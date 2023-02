Die Methode Ganser: Die NATO ist an allem schuld!

Vermeintlich so kritische alternative Medien dienen praktisch ausnahmslos als Verstärker für Seymour Hershs Behauptungen über die Sprengung von Nord Stream und Nord Stream 2. Bei report24 ist es in der Darstellung von Daniele Ganser beruhend auf Hersh, während sich tkp.at auf Hershs Text bezieht. Die Methode Ganser besteht aus viel Marketing und Image und platten, sich stets wiederholenden Botschaften. Er lenkt davon ab, dass man von ihm doch auch mal sowas wie Recherche erwarten könnte. Ganser ist dem Publikum zugleich nah und fern; die Leute sollen seine Bücher kaufen, zu seinen Vorträgen gehen, Online-Kurse buchen und um 365 Euro pro Jahr Mitglieder einer Community werden. Er greift nie ein, wenn auf seiner Facebook-Seite User wüst beschimpft werden, weil sie sachliche Fragen stellen. Damit hat alles etwas Guru-Haftes und ist wie in einem Ashram, wo der Meister kryptische Sätze von sich gibt. Und es existiert ein klares Oben und Unten, weil Ganser in erster Linie geradezu kindlich naive Anhänger will, die erst durch ihn staunend entdecken, dass es Geopolitik gibt. Wer dennoch nach Infos sucht, findet meist Westliche und ist dankbar, wenn Ganser und Co. die russische Seite zu verstehen scheinen. Ganser ist kein „Friedensforscher“, sondern attackiert die NATO für Putin; er versteht sich auch ohne Teilnahme an Kundgebungen als Sprecher der Friedensbewegung. Er hat nichts am Hut mit „Achtsamkeit„, aber verachtet von ihm Manipulierte; er steht nicht für „freie Meinungsäußerung“, sondern spielt eine Rolle in einem Propagandanetz.

Wenn seine Auftritte verboten werden sollen, sind Berichte und Argumente keine Meisterleistungen, sondern bleiben an der Oberfläche. Seine Fans geraten dann ausser sich, als ob ihre Meinungsfreiheit in Gefahr wäre und machen sich seine Mission zu eigen. Zum Video unten postete ich auf Facebook: Daniele Ganser macht bereits zu Beginn mehrere sachliche Fehler, auch weil er einfach die Hersh-Story wiedergibt. Es kann kein C4 verwendet worden sein, Experten denken eher an Grundminen. Man weiss, dass keine norwegische P-8 Poseidon vor Ort war. Interessanter Weise heisst die russische nukleare Unterwasserdrohne auch Poseidon. Sie wurde vom Rubin Design Bureau entwickelt, das zur 2007 per Dekret Putins gegründeten United Shipbuilding Corporation gehört; auch die United Aircraft Corporation wurde 2007 per Dekret geschaffen.

Ganser zu Nord Stream

Ganser spricht von Boeing, Raytheon und Lockheed Martin und verweist wie stets nicht auf Zusammenhänge. Airbus ist 2018 eine Partnerschaft mit Lockheed eingegangen, um gemeinsam mit dem A330MRTT für Luftbetankungsaufträge des Pentagon zu bieten; ausserhalb der USA dominiert der A330 da bereits. Und jetzt soll Lockheed Infrastruktur zerstören, die auch Airbus-Ländern gehört (Deutschland und Frankreich)? Ganser bringt natürlich das Narrativ vom amerikanischen Angriff mit Norwegen gegen Russland und Deutschland. Gazprom hält jeweils 51 % an Nord Stream und Nord Stream 2; die restlichen 49 % sind deutsche, französische, holländische und österreichische Firmen (die OMV bei uns ist teils staatlich). Wie sieht es aus mit einem Angriff Russlands auf 3 NATO-Staaten und einen neutralen? Ganser geht nicht auf Daten zu Wirtschaftlichkeit und reduzierten Lieferungen oder auf Netzwerke um Gazprom und Nord Stream ein. Wenn er bei der Ukraine ausblendet, dass die Leute selbst den Kleptokraten Viktor Janukowitsch loswerden wollten dessen Assets in der Schweiz jetzt eingezogen werden, verrät er seinen österreichischen Fans auch nicht, dass Alfred Gusenbauer für ihn lobbyierte. Er erwähnt den früheren polnischen Minister Radoslaw Sikorski, der auf Twitter den USA für die Sprengung dankte. Hingegen kommt sein Bezug zu Aleksander Kwasniewski nicht vor, der mit Gusenbauer und Romano Prodi für Kasachstan und die Ukraine lobbyierte (für Kasachstan wurde auch Gerhard Schröder angeheuert). Kwasniewski wird Nähe zum KGB nachgesagt, es würde auch bei Gusenbauer Sinn machen und Prodi kommt in den Mitrochin-Archiven vor.

