic!) schwer zu beurteilen“, was er denkt, und „keiner sagt ihm die Wahrheit“. Putin habe jedenfalls „einen verschworenen sehr sehr rechten Kreis um sich“, der ein „anti-westliches, christlich konservatives Weltbild“ vertrete. Schütz versprach uns irgendwas mit Geheimdiensten, denen Misik bloss eine schräge Sicht der Dinge bescheinigt. Tatsächlich dient die Orthodoxe Kirche aber tradionell dem Geheimdienst und auch Astana als Welthauptstadt der Religionen ist bloss Tarnung. Nursultan Nasarbajew kommt vom KGB und wird in Österreich von Gabriel Lansky vertreten, dem Anwalt der russischen Botschaft in Wien z.B. wenn es um einen KGB-Mörder geht. Alfred Gusenbauer, Aleksander Kwasniewski und Romano Prodi (alle mit KGB-Kontakten) lobbyierten zuerst für Kasachstan und dann für die Ukraine. Misik wirft der FPÖ vor, dass es einmal einen Vertrag mit der Putin Partei Einiges Russland gab (es bestehen jedoch auch Connections zu Schlaff), hat aber keine Probleme damit, siehe unten mit Andreas Mölzer zu diskutieren. Freilich blendet er aus, was die ÖVP mit Putin verbindet oder die SPÖ oder die Grünen oder die NEOS.

Russland sei „von Falschinformationen und Propaganda vergiftet“, meint er, deshalb sollten wir versuchen, Russen per Social Media-Kommunikation aufzuklären. „Wir“ dürfen jetzt „nicht sagen, die NATO ist auch böse“; wir müssen „moralische Klarheit und demokratische Standfestigkeit an den Tag legen“. In der Praxis schätzen es Misik und Co. aber gar nicht, wenn genau dies geschieht und Putins Netz hierzulande geoutet wird. Schütz erinnert immer wieder am das Motto der Sendung, „Was können wir gegen Putin tun?“, und Misik warnt auch vor Trollfabriken und erwähnt die Verbindung zur Gruppe Wagner, jedoch nicht, was diese mit Wirecard zu tun hat, das ins Putin-Netz in Österreich eingebunden war (auch Kern spielte dabei eine Rolle). Misik spielt die Funktion von Oligarchen im russischen System herab, um nicht näher auf sie eingehen zu müssen. Er weicht dem Thema Nord Stream aus, weil das eh klar sei und hat sich weder mit den Sanktionen noch mit neuen Atomwaffen befasst (zu diesen hier mehr), spricht aber über eine Gefahr ihres Einsatzes („kleinräumig, dann wären halt 5000 Menschen tot“). „Was kann jeder einzelne tun?“, insistiert Schütz und erhält zur Antwort, dass man dagegenhalten müsse (mit einer Analyse der russischen Geheimdienststrategie von mir?) Vielleicht schlicht als „nützlicher Idiot“ frei nach Lenin bekämpft Misik die österreichische Neutralität als „neutrale Hinterwäldlerei“ und lobt die NATO; ihm sind Verfechter der Neutralität = Souveränität natürlich suspekt. Zugleich aber erwähnt er, dass möglichst gesellschaftlich gespalten wird, was dann wohl auch seinen Part beschreibt. Chuzpe legt Misik an den Tag, wenn er meint, Wien habe für Spionage nicht mehr so eine Bedeutung, aber Putin baue über Kontakte und Beteiligungen hier seinen wirtschaftlichen Einfluss im Westen aus. Exakt das habe ich schon lange dargestellt, aber niemand auch in seiner Blase wollte es wahrhaben. übrigens besuchte Misik 1990 einmal den Parteitag der KPdSU, als noch Michail Gorbatschow deren Vorsitzender war. Freilich sollte man das Ende der Sowjetunion kritisch betrachten und nicht vergessen, dass sich das Zentralkomitee der KPdSU in der immer grösseren Präsidialverwaltung (mit Walentin Jumaschew wiederfand).

