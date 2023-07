Sky Shield und Neutralität: Nichts ist, wie es scheint

Nun soll doch über den Beitritt zur European Sky Shield Initiative diskutiert werden, denn dies kündigte Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka an. Freilich fragt sich, wer mit ihm reden will, zu dem es Stichworte gibt wie teure Reisen, Verbindungen zu Wirecard und Jan Marsalek, Gast sein bei Rene Benko und auch jenes goldene Klavier, das zeitweise im renovierten Parlament stand. Ich dachte aber plötzlich „Missile Shield“ statt „Sky Shield“, was nicht vielen als falsche Bezeichung aufgefallen wäre. Doch die Debatte über den in Osteuropa installierten Raketenschild (System Aegis von Lockheed Martin) gab es auch bei uns und sie ist mit der Gegenwart verbunden. 2007 lehnte Verteidigungsminister Norbert Darabos den Missile Shield ab, den er als für Europa nachteilige Provokation Russlands betrachtete. Ihm konterten unter anderem Michael Spindelegger (später Vizekanzler) und Christopher Drexler (für ein Ende der Neutralität und jetzt steirischer Landeshauptmann), während Kanzler Alfred Gusenbauer sich keinen Haxen für Darabos ausriss. Würden wir dies bloss auf Basis der seit Februar 2022 geführten Debatte über den Krieg in der Ukraine und unsere Neutralität einordnen, wäre Darabos auf der Linie alternativer Medien und diverser Kritiker z.B. in den USA. Hingegen wären Spindelegger und Drexler typische Transatlantiker, die meinen, ein Minister verletze die Neutralität, wenn er das wichtigste sicherheitspolitische Vorhaben der USA in jener Zeit negativ bewertet.



Doch Spindelegger war später für den Putin-nahen ukrainischen Oligarchen Dmytro Firtash tätig, der sich seit 2014 in Wien der Auslieferung in die USA entzieht. 2007 war Wolfgang Schüssel nicht mehr Kanzler, sondern ÖVP-Klubobmann und war in den folgenden Jahren russischer Aufsichtsrat und Gast beim Valdai-Forum. Wir können Schüssel und Gusenbauer dem Putin-Oligarchen Oleg Deripaska und Putin-Berater Walentin Jumaschew zuordnen; ausserdem ist Gusenbauer mit Wladimir Jakunin verbunden (Ex-KGB und bis 2015 Chef der russischen Eisenbahnen). Zu Jakunin hat auch der Leiter der Landesverteidigungsakademie Erich Csitkovits Bezug, der zuvor Stabschef zuerst von Günther Platter und dann von Darabos war (hier mehr zu Verbindungen zwischen Kreml und Landesverteidigung). Tatsächlich ist nichts so, wie es zunächst scheint, denn Darabos muss(te) Angst haben vor dem langen Arm des Kreml, mit dem sich so viele andere arrangierten.

Tanner 2022 zu Sky Shield

Sky Shield und Missile Shield funktionieren ähnlich, wobei Sky Shield mehr auf europäische Technologie setzt. Es gab auch Fragen danach, wer denn im Fall des Falles unseren Kräften den Einsatzbefehl gibt; das ist natürlich Verteidigungsministerin Klaudia Tanner. Wer jetzt meint, dass es in der Praxis unmöglich so schnell gehen könne, muss sich wiederum damit befassen, was 2006 und 2007 über Eurofighter und Einsätze gegen entführte Passagiermaschinen gesagt wurde. Damals holte Österreich nach, was in Deutschland länger Thema war. Entscheidet nur der Pilot über den Waffengebrauch oder Innen- und Verteidigungsminister? Es hiess dann, dass der Verteidigungsminister zuständig ist, was übrigens Darabos‘ Vorgänger und weniger er selbst betonte (weil er eben nicht entscheiden „durfte“?). Ich richtete im Juli 2007 Anfragen an Kanzler, Innen- und Verteidigungsminister, um Stellungnahmen zu zitieren und bekam eine ausführliche differenzierte Antwort von Darabos, der das Szenario für unwahrscheinlich hielt (keine Antwort kam von Platter und mit Verspätung eine unverbindliche von Gusenbauer). Kaum dass ich Darabos‘ Reaktion veröffentlichte, wies Wilhelm Theuretsbacher im „Kurier“ genüsslich darauf hin, dass man im Besitz der Nummer des Notfallhandys ist, über die der Minister dann verständigt wird und entscheiden muss (müsste). Aufsichtsratsvorsitzender des „Kurier“ war Christian Konrad von Raiffeisen, und man würde wegen der Gründungsgeschichte des Mediums nach dem Krieg an eine unterschwellige amerikanische Drohung denken. Im Dezember 2016 wurde Konrad von Erwin Hameseder abgelöst, der Stellvertreter des Strabag-Aufsichtsratsvorsitzenden Alfred Gusenbauer und inzwischen wie einst Konrad Raiffeisen-Generalanwalt ist. 2017 machte Hans Peter Doskozil den bisherigen Milizbrigadier Hameseder zum Generalmajor, was bei der Miliz ein Novum darstellte. Darüber schrieb Theuretsbacher, der erwähnte, dass Darabos‘ Nachfolger Gerald Klug Hameseder zum Milizbeauftragten ernannte, was er bis heute ist. Ausserdem wurde Doskozils Sprecher Stefan Hirsch (später SPÖ-Kommunikationschef) ziviler Leiter des Zentrums für Information und Wehrpolitik (was Theuretsbacher verschleierte, kommt noch).