Seymour Hersh

Die Ukraine-Lobbying-Partner Skadden (bekannt für Lawfare) und FTI Consulting wurden für einen Angriff von Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil auf Airbus engagiert, um dem Konzern auf dem Kapitalmarkt zu schaden. Putin wollte immer ein russisches Airbus schaffen, um das Duopol zwischen Boeing und Airbus im Bereich Grossraum-Passagierjets aufzubrechen. Seit 2018 gehören 92,3 % der Aircraft Corporation Rostec, einem auch 2007 gegründeten Staatskonzern mit Sergej Tschemesow an der Spitze, der vom KGB kommt. Ende 2021 wurde die Irkut MC-21 zertifiziert; Russland kann mit Titan und Aluminium (Rusal – Deripaska…) Druck ausüben, was westliche Komponenten betrifft. Doskozil, Gusenbauer und andere lassen sich einem Netz zuordnen, das ab 1955 Österreich zu einer verdeckten Sowjetrepublik machte. Es wird immer nur scheinbar an der Oberfläche aufgedeckt und jede neue Opposition sofort vereinnahmt. Besonders witzig wird Ganser, wenn er Hershs angeblicher Geheimdienstquelle zu 100 % traut. Gerade da ist besondere Vorsicht angebracht, weil selbst tatsächlich zutreffende Behauptungen dazu genutzt werden können, einen Menschen zu manipulieren, der sich dann auch noch geschmeichelt fühlt. Ich kann mir beim meisten, das ich herausfinde, nicht vorstellen, dass auch eine dieser Quellen es mir sagen könnte, denn sie werden wahrscheinlich keinen Zusammenhang herstellen, der mir bewusst ist nach langen Recherchen. Kurz noch ein paar Ungenauigkeiten von Hersh: Nord Stream startet nicht „in St. Petersburg“ (an der Newa), sondern in Wyborg und Ust-Luga einige km entfernt (sollten Putin und sein Umfeld wissen).

Krissy Rieger und Daniele Ganser

An der Spitze von Gazprom stehen nicht „Oligarchen“, sondern Alexej Miller aus St. Petersburg, über den das Nawalny-Team ein Video gemacht hat. Es ist auch nicht so, dass Europa ohne Nord Stream kein Gas bezieht und erfriert, sondern es gibt schon lange Pipelines; nach Österreich seit Ende der 1960er Jahre. In Baumgarten an der March (Pangort na Moravi) befindet sich ein Knoten von Leitungen in verschiedene Länder, ein Hub. Deutschen ist empfohlen, Berichten über den Klimastiftung-U-Ausschuss in Meckenburg-Vorpommern zu folgen; es ging auch darum, dass Nord Stream 2 überflüssig ist. 2018 stellte ein Mitarbeiter der Sberbank fest, dass sich Nord Stream 2 nie amortisieren wird; die russische Betreiberfirma sicherte den Schutz der Leitungen zu. Gerhard Schröder wurde übrigens direkt belohnt für die Vereinbarung mit Putin über Nord Stream mit einem Job bei Gazprom. Als im Sommer 20221 bei Nord Stream eine Gasturbine in Kanada repariert werden musste, wollte Russland sie nicht über Deutschland zurücknehmen. Wenn ein Rohr bei Nord Stream 2 intakt ist, könnte es übernehmen, aber zu neuen Bedingungen gegenüber den zunächst für Nord Stream ausverhandelten. Bei Krissy Rieger siehe oben wirkt Ganser vollkommen enthemmt; er beschwört wie Putin Szenen aus dem Zweiten Weltkrieg herauf, welche das Publikum jetzt paralysieren sollen. Er tut so, als sei die NATO dem Warschauer Pakt vergleichbar und als ob Deutschland das Stationierungsabkommen nicht aufkündigen könnte, weil die USA auch laut Rieger immer die Bösen sind. Und sie haben fast überall ihre Soldaten, meint Ganser und vergisst z.B. die UN- und EU-Einsätze anderer Staaten inklusive Deutschland. Weil Ganser sich auch als Energieexperte gibt, sollte man meinen, dass ihn auch u.a. wirtschaftliche Details zu Gazprom interessieren.

Thomas Röper und Co.

Auch bei Druschba FM sitzt sozusagen der Colt locker, wie man oben sieht. Natürlich hat Thomas Röper einen weiteren Zeugen für Hershs Story, und zwar indem ihm ein Amerikaner die Mail eines anderen Amerikaners weiterleitete. Dirk Pohlmann und Röper geraten sich ein wenig in die Haare übers Tauchen und Pohlmann kramt sein Luftfahrt-Knowhow nicht hervor. Wenn die NATO mit den USA das Schlimmste überhaupt ist, wird nicht bedacht, dass ehemalige Sowjetsatelliten froh waren, der NATO beitreten zu können. 1952 bot Josef Stalin in den Stalin-Noten den Westalliierten ein wiedervereinigtes und neutralisiertes blockfreies Deutschland an. Konrad Adenauer lehnte dies jedoch nicht als einziger ab, weil er eine Westintegration Deutschlands vorzog und das Angebot nicht ernstgemeint schien. Danach wurde die innerdeutsche Grenze mit Stacheldraht geschützt und man legte 5 Kilometer breite Streifen von Niemandsland an, deren Bewohner mit Zwangsaussiedlungen entfernt wurden. Eine dieser Operation bekam den zynischen Namen Aktion Ungeziefer; die Menschen durften nur das Nötigste mitnehmen und hatten Angst, dass man sie nach Sibirien bringt. Ihren neuen Nachbarn innerhalb der DDR wurde gesagt, dass es sich um Verbrecher handelte; das Regime kam so zu Bauernhöfen, Gasthäusern und viel bisher privatem Grundbesitz. Einige flohen in den Westen wie so viele andere; noch 1989 kam es dabei zu Todesfällen; bis zuletzt gab es Kopfprämien für jeden Erschossenen.