Neutralitätsvolksbegehren

Im Mai 2007 verkaufte Konrad einige der Raiffeisen-Anteile an der Strabag an Oligarch Oleg Deripaska, der Wladimir Putin nach Wien begleitet hatte. Die Strabag unterschrieb Milliardenprojekte, wurde gemeldet, mit dem russischen Staat (man denke an Sotchi) und mit Deripaskas Partner bei Rusal Oligarch Viktor Vekselberg. Wenn Raiffeisen jetzt als Putins Bank gilt, ist von „transatlantisch“ nicht mehr viel übrig, was man auch dem „Kurier“ anmerkt. Im Sommer 2007 war der erste Eurofighter-U-Ausschuss zu Ende gegangen, in dem Peter Pilz als Vorsitzender u.a. Darabos zusetzte, was ich etwa hier beschreibe. Während Klaudia Tanner kein Diensthandy benutzt, sondern nur ein privates, wie eine Anfrage des SPÖ-Angeordneten Jan Krainer zutage förderte, hatte nicht mal der Generalstabschef eine Nummer von seinem direkten Vorgesetzten Darabos. Es gab auch danach bei Klug den illegal „Minister spielenden“ Kabinettschef Stefan Kammerhofer, der Personen und Infos von Darabos fernhielt. Dies kam Offizieren merkwürdig vor (ich zitiere hier einen dazu), aber sie wollten nicht wahrhaben, was vor sich geht. Von Peter Pilz kommen Peter F. Mayer und Thomas Oysmüller, die bei tkp.at gegen die NATO wettern. Aktuell wird eine Analyse von Madeleine Petrovic zu Neutralität und Sky Shield auch von tkp veröffentlicht, in der die Juristin betont, dass die Regierung als Teil der Verwaltung streng an das Legalitätsprinzip gebunden ist. Die Verwaltung darf nur auf Basis von Gesetzen und Verordnungen tätig sein; Neutralität ist eine wichtige Staatszielbestimmung im Verfassungsrang und kann nicht beliebig interpretiert werden. Pilz-Trolle werden gehässig und bösartig, wenn ich auf das Verletzen des Legalitätsprinzips hinweise, weil Darabos daran gehindert wurde, das Amt in Einklang mit Artikel 20 Absatz 1 der Bundesverfassung (Weisungsrecht) und Artikel 80 (2, 3) Befehls- und Verfügungsgewalt über das Bundesheer auszuüben.

Günther Greindl

Immerhin sprach auch die sog. Entacher-Berufungskommission davon, dass es fast nie echte Ministerweisungen gab, sondern Kammerhofer permament so tat, als ob. Er hätte nur Ministerweisungen unverändert eins zu eins weitergeben dürfen und nichts sonst; es änderte sich jedoch nicht das Geringste. Rechtsungültige „Weisungen“ sind als Weisungsversuche zu betrachten und müssen in ihren Auswirkungen rückgängig gemacht werden, was nie erfolgt ist. Später ging Pilz einen Pakt mit Doskozil ein, zu dem auch gehörte, den zweiten Eurofighter-UA 2017 gegen Darabos zu manipulieren. Der UA wurde 2018/19 fortgesetzt, als Sobotka nicht mehr wie von April 2016 bis Dezember in 2017 Innenminister war, sondern als NR-Präsident den Vorsitz im UA übernahm. Es versteht sich von selbst, dass Oysmüller, der bei Pilz über Doskozil geschrieben hat, diesen bei der SPÖ-Vorsitzwahl favorisierte. Weil alles auf einen fremden Geheimdienst (und zwar die GRU) deutet, hat jeder Offizier dessen Aktivitäten unterstützt, der illegale Befehle befolgte und Darabos nicht schützte (es gibt keine anderen Offiziere!). Paradoxer Weise findet man solche Offiziere auch bei „Unsere Sicherheit“, einer Initiative, die mit der Neutralität aufräumen will. Internationale Medien interviewen „Militärexperten“ wie Gustav Gressel, der bei „Unsere Sicherheit“ ist, andere als feige beschimpft, aber im BMLV immer weggesehen hat. Bei tkp schreibt Greindl, dass Sky Shield überflüssig ist, weil man ja das System „Goldhaube“ hat und mit einer ausreichenden Anzahl kampfbereiter Abfangjäger und Boden-Luft-Raketen das Auslangen findet (der Eurofighter-Vergleich geht auf Gusenbauers Kappe). Auch Greindl ist nicht geheuer, dass ich Neutralität mit Souveränität verbinde und Subversion in der Landesverteidigung zum Thema mache.

Die Kronenzeitung hat Madeleine Petrovics Replik auf Peter Filzmaiers Ausführungen zur Euopean Sky Shield Initiative nicht gebracht. Darum weisen wir hier darauf hin: https://t.co/NVIB4ZTuch Und sandten ihre Sicht auch an alle Medien des Landes. pic.twitter.com/h9XfoC3iBJ — Grüne gegen Impfpflicht und 2G (@GGIund2G) July 20, 2023 Diskussion auf Twitter

Was Klaudia Tanner betrifft, müssen wir erwähnen, in welchem Umfeld sie sich bewegt. Wie Innenminister Gerhard Karner (hier zum Versagen von DSN als Sanktionsbehörde) war sie im Kabinett von Innenminister Ernst Strasser tätig, der Präsident der Österreichisch-Russischen Freundschaftsgesellschaft war. Ihr Gatte Martin ist bei cafe+co, das zu Leipnik-Lundenburger (Vorstand Josef Pröll, AR Erwin Hameseder) und damit zu Raiffeisen gehört. Pröll war zunächst Kabinettschef von Wilhelm Molterer, dann von 2003 bis 2008 Landwirtschafts- und Umweltminister, schliesslich bis April 2011 Finanzminister und Vizekanzler. Sohn Alexander ist ÖVP-Bundesgeschäftsführer, während der Vater in einigen Aufsichtsräten sitzt (Siemens, Agrana – in Russland präsent – , Casinos Austria….). Zwar sind NATO und EU vielfach deckungsgleich und Sky Shield wird als Stärkung des europäischen Pfeilers der NATO bezeichnet. So neu ist dies aber nicht, weil bereits mit dem Vertrag über die Europäische Union EU und NATO langfristig verschmelzen sollten. Übrigens war ich diejenige, die sich damit, noch als Referentin der Grünen, vor der EU-Volksabstimmung befasste. Man sollte anders als 1994 jetzt endlich ehrlich diskutieren, was Ex-Berufssoldat und Kanzler Karl Nehammer sicher nicht vorhat. Denn Schutz durch das Heer bedeutet zunächst, verfassungsmäßige Einrichtungen und ihre Handlungsfähigkeit aufrechtzuerhalten und die demokratischen Rechte der Bürger zu schützen. Wenn aber die GRU mühelos das Ministerium kapern kann und nur eine massiv angefeindete Zivilistin Klartext spricht und recherchiert, muss man anderswo ansetzen als bei zwei Milliarden für Sky Shield. Ganz bestimmt wird Tanner nicht im Ernstfall im Interesse der Republik handeln (können und sollen); sie besteht bloss fehlerhaft Hörfunkinterviews, war aber noch nie in der Zeit im Bild 2. Die Farce ist auf die Spitze getrieben, da Darabos im April 2023 zur Neutralität in der ZiB 2 war, mit dem „Militärexperten“ Franz-Stefan Gady („Unsere Sicherheit„).