Russengeld in der Schweiz

Kritiker rufen jetzt nicht, dass der Kaiser (Putin) ja nackt sei, sondern dass er nicht unschuldig und rein ist, sondern die Taschen voller geklautem Geld hat. Dies macht auch eine Schweizer Doku klar, bei der Ganser doch andocken könnte und die viele Parallelen zu Österreich aufweist. Anwälte werden reich mit Konstruktionen, wie Geld verschoben wird, ohne dass man es zum Besitzer (Dieb) zurückverfolgen kann. Banken müssen Compliance-Regeln einhalten und dürfen sich nicht an Geldwäsche beteiligen; oft sehen sie immer noch weg. Man sieht in der Doku etwa den in der Schweiz lebenden Oligarchen Viktor Vekselberg, der Geschäftspartner von Ronny Pecik war, der Deals mit Rene Benko machte. Im Mai 2007 kam Wladimir Putin mit Oleg Deripaska und Vekselberg nach Wien; es wurden lukrative Verträge mit der Strabag unterzeichnet. Die Doku zeigt Aufnahmen von den Winterspielen 2014 in Sotchi (nach deben die Krim annektiert wurde) und verweist auf Gewinne für Schweizer Firmen; auch die Strabag, an der Deripaska 30 % hält, verdiente z.B. am Bau des Olympischen Dorfes. Wenn Wladimir Jakunin erwähnt wird, der früher an der Spitze der russischen Staatsbahnen stand, so war er wie Putin beim KGB und kooperiert mit Alfred Gusenbauer. Über diese Schiene wurde schliesslich Christian Kern Aufsichtsrat bei der russischen Bahn. Viele Aufträge in Sotchi gingen direkt an Jakunin und die Staatsbahnen; zwischen 20 und 30 Milliarden Dollar verschwanden bei allen Aufträgen in dunklen Kanälen. Im November 2022 wurde Jakunins Sohn und Putin-Berater Andrej in Norwegen festgenommen, weil er verbotener Weise Drohnenaufnahmen in Spitzbergen gemacht hatte; immer wieder werden in Norwegen verdächtige Russen inhaftiert. Zum Beispiel in Tromsö; bei Spitzbergen versucht man, sich auf den Svalbard-Vertrag herauszureden; seit Beginn des Ukraine-Krieges dürfen Russen in Norwegen keine Drohnen einsetzen – auch vorher war schon von Spionage in Spitzbergen die Rede. Ist Norwegen mit Grenze zu Russland deswegen in die Hersh-Geschichte eingebaut worden und liess man sich vielleicht von verbotenen Drohnen-Aufnahmen norwegischer Flugzeuge und Schiffe inspirieren? Und wird NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg von Hersh „irrtümlich“ bereits im Alter von 10 bis 14 Jahren als aktiver Unterstützer des Vietnam-Krieges bezeichnet? Bei der Weltwoche wird daraus, dass er halt einer „transatlantischen Politiker-Dynastie“ entstamme. Hersh beschreibt Stoltenberg als engagierten Antikommunisten und Hardliner, der seit Vietnam mit der Geheimdienstcommunity zusammenarbeitet. Es soll ein norwegisches Minensuchboot der Alta-Klasse beteiligt gewesen sein, das Taucher absetzte; Hersh spricht auch von einer norwegischen P-8 Poseidon; beides ist falsch.

PS: Hersh sagte 2018 bei Amy Goodman, dass er seit 1974 wusste, dass Richard Nixon Ehefrau Pat schlägt; er unternahm jedoch nichts, um ihr zu helfen, erwähnte es aber jetzt in seinen Memoiren. Pat verlor früh ihre aus Deutschland stammende Mutter und ihren Vater und musste schon als Jugendliche hart arbeiten. Hersh ist nicht der Einzige, der davon „wusste“, da immer Gerüchte zirkulierten; im Jahr 2000 gab es eine Biografie über Richard Nixon, in der dies ebenfalls behauptet, aber von der Kritik zurückgewiesen wurde. Hersh hat also entweder gelogen (wie oft lügt er noch?) oder einer Frau nicht geholfen, als er wegen Watergate doch alle Trümpfe gegen Nixon in der Hand hatte.

